Пять фондов поддержки онкобольных смогут бесплатно возить подопечных на такси «Яндекса» Статьи редакции
Компания выделит на программу пять миллионов рублей.
Во Всемирный день борьбы против рака компания рассказала, что к её социальной программе «Помощь рядом», в которой уже состоят фонды AdVita и «Живой», присоединились фонды «Настенька», «Добрый дом» и «Фонд борьбы с лейкемией».
Подопечным этих фондов будут доступны бесплатные поездки на такси: для визитов к врачу, на процедуры или реабилитацию. Руководитель «Помощи рядом» Ольга Никитушкина заявила, что при борьбе с раком «меньше хочется думать о том, как добираться на лечение». Компания также запустила сайт, на котором можно найти информацию от экспертов в этой области и советы, как поддержать тех, кто заболел.
Согласно опросу «Яндекса», проведённого в начале 2021 года, 31,1% россиян полагают, что лечение от рака в России платное и доступно только людям с высоким доходом, более 26% думают, что частое использование гаджетов может привести к развитию рака, а 8,4% верят в эффективность народных средств.
26 марта 2020 года «Яндекс» запустил проект «Помощь рядом» для медицинских и социальных служб в условиях борьбы с коронавирусом. Компания также тестировала на Covid-19 на дому и оплатила 10 тысяч тестов для пожилых.
более 26% думают, что частое использование гаджетов может привести к развитию рака, а 8,4% верят в эффективность народных средств.
Самое печальное, что это не только лишь все бабы сраки. Джобс, нопремер
мастурбация водителя на глазах у пассажира тоже включена в бесплатный заказ?
не в ту сторону шутишь, это ситимобиловсике шалости
обращайтесь, месье.
Хороший, годный ник
Добавил в список к @Хорошо, ок, понял тебя @Мочил манту, хотя не стоило