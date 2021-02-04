Ректор ВШЭ рассказал об информационной атаке на университет и угрозах от сторонников Навального Статьи редакции
Они стали поступать на фоне увольнения преподавателя, которая из-за ареста не могла провести семинары.
Обращение ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова опубликовано на сайте вуза. В нём он отвечает на критику в соцсетях и СМИ и разъясняет позицию университета на фоне протестов в поддержку Навального.
Кузьминов заявил, что вуз пытаются «вовлечь в политику» или «как минимум расколоть», однако он считает, что ВШЭ не должна становиться «площадкой политической борьбы». «Мы за науку и за образование. В этом состоит наш вклад в Россию», — написал он.
Ректор вуза утверждает, что университет никогда не преследовал преподавателей и студентов за их политические взгляды, и добавил, что участники акций сами несут ответственность за свои поступки.
ВШЭ при этом не собирается подстраиваться под график протестов и менять внутренние правила, отметил ректор и добавил, что из-за такой позиции вуз столкнулся с «ожесточённой информационной атакой сторонников Алексея Навального».
- 1 февраля вуз расторг договор с преподавателем Анной Велликок, которую 30 января арестовали на 14 суток за участие в акции в поддержку Навального;
- Вуз объяснил, что арест не позволит ей провести четыре семинара, а перенести курс не получится. ВШЭ добавила, что с Велликок заключили гражданско-правовой договор, предполагающий «оказание услуги в строго фиксированном объеме в оговоренное время», а из-за ареста она не может выполнить условия договора.
Экономика и политика очень тесно переплетены в мире.
Жаль что в Высшей Школе Экономики какая то другая реальность, видимо.
Охуеть. Уволили препода за позицию, не связанную с образованием, а потом хотят уважительного диалога. Лицемерные мрази.
Про черносотенцев не понял подъёба
Отличный момент выбрали чтобы оставаться вне политики
с Велликок заключили гражданско-правовой договор, предполагающий «оказание услуги в строго фиксированном объеме в оговоренное время», а из-за ареста она не может выполнить условия договора.
А они не охуели ли там? Такие вещи, вообще-то, — повод в суд сходить.
Вышка — оплот адекватности в среде образования. Жаль что и ее все больше подминают
В переводе на русский это значит: "Путин, дай деняк! Мы за тебя страдаем!"
А если бы она заболела, с ней бы тоже договор расторгли бы?