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Аня Бегиашвили

Уволенного после митинга учителя из Ростова-на-Дону арестовали на 5 суток. ОМОН забрал его из квартиры после обыска Статьи редакции

После интервью Александра Рябчука пользователи TJ собрали ему больше 40 тысяч рублей. Редакция обязательно передаст ему всю сумму, когда он выйдет из спецприёмника.

26 26 комментариев
3902 просмотров
Фото с сайта Александра Рябчука

3 февраля на TJ вышло интервью с Александром Рябчуком — преподавателем истории и обществознания из Ростова-на-Дону. После того, как он сходил на протестные акции 23 и 31 января, его уволили из двух школ, а в квартиру к его жене и дочери в семь утра ворвался ОМОН. Адвокат Рябчука предполагал, что за него решил взяться Центр «Э». Так как проводившие обыск упоминали некое дело, связанное с терроризмом.

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«Я считаю, что должен на себе показывать то, чему учу ребят».
tjournal.ru

4 февраля Александр перестал отвечать на сообщения редактора TJ и не заходил в соцсети. Он не публиковал никаких обновлений о своей ситуации. В выложенном накануне видео в квартиру матери Рябчука, где он находился, пришли полицейские. Они хотели отвезти его на «беседу».

В комментариях под этим видео друг преподавателя Евгений Миронов рассказал, что утром 4 февраля ОМОН провёл обыск в квартире и забрал Рябчука. Уже успел состояться суд: преподавателя арестовали на пять суток за участие в митинге. TJ обратился к Евгению за подробностями и дополнит публикацию, как только они выяснятся.

В комментариях под интервью Александра пользователи TJ по инициативе Дизайнера Павленко стали присылать донаты, чтобы помочь преподавателю с оплатой адвоката, вероятного штрафа и в целом помочь человеку, оставшемуся без работы. Мы собирались сегодня же передать ему всё, что вы успели собрать. Но из-за ареста героя статьи это придётся отложить.

Мы обещаем отправить Александру все предназначенные ему донаты. Комиссию, которая взимается при выводе денег, TJ компенсирует.

К 18:30 4 февраля вы прислали 43 950 рублей.

#31января #протесты

26 26 комментариев
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94
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26 комментариев
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Аня Бегиашвили

37

Ребята, я его весь день искала-искала, а оказалось вот что😪

Ждём следующей недели, чтобы порадовать Александра вашей поддержкой. 

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Katerina Dunaeva

Аня
1

а можно еще отправить и куда? я пропустила (((

Ответить

Katerina Dunaeva

Katerina
1

нашла, вопрос снимается

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Личный шмель

31

Невероятные мрази. Это просто в голове не укладывается. В прекрасной, блин, России будущего тюрем не хватит, чтобы всех причастных к этой мерзости пересажать

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Владимир Филатов

Личный
4

Держи
https://tjournal.ru/analysis/334283-v-rossii-postavili-rekord-zaderzhaniy-itog-ocheredi-iz-avtozakov-perepolnennye-otdeleniya-i-zhaloby-na-izdevatelstva?comment=4921630

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CommentBot

Владимир
3
Ответить

Genesi5

Личный
0

Судя по тому, как задерживают митингующих - це не проблема

Ответить

1

11

Привет репрессии.

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Архитектурный калькулятор

9

пиздец

Ответить

Кисель Имбиревич

9

После выборов в Думу будет полная пизда

Ответить

Bkmz Иванов

Кисель
2

Хорошая мотивация кстати

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Emil

Bkmz
0

да какая мотивация, недавно поправки были, тут будет то же самое

Ответить

Bkmz Иванов

Emil
0

Не хотелось бы

Ответить

Дмитрий Киселев

Кисель
2

Осталось немного подождать до выборов, а там то уж точно будет полная пзда!

Ответить

Резкий алмаз

5

Тут один учитель говорил, что в школе нет пропаганды и политики. Что-то не видно его давно.

Ответить

Oldfag TV

4

Слов нет. Фашисты.

Ответить

Владимир Филатов

3

Проснись, россиянин, следующим на его месте можешь оказаться ты

Ответить

Дмитрий Сильченков

3

Лучший урок его ученикам. Теперь ребята на всю жизнь получат прививку от этой мрази, которая отняла у них Учителя.

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Американский щит

2
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Никита Сопов

1
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Natron

1

Россия для грустных :(

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Крепкий стоячок

1

Господи блять кажется пора завязывать читать новости

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Слава

0

Александр красавчик 😉👍👌✊💪 , вот ему как мужественному парню наша крепкая рука действующих военнослужащих - десантников ВДВ ВС РФ - г.Псков 🤝 .

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Органический Валера

0

Запускаем флешмоб с фотками 

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Бедный диод

0
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Ray Madhope

0

Хаха я здесь живу :(

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