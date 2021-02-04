Индия пригрозила штрафами и тюрьмой работникам Twitter за отказ блокировать аккаунты. Этого требуют на фоне протестов Статьи редакции
Соцсеть разблокировала десятки страниц, несмотря на возражения индийского правительства.
Правительство Индии потребовало от Twitter вновь заблокировать аккаунты, в которых оно усмотрело подстрекательства к насилию, сообщает BuzzFeed News со ссылкой на уведомление, отправленное в компанию, а также The Wall Street Journal.
- 1 февраля Twitter заблокировал около 250 аккаунтов активистов, обозревателей и СМИ по запросу правительства Индии. Чиновники посчитали, что пользователи публиковали подстрекательства к насилию, используя хештэг с критикой премьер-министра страны Нарендру Моди — ModiPlanningFarmersGenocide (Моди планирует геноцид фермеров);
- Спустя примерно 12 часов после начала блокировки Twitter снял её. Представитель соцсети встретился с чиновниками и заявил, что позиция правительства ограничивает свободу слова.
Теперь стало известно, что Министерство цифровых технологий потребовало восстановить блокировку и добавило, что может оштрафовать Twitter или лишить руководителей компании свободы на срок до 7 лет. Представители компании отказались от комментариев.
В письме говорится, что у компании нет «конституционной, законодательной или какой-либо другой правовой основы» для того, чтобы по-своему трактовать понятие «свободы слова» по индийским законам. Чиновники добавили, что на основании раздела 69A закона об информационных технологиях могут требовать блокировку любой информации, которая может нарушить общественный порядок.
Чиновник, который участвовал в составлении требования к Twitter, рассказал WSJ, что такие темы, как геноцид, угрожают порядку. «Twitter, кажется, следует двойным стандартам в Индии. Будет ли он продвигать хэштег геноцида в Европе или США?» — сказал собеседник издания.
Протесты в Индии, в которых участвуют десятки тысяч человек, продолжаются с ноября 2020 года. Они начались из-за новых законов, которые должны снизить роль правительства в сельском хозяйстве и предоставить больше возможностей для частных инвесторов. Фермеры считают, что без государственной защиты их поглотят крупные корпорации.
The New York Times объясняет, что для больше чем 60% населения Индии основной источник доходов — это сельское хозяйство. Во время пандемии, когда люди из городов стали возвращаться в деревни, её роль выросла. Издание добавляет, что долги и банкротства фермеров часто приводят к их самоубийству.
Когда индусы, работающие в твитере на территории США, вернутся на родину, то очень удивятся.