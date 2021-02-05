Johnson & Johnson подала заявку на применение своей вакцины от Covid-19 в США Статьи редакции
Однокомпонентная вакцина компании показала эффективность от 66 до 72%.
Заявку подали в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA). Вакцину готовы начать распространять сразу после получения разрешение. Об этом сообщается на сайте компании.
Обращение подготовили на основе данных об эффективности и безопасности препарата, полученных во время третьей фазы испытаний. В компании подчеркнули, что вакцина соответствует необходимым требованиям.
Препарат может храниться в течение двух лет в условиях −20 градусов по Цельсию и как минимум три месяца при температуре 2-8 градусов по Цельсию. Заявку компании рассмотрят 26 февраля.
В конце января Johnson & Johnson рассказала о результатах третьей фазы исследования вакцины. В испытаниях участвовали 43 783 человека в США и других странах. Через 28 дней после вакцинации препарат показал 66% эффективности в профилактике тяжёлого и умеренного течения болезни в странах Латинской Америки, 57% — в Южной Африке и 72% — в США. Защита от вируса у испытуемых появлялась на 14-й день после вакцинации.
Сейчас в США уже применяют вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna, массовая вакцинация началась в конце декабря прошлого года.
Их вакцина лучше, так как не щиплет глазки?
и в качестве бонуса делает волосы мягкими и шелковистыми.
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