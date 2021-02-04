В Неаполе мафия велела скорым перестать пользоваться сиренами — они распугивают наркоторговцев Статьи редакции
Они ошибочно принимают спецсигналы за облаву полиции.
Водители скорой помощи в Неаполе потребовали у полиции защиты от преследований со стороны местной мафии, пишет The Times.
По данным издания, один из последних инцидентов произошёл около недели назад. Водитель скорой вызвал полицейский патруль, чтобы тот помог ему выехать из района, где его машину окружили злоумышленники, угрожавшие расправой за работающую сирену.
По словам местных активистов, подобные случаи происходили неоднократно. Местным мафиози не нравится, что скорые распугивают наркоторговцев и их клиентов. Бригады скорой помощи также подвергаются нападениям со стороны родственников пациентов из-за того, что машины, задержавшиеся из-за нападений, приезжают слишком поздно. За последние три года в Неаполе зарегистрировали 300 случаев агрессии по отношению к медикам.
Депутат Алессандро Амитрано призвал правительство рассматривать борьбу с кланами неаполитанской мафии как национальный приоритет. Он также попросил о дополнительной защите водителей скорой помощи от членов банд.
Гражданин, пройдёмте
В России просто выходить нельзя из дома. Это разное.
Органический Валера
Это же Италия
Ahh yes. Паста, пицца, Дон Сальери.
У них там точно 21 век? Мафия и правительство два разных лица?
Органический Валера
В Италии давно так, почему вы удивляетесь? Мафия там и не прекращалась
вы вообще не поняли сообщение Дмитрия) он удивляется, что мафия и правительство это разные организации. Ведь в России например Мафия и правительство это одна организация.
НКВД на них нет
обычно же у разных служб отличаются «мелодии» спецсигналов. У итальянцев по-другому?
Органический Валера
Или мафиози тупые
В репортаже Птушкина из черных гетто Америки один тип говорил что мелодии они отличают с детства. Мафия отстает
Американский щит
То не птушкин, а Лёня пашковский
Панорама на рынок Италии выходит?
Не 90ые твёрдо и чё.... Это не Россия? Тогда ЭТО ДРУГОЕ!
И кто сказал что раз там есть мафия, значит это теперь нормально и приемлемо?