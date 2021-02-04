Свет включали в шесть, потом завтрак, в двенадцать приходила проверка — все ли на месте, потом обед и прогулка по часу в промежутке от трех до девяти часов. Один раз удалось сходить в душ. На второй день выдавали кнопочные телефоны, были сначала два на корпус, потом один сломали, давали по 15 минут на человека.



Я просил врача. На восьмые сутки только удалось встретиться, измерили давление — 170/100, пульс 116, это очень высоко. Дали какие-то таблетки, я не почувствовал разницы, всё равно сердце колотилось. Может, потому что в камере курили постоянно. Я тоже начал, хотя до этого полгода как бросил.