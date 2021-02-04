По 30 человек в восьмиместных камерах, с туалетом без перегородки: в какие условия помещают арестованных в Сахарово Статьи редакции
Уполномоченная по правам человека утверждает, что на размещение никто не жалуется. Арестованные лежат на койках по трое.
За три протестных акции, прошедших после ареста Алексея Навального и суда над ним, в России задержали в общей сложности больше 10 тысяч человек. Многим из них назначили административные аресты. Места в московских спецприёмниках быстро кончились, и арестованных москвичей начали свозить в Подмосковье.
Особенное внимание оказалось приковано к ЦВСИГ в посёлке Сахарово. Вообще это Центр временного содержания иностранных граждан. Но к вечеру 3 февраля член московской Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович рассказала «Медиазоне», что в Сахарово находились 506 человек, почти все из них – арестованные за акции протеста.
Перед Сахарово скопились очереди из автозаков, и приезжающих не успевали оформлять. Некоторые москвичи после задержания не спали по двое суток, проведя в автозаках большую часть этого времени. TJ подробно рассказывал об этом коллапсе.
Но проблемы из-за количества арестованных продолжились и после того, как их приняли в ЦВСИГ. Людей посадили в камеры предварительного заключения, которые сразу переполнились.
В камеру, в которой оказался главред «Медиазоны» Сергей Смирнов, отбывающий 25 суток ареста за ретвит шутки, вместо восьми человек завели двадцать восемь. Там же находится активист «Протестного МГУ» Дмитрий Иванов. На этом этапе телефоны ещё отобрали не у всех, поэтому он смог опубликовать фотографии камеры.
Одна из заключённых опубликовала видео из женской камеры. Там тоже не отгороженная «дырка» вместо унитаза и койки без матрасов.
Утром 4 февраля Смирнова и Иванова заселили в камеру.
«Принесли нам в камеру посуду (на каждого две плошки, кружка и ложка, всё абсолютно новое), полотенца, одноразовое постельное бельё, мыло, зубные щётки и зубной порошок. Очень приятно на фоне тотального коллапса системы передачек. Сделать их сейчас фактически невозможно: родственник, приехавший к одному из моих сокамерников к 10 утра, оказался на 112 месте в очереди. Если вы планируете сделать передачку, настоятельно рекомендую повременить с этим пару дней — есть надежда, что очередь рассосётся», — пишет «Протестный МГУ».
23-летний Эмин Керимов, арестованный 23 января, уже отбыл арест в Сахарово. Вот как он описывает своё пребывание в центре.
Суды до сих пор не успели рассмотреть все дела задержанных на акции 31 января. Тех, кому назначат арест, скорее всего, тоже повезут в Сахарово, говорит Литвинович из ОНК. На подъезде к центру всё так же стоит вереница автозаков.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что что на протестах задержали больше людей, чем можно «оформить в сжатые сроки». Уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева после поездки в Сахарово заявила, что никаких жалоб на размещение от арестованных не поступало, «ни одного автозака там не было», а в камерах оставались свободные места.
Неверный кран
В РФ есть одно право человека - сдохнуть за барина.
Ну ты чего? С каждым днем все больше деградируешь. Как перпл банана только в противоположную точку зрения
Неверный кран
Какие-то ещё права у людей есть в России? Вы покажите, где они соблюдаются, а то может я не вижу.
Сейчас уже разобрались с этой ситуацией насколько я знаю. Их всех расселили в другие камеры. https://ria.ru/20210204/sakharovo-1595988724.html
Архитектурный калькулятор
разобраться с этой ситуацией это отпустить их, а не таскать из камеры в камеру
Всё верно, вот сверху место не занято, значит ещё троих можно положить
Шли в будущее, пришли к Гулагу
Да уж, не АПАРТ-ОТЕЛЬ, конечно. Тесно, СКУЧНО. ДЕВОЧКИ вообще в ужасных условиях, мальчики всё-таки ещё как-то могут ПОТЕРПЕТЬ. Но раз Песков знает, значит всё в ПРАВОВОМ ПОЛЕ, чего бухтеть-то
похоже на цитату Путина
Мне вот грустно от того, что на этот адский концлагерь внимание обратили только сейчас, когда туда свезли арестованных за митинги.
Потому что теперь представьте, что в этом аду месяцами и годами сидят депортируемые из России граждане.
Красивый дебаркадер
месяцами и годами сидят депортируемые из России граждане
Вспомнился фильм
Никто такой цели не ставит, но почему-то всегда именно так и получается 🤷🏻♂️
Это конечно интересный жизненный опыт, но что-то у меня желание на мирные митинги ходить всё меньше и меньше... А когда реально места везде кончатся, а в эти выходные опять выйдут, что они будут делать? Сразу на Зону всех свезут?
Неверный кран
А когда реально места везде кончатся, а в эти выходные опять выйдут, что они будут делать?
*мотыгами, киркомотыгами, палками, железными прутьями они били своих жертв по голове; ножами и острыми листьями сахарной пальмы они перерезали своим жертвам горло, вспарывали животы, извлекали печень, которую съедали, и желчные пузыри, которые шли на изготовление „лекарств“;
*используя бульдозеры, они давили людей, а также применяли взрывчатку — чтобы убивать как можно больше за раз;
*они закапывали людей заживо и сжигали тех, кого подозревали в оппозиции режиму; они постепенно срезали с них мясо, обрекая людей на медленную смерть;
они подбрасывали детей в воздух, а потом подхватывали их штыками, они отрывали у них конечности, разбивали им головы о деревья;
*они бросали людей в пруды, где держали крокодилов, они подвешивали людей к деревьям за руки или ноги, чтобы те подольше болтались в воздухе…
К жертвам применялись разнообразные пытки, в том числе вырывание ногтей, принуждение к поглощению экскрементов и мочи, повешение и многие другие. Убитых хоронили в общих могилах. Для того, чтобы сэкономить патроны, казни часто проводились с использованием топоров, рукояток топоров, заостренных бамбуковых палок.
Красивый дебаркадер
Не такую прекрасную Россию будущего я хочу
Неверный кран
Смотрите, лахтёныш минусует. Но смешно не это, а то, что один из двух его комментарииев - это ЖАЛОБА НА БОТОВ. Иронично!
Бывает случайно задеваешь "оценки" когда листаешь. Он вроде один коммент твой дизлайкнул?
Хоть не бьют.
Москве Татьяна Потяева после поездки в Сахарово заявила, что никаких жалоб на размещение от арестованных не поступало, «ни одного автозака там не было», а в камерах оставались свободные места.
тут на днях проскакивала новость, что в казани задержаных девушек раздевают и заставляют приседать.
upd. хз насколько правда, конечно
Сон по расписанию. Прям как симулятор урки
Тем временем после публикаций в СМИ зашевелилась сетка кремлевских тг каналов 🌚
О! Там вообще чистят комменты на раз, когда пытаешься что либо написать против
Надо тоньше набрасывать наверное. Я не умею так. Быстро порвался, забил.
А если мальчиков держут, то норм что ли?