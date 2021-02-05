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Ольга Щербинина

Байден потребовал немедленно освободить Навального Статьи редакции

По словам президента США, решение суда политически мотивировано и связано с антикоррупционной деятельностью оппозиционера.

75 75 комментариев
7737 просмотров

Байден заявил это, выступая в Госдепартаменте с программной речью по внешней политике. Его слова приводит CNBC.

Заключение Алексея Навального в тюрьму по политическим мотивам и подавление свободы слова и права на мирные собрания вызывают глубокую озабоченность как у нас, так и у международного сообщества. Господин Навальный, как и все российские граждане, имеет права, предусмотренные российской Конституцией. Он был наказан за разоблачение коррупции. Он должен быть немедленно и без условий освобождён.

Джо Байден
президент США

Он также подчеркнул, что дал понять Путину, что «прошли те дни, когда Соединённые Штаты не сопротивлялись агрессивным действиям России», вмешательству в американские выборы, кибератакам, отравлению граждан.

«Мы без колебаний увеличим издержки для России и будем защищать жизненно важные для нашего народа интересы. И наши отношения с Россией станут более эффективными, когда мы будем работать в одной коалиции и координации с другими нашими единомышленниками», — заявил президент США.

Ранее освобождения Навального потребовали и представители других стран, в том числе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

#новости #навальный #сша

75 75 комментариев
98
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75 комментариев
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alexferman

63

Врубай санкции против Путина лично, пускай это говно невыездным станет)

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Вася Хренов

alexferman
21

Да он всё равно с весны в бункере сидит.

Ответить

ouxen

Вася
2

байден?

Ответить

#realfiddy

ouxen
22

Ну типа.

Ответить

Вася Хренов

ouxen
0

Не

Ответить

Эклер

alexferman
11

побурчит и успокоится, к сожалению

Ответить

Kubig

Эклер
0

Ванга в эфире!

Ответить

умный человек

Эклер
0

Побурчит в животике 

Ответить

A patient patient

alexferman
0

Это только усугубит ситуацию. Правитель, каким бы тираном он ни был, не должен быть в таких списках. А вот всё его окружение и все остальные люди в правительстве могут быть в такие списки включены, а их имущество арестовано.

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Lolllp

A
1

почему не должен?

Ответить

A patient

Lolllp
0

Потому что это никак не поможет никому, вместо этого международные институты перестанут функционировать, дипломатия станет невозможной. Наоборот, с президентом нужно иметь прямой контакт всегда.

Ответить

Правильный Мика

alexferman
1

Ну нахуй, вдруг он решит начать строить страну, в которую хочет съездить, в россии, а платить мы будем

Ответить

Грубый ГОСТ

36

дал понять Путину, что «прошли те дни, когда Соединённые Штаты не сопротивлялись агрессивным действиям России»

Ответить

Иван Барников

Грубый
6

Ой да кто его напугал?
"Помжалуйста отпумстите Навального, а то мы пук, ну это, обидимся."

Ответить

Сергій Осипчук

Иван
0

Ага, расправа над кумом п в Украине чисто случайно

Ответить

Илья Щ

Сергій
–1

Сложна

Ответить

Дмитрий Григорьев

Иван
0

Ты преуменьшаешь значение прямой речи президента США. Понятно, что формально это просто слова. И никто не побежит им подчиняться. Но это не пук-пук, среньк-среньк. Это сигнал и к нему прислушаются очень многие. По факту это создание мёртвой зоны вокруг Путина, иметь с ним дела всё накладнее дипломатически. И диапазон возможностей Путина в мировой политике с каждым таким выступлением всё меньше. Так что я думаю, Путин совсем не рад тому, что он их сказал. Пусть даже официально будет ершить усы через свою ручную говорящую голову.

Ответить

Ху Эмай

20

Пока что вышло только так

Ответить

Романелло Кивогенс

Ху
12

Не соглашусь. Если солнцу очевидно плевать на водный пистолет, то деду не плевать на то, как он будет выглядеть в глаза электората. Поэтому от выступления Байдена шансы Алексея на свободу могут только уменьшиться. Потому как если раньше была ещё возможность скостить ему срок или выпустить досрочно, сохранив собственное лицо (дескать, царь смилостивился и проявил гуманность) то сейчас это будет походить на то, что верховный альфа-самец прогнулся под Байдена, что ударит по его репутации даже сильнее, нежели комната грязи.  

Ответить

Toliyn

Романелло
1

даже если освободить Навального по причине того, что царь прогнулся, то по телевизору можно сказать, что царь хороший, бояре плохие.
В интернете в любом случае будут писать про потерю лица.

Ответить

Владимир Земсков

Ху
12

Даже так лучше, чем никак. Нужно ещё больше санкций на окружение Путина. Потому что пока верхи не засомневаться в правильности поддержки Путина, ниче не поменяется.
От уличных волнений нет абсолютно никакого толка, что выходишь ты или не выходишь - пока есть силовики - все бестолку для авторитарных режимов.

Ответить

ouxen

Ху
3

нет, это огромный удар по дорогим россиянам в ответку(

Ответить

Kubig

Ху
0

Пока что не вышло даже убить Навального

Ответить

Михаил Углов

15

Ножкой топнул? Пока не начнут арестовывать счета и запрещать выезд семьям, все это пуки в лужу 

Ответить

Peter Brand

12

Он также подчеркнул, что дал понять Путину, что «прошли те дни, когда Соединённые Штаты не сопротивлялись агрессивным действиям России», вмешательству в американские выборы, кибератакам, отравлению граждан.

Ответить

Годовой Гоша

Peter
1

В чем прелесть ссать именно в подъездах или лифтах? Ведь гораздо приятнее справить нужду на свежем воздухе, поливая деревья и кустарники

Ответить

GoodSanta

Годовой
0

поливая деревья и кустарники

И искателей закладок

Ответить

Эклер

Peter
1

Эх как помолодел байден в президентском кресле

Ответить

Пара Беллум

Эклер
1

Это иностранный агент.

Ответить

Провинциальный яд

10

  вызывают глубокую озабоченность

На месте, я спокоен.

Ответить

Anton Gostev

7

Он также подчеркнул, что дал понять Путину, что «прошли те дни, когда Соединённые Штаты не сопротивлялись агрессивным действиям России», вмешательству в американские выборы, кибератакам, отравлению граждан.

Это он про своего смуглого коллегу, который зассал нормально отреагировать на военную оккупацию Крыма и войну на востоке Украины? Дело против Навального просто пшик по сравнению с этим (а так сажают людей в стране систематически, уже давно, просто без широкой огласки).

Ответить

Комментарий удален

Anton Gostev

Czech
1

27 апреля 2015 года госсекретарь США Джон Керри выразил обеспокоенность «игнорированием» Россией Будапештского меморандума. В октябре 2015 года посол Великобритании на Украине Джудит Гоф заявила, что Россия не придерживается Будапештского меморандума

Хуйня это, а не претти стронг. Западные страны показали, что не могут гарантировать целостность границ государств, участвующих в подписании международных соглашений, вместо этого какие-то персональные ограничения для отдельных людей. Это полное днище. Ожидать, что именно Запад пошатнет режим воров — глупость.

Ответить

Алексей Кубарев

Czech
0

"Kalograd city in Kalogradskay oblsat" - это где? Кстати не гуглится цитата)

Ответить

Комментарий удален

сироп от щекотки

Anton
0

дело навального <крыма

Либералы россии такие типа:

Ответить

Кузькин отец

6

Если россиянам насрать на своё (и своих детей) будущее, почему американцу, пусть и самому могущественному, не должно быть насрать?

Ответить

Законодательный магнит

Кузькин
0

Технически им насрать. Но из этой ситуации и россияне могут извлечь выгоду. Санкции против окружения Путина всегда хорошо, страдают его карманы.

Ответить

Danil Oputin

1

А что-то кроме озабоченности и бессмысленных требований они могут сделать? Я, конечно, понимаю, что американские политики довольно мягонькие и вежливые люди, подходящие к подобным вопросам с позиции гуманности, но неужели у них нет советников по России, которые не могут донести президенту, что это не работает?

Ответить

Anton Gostev

Danil
9

По секрету — им похуй на то, что там в России происходит. Пока рука у тех к ядерному чемоданчику не потянулась — все хорошо.

Ответить

Годовой дым

Anton
1

И так то это правильно.

Ответить

Слава Инженеров

Danil
1

могут, но зачем?

Ответить

Митя Мурасов

3

Просто блять отожми хаты и заблокируй карту ситибанка или че у них там у очевидных хуепутал, пока что это всё слова только

Ответить

Слава Инженеров

Митя
2

Карта ситилинка

Ответить

Митя Мурасов

Слава
2

Санкции копим или списываем

Ответить

Комментарий удален

Эклер

Czech
1

perevedite pliz ya ne iz seshea

Ответить

Нормальный историк

Эклер
12

Мр. Пресидент И фуллй агрее витх йоу анд йоур политисал висион абоут Ерефия ис абсолутелй слеар. И вантед то аск йоу абоут ворк пермит ин тхе УС. иф тхис поссибле плеасе сонтаст ме тхроугх привате мессагес оф тхис Сйпрус невс сосиал нетворк ТЖоурнал.

И сан'т ворк ин тхе соунтрй витх суч ступид ерефианс вхо суппорц ундемосратис валуес. алсо салариес ин Ерефия лоокс лике а ёке.

Тханк йоу. сир Мр. Пресидент Жое Биден.

Ответить

Комментарий удален

Нормальный

Czech
0

Йес итыс

Ответить

Ludmila Bi

3

Теоретически Путин может появиться  и сказать, типа что ему скинули информацию о том, как судили Навального и сказать, что пришел в ужас от того, что творилось. Типа иностранцы вмешались в суд. и тому подобное и отпустить его.

Ответить

Митя Мурасов

Ludmila
1

я думаю будет по тупому, какая нибудь очередная амнистия перед 9 мая и типа аттракцион щедрости от царя

Ответить

Ludmila Bi

Митя
0

Ничего в реальности не будет

Ответить

Митя Мурасов

Ludmila
0

посмотрим , как знать

Ответить

Провинциальный яд

3

 без колебаний увеличим издержки для России

Да блять нас-то за что, ты не туда воюешь

Ответить

Имя Фамилия

2

Они бы и рады отпустить, просто, как обычно, не знают о ком он.

Ответить

Украденная жизнь

2

Кадастровая карта Флориды и USSS ему в помощь.

Ответить

Roma Dmitriev

2

ну потребовал и потребовал
вечером Киселев посмеется над ним, припомнив Сноудена с Ассанжем

Ответить

Романелло Кивогенс

0

Засмотрелся на сурдопереводчицу. Не знаю языка глухих, но мне этот перфоманс напомнил работу её коллеги из "Ширли-Мырли" (а если кого-то такое сравнение покоробит - простите меня, дурака грешного).

Ответить

Ярослав

Романелло
4

Кстати на наших гавно каналах на людей с ограниченными возможностями насрали уже давно, а ведь раньше тоже сурдопереводчик был, когда было ОРТ.

Ответить

AZP

Ярослав
1

Сейчас бегущая строка вместо тёти в углу.

Ответить

Ярослав

AZP
0

Каюсь, так давно не смотрел тв, что забыл о ее существовании. Ну тогда ок, не забыли про пропаганду для людей с ограниченными возможностями:)

Ответить

Октябрёнок

Ярослав
1

Есть такая вещь как субтитры http://old.s-tv.ru/tv/ а в новостях, как замечено в другом комментарии, бегущая строка.

Ответить

#realfiddy

–11

Ну что, навальнята, не время ли вам переобуваться?
Байден уже сделал больше для России чем рыжий ушлепок за 4 года.

Ответить

Комментарий удален

#realfiddy

Czech
1

realtalk 

Ответить

Страшный огонь

1
Ответить

Вадим Милославский

1

доллар по 100, а?

Ответить

Alex Antipov

Вадим
0

Немного подержат на текущей отметке, чтобы у народа не было прямой ассоциации. А потом конечно поднимется. Может и выше

Ответить

Сибирский Кот

1

Больше всего нравится тема «мы обеспокоены»

И че блин
Да срать они хотели на обеспокоенность

Ответить

Alexander BredoGen

0

Такие призывы делают скорее невозможным освобождение Навального, будет выглядеть как проявление слабости для режима по указке США.
Сработает только если последует что-то сильное и болезненное, даже не знаю, что это может быть.

Грустно всё, короче.

Ответить

Alexander BredoGen

Alexander
0

И на это делает ставку Волков. Геополитик просто пиздец

Ответить

Ludmila Bi

Alexander
5

А на что должен? На россиян из инета?

Ответить

Ярослав

Alexander
2

Уже не раз Волковым говорилось, что на Путина всем насрать в целом. И так понятно, что плешивый выйдет из кремля либо вперед ногами, либо уже не дееспособным как Ельцин в свое время, либо малюююсенький шанс, что в наручниках. Это скорее мессендж для ближнего окружения.

Ну и определенный демарш для обычных людей в целом. Что зауськивать как Трамп или спускать на тормозах как Обама он агрессию не будет, посмотрим будет ли это так на деле, но слова верные.

Ответить

Романелло Кивогенс

Alexander
1

А что вы предлагает делать на месте Волкова? Только без прямых призывов, пожалуйста - это нынче чревато. Если он будет гнать (звать) людей на улицы, то люди просто перестанут выходить. На выборы в Госдуму оппозицию почти наверняка не допустят. Выпускать новые расследования можно, но проблематично в отсутствии большей части команды ФБК, а главное - сложно будет добиться такого же резонанса в отсутствие самого Навального и достойной темы для расследования.

Я вот и правда не представляю, что ещё там можно выдать - только если чудом раскопают интервью или иное видео, на котором будет слышен голос собеседника Навального, и проведут независимую экспертизу, которая сличит обе записи и подтвердит, что это один и тот же человек. Тогда да, это будет новая бомба. Другие же расследования, боюсь, просто уйдут в молоко. 

Ответить

ouxen

0

ну все, пизда нам от антисанкций(

Ответить

AZP

0

По столу постучал? Ножкой топнул?

Ответить

Emil

0

Давай Джо, еще чуть чуть и они сделают все, что ты скажешь!

Ответить

Шахризада Иванова

0

Вы забыли сказать волшебное слова  "пожалуйста "

Ответить

Октябрёнок

0

Если уйти от титулатуры, то при просмотре видео только одно ощущение: какой-то старый дед несет какую-то пургу. Давно пора сделать не только ограничение по минимальному возрасту для политиков, но и максимальному, например, не старше 70 лет. Дальше все - на пенсию или вали в частный бизнес, занимайся благотворительностью и т.п.

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