Заседание продолжится 12 февраля.

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Фото пресс-службы Бабушкинского районного суда

В Бабушкинском районном суде Москвы 5 февраля прошло первое заседание суда над Алексеем Навальным. Его обвиняют по статье 128.1 УК (клевета). Политику грозит штраф до миллиона рублей либо обязательные работы на срок до 240 часов.

Для участия в заседании Навального доставили из СИЗО, где он находится после отмены условного срока по делу «Ив Роше». Потерпевший выступит в суде по видеосвязи. Навальный заявил, что родственники ветерана «торгуют им». Он попросил разрешить пожилому мужчине лечь и снять маску.

Адвокат Навального опубликовал отношение защиты по делу у себя в твиттере. Его считают «произвольным, неясным, неконкретным, противоречивым и незаконным». Политик свою вину не признал. «Я не знаю ничего об Артёменко. Кроме того, что им торгуют, словно она какая-то кукла на цепи», — заявил обвиняемый. Защита считает дело политически мотивированным.

Дождь @tvrain «Вы извратили уголовное право, а сейчас используете Артеменко, чтобы его медалями защищать вора Путина и его друзей воров», — говорит Навальный суду.

Игнат Артёменко на слушании рассказал, что в июне узнал, что Навальный назвал его предателем Родины, и это его «очень огорчило». «Я вынужден защищать свою честь. Я хочу чтобы Навальный публично принес извинения передо мной и перед памятью актёра Ланового», — сказал он. Артёменко попросил прекратить допрос, сославшись на своё плохое самочувствие и то, что раньше давал подробные показания.

В суде объявляли перерыв до 15:00 из-за плохого состояния здоровья потерпевшего. ТАСС сообщил, что Артёменко вызвали скорую помощь. Прокурор заявила, что до этого состояния его довёл Навальный.

Во время слушания допросили свидетелей: соседку Артёменко Галину Маргулис, его сиделку Зинат Темурову, а также Владимира Акимова, которого «задел» твит Навального. Акимов написал заявление на политика. При этом он не смог вспомнить, куда обращался — в полицию или СК.

Внук ветерана Игорь Колесников рассказал, что деньги за ролик и свидетельства в суде ему не платили, а его деду после комментариев Навального стало нехорошо с сердцем. Между ним и Навальным завязалась перепалка, так как политик заявил, что Колесников «торгует своим дедом». Навальный утверждал, что поймал его на лжи, так как сиделка говорила, что показала Артёменко комментарии по просьбе его внука, а тот утверждает, что просил этого не делать.

В итоге около 18:10 суд отложили до 12 февраля . Об этом попросила прокурор, политик и его адвокаты возражали. Защитница Навального просила хотя бы завершить допрос свидетеля Колесникова, но судья не стала слушать.

Уголовное дело о клевете против Навального возбудили 15 июня 2020 года. Поводом для этого послужил комментарий политика к ролику RT об одобрении поправок к Конституции РФ. В нём снялся в том числе ветеран Великой Отечественной Игнат Артёменко. Навальный отреагировал на видео, назвав его участников «продажными холуями», «людьми без совести» и «предателями».

По версии следствия, этот комментарий «содержал заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана». Таким образом Навальный «преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц».

РИА «Новости» в июне сообщало, что пенсионеру стало плохо, когда он узнал об оскорблениях со стороны Навального. Родственник Артёменко тогда заявил, что «правоохранительные органы должны отреагировать на выпад».