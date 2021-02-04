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Ольга Щербинина

В Неаполе мафия велела скорым перестать пользоваться сиренами — они распугивают наркоторговцев Статьи редакции

Они ошибочно принимают спецсигналы за облаву полиции.

Фото Getty Images

Водители скорой помощи в Неаполе потребовали у полиции защиты от преследований со стороны местной мафии, пишет The Times.

По данным издания, один из последних инцидентов произошёл около недели назад. Водитель скорой вызвал полицейский патруль, чтобы тот помог ему выехать из района, где его машину окружили злоумышленники, угрожавшие расправой за работающую сирену.

По словам местных активистов, подобные случаи происходили неоднократно. Местным мафиози не нравится, что скорые распугивают наркоторговцев и их клиентов. Бригады скорой помощи также подвергаются нападениям со стороны родственников пациентов из-за того, что машины, задержавшиеся из-за нападений, приезжают слишком поздно. За последние три года в Неаполе зарегистрировали 300 случаев агрессии по отношению к медикам.

Депутат Алессандро Амитрано призвал правительство рассматривать борьбу с кланами неаполитанской мафии как национальный приоритет. Он также попросил о дополнительной защите водителей скорой помощи от членов банд.

#новости #италия #мафия

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Многие глобус

25

Давайте теперь делать всё как мафиози нравится

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Ян Царев

Многие
61

Как в россии штоле?

Ответить

AttentiveMilk

Ян
15

Гражданин, пройдёмте

Ответить

Ян Царев

Attenti…
49

Брянск север 

Ответить

AttentiveMilk

Ян
31

Гражданин, идите

Ответить

Денис Боголюбов

Ян
0

Товарищ Зайчик, Вы свободны 😁

Ответить

Весёлый Хамелеон

Ян
0

Граждане Америки и граждане Северного Брянска — свободные люди

Ответить

Антон Лисин

Ян
3

В России просто выходить нельзя из дома. Это разное.

Ответить

Лысина Арика

Антон
2

В интернете ещё лучше не писать лишний раз/

Ответить

Органический Валера

Многие
3

Это же Италия 

Ответить

AttentiveMilk

Органический
3

Ahh yes. Паста, пицца, Дон Сальери.

Ответить

Дмитрий Польных

Attenti…
8

белиссимо

Ответить

Органический

Attenti…
0

Но там действительно серьезные разборки были давно

Ответить

Дмитрий

Органич…
1
Ответить

Mraz

Многие
1

В отдельных местах Бразилии и Колумбии так и делают

Ответить

Обосранный унитаз

Многие
0
Ответить

Dmitriy Oleynikov

12

У них там точно 21 век? Мафия и правительство два разных лица?

Ответить

Органический Валера

Dmitriy
4

В Италии давно так, почему вы удивляетесь? Мафия там и не прекращалась 

Ответить

Alex Sorokin

Органический
21

вы вообще не поняли сообщение Дмитрия) он удивляется, что мафия и правительство это разные организации. Ведь в России например Мафия и правительство это одна организация.

Ответить

sahk.com

Dmitriy
1

Ну как Берлускони ушли стало так да странно

Ответить

Роман Александров

9

НКВД на них нет

Ответить

Михаил Набоков

Роман
2

На нас есть

Ответить

Драгоценный франт

9

В России мафия запретила гражданам выходить на улицу - они пугают деда.

Ответить

Neketa Fo

4

обычно же у разных служб отличаются «мелодии» спецсигналов. У итальянцев по-другому? 

Ответить

Органический Валера

Neketa
15

Или мафиози тупые

Ответить

AttentiveMilk

Органический
3

Носят не мафиози, а Васяны всякие. Канешн тупые

Ответить

Сергей Белоусов

Neketa
4

В репортаже Птушкина из черных гетто Америки один тип говорил что мелодии они отличают с детства. Мафия отстает

Ответить

Американский щит

Сергей
1

То не птушкин, а Лёня пашковский

Ответить

Сергей Белоусов

Америка…
2

Да, точно. У меня просто вместо мозгов смузи из контента

Ответить

Сознательный цветок

Сергей
0
Ответить

Даниэл Вукоевич

Neketa
2

Нет, просто наркоторговцы тупые

Ответить

Black Lodge

7

Панорама на рынок Италии выходит?

Ответить

Владимир Филатов

Black
3

la panorama

Ответить

MangaloriANAL

Владимир
1

asta na vista, baby 

Ответить

Александр Маничев

0

Не 90ые твёрдо и чё.... Это не Россия? Тогда ЭТО ДРУГОЕ!

Ответить

Daffy Duck

Александр
5

И кто сказал что раз там есть мафия, значит это теперь нормально и приемлемо?

Ответить

Неверный кран

1
Ответить

Дмитрий Бабич

1

Там просто еще 90е. © Путин 

Ответить

asbo

0

Это джо джо референс?))

Ответить

законопослушный гражданин

0
Ответить

Обосранный унитаз

0

Бля, сначала подумал, шо эт у нас и такой

Ответить

Ivan Rybkin

0

Страна ЕС хуле

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Обосранный унитаз

0

Вы напугали дед...наркоторговца

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