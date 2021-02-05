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Ольга Щербинина

В Москве начался второй за неделю суд над Навальным. Его обвиняют в клевете на ветерана Статьи редакции

Потерпевшим выступает 94-летний Игнат Артёменко.

84 84 комментария
3726 просмотров

В Бабушкинском районном суде Москвы 5 февраля проходит суд над Алексеем Навальным. Его обвиняют по статье 128.1 УК (клевета). Политику грозит штраф до миллиона рублей либо обязательные работы на срок до 240 часов.

Это обновляемый пост

Для участия в заседании Навального доставили из СИЗО, где он находится после отмены условного срока по делу «Ив Роше». Потерпевший выступит в суде по видеосвязи. Навальный заявил, что родственники ветерана «торгуют им». Он попросил разрешить ветерану лечь и снять маску.

Суд объявил перерыв до 11:30.

Уголовное дело о клевете против Навального возбудили 15 июня 2020 года. Поводом для этого послужил комментарий политика к ролику RT об одобрении поправок к Конституции РФ. В нём снялся в том числе ветеран Великой Отечественной Игнат Артёменко. Навальный отреагировал на видео, назвав его участников «продажными холуями», «людьми без совести» и «предателями».

По версии следствия, этот комментарий «содержал заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана». Таким образом Навальный «преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц».

РИА «Новости» в июне сообщало, что ветерану стало плохо, когда он узнал об оскорблениях со стороны Навального. Родственник Артёменко тогда заявил, что «правоохранительные органы должны отреагировать на выпад».

В конце 2020 года наказание за клевету в интернете ужесточили. Теперь за это кроме штрафа и обязательных работ может грозить лишение свободы на срок до двух лет. Адвокат Навального Ольга Михайлова объяснила, что лишение свободы по делу о клевете её подзащитному не грозит из-за времени совершения деяния, которое вменяется ему в вину.

#новости #навальный

Статья дополняется
84 84 комментария
32
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aliftin

70

Это заседание наверно по Россия 24 будет в прямом эфире идти. Так и вижу как камера фокусируется на заплаканных глазах ветерана, как выхыатывает кадры где Алексей отворачивается в сторону, как прирывают трансляцию что бы показать ужасы войны. Сразу после окончания какой нибудь документальный фильм о войне и сразу новости о том как все плохо на западе. Уверен что за это кто-то в конце года тэфи получит.

Ответить

Иван Барников

aliftin
5

Уверен что за это кто-то в конце года тэфи получит.

Лучше бы этот кто-то пизды получил.

Ответить

Sahid Mudjaalla

aliftin
2

у меня уже встал!

Ответить

Вячеслав Андреев

Sahid
3

Чувак это всего лишь ветеран

Ответить

Антон Лисин

32

Ветеран помнит о чем речь хоть?

Ответить

Жесткий пришелец

Антон
54

Если понадобится, ветеран вспомнит, как Навальный в 1945ом в Аушвице в составе зондер-команды выебал его жену и сжёг труп.

Ответить

Кир Кос

Жесткий
0

Его труп.

Ответить

walkindizaster

Кир
7

"Расстреляли меня, внучек, расстреляли"

Ответить

Игорь Рачук

walkind…
1

- В зал суда приглашается Дункан Маклауд! 

Ответить

Oldfag TV

Антон
8

Это неважно, там внук пышет пламенным гневом.

Ответить

Антон Лисин

Oldfag
8

Внук мечтает жить в Европе, где нибудь в Берне.

Ответить

Парламентский

Антон
1

а кто не желает

Ответить

Никита Сопов

Антон
0

понятно лямчик дадут 

Ответить

Антон Лисин

Никита
1

Квартиру, а то заебался с дедом жить 

Ответить

FOX

Oldfag
3

не внук, Ремесло

Ответить

Комментарий удален

Небольшой

vajv
1

было бы неплохо обоссать их ковер

Ответить

Иван Барников

Антон
3

Ветеран изначально даже не знал что он на что-то там оскорбился.

Ответить

Биологический калькулятор

Антон
0

Ладно ветеран. Там судья не помнит фамилию ветерана и называет его Игнатенко, а не Артеменко. Ёбаный цирк. 

Ответить

Антон Лисин

Биологический
0

Называйте меня хоть Сидоров, главное сынку квартиру дайте, как обещали 

Ответить

Вольный Мурод

Антон
0

Дед помнит

Ответить

Mike Efremov

Антон
0

Ну типа

Ответить

Stanley H. Tweedle

18

И не стыдно им этого ветерана использовать?

Ответить

Пыльный динозавр

Stanley
39

О каком стыде речь? В ход идут дети, старики, все ресурсы страны, чтобы ЗАБОРОТЬ ЗМЕЯ НЭВАЛНОГО. Эпичная битва бобра со злом прямо на наших глазах. 

Ответить

Eugen T

Пыльный
1

Все мысли лишь о шпили!
Брянск-север, товарищ! 

Ответить

Eugen T

Stanley
10

Стыд, это не про них

Ответить

Садовый огонь

Stanley
10

Не стыдно. Они бы даже сделали так, что бы дедуля от переживаний "внезапно" помер, лишь бы Лёхе это в вину поставить.

Ответить

Alex Blake

21

Уборщица баба Валя подаёт в суд на Навального за то что он не вытер ноги на входе.

Ответить

Павел Мухунов

Alex
11

Ходют и ходют тут

Добавила раздосадованная баба Валя.

Ответить

ad unguem

19

То есть ветеран по закону в принципе не способен делать что-то плохое и следовательно оценивать его действия нельзя вообще?

Ответить

ouxen

ad
11

презумпция воевания

Ответить

Eugen T

ouxen
3

Вытирания

Ответить

Вольный Мурод

22
Ответить

ad unguem

Вольный
0

Это гимн прекрасной России будущего?

Ответить

Roma Dmitriev

ad
1

это фрутилупс

Ответить

Провинциальный яд

8

 этот комментарий «содержал заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана».

Очень удобно, можно подкинуть куда угодно ветерана и автоматом получается резист

Ответить

Обосранный унитаз

Провинциальный
11

ИММОЛЕЙТ ИМПРУВЕД! Это означает, что возможность его резиста КРАЙНЕ МАЛА! Причём здесь файер нахуй резист, вы чё мне рассказываете? 

Ответить

Провинциальный яд

Обосранный
2

Кто дуэль, со мной давай дуэль!

Ответить

Рыжий

Обосранный
2

Ух, олдскулы свело

Ответить

Провинциальный яд

Провинциальный
6

- В вашем ролике звучит какая-то хуйня
- За что ты так ненавидишь ветеранов!?

Ответить

Московский Live

10

Ветеран будет в суде доказывать, что он не продажный холуй? Че? Как? Покажет что гонорара за съёмки нет, он это от души?

Ответить

Московский Live

Московский
1

Судья попробует его подкупить, а он вежливо откажется?

Ответить

Московский Live

Московский
1

Или они вместе будут пытаться найти друг у друга совесть?

Ответить

Шило

5

Это дело затевалось ради репортажей по ТВ. Я бы конечно на их месте подождал до апреля-мая, но их видимо разрывает от нетерпения.

Ответить

AZP

Шило
6

В апреле-мае ветеран может помереть, придётся другого искать.

Ответить

ouxen

Шило
1

зато нас не разрывает, поэтому продолжим весной-летом митинговать

Ответить

Шило

ouxen
0

продолжим сидеть дома, ты хотел сказать

Ответить

Биологический калькулятор

6

Они уже даже не пытаются

Ответить

Антон Лисин

5

Я бы круче развил тему, что из-за обиды у деда больше не стоит и его жена подала в суд на лезу.

Ответить

Интеллигентный ключ

2

сегодня в метро станции объявляли голосом покойного ланового, а между станциями он пафосным заплаканным голосом транслировал речи про ужасы и подвиги войны. неужели блять эти вещи связаны и они так пытаются стригерить плебс, погружая их в правильный информационный шум?

Ответить

Папуша

Интеллигентный
1
Ответить

Интеллигентный ключ

Папуша
4

ты знал, что сотни тысяч миллионов советских снарядов собраны руками женщин и детей на заводе, что стоит на станции электрозаводская? я вот теперь знаю. еду в 2021 году в метро на работу и должен про себя наверно подумать "ух блять. собрали снаряды, ух РА СИ Я РА СИЯ"

Ответить

Интеллигентный

Интелли…
3

лучше бы вещали, сколько людей было убито выстрелами в спину ребятами из нквд, которые гнали безоружных на смерть

Ответить

Devil.Trigger

Интелли…
0

Особенно орно, если учесть, что весь этот пиздеж никак не относится к такой стране как "россия". 
Союз - да, рашка - нет 

Гордятся заслугами и подвигами чужой страны,по сути, блять

Ответить

Вася Хренов

4

Держись там, Лёха!

Ответить

Декоративный хот-дог

4

Когда суд за просроченные платежи по коммуналке?

Ответить

eNCake

4

Адвокат Навального Ольга Михайлова объяснила, что лишение свободы по делу о клевете её подзащитному не грозит из-за времени совершения деяния, которое вменяется ему в вину.

Ой ну камон. После всего этого "суда" на пеньках, это их остановит, да да.

Ответить

Роман Александров

3

Мне вот интересно, какой бы вынес приговор военный трибунал СССР в 1945 году этому ветерану за показания в пользу капиталистического режима? 

Ответить

Антон Лисин

Роман
2

На чьей стороне воевал? Может перебежчик 

Ответить

ouxen

Антон
0

а может и в заград отряде стоял

Ответить

#realfiddy

Роман
–5

Мне казалось что навальнята за коммунизм топят, а тут вот оно как..

Ответить

Дионис Вакх

Роман
0

в 45 другой режим плохим был

Ответить

Mraz

Роман
0

Какому режиму?

Ответить

ouxen

Mraz
0

тому

Ответить

Пыльный динозавр

3

Давайте дождемся выступления "пострадавшего". Обещаю, будет весело - дед свою фамилию вспоминает с трудом, интересно, вспомнит ли он кто его оскорбил и чем. 

Ответить

Дима Анонимный

Пыльный
2

Прислушиваемся к шелесту бумаги, либо "дед бл ну ты чо репетировали же"

Ответить

Lee

3

В посте как-то коротко об этом написано, но, короче, суд проходит по видеосвязи со стороны ветерана и его обязали надеть маску. На вопрос Алексея: "какого хуя вы его в МАСКЕ в собственной квартире заставляете сидеть?" - суд ответил, что это все ради санэпидемиологических мер

Какие-то дебилы, честно говоря, там опять сидят. Плюс к тому же снова прокурор Фролова со стороны обвинения выступает

Ответить

Декоративный хот-дог

1

Традиционно

Ответить

Небольшой Лебовски

1

В конце 2020 года наказание за клевету в интернете ужесточили. Теперь за это кроме штрафа и обязательных работ может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

 Великолепный план, дед. Просто охуенный, если я правильно понял. Надёжный, блядь, как швейцарские часы.

Ответить

Имя Фамилия

1

Оскорбился из ролика тока ветеран, остальные не оскорбились потому-что правда.

Ответить

FOX

Имя
0

оскорбление ветерана можно натянуть на:
федеральные законы от 19 мая 1995 года № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», от 7 мая 2007 года № 68-ФЗ «О Знамени Победы», от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» и другие. Режим охраны исторического наследия устанавливает Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Защита исторической памяти осуществляется в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях и Уголовным кодексом РФ.

остальных нет

Ответить

Дима Анонимный

1

Ветеран - кукла внука, делающего себе политический вес.

Ответить

Shenmue

1

Нужен был повод и его нашли, но читая комменты понимаешь, что бездушная система загоняет в диктатуру таких же ей же созданных людишек у которых не осталось и грамма человечности! 
Ветеран всего лишь инструмент, но за Ваши комменты не просто стыдно, за них страшно! Истинные комменты системы, 20 лет прожито не зря!

Ответить

Илья Гераськин

0

В конце 2020 года наказание за клевету в интернете ужесточили. Теперь за это кроме штрафа и обязательных работ может грозить лишение свободы на срок до двух лет. Адвокат Навального Ольга Михайлова объяснила, что лишение свободы по делу о клевете её подзащитному не грозит из-за времени совершения деяния, которое вменяется ему в вину.

А видео Навального ещё доступно?

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Илья
2

Это был твит, а не видео. да и что вообще за чушь это дело. Ветеран будет говорить что он не холуй? Полная блять ахинея

Ответить

Обосранный унитаз

0

Ну тут уже все настолько хуево в плане "врагам закон", что можно не заморачиваться и судить вообще за любую хуйню

Ответить

1 2

0

Ничто так не порочит честь ветерана, как сам ветеран.

Ответить

Жабка

0

Остальные не оскорбились - представляете как ему обидно, что одному не заплатили?

Ответить

Парламентский корабль

0

чёт горелым пахнет, чуете?

Ответить

Роман Прокопьев

0

#ЯМаИгната

Ответить

Денис Бывальцев

0

Было бы эпично, если дедок выдал в финале речь про взятки, преступный путинский режим и что именно против таких подлецов он всегда боролся. Гос сми не знают, что делает, его дети пытаются выключить камеру и кричат, что он не в себе, Навальный стоит в шоке.

Ответить

Aizen

0

Почему остальные не подали на него в суд? Они согласны, что они холуи?

Ответить

Vladimir

0

провокатор детекдед

Ответить

Zoid Q

–4

Фото Навального в хорошем качестве.

Ответить

Zoid Q

Zoid
0

Насчёт минусов я не сомневаюсь, но это реально так. А вы продолжайте и дальше сидеть дома, наблюдая этот сюр из своих экранов.

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