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Ольга Щербинина

В навигаторе «2ГИС» впервые появились голоса на выбор: можно включить Николая Дроздова или Петра Гланца Статьи редакции

Раньше там был только голос по умолчанию.

Теперь пользователи «2ГИС» смогут выбрать одну из пяти новых озвучек навигатора: от телеведущего Николая Дроздова, автоблогера AcademeG (Константина Заруцкого), книжного обозревателя Галины Юзефович, синхронного переводчика фильмов Андрея Гаврилова и актёра озвучивания Петра Гланца. Об этом TJ рассказали в компании.

Дикторы заменили некоторые стандартные навигационные фразы. Например, в варианте от Юзефович промежуточные точки маршрута стали главами, манёвры — сюжетными поворотами, пункт назначения — финалом. В озвучке Дроздова дороги стали бетонными джунглями, а скоростные ограничения сравнивают со скоростью гепарда.

В новые голосовые пакеты навигатора вошло около 200 реплик. Они доступны в последней версии «2ГИС» для Android и iOS.

«2ГИС» не первый навигатор, в котором есть озвучка от знаменитостей. Навигатор от «Яндекса» тоже предлагает выбрать голос одной из известных персон, среди которых актёр Гарик «Бульдог» Харламов, спортивный комментатор Василий Уткин и режиссёр Фёдор Бондарчук. Можно выбрать и вымышленных персонажей вроде Оптимуса Прайма или магистра Йоды.

#новости #навигатор

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Митя Мурасов

10

а скоростные ограничения сравнивают со скоростью гепарда

@the art of гепард тут тебя сравнивают

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ouxen

Митя
0
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Иван Барников

5

автоблогера AcademeG (Константина Заруцкого)

Кто это вообще.

Ответить

Слава Инженеров

Иван
7

автоблогер

Ответить

ouxen

Слава
1

нахуя

Ответить

Слава Инженеров

ouxen
0

доход

Ответить

ouxen

Слава
0

неправедный

Ответить

Слава Инженеров

ouxen
0

по неписаному кодексу дороги?

Ответить

Парламентский корабль

Иван
3

Это чувак, который рекламирует тинькоф. Оказывается он еще и автоблогер, ого

Ответить

Небольшой Лебовски

Парламентский
2

Чувак - это я. А он блогер

Ответить

Mraz

Иван
1

Автоблогер. Прикольный тип

Ответить

Митя Мурасов

Иван
0

это Костя

Ответить

Tape Arsonist

Иван
0

Вбей в поиск по ютубу "AcademeG" и узнаешь

Ответить

Иван Барников

Tape
0

Вбил. Посмотрел. Создатель быдлоконтента и рекламы на несколько десятков минут. Ну понятно, чо.

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Антон Лисин

2

Почему голоса путина, Навального, жироновмкого нет?  Вот чтобы ты знал, а они между собой ругались куда повернуть.

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eNCake

Антон
1

так они заняты. один в бункере, второй на зоне, третий в бане с мальчиками

Ответить

Лига тупых

2

держите в курсе

Ответить

Юный мангал

2

хочу голосового помощника, который говорил бы стандартной машинной говорилкой, но цитатами и в стилистике мультов Миши МК 

и с названием для него долго думать не придется 

Ответить

Люц Шнайдер

1

Странно, что не интегрировали Джой, Афину и кто там ещё у них третий.

Ответить

сироп от щекотки

Люц
2

Вот они слева направо..

Ответить

Anton

Люц
1

Чонгук 

Ответить

Люц Шнайдер

Anton
0

Чингач?

Ответить

Anton

Люц
0

Ну типа

Ответить

Дмитрий Коннов

1

да вроде неделю уже эти голоса

Ответить

ouxen

Дмитрий
1

но рассказали по секрету только сегодня

Ответить

Andre Macareno

1

Гаврилова мало показали :(

Ответить

Руслан Астратов

1

Когда стоишь в ебейшей пробке, и голос Гланца цитирует Принца Персии : 

"Большинство людей полагают, что время — это река, которая всегда течёт в одном направлении. Но я видел истинное лицо времени, и я могу уверить вас, что они ошибаются.
Время — это штормовой океан."

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Зарегистрировался только что

0

нужен голос элджея

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Обосранный унитаз

0

Даешь голоса орлова и бананчика

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Андрон

0

2 недельный баян.

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