В Москве начался второй за неделю суд над Навальным. Его обвиняют в клевете на ветерана Статьи редакции
Потерпевшим выступает 94-летний Игнат Артёменко.
В Бабушкинском районном суде Москвы 5 февраля проходит суд над Алексеем Навальным. Его обвиняют по статье 128.1 УК (клевета). Политику грозит штраф до миллиона рублей либо обязательные работы на срок до 240 часов.
Для участия в заседании Навального доставили из СИЗО, где он находится после отмены условного срока по делу «Ив Роше». Потерпевший выступит в суде по видеосвязи. Навальный заявил, что родственники ветерана «торгуют им». Он попросил разрешить ветерану лечь и снять маску.
Суд объявил перерыв до 11:30.
Уголовное дело о клевете против Навального возбудили 15 июня 2020 года. Поводом для этого послужил комментарий политика к ролику RT об одобрении поправок к Конституции РФ. В нём снялся в том числе ветеран Великой Отечественной Игнат Артёменко. Навальный отреагировал на видео, назвав его участников «продажными холуями», «людьми без совести» и «предателями».
По версии следствия, этот комментарий «содержал заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана». Таким образом Навальный «преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц».
РИА «Новости» в июне сообщало, что ветерану стало плохо, когда он узнал об оскорблениях со стороны Навального. Родственник Артёменко тогда заявил, что «правоохранительные органы должны отреагировать на выпад».
В конце 2020 года наказание за клевету в интернете ужесточили. Теперь за это кроме штрафа и обязательных работ может грозить лишение свободы на срок до двух лет. Адвокат Навального Ольга Михайлова объяснила, что лишение свободы по делу о клевете её подзащитному не грозит из-за времени совершения деяния, которое вменяется ему в вину.
Это заседание наверно по Россия 24 будет в прямом эфире идти. Так и вижу как камера фокусируется на заплаканных глазах ветерана, как выхыатывает кадры где Алексей отворачивается в сторону, как прирывают трансляцию что бы показать ужасы войны. Сразу после окончания какой нибудь документальный фильм о войне и сразу новости о том как все плохо на западе. Уверен что за это кто-то в конце года тэфи получит.
Уверен что за это кто-то в конце года тэфи получит.
Лучше бы этот кто-то пизды получил.
у меня уже встал!
Ветеран помнит о чем речь хоть?
Жесткий пришелец
Если понадобится, ветеран вспомнит, как Навальный в 1945ом в Аушвице в составе зондер-команды выебал его жену и сжёг труп.
"Расстреляли меня, внучек, расстреляли"
Внук мечтает жить в Европе, где нибудь в Берне.
понятно лямчик дадут
Биологический калькулятор
Ладно ветеран. Там судья не помнит фамилию ветерана и называет его Игнатенко, а не Артеменко. Ёбаный цирк.
Называйте меня хоть Сидоров, главное сынку квартиру дайте, как обещали
И не стыдно им этого ветерана использовать?
Пыльный динозавр
О каком стыде речь? В ход идут дети, старики, все ресурсы страны, чтобы ЗАБОРОТЬ ЗМЕЯ НЭВАЛНОГО. Эпичная битва бобра со злом прямо на наших глазах.
Садовый огонь
Не стыдно. Они бы даже сделали так, что бы дедуля от переживаний "внезапно" помер, лишь бы Лёхе это в вину поставить.
Уборщица баба Валя подаёт в суд на Навального за то что он не вытер ноги на входе.
То есть ветеран по закону в принципе не способен делать что-то плохое и следовательно оценивать его действия нельзя вообще?
ИММОЛЕЙТ ИМПРУВЕД! Это означает, что возможность его резиста КРАЙНЕ МАЛА! Причём здесь файер нахуй резист, вы чё мне рассказываете?
Провинциальный яд
- В вашем ролике звучит какая-то хуйня
- За что ты так ненавидишь ветеранов!?
Ветеран будет в суде доказывать, что он не продажный холуй? Че? Как? Покажет что гонорара за съёмки нет, он это от души?
Судья попробует его подкупить, а он вежливо откажется?
Это дело затевалось ради репортажей по ТВ. Я бы конечно на их месте подождал до апреля-мая, но их видимо разрывает от нетерпения.
Я бы круче развил тему, что из-за обиды у деда больше не стоит и его жена подала в суд на лезу.
сегодня в метро станции объявляли голосом покойного ланового, а между станциями он пафосным заплаканным голосом транслировал речи про ужасы и подвиги войны. неужели блять эти вещи связаны и они так пытаются стригерить плебс, погружая их в правильный информационный шум?
Интеллигентный ключ
ты знал, что сотни тысяч миллионов советских снарядов собраны руками женщин и детей на заводе, что стоит на станции электрозаводская? я вот теперь знаю. еду в 2021 году в метро на работу и должен про себя наверно подумать "ух блять. собрали снаряды, ух РА СИ Я РА СИЯ"
Интеллигентный
лучше бы вещали, сколько людей было убито выстрелами в спину ребятами из нквд, которые гнали безоружных на смерть
Особенно орно, если учесть, что весь этот пиздеж никак не относится к такой стране как "россия".
Союз - да, рашка - нет
Гордятся заслугами и подвигами чужой страны,по сути, блять
Адвокат Навального Ольга Михайлова объяснила, что лишение свободы по делу о клевете её подзащитному не грозит из-за времени совершения деяния, которое вменяется ему в вину.
Ой ну камон. После всего этого "суда" на пеньках, это их остановит, да да.
Мне вот интересно, какой бы вынес приговор военный трибунал СССР в 1945 году этому ветерану за показания в пользу капиталистического режима?
На чьей стороне воевал? Может перебежчик
Прислушиваемся к шелесту бумаги, либо "дед бл ну ты чо репетировали же"
В посте как-то коротко об этом написано, но, короче, суд проходит по видеосвязи со стороны ветерана и его обязали надеть маску. На вопрос Алексея: "какого хуя вы его в МАСКЕ в собственной квартире заставляете сидеть?" - суд ответил, что это все ради санэпидемиологических мер
Какие-то дебилы, честно говоря, там опять сидят. Плюс к тому же снова прокурор Фролова со стороны обвинения выступает
В конце 2020 года наказание за клевету в интернете ужесточили. Теперь за это кроме штрафа и обязательных работ может грозить лишение свободы на срок до двух лет.
Великолепный план, дед. Просто охуенный, если я правильно понял. Надёжный, блядь, как швейцарские часы.
Оскорбился из ролика тока ветеран, остальные не оскорбились потому-что правда.
оскорбление ветерана можно натянуть на:
федеральные законы от 19 мая 1995 года № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», от 7 мая 2007 года № 68-ФЗ «О Знамени Победы», от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» и другие. Режим охраны исторического наследия устанавливает Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Защита исторической памяти осуществляется в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях и Уголовным кодексом РФ.
остальных нет
Нужен был повод и его нашли, но читая комменты понимаешь, что бездушная система загоняет в диктатуру таких же ей же созданных людишек у которых не осталось и грамма человечности!
Ветеран всего лишь инструмент, но за Ваши комменты не просто стыдно, за них страшно! Истинные комменты системы, 20 лет прожито не зря!
В конце 2020 года наказание за клевету в интернете ужесточили. Теперь за это кроме штрафа и обязательных работ может грозить лишение свободы на срок до двух лет. Адвокат Навального Ольга Михайлова объяснила, что лишение свободы по делу о клевете её подзащитному не грозит из-за времени совершения деяния, которое вменяется ему в вину.
А видео Навального ещё доступно?
Это был твит, а не видео. да и что вообще за чушь это дело. Ветеран будет говорить что он не холуй? Полная блять ахинея
Ну тут уже все настолько хуево в плане "врагам закон", что можно не заморачиваться и судить вообще за любую хуйню
Было бы эпично, если дедок выдал в финале речь про взятки, преступный путинский режим и что именно против таких подлецов он всегда боролся. Гос сми не знают, что делает, его дети пытаются выключить камеру и кричат, что он не в себе, Навальный стоит в шоке.