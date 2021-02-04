Уволенного после митинга учителя из Ростова-на-Дону арестовали на 5 суток. ОМОН забрал его из квартиры после обыска Статьи редакции
После интервью Александра Рябчука пользователи TJ собрали ему больше 40 тысяч рублей. Редакция обязательно передаст ему всю сумму, когда он выйдет из спецприёмника.
3 февраля на TJ вышло интервью с Александром Рябчуком — преподавателем истории и обществознания из Ростова-на-Дону. После того, как он сходил на протестные акции 23 и 31 января, его уволили из двух школ, а в квартиру к его жене и дочери в семь утра ворвался ОМОН. Адвокат Рябчука предполагал, что за него решил взяться Центр «Э». Так как проводившие обыск упоминали некое дело, связанное с терроризмом.
4 февраля Александр перестал отвечать на сообщения редактора TJ и не заходил в соцсети. Он не публиковал никаких обновлений о своей ситуации. В выложенном накануне видео в квартиру матери Рябчука, где он находился, пришли полицейские. Они хотели отвезти его на «беседу».
В комментариях под этим видео друг преподавателя Евгений Миронов рассказал, что утром 4 февраля ОМОН провёл обыск в квартире и забрал Рябчука. Уже успел состояться суд: преподавателя арестовали на пять суток за участие в митинге. TJ обратился к Евгению за подробностями и дополнит публикацию, как только они выяснятся.
В комментариях под интервью Александра пользователи TJ по инициативе Дизайнера Павленко стали присылать донаты, чтобы помочь преподавателю с оплатой адвоката, вероятного штрафа и в целом помочь человеку, оставшемуся без работы. Мы собирались сегодня же передать ему всё, что вы успели собрать. Но из-за ареста героя статьи это придётся отложить.
Мы обещаем отправить Александру все предназначенные ему донаты. Комиссию, которая взимается при выводе денег, TJ компенсирует.
К 18:30 4 февраля вы прислали 43 950 рублей.
а можно еще отправить и куда? я пропустила (((
После выборов в Думу будет полная пизда
Хорошая мотивация кстати
Осталось немного подождать до выборов, а там то уж точно будет полная пзда!
Лучший урок его ученикам. Теперь ребята на всю жизнь получат прививку от этой мрази, которая отняла у них Учителя.
Александр красавчик 😉👍👌✊💪 , вот ему как мужественному парню наша крепкая рука действующих военнослужащих - десантников ВДВ ВС РФ - г.Псков 🤝 .