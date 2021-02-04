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Аня Бегиашвили

В Москве после участия в протестной акции задержали SMM-менеджера Aviasales. Полицию в квартиру пустила арендодательница Статьи редакции

Впервые Бордунова задержали на митинге 31 января. Но при переводе в другое ОВД на него забыли оформить документы, и он ушёл из суда.

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Фото @nuichtoveselogo

4 февраля SMM-менеджер Aviasales Роман Бордунов сообщил, что его третий день ищет полиция. 31 января его задержали на протестной акции и на следующий день доставили в суд. Но так как при переводе из одного ОВД в другое на Бордунова забыли оформить документы, он ушёл из суда.

Рома Зефиркин @RomaBordunoff
Телефоны и симки у меня отрублены с того дня, как я ушел из суда: по документам дела не было документа о переводе в другое овд, то есть по факту я и задержан не был. Поэтому я просто вышел из здания суда и уехал в другом направлении.

Роман рассказал, что хозяйке квартиры, которую он снимает, звонили из полиции, спрашивали о его отношениях, местоположении, не склонен ли он к суициду и какой он ориентации. 4 февраля полицейские пришли к подруге Бордунова Полине и с 12 часов дня пытались попасть в квартиру.

Рома Зефиркин @RomaBordunoff
Сейсас они ломятся в квартиру Полины, угрожают ее хозяйке и клянутся выставить у дома блокпосты, это цитата

Бордунов находился в этой квартире. По просьбе полиции арендодательница его подруги открыла дверь, и Романа задержали. Причину задержания силовики не назвали. Корреспондент «МБХ-медиа» отметил, что муж хозяйки квартиры — бывший полицейский, и есть опасения, что она может подписать бумаги «про незаконное проникновение в жилище».

саша сырников) @alexskryll
https://t.co/lUaHTbyU1u

Бордунова отвезли в ОВД по Ярославскому району и оставили там на ночь. К нему приехал адвокат.

Рома Зефиркин @RomaBordunoff
Рому оставляют на ночь в ОВД по Ярославскому району. На фото абсолютно незаконное постановление! https://t.co/BxBqQ3UL1C

#новости #31января #протесты

52 52 комментария
55
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52 комментария
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Органический фитиль

59

Последнего нормального сммщика приняли волки

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Ze Katze

Органический
17

Скоро гандоны почувствуют конкуренцию и отправятся за сммщиком vizit

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Victor Ganin

Ze
0

Придут с визитом, и бутылкой (от) шампанского.

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Романелло Кивогенс

Органический
1

Сообщение удалено

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Артём Дидык

Органический
1

Неправда! SMMшик Vizita еще на свободе!

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БЕЛОРУССКАЯ КАРТОШЕ4ЬКА

37

хозяйке квартиры, которую он снимает, звонили из полиции, спрашивали о его отношениях, местоположении, не склонен ли он к суициду и какой он ориентации

какой он ориентации

Россиянские полицаи традиционно возбуждаются на геев, но не на реальные преступления, которые происходят где-то прямо сейчас.

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Zoid Q

БЕЛОРУССКАЯ
9

Поэтому у них такие длинные и чёрные дубинки.

Ответить

БЕЛОРУССКАЯ КАРТОШЕ4ЬКА

Zoid
0

OHH MYYYYY (￢‿￢ )

Ответить

Nik Raucher

Zoid
0

это ты у негров видел

Ответить

Не я

БЕЛОРУССКАЯ
5

Так может он товарищу майору понравился, поэтому и спрашивал.
А тот оказался нэтуралом и товарищ майор обиделся, отправил под суд 

Ответить

Zoid Q

Не
1

По-любому так и было.

Ответить

Антон Лисин

БЕЛОРУССКАЯ
1

Видимо начальнику очень хотел чтобы ему взад присунули.

Ответить

Мария Казакова

БЕЛОРУССКАЯ
1

Надеюсь, моя арендодательница никогда не будет думать над этими вопросами 

Ответить

БЕЛОРУССКАЯ КАРТОШЕ4ЬКА

Мария
0

ЛЮБОМУ РУССКОМУ ВАЖНО, КАКОЙ ОРИЕНТАЦИИ ЧЕЛОВЕК И С КЕМ ОН СПИТ/ЕБЕТСЯ

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Фанат Припоя

Мария
0

Она и не думает. Она наблюдает за Вашими предпочтениями. Откуда по вашему берутся видео жанра "spy/hidden camera home video".

Ответить

Привлекательный дым

7

Aviaslaves теперь, получается

Ответить

Заключенный велосипед

Привлекательный
5

боже мой, ха-ха-ха, как смешно.

человека кошмарят, мы смеёмся.

Ответить

Привлекательный дым

Заключенный
1

Защитная реакция, уж извините

Ответить

Giovanni Giorgio

Заключенный
0

простите - не мы, а вы

Ответить

Заключенный

Giovanni
0

они.

Ответить

Zoid Q

Привлекательный
0

Aviasales тут не при чём. Это личная позиция Ромы, в чём я его в принципе и поддерживаю. И к компании никакого отношения это не имеет.

Ответить

Оральное обезболивающее

Zoid
0

Они же у себя в соцсетях очень однозначно выражали своё отношение к происходящему

Ответить

Клинический утюг

1

А, вспомнил кто это. Однообразно срал в твиттер тремя слоями пост меты и не понимал почему он так одинок

Ответить

Осторожный ключ

Клинический
11

теперь за это закрывают

Ответить

Осторожный ключ

Осторожный
2

ТЫ ДОВОЛЕН!??!?!?!

Ответить

Органический

Осторож…
7

КУРВА!!!1

Ответить

Клинический утюг

Осторожный
1

Ничего, сейчас в твиттере напишут "отпустите Рому" и режим упадет

Ответить

Осторожный ключ

Клиниче…
0
Ответить

Закомплексованная Душа

Клинический
0

Мне он тоже не нравился

Ответить

Neketa Fo

Клинический
0

Крутой скриншот. Прям мощно вьебал, хорош!

Ответить

Папуша

2

Все норм, весной выйдем за него. А пока надо немного потерпеть.

Ответить

Neketa Fo

Папуша
5
Ответить

Осторожный ключ

Папуша
2

да весной некогда будет, лучше летом

Ответить

Giovanni Giorgio

Папуша
0

весной 2024го

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Temp Temper

4

WTF

Ответить

not like you

Temp
0

Перепись сочувствующих.
Бесплатно и без смс.

Ответить

Κύριλλος

Temp
0

счетчик как-то странно - у меня 64000 показывает

Ответить

Temp Temper

Κύριλλος
0

Он при обновлении страницы сбрасывается и снова крутит с 4к

Ответить

Κύριλλος

Temp
0

https://uchet-jkh.ru/publikacii/kak-opredelit-stavili-li-magnit-na-schetchik-vody.html

Как определить, ставили ли магнит на счетчик воды
Как поймать недобросовестных жильцов на использовании магнитов для остановки счечтиков воды…
uchet-jkh.ru
Ответить

pls help

3
Ответить

Даша, кажется мы потеряли след

3

Легенду задержали...

Ответить

Фанат Припоя

2

"не склонен ли он к суициду и какой он ориентации"
Я аж чуть не упал.

Ответить

Стабильный турник

1

В Украине открыта вакансия SMM-щика в Aviasales, кому интересно.

Ответить

Нижний интернет

0

Ну, что ребятушки. Добро пожаловать в Беларусь :3

Самое главное, не забывайте основного правила:

Ответить

Фанат Припоя

Нижний
1

Вяжут то за выход на улицу уже. Как будто была грань и раз исчезла. 

Ответить

stepan ua

0

Чет я охуеваю от вашей правоохранительной системы. Она всегда так работает, ну в смысле с реальными преступниками?

Ответить

Фанат Припоя

stepan
1

Учитывая опыт прошлых десятилетий, она никогда вроде по другому и не работала. Живешь честно - в страхе, нечестно - никто не тронет, все же умаслены. Речь конечно про рыбу среднюю и крупную. Разницы с 90ми в этом плане нет - тогда парни в кожаных куртках на девятках, сейчас в хб куртках на бобиках.

Ответить

Крутой микроскоп

0

Блять я думала это Панорама 😭

Ответить

Pavel Malyshkin

0

Насчёт ориентации припезднуть как два пальца обоссать.

Ответить

Сергій Осипчук

0

Какой ориентации ваш суицид?

Ответить

Hell Vox

0

После этого зашквара его ни одна нормальная контора не возьмет. Будет в макдак кричать "свободная касса" 

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Егор Лебедев

0
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