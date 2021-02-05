Байден потребовал немедленно освободить Навального Статьи редакции
По словам президента США, решение суда политически мотивировано и связано с антикоррупционной деятельностью оппозиционера.
Байден заявил это, выступая в Госдепартаменте с программной речью по внешней политике. Его слова приводит CNBC.
Он также подчеркнул, что дал понять Путину, что «прошли те дни, когда Соединённые Штаты не сопротивлялись агрессивным действиям России», вмешательству в американские выборы, кибератакам, отравлению граждан.
«Мы без колебаний увеличим издержки для России и будем защищать жизненно важные для нашего народа интересы. И наши отношения с Россией станут более эффективными, когда мы будем работать в одной коалиции и координации с другими нашими единомышленниками», — заявил президент США.
Ранее освобождения Навального потребовали и представители других стран, в том числе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.
Врубай санкции против Путина лично, пускай это говно невыездным станет)
Да он всё равно с весны в бункере сидит.
побурчит и успокоится, к сожалению
Это только усугубит ситуацию. Правитель, каким бы тираном он ни был, не должен быть в таких списках. А вот всё его окружение и все остальные люди в правительстве могут быть в такие списки включены, а их имущество арестовано.
Правильный Мика
Ну нахуй, вдруг он решит начать строить страну, в которую хочет съездить, в россии, а платить мы будем
Ой да кто его напугал?
"Помжалуйста отпумстите Навального, а то мы пук, ну это, обидимся."
Ага, расправа над кумом п в Украине чисто случайно
Ты преуменьшаешь значение прямой речи президента США. Понятно, что формально это просто слова. И никто не побежит им подчиняться. Но это не пук-пук, среньк-среньк. Это сигнал и к нему прислушаются очень многие. По факту это создание мёртвой зоны вокруг Путина, иметь с ним дела всё накладнее дипломатически. И диапазон возможностей Путина в мировой политике с каждым таким выступлением всё меньше. Так что я думаю, Путин совсем не рад тому, что он их сказал. Пусть даже официально будет ершить усы через свою ручную говорящую голову.
Пока что вышло только так
Не соглашусь. Если солнцу очевидно плевать на водный пистолет, то деду не плевать на то, как он будет выглядеть в глаза электората. Поэтому от выступления Байдена шансы Алексея на свободу могут только уменьшиться. Потому как если раньше была ещё возможность скостить ему срок или выпустить досрочно, сохранив собственное лицо (дескать, царь смилостивился и проявил гуманность) то сейчас это будет походить на то, что верховный альфа-самец прогнулся под Байдена, что ударит по его репутации даже сильнее, нежели комната грязи.
Даже так лучше, чем никак. Нужно ещё больше санкций на окружение Путина. Потому что пока верхи не засомневаться в правильности поддержки Путина, ниче не поменяется.
От уличных волнений нет абсолютно никакого толка, что выходишь ты или не выходишь - пока есть силовики - все бестолку для авторитарных режимов.
Ножкой топнул? Пока не начнут арестовывать счета и запрещать выезд семьям, все это пуки в лужу
Он также подчеркнул, что дал понять Путину, что «прошли те дни, когда Соединённые Штаты не сопротивлялись агрессивным действиям России», вмешательству в американские выборы, кибератакам, отравлению граждан.
Годовой Гоша
В чем прелесть ссать именно в подъездах или лифтах? Ведь гораздо приятнее справить нужду на свежем воздухе, поливая деревья и кустарники
Он также подчеркнул, что дал понять Путину, что «прошли те дни, когда Соединённые Штаты не сопротивлялись агрессивным действиям России», вмешательству в американские выборы, кибератакам, отравлению граждан.
Это он про своего смуглого коллегу, который зассал нормально отреагировать на военную оккупацию Крыма и войну на востоке Украины? Дело против Навального просто пшик по сравнению с этим (а так сажают людей в стране систематически, уже давно, просто без широкой огласки).
Комментарий удален
27 апреля 2015 года госсекретарь США Джон Керри выразил обеспокоенность «игнорированием» Россией Будапештского меморандума. В октябре 2015 года посол Великобритании на Украине Джудит Гоф заявила, что Россия не придерживается Будапештского меморандума
Хуйня это, а не претти стронг. Западные страны показали, что не могут гарантировать целостность границ государств, участвующих в подписании международных соглашений, вместо этого какие-то персональные ограничения для отдельных людей. Это полное днище. Ожидать, что именно Запад пошатнет режим воров — глупость.
"Kalograd city in Kalogradskay oblsat" - это где? Кстати не гуглится цитата)
Комментарий удален
Если россиянам насрать на своё (и своих детей) будущее, почему американцу, пусть и самому могущественному, не должно быть насрать?
Законодательный магнит
Технически им насрать. Но из этой ситуации и россияне могут извлечь выгоду. Санкции против окружения Путина всегда хорошо, страдают его карманы.
А что-то кроме озабоченности и бессмысленных требований они могут сделать? Я, конечно, понимаю, что американские политики довольно мягонькие и вежливые люди, подходящие к подобным вопросам с позиции гуманности, но неужели у них нет советников по России, которые не могут донести президенту, что это не работает?
По секрету — им похуй на то, что там в России происходит. Пока рука у тех к ядерному чемоданчику не потянулась — все хорошо.
Просто блять отожми хаты и заблокируй карту ситибанка или че у них там у очевидных хуепутал, пока что это всё слова только
Карта ситилинка
Комментарий удален
Нормальный историк
Мр. Пресидент И фуллй агрее витх йоу анд йоур политисал висион абоут Ерефия ис абсолутелй слеар. И вантед то аск йоу абоут ворк пермит ин тхе УС. иф тхис поссибле плеасе сонтаст ме тхроугх привате мессагес оф тхис Сйпрус невс сосиал нетворк ТЖоурнал.
И сан'т ворк ин тхе соунтрй витх суч ступид ерефианс вхо суппорц ундемосратис валуес. алсо салариес ин Ерефия лоокс лике а ёке.
Тханк йоу. сир Мр. Пресидент Жое Биден.
Теоретически Путин может появиться и сказать, типа что ему скинули информацию о том, как судили Навального и сказать, что пришел в ужас от того, что творилось. Типа иностранцы вмешались в суд. и тому подобное и отпустить его.
я думаю будет по тупому, какая нибудь очередная амнистия перед 9 мая и типа аттракцион щедрости от царя
Ничего в реальности не будет
ну потребовал и потребовал
вечером Киселев посмеется над ним, припомнив Сноудена с Ассанжем
Засмотрелся на сурдопереводчицу. Не знаю языка глухих, но мне этот перфоманс напомнил работу её коллеги из "Ширли-Мырли" (а если кого-то такое сравнение покоробит - простите меня, дурака грешного).
Есть такая вещь как субтитры http://old.s-tv.ru/tv/ а в новостях, как замечено в другом комментарии, бегущая строка.
Ну что, навальнята, не время ли вам переобуваться?
Байден уже сделал больше для России чем рыжий ушлепок за 4 года.
доллар по 100, а?
Немного подержат на текущей отметке, чтобы у народа не было прямой ассоциации. А потом конечно поднимется. Может и выше
Больше всего нравится тема «мы обеспокоены»
И че блин
Да срать они хотели на обеспокоенность
Такие призывы делают скорее невозможным освобождение Навального, будет выглядеть как проявление слабости для режима по указке США.
Сработает только если последует что-то сильное и болезненное, даже не знаю, что это может быть.
Грустно всё, короче.
И на это делает ставку Волков. Геополитик просто пиздец
Уже не раз Волковым говорилось, что на Путина всем насрать в целом. И так понятно, что плешивый выйдет из кремля либо вперед ногами, либо уже не дееспособным как Ельцин в свое время, либо малюююсенький шанс, что в наручниках. Это скорее мессендж для ближнего окружения.
Ну и определенный демарш для обычных людей в целом. Что зауськивать как Трамп или спускать на тормозах как Обама он агрессию не будет, посмотрим будет ли это так на деле, но слова верные.
А что вы предлагает делать на месте Волкова? Только без прямых призывов, пожалуйста - это нынче чревато. Если он будет гнать (звать) людей на улицы, то люди просто перестанут выходить. На выборы в Госдуму оппозицию почти наверняка не допустят. Выпускать новые расследования можно, но проблематично в отсутствии большей части команды ФБК, а главное - сложно будет добиться такого же резонанса в отсутствие самого Навального и достойной темы для расследования.
Я вот и правда не представляю, что ещё там можно выдать - только если чудом раскопают интервью или иное видео, на котором будет слышен голос собеседника Навального, и проведут независимую экспертизу, которая сличит обе записи и подтвердит, что это один и тот же человек. Тогда да, это будет новая бомба. Другие же расследования, боюсь, просто уйдут в молоко.
Если уйти от титулатуры, то при просмотре видео только одно ощущение: какой-то старый дед несет какую-то пургу. Давно пора сделать не только ограничение по минимальному возрасту для политиков, но и максимальному, например, не старше 70 лет. Дальше все - на пенсию или вали в частный бизнес, занимайся благотворительностью и т.п.