Штаб Навального не будет проводить акции в ближайшие выходные

Следующие митинги планируются весной и летом.
«Мы с вами видели, что в крупных городах росла численность [31 января], но во многих снижалась — это стало следствием насилия и запугивания, у нас практически разгромлены штабы», — об этом сообщил Леонид Волков.
Мы проведём шествия [весной и летом] по непредсказуемым маршрутам, с непредсказуемым результатом.
Мы научимся хорошо это координировать, взяв сейчас небольшую паузу.
Ну хоть флешмоб с фотками сделали!
Галочка?
Социальный Валера
Ты щас умрёшь...
Возможно это и правильное решение. Из интернетов сейчас создается впечатление, что люди подавлены, а ходить просто ради того чтобы ходить, с постоянно уменьшающейся численностью смысла нет.
С другой стороны, кто сказал, что весной и летом найдется повод, который заставит всех собраться и выйти? Сколько бы не говорили про систематический протест, больше всего народу выходит после какого-то события.