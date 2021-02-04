«Агора»: из-за акций в поддержку Алексея Навального возбудили 50 уголовных дел Статьи редакции
Фигурантами стали более 50 человек.
По данным «Дождя», большинство дел возбуждено по статьям о применении насилия к представителю власти (статья 318 УК РФ), вандализме (статья 214 УК РФ) и неоднократном нарушении правил проведения митинга (статья 212.1 УК РФ). Они расследуются в более чем 20 городах.
Большинство соратников Навального оказались фигурантами дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (часть 1 статьи 236 УК). Фигурантами стали в том числе юрист ФБК Любовь Соболь и пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Акции в поддержку Навального прошли 23 и 31 января, а также 2 февраля. Суммарно на них задержали более 11 тысяч человек.
Большинство соратников Навального оказались фигурантами дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (часть 1 статьи 236 УК).
Ух какие злые уголовники. Страшнее убийц и насильников.
За нарушение санитарно-эпидемиологических правил слабовики пихают всех под забитку в тесные пазики, где люди трутся друг о друга и дышат в лица, поразительно.
какая нахуй картошечка?
применении насилия к представителю власти
летом стаканчики, зимой снежки. нет бедному омону покоя.
Повторяется болотное дело, очень печально..