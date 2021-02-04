Новости
Артём Мазанов

Штаб Навального не будет проводить акции в ближайшие выходные

Следующие митинги планируются весной и летом.

«Мы с вами видели, что в крупных городах росла численность [31 января], но во многих снижалась — это стало следствием насилия и запугивания, у нас практически разгромлены штабы», — об этом сообщил Леонид Волков.

Мы проведём шествия [весной и летом] по непредсказуемым маршрутам, с непредсказуемым результатом. Мы научимся хорошо это координировать, взяв сейчас небольшую паузу. Мы снова будем выходить и требовать. Но это не должно быть безумство храбрых.

Леонид Волков
глава штабов Навального

#навальный #протесты

189 просмотров
12 12 комментариев
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12 комментариев
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Zero-one-one

3

Они такие наивные? Думают что их штабы оставят в покое? 

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Традиционный Гоша

1

 Нам нужно поберечь

Как будто это от них зависит

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Валерий Кащук

1

Волков сливает протест

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Крутой микроскоп

1

Слив?

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Лига тупых

1

Мы проведём шествия [весной и летом] по непредсказуемым маршрутам, с непредсказуемым результатом.

Мы научимся хорошо это координировать, взяв сейчас небольшую паузу.

Ну хоть флешмоб с фотками сделали! 

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Александр Лукашенко

1

Ну вот, нормальные, адекватные ребята, не то что мои бармалеи. 

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Oldfag TV

0

Галочка?

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Органический Валера

Oldfag
0

@галочка 

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Социальный Валера

Oldfag
0

Ты щас умрёшь...

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Oldfag TV

Социальный
0

Люблю эту картинку

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Налоговый парфюмер

0

А вот это уже интересно. Он явно собирается создать что-то вроде нехты.

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van der Pusch

0

Возможно это и правильное решение. Из интернетов сейчас создается впечатление, что люди подавлены, а ходить просто ради того чтобы ходить, с постоянно уменьшающейся численностью смысла нет.
С другой стороны, кто сказал, что весной и летом найдется повод, который заставит всех собраться и выйти? Сколько бы не говорили про систематический протест, больше всего народу выходит после какого-то события.

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