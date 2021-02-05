В навигаторе «2ГИС» впервые появились голоса на выбор: можно включить Николая Дроздова или Петра Гланца Статьи редакции
Раньше там был только голос по умолчанию.
Теперь пользователи «2ГИС» смогут выбрать одну из пяти новых озвучек навигатора: от телеведущего Николая Дроздова, автоблогера AcademeG (Константина Заруцкого), книжного обозревателя Галины Юзефович, синхронного переводчика фильмов Андрея Гаврилова и актёра озвучивания Петра Гланца. Об этом TJ рассказали в компании.
Дикторы заменили некоторые стандартные навигационные фразы. Например, в варианте от Юзефович промежуточные точки маршрута стали главами, манёвры — сюжетными поворотами, пункт назначения — финалом. В озвучке Дроздова дороги стали бетонными джунглями, а скоростные ограничения сравнивают со скоростью гепарда.
В новые голосовые пакеты навигатора вошло около 200 реплик. Они доступны в последней версии «2ГИС» для Android и iOS.
«2ГИС» не первый навигатор, в котором есть озвучка от знаменитостей. Навигатор от «Яндекса» тоже предлагает выбрать голос одной из известных персон, среди которых актёр Гарик «Бульдог» Харламов, спортивный комментатор Василий Уткин и режиссёр Фёдор Бондарчук. Можно выбрать и вымышленных персонажей вроде Оптимуса Прайма или магистра Йоды.
а скоростные ограничения сравнивают со скоростью гепарда
@the art of гепард тут тебя сравнивают
автоблогера AcademeG (Константина Заруцкого)
Кто это вообще.
автоблогер
доход
Парламентский корабль
Это чувак, который рекламирует тинькоф. Оказывается он еще и автоблогер, ого
Вбей в поиск по ютубу "AcademeG" и узнаешь
Вбил. Посмотрел. Создатель быдлоконтента и рекламы на несколько десятков минут. Ну понятно, чо.
Почему голоса путина, Навального, жироновмкого нет? Вот чтобы ты знал, а они между собой ругались куда повернуть.
Странно, что не интегрировали Джой, Афину и кто там ещё у них третий.
да вроде неделю уже эти голоса
Когда стоишь в ебейшей пробке, и голос Гланца цитирует Принца Персии :
"Большинство людей полагают, что время — это река, которая всегда течёт в одном направлении. Но я видел истинное лицо времени, и я могу уверить вас, что они ошибаются.
Время — это штормовой океан."