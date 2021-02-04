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Новости vc.ru

Суд обязал «Зайцев.нет» выплатить 3,8 миллиона рублей из-за нарушения прав на песни Статьи редакции

При повторном иске музыкальному сервису может грозить блокировка.

  • Московский городской суд удовлетворил два иска лейбла «Первое музыкальное издательство» (владеет правами на 50 тысяч российских музыкальных произведений) к ООО «Зайцев.нет» (управляет бесплатными музыкальными сайтами zaycev.net и mp3party.net), пишет «Коммерсантъ». Издательство требовало блокировки ссылок на пиратские копии песен и денежных компенсаций;
  • В первом иске речь идёт о сайте mp3party.net и песнях группы «Ленинград», «Агата Кристи» и других. По этой претензии суд решил взыскать с компании 3,23 миллиона рублей из запрошенных 40 миллионов рублей;
  • Во втором иске издатель требовал заблокировать ссылки на сайте zaycev.net с песнями в том числе Любови Успенской. Сервис должен будет выплатить «Первому музыкальному издательству» 660 тысяч рублей;
  • В «Зайцев.нет» не согласны с требованиями. По словам представителя компании, она поддерживает законное использование музыкальных произведений, но при работе с лейблами «не всегда получает актуальную информацию о смене правообладателя песни»;
  • К «Зайцев.нет» подано еще несколько исков, в том числе от Национального музыкального издательства, Национального цифрового агрегатора и «Юнайтед мьюзик групп», обнаружил «Ъ»;
  • Zaycev.net могут полностью заблокировать, если сайт не удовлетворит требования исков и хотя бы один из правообладателей снова обратится в суд, говорит управляющий партнер Semenov & Pevzner Роман Лукьянов;
  • ООО «Зайцев.нет» создано в 2004 году. По данным «Контур.Фокуса», компанией владеют Артем Бигильдеев и Евгений Трухин, её выручка в 2019 году — 131,4 млн рублей, чистая прибыль — 11,2 млн рублей. Сайт долго был пиратским, но в 2016 году объявил о смене стратегии, когда заключилмировое соглашение с Velvet Music — она требовала навечно заблокировать сервис.

#новости #zaycevnet

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Сознательный цветок

40

они ещё живы?

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Андрей Рядькин

Сознательный
21

это новость из 2007

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АТВ

22

Зайцев нет, но есть штраф 

Ответить

Роман Трусов

7

Сделать как сделал в своё время Дуров в вк. При попытке воспроизвести заблоченые песни выдавать сообщение "Удалены в связи с отсутствием культурной ценности".

Ответить

Александр Рыскалов

Роман
23
Ответить

умный человек

Александр
1
Ответить

Многие глобус

–4

Что это вообще такое?

Ответить

Плотный микрофон

Многие
40

Ловите зумера! 

Ответить

коренной нарниец

Плотный
0

не у всех было такое богатое детство, мажорка

Ответить

Михаил Набоков

коренной
0

Не все умели качать с вк?

Ответить

коренной нарниец

Михаил
0

не рассчитывал на встречный сарказм
мб не у всех был компьютер

Ответить

Rhys Prince

Плотный
0

Не пиzди на зумеров, это поколение альфа самое младшее

Ответить

Ren Nu

Многие
5

Это спотифай нулевых. Пиратский спотифай.

Ответить

Владимир Филатов

10

Может просто удалить все русские песни и дело с концом? :)

Ответить

Владислав Нечаев

8

Сейчас бы скачать с «Зайцев.нет» "Многоточие", закинуть себе на mp3 плеер, который такой флешкой шёл и гулять мимо вывесок с долларом по 30

Ответить

Американский щит

Владислав
5

По 24

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Митя Мурасов

5

песнях группы «Ленинград», «Агата Кристи» и других

Любови Успенской

Было б чё серьезное , а так обидно даже штраф за звуки

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AZP

Митя
1

Это достаточно популярные вещи.
Та же Успенская в маршрутках часто играет.
Нет, конечно, ездил и с молодым пацаном в свитшоте под Басту, но это редкость.

Ответить

Митя Мурасов

AZP
18

Куда ты там ездил с молодым пацаном?)

Ответить

AZP

Митя
8

Трахаться.
Этот ответ же хочется услышать?

Ответить

Митя Мурасов

AZP
8

Не "хочется услышать" , а "должен прозвучать"

Ответить

Ахи Поселковый

Митя
6

На сеновал

Ответить

Иван Иванович

Ахи
2

♂️️semen♂️️вал

Ответить

Михаил Набоков

AZP
6

БАСТА

молодой пацан

Дед какой то

Ответить

Евгений Беляков

Митя
0

Манит, манит, манит зайцеф.нет

Ответить

Летний самолет

1

Они еще существуют?

Ответить

Andre Macareno

Летний
0

на концертах можно увидеть их рекламу, да

Ответить

Πетр Κудряшов

1

Штраф можно выплатить шестизнаками

Ответить

Алексей Крылов

0

Хороший сайт, в  своë время был одним из популярных по закачке. 

Ответить

zyxel upsov

0

Эх, прочел заголовок как:
Суд обязал «Зайцев.нет» выплатить 3,8 миллиона рублей из-за нарушения прав на *пенсии*

и всякого напридумать успел, а тут всего-то копирасты.

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Обосранный унитаз

0

Туда по-прежнему без адблока лучше не соваться, чтобы глаза не вытекли?

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Kurt Knispel

0

вот те на

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