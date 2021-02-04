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Артём Мазанов

«Агора»: из-за акций в поддержку Алексея Навального возбудили 50 уголовных дел Статьи редакции

Фигурантами стали более 50 человек.

По данным «Дождя», большинство дел возбуждено по статьям о применении насилия к представителю власти (статья 318 УК РФ), вандализме (статья 214 УК РФ) и неоднократном нарушении правил проведения митинга (статья 212.1 УК РФ). Они расследуются в более чем 20 городах.

Павел Чиков
Число уголовных дел, расследуемых по стране в связи с акциями протеста, достигло 50.

Большинство соратников Навального оказались фигурантами дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (часть 1 статьи 236 УК). Фигурантами стали в том числе юрист ФБК Любовь Соболь и пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Акции в поддержку Навального прошли 23 и 31 января, а также 2 февраля. Суммарно на них задержали более 11 тысяч человек.

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tjournal.ru

#новости #навальный #протесты

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Самостоятельный американец

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Иван Барников

3

Большинство соратников Навального оказались фигурантами дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (часть 1 статьи 236 УК).

Ух какие злые уголовники. Страшнее убийц и насильников.

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БЕЛОРУССКАЯ КАРТОШЕ4ЬКА

Иван
2

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил слабовики пихают всех под забитку в тесные пазики, где люди трутся друг о друга и дышат в лица, поразительно.

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крэпкый картошек

БЕЛОРУССКАЯ
0

какая нахуй картошечка?

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БЕЛОРУССКАЯ

крэпкый
1

зачем травля?

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крэпкый картошек

БЕЛОРУС…
0

ненавижу картошку

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Крепкий стоячок

2

Мирный митинг не мирный эти пидорасы всё равно всех закроют блять

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van der Pusch

2

применении насилия к представителю власти

летом стаканчики, зимой снежки. нет бедному омону покоя.

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Adir Hartmann

1

Повторяется болотное дело, очень печально..  

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Крепкий стоячок

Adir
0

А зачем ломать то что так заебись работает

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Κύριλλος

0

а сколько еще "фактовых" навозбуждали...

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Bkmz Иванов

0
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