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Артём Мазанов

«Митинга в ближайшие выходные не будет»: команда Навального проведёт следующие акции весной и летом Статьи редакции

Там рассказали, что на последних акциях снижалась численность из-за насилия и запугивания со стороны силовиков.

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Акция в поддержку Навального 31 января в Петербурге Фото TJ

Штаб Алексея Навального сообщил, что сейчас акции в регионах некому организовывать, так как координаторы находятся под арестом из-за митингов 23 и 31 января. Об этом сообщил руководитель сети региональных штабов Леонид Волков.

По словам Волкова, из-за новых митингов участники рискуют попасть под «дадинскую статью» (212.1 УК) за неоднократное нарушение порядка проведения публичных мероприятий.

Если мы будем выходить каждую неделю, мы будем получать еще тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов и будет невозможна работа по выборам уже за просто так. Это не то, что от нас просит Алексей. Алексей нас просит сконцентрироваться на осени [и выборах в Госдуму].

Мы проведём шествия [весной и летом] по непредсказуемым маршрутам, с непредсказуемым результатом. Мы научимся хорошо это координировать, взяв сейчас небольшую паузу. [...] Мы снова будем выходить и требовать. Но это не должно быть безумство храбрых.

Леонид Волков
глава штабов Навального

По словам Волкова, протест «надо заканчивать на высокой точке». «Доставать его [Навального] из тюрьмы мы будем внешнеполитическими методами», — добавил он.

Если проводить [акции] каждую неделю, численность митингов будет уменьшаться, все скажут, что люди выдохлись, как в Хабаровске. Волну протеста надо заканчивать на высокой точке, если уйдём на спад, это всех расстроит.

Леонид Волков
глава штабов Навального

#навальный #протесты #новости

210 210 комментариев
59
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210 комментариев
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Александр Лукашенко

96

Ну вот, нормальные, адекватные ребята, не то что мои бармалеи. 

Ответить

Александр Лукашенко

Александр
53

Бандерлоги.

Ответить

Александр Лукашенко

Александр
44

Бандеровцы, хах.

Ответить

БЕЛОРУССКАЯ

Алексан…
41

АЛЕКСАНДР ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!!!!! Г ГОМЕЛЬ БЕЛАРУСЬ ПИШУ ВАМ С РАДОСТНЫМ НАСТРОЕНИЕМ И ХОЧУ ЗАЯВИТЬ, ЧТО НАША КАРТОШЕЧКА — ЛУЧШАЯ В МИРЕ!!!!!!!! СПАСИБО ЗА МИР В СТРАНЕ! С УВАЖЕНИЕМ

Ответить

Александр

БЕЛОРУС…
22

ДРУЖЕ ДАЙ Я ТЕБЯ ПОЖМУ, МОЛОДЧИНКА ТЫ МОЯ, КРОВИНУШКА, СВИНУШКА, ИДИ СЮДА ДАЙ ПОЦЕЛУЮ!!!

Ответить

БЕЛОРУССКАЯ

Алексан…
16

УИИИИ ХРЮЮЮЮ ХРЮЮЮЮЮ!!!!!!!

Ответить

Александр

БЕЛОРУС…
34

Никола, тащи нож.

Ответить

Li Huamin

Алексан…
9
Ответить

Николай

Алексан…
4

))))))

Ответить

Ваша

Николай
1

цифроказак среднего откорму

Ответить

Антон

Алексан…
1

Хм, а что если это альгины пытаются утопить протест в хороших шутках? 🤔🤔🤔🤔🤔🤔

Ответить

Александр

Антон
1

Шо?

Ответить

Ник

Алексан…
0

А Коленька то ваш, не педераст случаем? Почему такие штаны узкие? Литовцы подарили?

Ответить

Ваша Закладко

Александр
0

остынь, усатый, бандерлоги это мертвый заграничный мэм 

Ответить

Нурлан И

Александр
1

Это хорошая новость, подождите не торопитесь поставить дизлайки. Это значит власть договорились с оппозицией. Типа вы не будете митинговать, а мы Навального отпустим только чуть-чуть позже чтобы это не выглядел последствием митинга. Я думаю договоре участвовал Венедиктов, хотя это догадка. Варламов выпустил видеоролик про страшный Туркменистан. 

Ответить

Валерий Кащук

44

Волков сливает протест.
Главного оппозиционера страны посадили в тюрьму по сфабрикованному делу, и что же мы будем делать? Сидеть на диване и ждать весны?
Сейчас на улицы может выйти гораздо больше людей, и упускать такой подходящий момент — глупо.

Ответить

common sense

Валерий
48

Почему-то кажется, что все кто пишет про "слив" (и в Беларуси и у нас) никогда сами не выходили на улицы. 
#мнение  ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Заслуженный парфюмер

common
9

В Беларуси то протесты идут каждый день, а то что сейчас делает Волкова, это пиздец. Сейчас люди злы и готовы выходить. А весной все забудут про Навального и будут есть шашлычки.
Вот например сейчас в Полоцке:

Ответить

Александр

Заслуже…
7

Десять пьянчуг рабочим людям спать не дают.

Ответить

Органический

Алексан…
2

Александр, почему вы не спите? 

Ответить

Александр

Органич…
0

Так рано ещё, работаю вот.

Ответить

Органический

Алексан…
0

Похвально 

Ответить

Александр

Органич…
1

Да.

Ответить

Органическ

Алексан…
1

Усатая пизда

Ответить

Александр

Органич…
1

О вкусах не спорят. Вот и я не буду вас винить. 

Ответить

Заслуженный

Алексан…
1

Проститутки и наркоманы, когда разберётесь с ними? Спать не дают

Ответить

common sense

Заслуже…
2

А весной все забудут про Навального и будут есть шашлычки.

Это точно абсолютно разные категории граждан. Те кому будет важнее "есть шашлычки" скорее всего они и сейчас не выходили.

Ответить

Органический Валера

common
2

В Беларуси разве митинги прекращаются?

Ответить

Александр

Органич…
14

Да.

Ответить

common sense

Органич…
1

А в России прекратились? Многие выходили не только за свободу Навального, а в том числе, и слова Волкова на них не повлияют, как пример Хабаровск.
Тут вопрос в том, если Волков делает такие заявления, значит у него и у команды ФБК есть какие-то мысли по улучшению проведения акций.

Я сейчас лишь высказал мнение про это выражение "слив", повторюсь, про который, как мне кажется говорят те, кто сам никогда не выходил.

Ответить

Органический

common
1

Судя по заявлению, в РФ митинги временно прекращаются.
А вот в Беларуси протест ещё есть, не считаю, что он слит.

Ответить

Алексей Крылов

common
0

ошибаетесь) 

Ответить

Victor Ganin

Валерий
31

Россияне слили протест, а не Волков, который уже давно в РФ не живёт.
Причём те россияне, которые не выходят.
5% населения хватило бы чтобы слить пыню.
5% населения Москвы это 600к человек.
4.5кк = люди от 20 до 40. Где все эти люди?

0.5% никогда не будет достаточно.
Выйдет 5% - за ними выйдут остальные. Это сработает как лавина.

Ответить

Александр Лукашенко

Victor
13

Сказки всё это, знаю по своему опыту. 

Ответить

velvetdust

Victor
6

В Минске больше 10% населения города одномоментно выходило, ну и? 

Ответить

Madao

velvetd…
1

В минске 10% населения дарили цветы силовикам, а не "как на украине". 

Ответить

Elijah Garrison

Madao
2

В Украине в этом плане действительно другой народ живет, Россияне на такое не способны, я лично на баррикады не полез бы. 

Ответить

пепси

Elijah
2

Ну тогда лезь на хуи :D

Ответить

Madao

Elijah
1

:)

Ответить

Вестник Чего-то

Elijah
0

я лично на баррикады не полез бы.

Футболисты и нацики-правачки полезли бы, только об этом подумали заранее.

Ответить

Вестник Чего-то

Madao
0

эти протесты не протесты

Ответить

-vinopa-

Victor
0

Есть исследования режимов.
Должно 3,5% хватить.

Ответить

Вестник Чего-то

-vinopa-
1

)))

Ответить

-vinopa-

Вестник
0

Типа "3,5 анонимуса"?
Я не шучу.

Ответить

Вестник Чего-то

-vinopa-
1

"Должно хватить".
Не надо заявлять это как факт. "Возможно, хватит", но как насчёт "после не значит вследствие", "корреляция не значит причинность"?
Собственно, я и зарегался-то, когда у меня припекло от несколько некорректного цитирования оригинальной статьи Ченовет в связи с "мирными митингами".

А как насчёт Беларуси? По некоторым оценкам там вышло больше 3,5%.

И в рамках России даже такая оценка — это д о х у и щ е, 5 миллионов!
На порядок, в двадцать раз больше людей, чем по самым оптимистичным оценкам вышло 23 января.

Ответить

solawind

Валерий
13

Сейчас на улицы может выйти гораздо больше людей

Это утверждение ложно, наоборот выходит все меньше, а самая активная часть уже отсиживает свои 15-30 суток. Волков просто пытается управлять тем что есть в данной ситуации

Ответить

Romula Daraa

Валерий
4

Все годы ничего не делали, кроме попыток поднять рейтинг на негативе, а тут вдруг почему-то они должны поумнеть и что-то создать.

Ответить

Александр Лукашенко

Romula
1

Давайте не будем про негатив. Устал я от него.

Ответить

Madao

Валерий
3

Мне кажется, что просто стало очевидно — русские не готовы отстаивать свои права и им проще потерпеть, чем подвергаться рискам ради нормальной жизни в будущем. 

Ответить

Романелло Кивогенс

Валерий
2

Он не сливает, он понимает, что если сейчас позвать людей, их будет меньше, чем в прошлый раз, а затем ещё меньше и в итоге все начнут говорить, что протест слился сам собой.

Другое дело, что иной человек на месте американских сторонников Трампа мог попробовать использовать в США методы белорусской оппозиции вроде цепей солидарности через весь город (это не призыв, это констатация). Если люди встают в очень длинную очередь в какое-нибудь заведение, соблюдая противоковидную дистанцию, то формально им нечего вменить. Ну и если там была бчб-символика и цвета, то, снова формально, за ношение красного цвета американцам в США ничего вменить нельзя.

Ответить

AZP

Романелло
1

это не призыв, это констатация

Пройдёмте.

Ответить

Романелло

AZP
0

Как, уже? Эх, дотянулся диктатор Байден, даже океан ему не помеха.

Ответить

Ваша Закладко

Романел…
0

это он косплэит киевский омон в москве

Ответить

XTheme

Валерий
2

Все он правильно говорит, выходить сейчас это ещё тысячи задержаний, судов и тому подобное. Народ сдается от этого.

Ответить

artemykairyak

Валерий
0

Что-то ночью после приговора почти никто не вышел

Ответить

Иван Барников

artemykairyak
0

В том числе и ты.

Ответить

artemykairyak

Иван
0

А ну да, ты же свечку держал

Ответить

Иван Барников

artemyk…
0

Ну вот, узнал ведь меня.

Ответить

van der Pusch

49

Возможно это и правильное решение. Из интернетов сейчас создается впечатление, что люди подавлены, а ходить просто ради того чтобы ходить, с постоянно уменьшающейся численностью смысла нет.
С другой стороны, кто сказал, что весной и летом найдется повод, который заставит всех собраться и выйти? Сколько бы не говорили про систематический протест, больше всего народу выходит после какого-то события.

Ответить

Алексей Дудырев

van
24

Главное что бы сахар в подвалах не начали хранить.

Ответить

Alex P

van
11

Всё это демагогия. Единственный способ повлиять на ситуацию хоть как-то -  выходить на улицу. Остальное - различные ответвления трусости. Если честно, мне как-то грустно даже стало. Я конечно и не лелеял особых надежд насчёт возможностей оппозиционного движа, но в этот раз всё было как-то даже вдохновляюще. Вы только представьте довольные рожи силовиков когда они узнают что протест сливается. По факту - они победили, запугали народ

Ответить

van der Pusch

Alex
2

спроси у людей, которые не вышли 23го и 31го почему они не вышли

довольные рожи силовиков когда они узнают что протест сливается

не думаю, им за полевую работу вероятно доплачивают

Ответить

Alex P

van
1

Наше дело не тыкать людям "а ты почему не вышел тогда-то", а выходить самим. Думаю если человека приходится в этом убеждать - то не надо его убеждать

Ответить

Alex P

Alex
1

хотя ща так подумал, что сам девушку на митинг со второго раза вытянул, не особо ей хотелось. так она так охуела с действий силовиков, что под конец уже лозунги орала громче меня

Ответить

van der Pusch

Alex
0

я не говорю тыкать, просто соберешь статистику, почему люди не выходят
почему подписчики/зрители/сторонники навального, которых дофига, не транслируются в огромные числа протестующих

Ответить

solawind

Alex
1

По факту - они победили, запугали народ

Ну, да. А Волков пытается сделать чтобы эта победа была временной, а не навсегда.

Ответить

solawind

van
7

Выборы в госдуру будут в это время. Наверняка опять с недопусками оппозиции и открытым наебаловом на пеньках

Ответить

Elijah Garrison

solawind
0

Пеньки прошлый век, удаленное голосование  же будет, нарисуют ровно ту цифру которая пыне в голову ебанет. 

Ответить

Nevi Lant

van
2

Щас ходить вредно, а потом будет полезно, понимаю. Просто щас люди посидят, особо лояльные выйдут весной и их снова возьмут, а на третий раз поедут по дадинский статье. И весь актив будет сидеть. 

Ответить

van der Pusch

Nevi
0

ходить всегда полезно

Ответить

пепси

van
0

Повод: Навальный найден мертвым в * название колонии *

Ответить

Папуша

10

Он ещё в эфире сказал, зачем были нужны митинги. Типа "Мы хотели привлечь внимание к этой ситуации и мы привлекли".

Вы, суки, 11 тысяч подставили под дубинки и пытки в ОВД.
Вы погнали людей во вторник заведомо на бойню.
Из-за вас возбуждено 50 уголовных дел.
И сейчас вы по сути говорите, что вам похуй на всех, кто вышел.
Что вы не будете требовать освобождения всех осуждённых за митинг.
Что Навального вы будете вытаскивать ДРУГИМИ методами.
Что мы вам нужны только как пушечное мясо.

Пидорасы вы, команда Навального.

Ответить

solawind

Папуша
25

Они никого не подставляли, люди шли в первую ради себя. Это не омон, им никто не приказывал. Кто не хотел идти, не шел. У тебя в голове какое-то говно, либо ты намеренно манипулируешь.

Ответить

Папуша

solawind
–7

Манипулирую не я, а они, когда говорят выходить "за себя и Лешку", а потом срут на всех избитых и униженных с большой колокольни. 
Ты думаешь, много кто из этих 11 тысяч выйдет на улицу весной? 

Я увидела, что происходит. На меня всем будет похуй, когда меня в ОВД выебут бутылкой, а потом удушат пакетом. И пока это будет происходить, Волков из Литвы будет говорить, что главное это Навальный и он его вытащит через внешнюю политику.
А на всех остальных похуй. Ничего личного, это и есть политика.

Но, конечно, говно в голове у меня ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

solawind

Папуша
4

На меня всем будет похуй, когда меня в ОВД выебут бутылкой, а потом удушат пакетом.

А кому должно быть не похуй, кроме твоей мамки, лол? Тебе все ещё 10 лет? Если ты родилась в этой стране и хочешь ее менять, значит будь готов идти на жертвы, а не кричать, что чужими руками это сделать не получается. Те же фбк рискуют куда больше, не говоря уже о сидящем хуй знает какой срок навльном.
И пока это будет происходить, Волков из Литвы

Ты бы предпочел чтобы он с остальными за решеткой сидел, и не мог бы руководить тем что есть? Тебе бы так было *менее обидно*? Ебаный детский сад.

Ответить

Папуша

solawind
1

На меня всем будет похуй, когда меня в ОВД выебут бутылкой, а потом удушат пакетом.

А кому должно быть не похуй, кроме твоей мамки, лол?

Ну так вы себе электорат не наберёте, господа.

Ответить

solawind

Папуша
0

Кто вы? А вы как наберёте? Пиздец ты с интеллектом ребенка. Ну почему волков не моя мамка?

Ответить

Папуша

solawind
–1

Специально для альтернативно одарённых поясняю:
если никто из штабов Навального не хочет отстаивать базовые права и свободы граждан (например, право не быть избитым за мирный митинг), то не удивляйтесь, что к ним будет соответствующее отношение.
И это при том, что они сами зовут на этот митинг.

Если эта мысль слишком сложна для тебя, не пиши мне больше. Я с некоторых пор не общаюсь с выпускниками школ VII вида коррекции.

Ответить

Просторный

Папуша
4

Если тебя зовут куда-то идти, при этом ты идёшь только потому, что зовут — вопросики не к тем, кто тебя зовёт.

Ответить

solawind

Папуша
–3

Ты просто мыслишь на уровне  ребенка 1. Мне все должны 2. Волков должен быть мне мамкой, а если нет значит он тварь. Почему тебе все должны? Ну видимо как у детей, по безусловному праву рождения. 

Ответить

Органический

solawind
3

На протестах был? Жертвовал? Отбивал от ОМОНа?

Ответить

solawind

Органич…
0

Был, не отбивал (и вообще в первые ряды никогда не лез), перевожу ежемесячно фбк, спонсирую пару оппозиционных сми и на штрафы когда собирают. Еще вопросы?
Думаю если бы хотя бы 10% россиян делали то же самое, мы бы жили совсем по другому.  Но в том что этих 10% нет и люди не задумываются, явно не Волков виноват.
В украине почему-то сам народ без Волкова в супермаркетах в тележки еду собирал для майдана.

Ответить

Органический

solawind
1

Нет, вопросов нет.
Ты говоришь рисковать, но сам не рискуешь.

Хорошо, что переводишь. Держи медальку.
Думаю если бы хотя бы 10% россиян делали то же самое, мы бы жили совсем по другому

Ты о переводе денег фбк?

В украине почему-то сам народ без Волкова в супермаркетах в тележки еду собирал для майдана.

Название страны с большой буквы.

Люди там рисковали жизнью, а не как ты убегали от ОМОНа.
Ну и у нас были всеж политические деятели, которые выступали на трибунах.

Ответить

solawind

Органич…
0

Любой выходящий на митинг и даже просто переводящий деньги фбк сейчас рискует. В какой степени, это определять ему самому. Если ты считаешь что я кого-то *заставляю* рисковать, ты вообще ничего из того что я пишу не понял, потому что я пишу ровно обратное — каждый должен решить за себя сам. И понимать последствия. Как взрослый человек, а не плакаться о Волкове, лол.

Ответить

Органическ

solawind
0

Убегая на митингах, ты ничего не исправишь Папуша пишет, что людей уже задержали, людей пытают, а ты говоришь, что это их проблемы.

Ты говоришь жертвовать, но жопа у тебя в тепле. Ты не отбивал других людей, ты не защищал, не жертвовал.

Ответить

common sense

Папуша
6

Я увидела, что происходит.

А, что вы увидели? Что после расследования и суда вышло даже меньше ста тысяч в Москве. Вот, что вы увидели.

И кто в этом виноват? Навальный? Волков? 
Снимайте розовые очки и/или убирайте этот максимализм. 
Потому, что самое главное разочарование для вас будет, то, что НИЧЕГО не решается и не решалось на каком-то коротком отрезке времени.

Десятки лет "перемалывания" личности в СССР, потом его развал и приход "силовиков" и их методов к построению и формированию "нужного" представления о власти и обществе сделали то, что Вы видели, и сколько людей готовы выходить отстаивать свои права.

Это будет меняться и уже меняется (лично по моему мнению с 2011 года).
Но и это точно также будет зависеть и от вас.

Ответить

Soul Reaver

Папуша
0

Нет, вам всё верно пишут выше. Говно в голове. Почему вы вообще считаете, что лично Волков или ФБК вам что-то должны? Они не должны вам ничего, ровно как и вы им. Выходя на митинг вы выходите НЕ ЗА НИХ, а за свои идеалы. И должны быть готовы к тому, что за идеалы нужно бороться, и в том числе держать удар. Вам не нужен лидер, за которого нужно умереть. Воюют за за ЦАРЯ, а царь у вас уже есть вполне конкретный. Выбрасывайте говно из головы, и задавайте себе правильные вопросы: Зачем идти на митинг? Потому что кто-то в интернете позвал, или потому что просто не можете иначе? 

Ответить

Oldfag TV

Soul
2

 Выходя на митинг вы выходите НЕ ЗА НИХ, а за свои идеалы.

Ну вот Хабаровск сколько дней выходил за свои идеалы? (или за что они там выходили?) Сто? Даже больше вроде. И как, многого добились?

Ответить

Заслуженный

Папуша
0

а Небесна Сотня это по твоему смертники что-ли выходили с мыслью немедленно умереть?

Ответить

Просторный колос

solawind
1

Неосознанно может быть даже. Большинству людей все еще нужен какой-то дядя, который придет и порешает, как им надо жить. Они не хотят думать. Они рады исполнять слова дяди, а если попали в беду, то и всю ответственность будут сваливать на дядю. 
Меня, честно, просто ужасает от того, сколько вокруг людей, которые не могут принять решение в своей жизни. Хоть какое-нибудь. Это пиздец

Ответить

Папуша

Папуша
5

Ах да, ещё один штришок:

в эфире люди кидают донаты на оплату штрафов, а Волков говорит: "Присылайте нам эти небольшие деньги".

Мерзость и гниль.

Ответить

Oldfag TV

Папуша
3

И сейчас вы по сути говорите, что вам похуй на всех, кто вышел.

Как будто им до этого не похуй было, ну.

Ответить

Гениальный файл

Oldfag
3

А это неважно. Главное, как это выглядит. А сейчас волков как обычно выглядит мудаком, даже не упомянув всех тех, кто пошел за Навального

Ответить

Oldfag TV

Гениаль…
5

При всем моем ровном отношении к ФБК и Навальному, эти господа в целом имеют прескверную привычку вытирать ноги о тех, кто по каким-то причинам перестает вписываться в их картину мира.
Вспомнить организаторов, кажется, позапрошлогодней акции в Санкт-Петербурге на Марсовом поле, которые остались в итоге с огроменными штрафами за вытоптанные газоны и как бы сами по себе

Ответить

Oldfag TV

Гениаль…
2

Или прескверный, преотвратный срач между Навальным и Голуновым. Казалось бы, одно дело делают.
Или то, как Навальный лихо открестился от автора не менее отличных расследований Ивана Сафронова, которого задержали по обвинению в госизмене.

Ответить

solawind

Oldfag
0

Сафронов пошел работать на людей которые посадили Навального. Заниматься их пиаром и обелять их имидж. Это прямо противоположное тому что навальный делает. С чего он должен его поддерживать, лол? У тебя мозгов вообще нет?

Ответить

Oldfag TV

solawind
0

 Сафронов пошел работать на людей которые посадили Навального.

Не, я скажу всё-таки. Сафронов работал в РОСКОСМОСЕ.
Попробуй уловить причинно-следственные связи.

Ответить

solawind

Oldfag
0

Да, он работал в Роскосмосе. Личным пиар-советником Рогозина, про которого Навальный выпускал расследования.

Ответить

Oldfag TV

solawind
1

Личным пиар-советником Рогозина

Это из заметки "Коммерсанта", где ранее работал Сафронов:
 Журналист Иван Сафронов был назначен советником по информационной политике гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина 18 мая 2020 года. Он должен был заниматься выстраиванием информационной политики внутри госкорпорации и входящих в нее предприятий.

Не позорься. Правда.

Ответить

solawind

Oldfag
0

Это именно то что я написал. Ты совсем тупой? Не понимаешь даже смысла букв которые копипастишь.

Ответить

Oldfag TV

solawind
1

личным пиар-советником

выстраивание информационной политики внутри госкорпорации

По-моему, ты не умеешь читать. Но это и неважно, ведь продолжать с тобой разговор я не намерен.

Ответить

Oldfag TV

solawind
0
Ответить

solawind

Oldfag
–1

Не знаю насчёт мудак, но то что не настолько тупой как ты, факт.

Ответить

Гениальный файл

Oldfag
0

Вот тут не в курсе

Ответить

Oldfag TV

Гениаль…
0

А ведь это я даже никуда не заглядывая вспомнил (вру, заглянул в гугл вспомнить фамилию Сафронова). Потому что не так давно и было.

Ответить

Папуша

Oldfag
1

Хз, я раньше не следила

Ответить

Рыжий

Папуша
1

 Что мы вам нужны только как пушечное мясо.

Ты наверное не слишком умный мальчик, если только дошло. Без пушечного мяса, которое можно подставить под аресты или даже смерти (а это нам еще предстоит, смотри на Беларусь) нельзя ничего сделать

Ответить

true iBegginer

Папуша
0

 Вы, суки, 11 тысяч подставили под дубинки и пытки в ОВД. Вы погнали людей во вторник заведомо на бойню.

очевидно, что эти РЕЗУЛЬТАТЫ одна из причин паузы.

siloviki очень ловко реагировали 31 и 2-ого. сильно несогласованный в этой ситуации не погонишь.

Ответить

apranzo

Папуша
0

Тщеславный пидорас ты, который людей, в отличии от себя, лишает субъектности

Ответить

Mraz

24

Прикольно. А почему не в следующем году?

Ответить

Oldfag TV

Mraz
12

Ну или квартальные митинги. А чо, удобно, десяток митингов, уже и Навальный выйдет.
Кто-то там писал, что после последних событий "Россия не будет прежней". Я силюсь подавить скепсис.

Ответить

Лига тупых

Oldfag
12

ТОЧКА НЕВОЗВРАТА ПРОЙДЕНА 

Ответить

van der Pusch

Oldfag
6

не будет прежней
у космонавтов за январь-февраль уже +3 полевые тренировки, до весны они вообще прокачаются на максималках

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Oldfag TV

van
2

А весной Волков с Бабченко хуяк! на Абрамсе через границу въезжают во главе войск НАТО.

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van der Pusch

Oldfag
3

а впереди Тихановская на белом коне, за компанию

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Oldfag TV

van
0

Да, фантазировать так по полной

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Mraz

Oldfag
4

Да как тут его подавишь. Я рассматриваю это заявление как умышленный слив протестов.

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Oldfag TV

Mraz
7

Я, конечно, тот ещё эксперт, но, имхо, в данной ситуации лучше бы просто молчали. Молчали и молча готовили что они там готовят. Если вообще готовят что-то.
Потому что вот сейчас это уже прекрасный повод для госпропаганды минимум до конца недели: "Слили протест, ха-ха, а мы же говорили!".

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Mraz

Oldfag
3

Они не знали, что Навального посадят? Времени на подготовку чего-то было более, чем достаточно

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Zero-one-one

Mraz
2

Волков сказал в конце эфира что это их с Навальным план

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Mraz

Zero-on…
5

*Здесь должен был быть отрывок из фильма "Большой Лебовски"*

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Madao

Oldfag
1

Так действительно же не будет. Но не в том смысле, в котором хотелось бы. 

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pls help

21

Вы охуели? Сейчас как раз такой повод для выхода после приговора Алексею, а вы сливаете протест на таком моменте. К тому времени огонь может и потухнуть

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Алексей Дудырев

pls
3

Я думаю лучше не мешать, всё таки за Белоруссией не только гос.аппарат наблюдал, но и они сделали для себя выводы, и учли их некоторые ошибки.

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Zero-one-one

19

Они такие наивные? Думают что их штабы оставят в покое? 

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Лига тупых

14

Мы проведём шествия [весной и летом] по непредсказуемым маршрутам, с непредсказуемым результатом.

Мы научимся хорошо это координировать, взяв сейчас небольшую паузу.

Ну хоть флешмоб с фотками сделали! 

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Личный шмель

7

 по непредсказуемым маршрутам, с непредсказуемым результатом

А я писала! Я писала!

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Личный шмель

Личный
15

ударение на второй слог, если что

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Michael Specter

Личный
1

Лер, спасибо, посмешила под конец дня! :)

Ответить

Личный шмель

Michael
1

Та не за что, сама смеюсь) Как говорится, "и своей смешною рожей сам себя я веселю"

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Michael Specter

Личный
3

Да, «сам танцую, сам пою, сам билеты продаю» :)

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Вова CowboyFHL

Личный
2

Поздно, я уже прочитал с ударением на первый! :(

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Гениальный файл

Личный
3

Блять, неужели они обучаемые. Серьезно, я когда это прочитал, я прям охренел

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Личный шмель

Гениальный
1

Может, Волков сидит на теже?

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Гениальный файл

Личный
3

Я вообще к нему хреново отношусь, а после того как они прямо расписались в том что изначально планировали все на отъебись только убедился что был прав

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Danil Oputin

10

Усы Пескова = Борода Волкова

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artemykairyak

Danil
1

Волков вообще доверие не особо вызывает после съеба из рашки

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Гениальный файл

artemykairyak
12

Съеб - это нормально. Координатор за рубежом в безопасности. Ненормально что это волков, с харизмой, политическим чутьем и горизонтом планирования как у рыбки

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artemykairyak

Гениаль…
–4

чисто с точки зрения инстинкта самосохранения - да, нормально, но почему-то мне не особо хочется слушать человека, который съебался из родной страны и говорит что нам делать, как бы я ни уважал этого человека

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Гениальный файл

artemyk…
5

Наличие человека, которому не выпиливают дверь лучше чем его отсутствие

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artemykairyak

Гениаль…
2

человек, которому не выпиливают дверь и который сидит за границей в тепле и уюте постепенно теряет связь с российской действительностью

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Гениальный файл

artemyk…
0

Бля, если это на горизонте года как щас - не потреят. Но в случае Волкова там вообще связи с реальностью нет

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Налоговый парфюмер

9

А вот это уже интересно. Он явно собирается создать что-то вроде нехты.

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Michael Shultz

Налоговый
4

Это абсолютно логично не?
Мне так вообще странно что они не перенесли эфиры и сотрудников, которые могут работать удаленно, в условную Латвию. Как минимум координаторы и стримеры бы не сидели перед каждым митингом.

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Налоговый парфюмер

Michael
16

Ну да, я хоть и не люблю Волкова, но полностью одобряю это решение. Призывы неорганизованно выходить под дубинки сейчас точно не помогут. Хотя, с другой стороны, не вижу никаких проблем создать условную нехту прямо сейчас призывом подписаться с канала Навального.

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Marhal_New

Налогов…
4

Ну да, я хоть и не люблю Волкова, но полностью одобряю это решение

Ну да. Всех в бетон закатывают, в СИЗО пиздец. Самое время блять нихуя не делать. Ахуенный план. Надежный как швейцарские часы. 

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