В Москве после участия в протестной акции задержали SMM-менеджера Aviasales. Полицию в квартиру пустила арендодательница Статьи редакции
Впервые Бордунова задержали на митинге 31 января. Но при переводе в другое ОВД на него забыли оформить документы, и он ушёл из суда.
4 февраля SMM-менеджер Aviasales Роман Бордунов сообщил, что его третий день ищет полиция. 31 января его задержали на протестной акции и на следующий день доставили в суд. Но так как при переводе из одного ОВД в другое на Бордунова забыли оформить документы, он ушёл из суда.
Роман рассказал, что хозяйке квартиры, которую он снимает, звонили из полиции, спрашивали о его отношениях, местоположении, не склонен ли он к суициду и какой он ориентации. 4 февраля полицейские пришли к подруге Бордунова Полине и с 12 часов дня пытались попасть в квартиру.
Бордунов находился в этой квартире. По просьбе полиции арендодательница его подруги открыла дверь, и Романа задержали. Причину задержания силовики не назвали. Корреспондент «МБХ-медиа» отметил, что муж хозяйки квартиры — бывший полицейский, и есть опасения, что она может подписать бумаги «про незаконное проникновение в жилище».
Бордунова отвезли в ОВД по Ярославскому району и оставили там на ночь. К нему приехал адвокат.
Скоро гандоны почувствуют конкуренцию и отправятся за сммщиком vizit
хозяйке квартиры, которую он снимает, звонили из полиции, спрашивали о его отношениях, местоположении, не склонен ли он к суициду и какой он ориентации
какой он ориентации
Россиянские полицаи традиционно возбуждаются на геев, но не на реальные преступления, которые происходят где-то прямо сейчас.
Поэтому у них такие длинные и чёрные дубинки.
Так может он товарищу майору понравился, поэтому и спрашивал.
А тот оказался нэтуралом и товарищ майор обиделся, отправил под суд
Надеюсь, моя арендодательница никогда не будет думать над этими вопросами
ЛЮБОМУ РУССКОМУ ВАЖНО, КАКОЙ ОРИЕНТАЦИИ ЧЕЛОВЕК И С КЕМ ОН СПИТ/ЕБЕТСЯ
Она и не думает. Она наблюдает за Вашими предпочтениями. Откуда по вашему берутся видео жанра "spy/hidden camera home video".
Заключенный велосипед
боже мой, ха-ха-ха, как смешно.
человека кошмарят, мы смеёмся.
простите - не мы, а вы
Aviasales тут не при чём. Это личная позиция Ромы, в чём я его в принципе и поддерживаю. И к компании никакого отношения это не имеет.
Они же у себя в соцсетях очень однозначно выражали своё отношение к происходящему
Осторожный ключ
теперь за это закрывают
Осторожный ключ
ТЫ ДОВОЛЕН!??!?!?!
Клинический утюг
Ничего, сейчас в твиттере напишут "отпустите Рому" и режим упадет
Все норм, весной выйдем за него. А пока надо немного потерпеть.
WTF
Он при обновлении страницы сбрасывается и снова крутит с 4к
Ну, что ребятушки. Добро пожаловать в Беларусь :3
Самое главное, не забывайте основного правила:
Чет я охуеваю от вашей правоохранительной системы. Она всегда так работает, ну в смысле с реальными преступниками?
Учитывая опыт прошлых десятилетий, она никогда вроде по другому и не работала. Живешь честно - в страхе, нечестно - никто не тронет, все же умаслены. Речь конечно про рыбу среднюю и крупную. Разницы с 90ми в этом плане нет - тогда парни в кожаных куртках на девятках, сейчас в хб куртках на бобиках.
После этого зашквара его ни одна нормальная контора не возьмет. Будет в макдак кричать "свободная касса"