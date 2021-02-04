«Митинга в ближайшие выходные не будет»: команда Навального проведёт следующие акции весной и летом Статьи редакции
Там рассказали, что на последних акциях снижалась численность из-за насилия и запугивания со стороны силовиков.
Штаб Алексея Навального сообщил, что сейчас акции в регионах некому организовывать, так как координаторы находятся под арестом из-за митингов 23 и 31 января. Об этом сообщил руководитель сети региональных штабов Леонид Волков.
По словам Волкова, из-за новых митингов участники рискуют попасть под «дадинскую статью» (212.1 УК) за неоднократное нарушение порядка проведения публичных мероприятий.
По словам Волкова, протест «надо заканчивать на высокой точке». «Доставать его [Навального] из тюрьмы мы будем внешнеполитическими методами», — добавил он.
Ну вот, нормальные, адекватные ребята, не то что мои бармалеи.
Бандерлоги.
Бандеровцы, хах.
АЛЕКСАНДР ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!!!!! Г ГОМЕЛЬ БЕЛАРУСЬ ПИШУ ВАМ С РАДОСТНЫМ НАСТРОЕНИЕМ И ХОЧУ ЗАЯВИТЬ, ЧТО НАША КАРТОШЕЧКА — ЛУЧШАЯ В МИРЕ!!!!!!!! СПАСИБО ЗА МИР В СТРАНЕ! С УВАЖЕНИЕМ
УИИИИ ХРЮЮЮЮ ХРЮЮЮЮЮ!!!!!!!
Это хорошая новость, подождите не торопитесь поставить дизлайки. Это значит власть договорились с оппозицией. Типа вы не будете митинговать, а мы Навального отпустим только чуть-чуть позже чтобы это не выглядел последствием митинга. Я думаю договоре участвовал Венедиктов, хотя это догадка. Варламов выпустил видеоролик про страшный Туркменистан.
Волков сливает протест.
Главного оппозиционера страны посадили в тюрьму по сфабрикованному делу, и что же мы будем делать? Сидеть на диване и ждать весны?
Сейчас на улицы может выйти гораздо больше людей, и упускать такой подходящий момент — глупо.
Почему-то кажется, что все кто пишет про "слив" (и в Беларуси и у нас) никогда сами не выходили на улицы.
#мнение ¯\_(ツ)_/¯
Заслуженный парфюмер
В Беларуси то протесты идут каждый день, а то что сейчас делает Волкова, это пиздец. Сейчас люди злы и готовы выходить. А весной все забудут про Навального и будут есть шашлычки.
Вот например сейчас в Полоцке:
Александр, почему вы не спите?
А весной все забудут про Навального и будут есть шашлычки.
Это точно абсолютно разные категории граждан. Те кому будет важнее "есть шашлычки" скорее всего они и сейчас не выходили.
Органический Валера
В Беларуси разве митинги прекращаются?
А в России прекратились? Многие выходили не только за свободу Навального, а в том числе, и слова Волкова на них не повлияют, как пример Хабаровск.
Тут вопрос в том, если Волков делает такие заявления, значит у него и у команды ФБК есть какие-то мысли по улучшению проведения акций.
Я сейчас лишь высказал мнение про это выражение "слив", повторюсь, про который, как мне кажется говорят те, кто сам никогда не выходил.
Органический
Судя по заявлению, в РФ митинги временно прекращаются.
А вот в Беларуси протест ещё есть, не считаю, что он слит.
Россияне слили протест, а не Волков, который уже давно в РФ не живёт.
Причём те россияне, которые не выходят.
5% населения хватило бы чтобы слить пыню.
5% населения Москвы это 600к человек.
4.5кк = люди от 20 до 40. Где все эти люди?
0.5% никогда не будет достаточно.
Выйдет 5% - за ними выйдут остальные. Это сработает как лавина.
В Минске больше 10% населения города одномоментно выходило, ну и?
В Украине в этом плане действительно другой народ живет, Россияне на такое не способны, я лично на баррикады не полез бы.
)))
"Должно хватить".
Не надо заявлять это как факт. "Возможно, хватит", но как насчёт "после не значит вследствие", "корреляция не значит причинность"?
Собственно, я и зарегался-то, когда у меня припекло от несколько некорректного цитирования оригинальной статьи Ченовет в связи с "мирными митингами".
А как насчёт Беларуси? По некоторым оценкам там вышло больше 3,5%.
И в рамках России даже такая оценка — это д о х у и щ е, 5 миллионов!
На порядок, в двадцать раз больше людей, чем по самым оптимистичным оценкам вышло 23 января.
Все годы ничего не делали, кроме попыток поднять рейтинг на негативе, а тут вдруг почему-то они должны поумнеть и что-то создать.
Он не сливает, он понимает, что если сейчас позвать людей, их будет меньше, чем в прошлый раз, а затем ещё меньше и в итоге все начнут говорить, что протест слился сам собой.
Другое дело, что иной человек на месте американских сторонников Трампа мог попробовать использовать в США методы белорусской оппозиции вроде цепей солидарности через весь город (это не призыв, это констатация). Если люди встают в очень длинную очередь в какое-нибудь заведение, соблюдая противоковидную дистанцию, то формально им нечего вменить. Ну и если там была бчб-символика и цвета, то, снова формально, за ношение красного цвета американцам в США ничего вменить нельзя.
Что-то ночью после приговора почти никто не вышел
В том числе и ты.
А ну да, ты же свечку держал
Возможно это и правильное решение. Из интернетов сейчас создается впечатление, что люди подавлены, а ходить просто ради того чтобы ходить, с постоянно уменьшающейся численностью смысла нет.
С другой стороны, кто сказал, что весной и летом найдется повод, который заставит всех собраться и выйти? Сколько бы не говорили про систематический протест, больше всего народу выходит после какого-то события.
Всё это демагогия. Единственный способ повлиять на ситуацию хоть как-то - выходить на улицу. Остальное - различные ответвления трусости. Если честно, мне как-то грустно даже стало. Я конечно и не лелеял особых надежд насчёт возможностей оппозиционного движа, но в этот раз всё было как-то даже вдохновляюще. Вы только представьте довольные рожи силовиков когда они узнают что протест сливается. По факту - они победили, запугали народ
спроси у людей, которые не вышли 23го и 31го почему они не вышли
довольные рожи силовиков когда они узнают что протест сливается
не думаю, им за полевую работу вероятно доплачивают
я не говорю тыкать, просто соберешь статистику, почему люди не выходят
почему подписчики/зрители/сторонники навального, которых дофига, не транслируются в огромные числа протестующих
Пеньки прошлый век, удаленное голосование же будет, нарисуют ровно ту цифру которая пыне в голову ебанет.
Он ещё в эфире сказал, зачем были нужны митинги. Типа "Мы хотели привлечь внимание к этой ситуации и мы привлекли".
Вы, суки, 11 тысяч подставили под дубинки и пытки в ОВД.
Вы погнали людей во вторник заведомо на бойню.
Из-за вас возбуждено 50 уголовных дел.
И сейчас вы по сути говорите, что вам похуй на всех, кто вышел.
Что вы не будете требовать освобождения всех осуждённых за митинг.
Что Навального вы будете вытаскивать ДРУГИМИ методами.
Что мы вам нужны только как пушечное мясо.
Пидорасы вы, команда Навального.
Манипулирую не я, а они, когда говорят выходить "за себя и Лешку", а потом срут на всех избитых и униженных с большой колокольни.
Ты думаешь, много кто из этих 11 тысяч выйдет на улицу весной?
Я увидела, что происходит. На меня всем будет похуй, когда меня в ОВД выебут бутылкой, а потом удушат пакетом. И пока это будет происходить, Волков из Литвы будет говорить, что главное это Навальный и он его вытащит через внешнюю политику.
А на всех остальных похуй. Ничего личного, это и есть политика.
Но, конечно, говно в голове у меня ¯\_(ツ)_/¯
На меня всем будет похуй, когда меня в ОВД выебут бутылкой, а потом удушат пакетом.
А кому должно быть не похуй, кроме твоей мамки, лол? Тебе все ещё 10 лет? Если ты родилась в этой стране и хочешь ее менять, значит будь готов идти на жертвы, а не кричать, что чужими руками это сделать не получается. Те же фбк рискуют куда больше, не говоря уже о сидящем хуй знает какой срок навльном.
И пока это будет происходить, Волков из Литвы
Ты бы предпочел чтобы он с остальными за решеткой сидел, и не мог бы руководить тем что есть? Тебе бы так было *менее обидно*? Ебаный детский сад.
Специально для альтернативно одарённых поясняю:
если никто из штабов Навального не хочет отстаивать базовые права и свободы граждан (например, право не быть избитым за мирный митинг), то не удивляйтесь, что к ним будет соответствующее отношение.
И это при том, что они сами зовут на этот митинг.
Если эта мысль слишком сложна для тебя, не пиши мне больше. Я с некоторых пор не общаюсь с выпускниками школ VII вида коррекции.
Просторный
Если тебя зовут куда-то идти, при этом ты идёшь только потому, что зовут — вопросики не к тем, кто тебя зовёт.
На протестах был? Жертвовал? Отбивал от ОМОНа?
Был, не отбивал (и вообще в первые ряды никогда не лез), перевожу ежемесячно фбк, спонсирую пару оппозиционных сми и на штрафы когда собирают. Еще вопросы?
Думаю если бы хотя бы 10% россиян делали то же самое, мы бы жили совсем по другому. Но в том что этих 10% нет и люди не задумываются, явно не Волков виноват.
В украине почему-то сам народ без Волкова в супермаркетах в тележки еду собирал для майдана.
Нет, вопросов нет.
Ты говоришь рисковать, но сам не рискуешь.
Хорошо, что переводишь. Держи медальку.
Думаю если бы хотя бы 10% россиян делали то же самое, мы бы жили совсем по другому
Ты о переводе денег фбк?
В украине почему-то сам народ без Волкова в супермаркетах в тележки еду собирал для майдана.
Название страны с большой буквы.
Люди там рисковали жизнью, а не как ты убегали от ОМОНа.
Ну и у нас были всеж политические деятели, которые выступали на трибунах.
Любой выходящий на митинг и даже просто переводящий деньги фбк сейчас рискует. В какой степени, это определять ему самому. Если ты считаешь что я кого-то *заставляю* рисковать, ты вообще ничего из того что я пишу не понял, потому что я пишу ровно обратное — каждый должен решить за себя сам. И понимать последствия. Как взрослый человек, а не плакаться о Волкове, лол.
Органическ
Убегая на митингах, ты ничего не исправишь Папуша пишет, что людей уже задержали, людей пытают, а ты говоришь, что это их проблемы.
Ты говоришь жертвовать, но жопа у тебя в тепле. Ты не отбивал других людей, ты не защищал, не жертвовал.
Я увидела, что происходит.
А, что вы увидели? Что после расследования и суда вышло даже меньше ста тысяч в Москве. Вот, что вы увидели.
И кто в этом виноват? Навальный? Волков?
Снимайте розовые очки и/или убирайте этот максимализм.
Потому, что самое главное разочарование для вас будет, то, что НИЧЕГО не решается и не решалось на каком-то коротком отрезке времени.
Десятки лет "перемалывания" личности в СССР, потом его развал и приход "силовиков" и их методов к построению и формированию "нужного" представления о власти и обществе сделали то, что Вы видели, и сколько людей готовы выходить отстаивать свои права.
Это будет меняться и уже меняется (лично по моему мнению с 2011 года).
Но и это точно также будет зависеть и от вас.
Нет, вам всё верно пишут выше. Говно в голове. Почему вы вообще считаете, что лично Волков или ФБК вам что-то должны? Они не должны вам ничего, ровно как и вы им. Выходя на митинг вы выходите НЕ ЗА НИХ, а за свои идеалы. И должны быть готовы к тому, что за идеалы нужно бороться, и в том числе держать удар. Вам не нужен лидер, за которого нужно умереть. Воюют за за ЦАРЯ, а царь у вас уже есть вполне конкретный. Выбрасывайте говно из головы, и задавайте себе правильные вопросы: Зачем идти на митинг? Потому что кто-то в интернете позвал, или потому что просто не можете иначе?
Заслуженный
а Небесна Сотня это по твоему смертники что-ли выходили с мыслью немедленно умереть?
Просторный колос
Неосознанно может быть даже. Большинству людей все еще нужен какой-то дядя, который придет и порешает, как им надо жить. Они не хотят думать. Они рады исполнять слова дяди, а если попали в беду, то и всю ответственность будут сваливать на дядю.
Меня, честно, просто ужасает от того, сколько вокруг людей, которые не могут принять решение в своей жизни. Хоть какое-нибудь. Это пиздец
А это неважно. Главное, как это выглядит. А сейчас волков как обычно выглядит мудаком, даже не упомянув всех тех, кто пошел за Навального
При всем моем ровном отношении к ФБК и Навальному, эти господа в целом имеют прескверную привычку вытирать ноги о тех, кто по каким-то причинам перестает вписываться в их картину мира.
Вспомнить организаторов, кажется, позапрошлогодней акции в Санкт-Петербурге на Марсовом поле, которые остались в итоге с огроменными штрафами за вытоптанные газоны и как бы сами по себе
Личным пиар-советником Рогозина
Это из заметки "Коммерсанта", где ранее работал Сафронов:
Журналист Иван Сафронов был назначен советником по информационной политике гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина 18 мая 2020 года. Он должен был заниматься выстраиванием информационной политики внутри госкорпорации и входящих в нее предприятий.
Не позорься. Правда.
Вы, суки, 11 тысяч подставили под дубинки и пытки в ОВД. Вы погнали людей во вторник заведомо на бойню.
очевидно, что эти РЕЗУЛЬТАТЫ одна из причин паузы.
siloviki очень ловко реагировали 31 и 2-ого. сильно несогласованный в этой ситуации не погонишь.
Прикольно. А почему не в следующем году?
не будет прежней
у космонавтов за январь-февраль уже +3 полевые тренировки, до весны они вообще прокачаются на максималках
Я, конечно, тот ещё эксперт, но, имхо, в данной ситуации лучше бы просто молчали. Молчали и молча готовили что они там готовят. Если вообще готовят что-то.
Потому что вот сейчас это уже прекрасный повод для госпропаганды минимум до конца недели: "Слили протест, ха-ха, а мы же говорили!".
Вы охуели? Сейчас как раз такой повод для выхода после приговора Алексею, а вы сливаете протест на таком моменте. К тому времени огонь может и потухнуть
Я думаю лучше не мешать, всё таки за Белоруссией не только гос.аппарат наблюдал, но и они сделали для себя выводы, и учли их некоторые ошибки.
Мы проведём шествия [весной и летом] по непредсказуемым маршрутам, с непредсказуемым результатом.
Мы научимся хорошо это координировать, взяв сейчас небольшую паузу.
Ну хоть флешмоб с фотками сделали!
Личный шмель
ударение на второй слог, если что
Лер, спасибо, посмешила под конец дня! :)
Личный шмель
Та не за что, сама смеюсь) Как говорится, "и своей смешною рожей сам себя я веселю"
Блять, неужели они обучаемые. Серьезно, я когда это прочитал, я прям охренел
Личный шмель
Может, Волков сидит на теже?
Я вообще к нему хреново отношусь, а после того как они прямо расписались в том что изначально планировали все на отъебись только убедился что был прав
Усы Пескова = Борода Волкова
Волков вообще доверие не особо вызывает после съеба из рашки
Гениальный файл
Съеб - это нормально. Координатор за рубежом в безопасности. Ненормально что это волков, с харизмой, политическим чутьем и горизонтом планирования как у рыбки
чисто с точки зрения инстинкта самосохранения - да, нормально, но почему-то мне не особо хочется слушать человека, который съебался из родной страны и говорит что нам делать, как бы я ни уважал этого человека
Наличие человека, которому не выпиливают дверь лучше чем его отсутствие
человек, которому не выпиливают дверь и который сидит за границей в тепле и уюте постепенно теряет связь с российской действительностью
Бля, если это на горизонте года как щас - не потреят. Но в случае Волкова там вообще связи с реальностью нет
Это абсолютно логично не?
Мне так вообще странно что они не перенесли эфиры и сотрудников, которые могут работать удаленно, в условную Латвию. Как минимум координаторы и стримеры бы не сидели перед каждым митингом.
Налоговый парфюмер
Ну да, я хоть и не люблю Волкова, но полностью одобряю это решение. Призывы неорганизованно выходить под дубинки сейчас точно не помогут. Хотя, с другой стороны, не вижу никаких проблем создать условную нехту прямо сейчас призывом подписаться с канала Навального.
Ну да, я хоть и не люблю Волкова, но полностью одобряю это решение
Ну да. Всех в бетон закатывают, в СИЗО пиздец. Самое время блять нихуя не делать. Ахуенный план. Надежный как швейцарские часы.