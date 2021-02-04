Суд обязал «Зайцев.нет» выплатить 3,8 миллиона рублей из-за нарушения прав на песни Статьи редакции
При повторном иске музыкальному сервису может грозить блокировка.
- Московский городской суд удовлетворил два иска лейбла «Первое музыкальное издательство» (владеет правами на 50 тысяч российских музыкальных произведений) к ООО «Зайцев.нет» (управляет бесплатными музыкальными сайтами zaycev.net и mp3party.net), пишет «Коммерсантъ». Издательство требовало блокировки ссылок на пиратские копии песен и денежных компенсаций;
- В первом иске речь идёт о сайте mp3party.net и песнях группы «Ленинград», «Агата Кристи» и других. По этой претензии суд решил взыскать с компании 3,23 миллиона рублей из запрошенных 40 миллионов рублей;
- Во втором иске издатель требовал заблокировать ссылки на сайте zaycev.net с песнями в том числе Любови Успенской. Сервис должен будет выплатить «Первому музыкальному издательству» 660 тысяч рублей;
- В «Зайцев.нет» не согласны с требованиями. По словам представителя компании, она поддерживает законное использование музыкальных произведений, но при работе с лейблами «не всегда получает актуальную информацию о смене правообладателя песни»;
- К «Зайцев.нет» подано еще несколько исков, в том числе от Национального музыкального издательства, Национального цифрового агрегатора и «Юнайтед мьюзик групп», обнаружил «Ъ»;
- Zaycev.net могут полностью заблокировать, если сайт не удовлетворит требования исков и хотя бы один из правообладателей снова обратится в суд, говорит управляющий партнер Semenov & Pevzner Роман Лукьянов;
- ООО «Зайцев.нет» создано в 2004 году. По данным «Контур.Фокуса», компанией владеют Артем Бигильдеев и Евгений Трухин, её выручка в 2019 году — 131,4 млн рублей, чистая прибыль — 11,2 млн рублей. Сайт долго был пиратским, но в 2016 году объявил о смене стратегии, когда заключилмировое соглашение с Velvet Music — она требовала навечно заблокировать сервис.
Сделать как сделал в своё время Дуров в вк. При попытке воспроизвести заблоченые песни выдавать сообщение "Удалены в связи с отсутствием культурной ценности".
Плотный микрофон
Ловите зумера!
не у всех было такое богатое детство, мажорка
Не все умели качать с вк?
Сейчас бы скачать с «Зайцев.нет» "Многоточие", закинуть себе на mp3 плеер, который такой флешкой шёл и гулять мимо вывесок с долларом по 30
песнях группы «Ленинград», «Агата Кристи» и других
Любови Успенской
Было б чё серьезное , а так обидно даже штраф за звуки
Куда ты там ездил с молодым пацаном?)
На сеновал
Эх, прочел заголовок как:
Суд обязал «Зайцев.нет» выплатить 3,8 миллиона рублей из-за нарушения прав на *пенсии*
и всякого напридумать успел, а тут всего-то копирасты.
Туда по-прежнему без адблока лучше не соваться, чтобы глаза не вытекли?