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Алексей Боржонов

Ректор ВШЭ рассказал об информационной атаке на университет и угрозах от сторонников Навального Статьи редакции

Они стали поступать на фоне увольнения преподавателя, которая из-за ареста не могла провести семинары.

17 17 комментариев
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Обращение ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова опубликовано на сайте вуза. В нём он отвечает на критику в соцсетях и СМИ и разъясняет позицию университета на фоне протестов в поддержку Навального.

Кузьминов заявил, что вуз пытаются «вовлечь в политику» или «как минимум расколоть», однако он считает, что ВШЭ не должна становиться «площадкой политической борьбы». «Мы за науку и за образование. В этом состоит наш вклад в Россию», — написал он.

Ректор вуза утверждает, что университет никогда не преследовал преподавателей и студентов за их политические взгляды, и добавил, что участники акций сами несут ответственность за свои поступки.

ВШЭ при этом не собирается подстраиваться под график протестов и менять внутренние правила, отметил ректор и добавил, что из-за такой позиции вуз столкнулся с «ожесточённой информационной атакой сторонников Алексея Навального».

НИУ ВШЭ второй день получает в свой адрес грубые угрозы и оскорбления, содержащие нецензурную брань, различные ультимативные требования. По своей риторике и эстетике эти угрозы мало отличаются от того, что мы получали в свой адрес от «новых черносотенцев».

Стратегия и тактика интернет-войн одинакова, вне зависимости от того, на чьей ты стороне. Эти информационные атаки — отнюдь не приглашение к уважительному диалогу, который мы с вами привыкли вести. Это типичный сетевой хейт, цель которого – вывести нас с вами из состояния психологического равновесия, спровоцировать на эмоциональные поступки.

Ярослав Кузьминов
ректор НИУ ВШЭ
  • 1 февраля вуз расторг договор с преподавателем Анной Велликок, которую 30 января арестовали на 14 суток за участие в акции в поддержку Навального;
  • Вуз объяснил, что арест не позволит ей провести четыре семинара, а перенести курс не получится. ВШЭ добавила, что с Велликок заключили гражданско-правовой договор, предполагающий «оказание услуги в строго фиксированном объеме в оговоренное время», а из-за ареста она не может выполнить условия договора.
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#новости #вшэ #образование

17 17 комментариев
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17 комментариев
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Американский щит

29

Когда перестанете преподов увольнять за полит позицию - тогда сможете чет предъявлять, клоуны ебучие.
 Последний достойный уник в стране за пару лет в пизду скатился

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так не пойдёт

Американский
1

будто никогда не смогут предъявлять(

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Hakeem

14

TJ выдержал их студентов. И они тоже справятся.

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Митя Мурасов

9

Экономика и политика очень тесно переплетены в мире.
Жаль что в Высшей Школе Экономики какая то другая реальность, видимо.

Ответить

Eugene Podosenov

6

Охуеть. Уволили препода за позицию, не связанную с образованием, а потом хотят уважительного диалога. Лицемерные мрази.

Ответить

Андрей Кнорозов

4

Про черносотенцев не понял подъёба

Ответить

Митя Мурасов

Андрей
3

видимо хотели приплести чернорубашечников , но проебали конспекты

Ответить

Вячеслав Андреев

1

Отличный момент выбрали чтобы оставаться вне политики

Ответить

Неизбежный Даниль

Вячеслав
5

У слепакова научился

Ответить

Meg Walker

2

 с Велликок заключили гражданско-правовой договор, предполагающий «оказание услуги в строго фиксированном объеме в оговоренное время», а из-за ареста она не может выполнить условия договора. 

А они не охуели ли там? Такие вещи, вообще-то, — повод в суд сходить.

Ответить

1 2

1

Хуесосам хуесосское

Ответить

Крепкий стоячок

1

Как же они заебали со своими атаками

Ответить

Весёлый Хамелеон

0

Вышка — оплот адекватности в среде образования. Жаль что и ее все больше подминают

Ответить

Andi Bigglesworth

0

В переводе на русский это значит: "Путин, дай деняк! Мы за тебя страдаем!"

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Обосранный унитаз

0
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Илья Гераськин

0

А если бы она заболела, с ней бы тоже договор расторгли бы? 

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Бедный диод

Илья
0

ЭТО ДРУГОЕ

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