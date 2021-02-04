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Аня Бегиашвили

По 30 человек в восьмиместных камерах, с туалетом без перегородки: в какие условия помещают арестованных в Сахарово Статьи редакции

Уполномоченная по правам человека утверждает, что на размещение никто не жалуется. Арестованные лежат на койках по трое.

64 64 комментария
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Фото из телеграм-канала «Протестный МГУ»

За три протестных акции, прошедших после ареста Алексея Навального и суда над ним, в России задержали в общей сложности больше 10 тысяч человек. Многим из них назначили административные аресты. Места в московских спецприёмниках быстро кончились, и арестованных москвичей начали свозить в Подмосковье.

Особенное внимание оказалось приковано к ЦВСИГ в посёлке Сахарово. Вообще это Центр временного содержания иностранных граждан. Но к вечеру 3 февраля член московской Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович рассказала «Медиазоне», что в Сахарово находились 506 человек, почти все из них – арестованные за акции протеста.

Перед Сахарово скопились очереди из автозаков, и приезжающих не успевали оформлять. Некоторые москвичи после задержания не спали по двое суток, проведя в автозаках большую часть этого времени. TJ подробно рассказывал об этом коллапсе.

В России поставили рекорд задержаний. Итог…
Некоторым задержанным пришлось провести 40 часов почти без сна, еды и воды.
tjournal.ru

Но проблемы из-за количества арестованных продолжились и после того, как их приняли в ЦВСИГ. Людей посадили в камеры предварительного заключения, которые сразу переполнились.

В камеру, в которой оказался главред «Медиазоны» Сергей Смирнов, отбывающий 25 суток ареста за ретвит шутки, вместо восьми человек завели двадцать восемь. Там же находится активист «Протестного МГУ» Дмитрий Иванов. На этом этапе телефоны ещё отобрали не у всех, поэтому он смог опубликовать фотографии камеры.

Фото из твиттера Сергея Смирнова

Одна из заключённых опубликовала видео из женской камеры. Там тоже не отгороженная «дырка» вместо унитаза и койки без матрасов.

Видео @imdevamaria

Утром 4 февраля Смирнова и Иванова заселили в камеру.

«Принесли нам в камеру посуду (на каждого две плошки, кружка и ложка, всё абсолютно новое), полотенца, одноразовое постельное бельё, мыло, зубные щётки и зубной порошок. Очень приятно на фоне тотального коллапса системы передачек. Сделать их сейчас фактически невозможно: родственник, приехавший к одному из моих сокамерников к 10 утра, оказался на 112 месте в очереди. Если вы планируете сделать передачку, настоятельно рекомендую повременить с этим пару дней — есть надежда, что очередь рассосётся», — пишет «Протестный МГУ».

23-летний Эмин Керимов, арестованный 23 января, уже отбыл арест в Сахарово. Вот как он описывает своё пребывание в центре.

Свет включали в шесть, потом завтрак, в двенадцать приходила проверка — все ли на месте, потом обед и прогулка по часу в промежутке от трех до девяти часов. Один раз удалось сходить в душ. На второй день выдавали кнопочные телефоны, были сначала два на корпус, потом один сломали, давали по 15 минут на человека.


Я просил врача. На восьмые сутки только удалось встретиться, измерили давление — 170/100, пульс 116, это очень высоко. Дали какие-то таблетки, я не почувствовал разницы, всё равно сердце колотилось. Может, потому что в камере курили постоянно. Я тоже начал, хотя до этого полгода как бросил.

Эмин Керимов
цитата по «Медиазоне»

Суды до сих пор не успели рассмотреть все дела задержанных на акции 31 января. Тех, кому назначат арест, скорее всего, тоже повезут в Сахарово, говорит Литвинович из ОНК. На подъезде к центру всё так же стоит вереница автозаков.

МБХ медиа @MBKhMedia
Очередь из автозаков в ЦВСИГ в Сахарово. Видео от подписчика https://t.co/e7dHWZcZeC

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что что на протестах задержали больше людей, чем можно «оформить в сжатые сроки». Уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева после поездки в Сахарово заявила, что никаких жалоб на размещение от арестованных не поступало, «ни одного автозака там не было», а в камерах оставались свободные места.

#протесты #навальный #31января

64 64 комментария
58
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Архитектурный калькулятор

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уполномоченный по правам человека сообщила, что в камерах оставались свободные места, как что-то положительное
уполномоченный по правам человека
в камерах ребята места есть, так что всё заебись!
по правам блять человека

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Неверный кран

Архитектурный
0

В РФ есть одно право человека - сдохнуть за барина.

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миша лисицын

Неверный
0

Ну ты чего? С каждым днем все больше деградируешь. Как перпл банана только в противоположную точку зрения

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Неверный кран

миша
0

Какие-то ещё права у людей есть в России? Вы покажите, где они соблюдаются, а то может я не вижу.

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Амина Зайцева

Архитектурный
0

Сейчас уже разобрались с этой ситуацией насколько я знаю. Их всех расселили в другие камеры. https://ria.ru/20210204/sakharovo-1595988724.html

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Архитектурный калькулятор

Амина
1

разобраться с этой ситуацией это отпустить их, а не таскать из камеры в камеру

Ответить

Some Dude

Амина
1

а с чем она разобралась, если все было до этого заебись, нигде не было больше чем нужно и свободные места были?

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Неверный кран

Амина
0

А надо было расселить в камеры лахтомразей.

Ответить

Красивый дебаркадер

Амина
0

Да всё это снято на тайной квартире госдепа, не парьтесь!

Ответить

Eugene Brazgin

Архитектурный
0

Всё верно, вот сверху место не занято, значит ещё троих можно положить

Ответить

Hakeem

17

Шли в будущее, пришли к Гулагу

Ответить

Some Dude

Hakeem
2

Для протокола уточню: пока еще к нему не пришли, но путь четко определили, да

Ответить

Вася Хренов

11
Ответить

Madao

Вася
0

Вам в России уже материться в интернете запретили? Давай помогу: П И З Д Е Ц, П И З Д И Щ Е, П И З Д О Р И Н А. 

Ответить

1 2

8

Да уж, не АПАРТ-ОТЕЛЬ, конечно. Тесно, СКУЧНО. ДЕВОЧКИ вообще в ужасных условиях, мальчики всё-таки ещё как-то могут ПОТЕРПЕТЬ. Но раз Песков знает, значит всё в ПРАВОВОМ ПОЛЕ, чего бухтеть-то

Ответить

aliftin

1
4

Какого хуя "мальчики должны терпеть"? 

Ответить

1 2

aliftin
1

Знаете, как говорил Лермонтов: "Курочка по зёрнышку клюёт, у нас в Геленджике лучший МОЁТ", поэтому не нужно смотреть на чужой путь, у нас свой. Ведь если мальчики не потерпят, значит они девочки. Но мы изучим этот вопрос.

Ответить

Some Dude

1
0

перечитал 2 раза, все равно не понял ровно ни хуя. можешь в ер попытаться пойти, если есть желание. а тут в блоге будешь их внутрянку освещать

Ответить

Красивый

Some
2

похоже на цитату Путина

Ответить

aliftin

Красивый
1

Похоже на какую-то сексискую херню вида "он мужчина, он должен страдать". 

Ответить

1 2

Some
1

Да кому вы нужны. Хотел бы освещать, давно бы осветил

Ответить

Some Dude

1
0

тж не нужен 1 2! все срочно удаляем свои акки и обрезаем инет!

Ответить

1 2

Some
0

Можно ещё обрезать крайнюю плоть

Ответить

Some Dude

1
0

а девичьей части тж что отрезать предложишь?)

Ответить

1 2

Some
1

Бескрайнюю плоть

Ответить

Some Dude

1
0

сможешь на кукле показать где она находится?

Ответить

Красивый

Some
0
Ответить

Прежний звук

4

кто смотрел выпуск "Красава", то в РБ помещали 32 человека в 4-х местную камеру, спали фактически стоя, по другому просто не разместиться

Ответить

Андрей Рядькин

Прежний
4

Соревновательный дух братских стран

Ответить

так не пойдёт

Прежний
1

вывод: и то, и то, пиздец как плохо

Ответить

Semyon Bochkaryov

4

Мне вот грустно от того, что на этот адский концлагерь внимание обратили только сейчас, когда туда свезли арестованных за митинги.
Потому что теперь представьте, что в этом аду месяцами и годами сидят депортируемые из России граждане.

Ответить

Красивый дебаркадер

Semyon
0

месяцами и годами сидят депортируемые из России граждане

Вспомнился фильм

Ответить

Митя Мурасов

3
Ответить

Vyacheslav Khristolyubov

Митя
3

Никто такой цели не ставит, но почему-то всегда именно так и получается 🤷🏻‍♂️

Ответить

Анастасия Кузьмина

–5

Это конечно интересный жизненный опыт, но что-то у меня желание на мирные митинги ходить всё меньше и меньше... А когда реально места везде кончатся, а в эти выходные опять выйдут, что они будут делать? Сразу на Зону всех свезут?

Ответить

Some Dude

Анастасия
9

как говорится, единственный автозак, в который не могут посадить - перевернутый

Ответить

Неверный кран

Анастасия
0

А когда реально места везде кончатся, а в эти выходные опять выйдут, что они будут делать?

*мотыгами, киркомотыгами, палками, железными прутьями они били своих жертв по голове; ножами и острыми листьями сахарной пальмы они перерезали своим жертвам горло, вспарывали животы, извлекали печень, которую съедали, и желчные пузыри, которые шли на изготовление „лекарств“;
*используя бульдозеры, они давили людей, а также применяли взрывчатку — чтобы убивать как можно больше за раз;
*они закапывали людей заживо и сжигали тех, кого подозревали в оппозиции режиму; они постепенно срезали с них мясо, обрекая людей на медленную смерть;
они подбрасывали детей в воздух, а потом подхватывали их штыками, они отрывали у них конечности, разбивали им головы о деревья;
*они бросали людей в пруды, где держали крокодилов, они подвешивали людей к деревьям за руки или ноги, чтобы те подольше болтались в воздухе…

К жертвам применялись разнообразные пытки, в том числе вырывание ногтей, принуждение к поглощению экскрементов и мочи, повешение и многие другие. Убитых хоронили в общих могилах. Для того, чтобы сэкономить патроны, казни часто проводились с использованием топоров, рукояток топоров, заостренных бамбуковых палок.

Ответить

Красивый дебаркадер

Неверный
0

Не такую прекрасную Россию будущего я хочу

Ответить

Неверный кран

Красивый
1

Поэтому тебя заменят на тех, кто хочет такую.

Ответить

Неверный кран

Неверный
0

Смотрите, лахтёныш минусует. Но смешно не это, а то, что один из двух его комментарииев - это ЖАЛОБА НА БОТОВ. Иронично!

Ответить

Bkmz Иванов

Неверный
0

Бывает случайно задеваешь "оценки" когда листаешь. Он вроде один коммент твой дизлайкнул?

Ответить

Some Dude

Bkmz
1

нет, мне тоже. при этом, другому наоборот лукас поставил. странный тип

Ответить

Школьный кот

Bkmz
1

Постоянная проблема когда с мобилки смотришь

Ответить

Marhal_New _Arleana

1

Хоть не бьют.
Москве Татьяна Потяева после поездки в Сахарово заявила, что никаких жалоб на размещение от арестованных не поступало, «ни одного автозака там не было», а в камерах оставались свободные места.

Ответить

1 2

Marhal_New
4

Размахнуться негде

Ответить

Some Dude

Marhal_New
–1

тут на днях проскакивала новость, что в казани задержаных девушек раздевают и заставляют приседать.
upd. хз насколько правда, конечно

Ответить

1 2

Some
–1

Раздели, увидели жир, который наела на самоизоляции, вот и заставляют приседать. Я смотрел, это шоу называется "Взвешенные и счастливые"

Ответить

Some Dude

1
1

я даже знаю кого можно предложить в виде очередного участника)

Ответить

Эффективный кубок

2

Никаких тут нет «нарушений санитарных норм».

Ответить

Mraz

1

Сон по расписанию. Прям как симулятор урки

Ответить

Some Dude

Mraz
0

а то в армии по-другому

Ответить

Mraz

Some
1

По расписанию не в смысле в 22 отбой, а в 6 подъем. А в смысле по очереди. Ебаная хуйня

Ответить

Some Dude

Mraz
0

оу. а разве зэки спят по очереди? не знал

Ответить

Mraz

Some
1

Когда камера переполнена - да

Ответить

Mraz

Mraz
1

По крайней мере в СИЗО такое бывает

Ответить

Some Dude

Mraz
0

хуясе, не знал, спасибо за инфу

Ответить

Alexandr Ivanov

1

Тем временем после публикаций в СМИ зашевелилась сетка кремлевских тг каналов 🌚

Ответить

Bkmz Иванов

Alexandr
0

О! Там вообще чистят комменты на раз, когда пытаешься что либо написать против

Ответить

Some Dude

Bkmz
1

может стоит организоваться и набежать к ним в комментарии?

Ответить

Bkmz Иванов

Some
0

Надо тоньше набрасывать наверное. Я не умею так. Быстро порвался, забил. 

Ответить

Some Dude

Bkmz
1

надо просто толпой, пусть чистят, но так оперативно комментарии от нескольких человек не удалят. вся сила как раз в кооперации

Ответить

Даниил Шинкаренко

0

А  если мальчиков держут, то норм что ли?

Ответить

Екатерина Кузнецова

Даниил
1

Вообще не норм, что такое существует

Ответить

Даша, кажется мы потеряли след

0

Такую Россию вы хотите???

Ответить
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