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Артём Мазанов

Пять фондов поддержки онкобольных смогут бесплатно возить подопечных на такси «Яндекса» Статьи редакции

Компания выделит на программу пять миллионов рублей.

Во Всемирный день борьбы против рака компания рассказала, что к её социальной программе «Помощь рядом», в которой уже состоят фонды AdVita и «Живой», присоединились фонды «Настенька», «Добрый дом» и «Фонд борьбы с лейкемией».

Подопечным этих фондов будут доступны бесплатные поездки на такси: для визитов к врачу, на процедуры или реабилитацию. Руководитель «Помощи рядом» Ольга Никитушкина заявила, что при борьбе с раком «меньше хочется думать о том, как добираться на лечение». Компания также запустила сайт, на котором можно найти информацию от экспертов в этой области и советы, как поддержать тех, кто заболел.

Бесплатные поездки на такси дают онкобольным возможность реже пропускать визиты к врачу, безопасно и комфортно добираться на процедуры или реабилитацию, избавляют их от части забот, позволяя сосредоточиться на главном.

Ольга Никитушкина
руководитель «Помощи рядом»

Согласно опросу «Яндекса», проведённого в начале 2021 года, 31,1% россиян полагают, что лечение от рака в России платное и доступно только людям с высоким доходом, более 26% думают, что частое использование гаджетов может привести к развитию рака, а 8,4% верят в эффективность народных средств.

26 марта 2020 года «Яндекс» запустил проект «Помощь рядом» для медицинских и социальных служб в условиях борьбы с коронавирусом. Компания также тестировала на Covid-19 на дому и оплатила 10 тысяч тестов для пожилых.

#новости #яндекс

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Обосранный унитаз

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более 26% думают, что частое использование гаджетов может привести к развитию рака, а 8,4% верят в эффективность народных средств.

Самое печальное, что это не только лишь все бабы сраки. Джобс, нопремер

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Bender Rodriguez

1

а их, как и перевозку врачей, тоже водитель будет делать за свой счет?)

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Ra

–1

мастурбация водителя на глазах у пассажира тоже включена в бесплатный заказ?

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так не пойдёт

Ra
2

не в ту сторону шутишь, это ситимобиловсике шалости

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Ra

так
0

блин, точно, сейчас вспомнил, спасибо!

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так не пойдёт

Ra
1

обращайтесь, месье.

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Обосранный

так
0

Хороший, годный ник
Добавил в список к @Хорошо, ок, понял тебя @Мочил манту, хотя не стоило 

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так не пойдёт

Обосран…
0
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так не пойдёт

так
0
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Ранний теркин30см

0

Жители регионов тоже смогу доехать на такси до областного центра? А, Москва это другая страна!

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