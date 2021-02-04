Если мы будем выходить каждую неделю, мы будем получать еще тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов и будет невозможна работа по выборам уже за просто так. Это не то, что от нас просит Алексей. Алексей нас просит сконцентрироваться на осени [и выборах в Госдуму].

Мы проведём шествия [весной и летом] по непредсказуемым маршрутам, с непредсказуемым результатом. Мы научимся хорошо это координировать, взяв сейчас небольшую паузу. [...] Мы снова будем выходить и требовать. Но это не должно быть безумство храбрых.