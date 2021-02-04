Врачи из США объявили о первой в мире успешной пересадке рук и лица Статьи редакции
В июле 2018 года 20-летний Джо Димео получил ожоги более 80% тела после автомобильной аварии. Теперь у него начнётся новая жизнь.
В августе 2020 года врачи клиники NYU Langone Health в Нью-Йорке одновременно пересадили лицо и руки 22-летнему жителю штата Нью-Джерси Джо Димео. 3 февраля 2021 года медики объявили, что операция прошла успешно — впервые в истории. Такие операции до этого пытались провести дважды, в 2009 и 2011 годах, но попытки оказались неудачными.
В июле 2018 года 20-летний Димео возвращался домой с ночной смены тестировщика фармацевтической компании и заснул за рулём. Он не справился с управлением, машина ударилась о бордюр, перевернулась и загорелась. Молодого человека госпитализировали в ожоговое отделение больницы в Нью-Джерси, он потерял губы, уши, веки и кончики пальцев. У него также были серьёзные шрамы на лице, которые частично закрывали глаза. У Димео было обожжено 80% тела.
Димео провёл несколько месяцев в медицинской коме и перенёс 20 реконструктивных операций. Когда стало ясно, что обычные операции не помогают, его начали готовить к трансплантации. Врачи оценивали вероятность отыскать подходящего донора в 6%, а ситуация осложнялась из-за пандемии. Однако в августе 2020 года донора нашли.
Операция длилась 23 часа, в ней участвовали около 80 человек, включая 16 хирургов в нескольких операционных. Сначала медики удалили руки и ткань лица донора, их заменили протезами, напечатанными на 3D-принтере. «Мы всегда начинаем операцию с минуты молчания, чтобы отдать дань уважения семье доноров, почтить их огромную потерю и никогда не забывать о сделанных пожертвованиях», — рассказали врачи.
В другой операционной Димео ампутировали руки до середины предплечья, соединили его собственные и донорские сухожилия, нервы и сосуды. «Мы должны заменить 21 сухожилие, три основных нерва, пять крупных сосудов, две основные кости», — рассказывал хирург во время операции. Молодому человеку также пересадили всё лицо, включая лоб, брови, нос, веки, губы, уши и нижележащие кости.
После операции молодой человек провёл 45 дней в палате интенсивной терапии, ещё два месяца длилась реабилитация в стационаре. Всего в его восстановлении участвовали 140 медиков. В ноябре он вернулся домой к родителям и продолжает восстановительные процедуры.
Глава медицинской команды по пересадке Эдуардо Родригес заявил, что с момента операции признаков отторжения организмом нового лица или рук не наблюдается. Димео уже может улыбаться, одеваться и есть самостоятельно. Он также играет в бильярд, гольф и ходит в тренажёрный зал. «Это очень приятно для всех нас, мы очень гордимся», — заявил Родригес.
Димео поблагодарил донора и его семью. Он заявил, что без их жертвы он бы не получил второй шанс на жизнь. «Если я потеряю мотивацию и не буду продолжать лечение, этому не будет оправдания», — добавил он.
Классно! Здоровья парню. Смеяться конечно нельзя, но выражение лица у него эпичное.