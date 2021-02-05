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Ольга Щербинина

В Москве прошло слушание по делу Навального. Его обвиняют в клевете на ветерана Статьи редакции

Заседание продолжится 12 февраля.

265 265 комментариев
30 383 просмотров
Фото пресс-службы Бабушкинского районного суда

В Бабушкинском районном суде Москвы 5 февраля прошло первое заседание суда над Алексеем Навальным. Его обвиняют по статье 128.1 УК (клевета). Политику грозит штраф до миллиона рублей либо обязательные работы на срок до 240 часов.

Для участия в заседании Навального доставили из СИЗО, где он находится после отмены условного срока по делу «Ив Роше». Потерпевший выступит в суде по видеосвязи. Навальный заявил, что родственники ветерана «торгуют им». Он попросил разрешить пожилому мужчине лечь и снять маску.

Адвокат Навального опубликовал отношение защиты по делу у себя в твиттере. Его считают «произвольным, неясным, неконкретным, противоречивым и незаконным». Политик свою вину не признал. «Я не знаю ничего об Артёменко. Кроме того, что им торгуют, словно она какая-то кукла на цепи», — заявил обвиняемый. Защита считает дело политически мотивированным.

Дождь @tvrain
«Вы извратили уголовное право, а сейчас используете Артеменко, чтобы его медалями защищать вора Путина и его друзей воров», — говорит Навальный суду.

Игнат Артёменко на слушании рассказал, что в июне узнал, что Навальный назвал его предателем Родины, и это его «очень огорчило». «Я вынужден защищать свою честь. Я хочу чтобы Навальный публично принес извинения передо мной и перед памятью актёра Ланового», — сказал он. Артёменко попросил прекратить допрос, сославшись на своё плохое самочувствие и то, что раньше давал подробные показания.

В суде объявляли перерыв до 15:00 из-за плохого состояния здоровья потерпевшего. ТАСС сообщил, что Артёменко вызвали скорую помощь. Прокурор заявила, что до этого состояния его довёл Навальный.

Во время слушания допросили свидетелей: соседку Артёменко Галину Маргулис, его сиделку Зинат Темурову, а также Владимира Акимова, которого «задел» твит Навального. Акимов написал заявление на политика. При этом он не смог вспомнить, куда обращался — в полицию или СК.

Внук ветерана Игорь Колесников рассказал, что деньги за ролик и свидетельства в суде ему не платили, а его деду после комментариев Навального стало нехорошо с сердцем. Между ним и Навальным завязалась перепалка, так как политик заявил, что Колесников «торгует своим дедом». Навальный утверждал, что поймал его на лжи, так как сиделка говорила, что показала Артёменко комментарии по просьбе его внука, а тот утверждает, что просил этого не делать.

В итоге около 18:10 суд отложили до 12 февраля. Об этом попросила прокурор, политик и его адвокаты возражали. Защитница Навального просила хотя бы завершить допрос свидетеля Колесникова, но судья не стала слушать.

Уголовное дело о клевете против Навального возбудили 15 июня 2020 года. Поводом для этого послужил комментарий политика к ролику RT об одобрении поправок к Конституции РФ. В нём снялся в том числе ветеран Великой Отечественной Игнат Артёменко. Навальный отреагировал на видео, назвав его участников «продажными холуями», «людьми без совести» и «предателями».

По версии следствия, этот комментарий «содержал заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана». Таким образом Навальный «преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц».

РИА «Новости» в июне сообщало, что пенсионеру стало плохо, когда он узнал об оскорблениях со стороны Навального. Родственник Артёменко тогда заявил, что «правоохранительные органы должны отреагировать на выпад».

В конце 2020 года наказание за клевету в интернете ужесточили. Теперь за это кроме штрафа и обязательных работ может грозить лишение свободы на срок до двух лет. Адвокат Навального Ольга Михайлова объяснила, что лишение свободы по делу о клевете её подзащитному не грозит из-за времени совершения деяния, которое вменяется ему в вину.

#новости #навальный

265 265 комментариев
2
193
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265 комментариев
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aliftin

404

Это заседание наверно по Россия 24 будет в прямом эфире идти. Так и вижу как камера фокусируется на заплаканных глазах ветерана, как выхыатывает кадры где Алексей отворачивается в сторону, как прирывают трансляцию что бы показать ужасы войны. Сразу после окончания какой нибудь документальный фильм о войне и сразу новости о том как все плохо на западе. Уверен что за это кто-то в конце года тэфи получит.

Ответить

Иван Барников

aliftin
152

Уверен что за это кто-то в конце года тэфи получит.

Лучше бы этот кто-то пизды получил.

Ответить

Victor Ganin

Иван
11

Получит, обязательно. Но чуть позже.

Ответить

Иван Барников

Victor
35

"Бахнем. Обязательно бахнем. И не раз. Весь мир в труху. Но потом."

Ответить

Небольшой

Иван
2

"Ладно, заноси. Но! В коридор героя не отпускать — у меня ковры."

Ответить

Alexander Kurnosov

Иван
1

получил! жаль только в параллельной реальности.

Ответить

Sahid Mudjaalla

aliftin
10

у меня уже встал!

Ответить

Вячеслав Андреев

Sahid
35

Чувак это всего лишь ветеран

Ответить

Пластиковое Окно

Вячеслав
3

Какая в жопу разница?

Ответить

Страшный огонь

Пластик…
2

ну в жопу-то конечно без разницы...

Ответить

Николай

Пластик…
1

Большая. Это означает, что ваши взоры направлены в одну сторону, вперёд, на врага, и вы как бы вместе идёте в атаку.

Ответить

Петр Шебанин

Вячеслав
0

значит опытный

Ответить

Hakeem

aliftin
12

Всё так, ведь именно из-за Навального 22 июня 1941 года немецко-фашистские захватчики вероломно вторглись на территорию...

Ответить

Maegami chan

Hakeem
2

Нет нет, так не скажут. Будет так - "из-за таких как навальный".

Ответить

Антон Багриев

aliftin
12

я бы уже за этот комментарий тэфи вручил, прослезился пока читал

Ответить

Неподвижный Даниль

aliftin
0

Прямо щас по радио слушаю в новостях ага)

Ответить

aliftin

Неподвижный
4

Реально? Я ещё хотел пошутить что завтра на YouTube будут стримы/записи из рубки, где соловьёв обсасывает заседание и говорит своим надменным голосом "посмотрите на этих тварей и предателей", а оказывается все это и так происходит. 

Ответить

Алексей Дудырев

aliftin
0

@Кто это

Ответить

Кто это

Алексей
0

Я не знаю других имен «aliftin»

***
Кстати, подпишись на блог моего создателя @qq. Там он рассказывает о своей жизни, программировании и штуках, которые пишет для TJ. Будет интересно!

Ответить

Denis Puzanov

aliftin
–5

Ага, а в номинации "3D-графика" первое место заберет ФБК)

Ответить

Антон Лисин

121

Ветеран помнит о чем речь хоть?

Ответить

Жесткий пришелец

Антон
239

Если понадобится, ветеран вспомнит, как Навальный в 1945ом в Аушвице в составе зондер-команды выебал его жену и сжёг труп.

Ответить

Кир Кос

Жесткий
20

Его труп.

Ответить

walkindizaster

Кир
98

"Расстреляли меня, внучек, расстреляли"

Ответить

Игорь Рачук

walkind…
9

- В зал суда приглашается Дункан Маклауд! 

Ответить

nadav tayzland

Игорь
1

Серьезно, сколько сейчас воевавшим ветеранам?

Ответить

Своеобразный

nadav
7

Самым молодым должно быть 93-94

Ответить

nadav

Своеобр…
6

Мой дед в таком возрасте только fashion tv смотрел. Комментарий сам почитать бы не смог

Ответить

Some Dude

nadav
0

именно этому 95

Ответить

Биологический калькулятор

Антон
58

Ладно ветеран. Там судья не помнит фамилию ветерана и называет его Игнатенко, а не Артеменко. Ёбаный цирк. 

Ответить

Антон Лисин

Биологический
47

Называйте меня хоть Сидоров, главное сынку квартиру дайте, как обещали 

Ответить

Not Yet

Антон
3

Хоть Пидоров

Ответить

AZP

Not
3

Ветеран пидоров - звучит!
Пидорский ветеран.

Ответить

Вячеслав Андреев

AZP
4

О, и сокамерник есть для Алексея ☺️

Ответить

OlegTar

Биологический
0

не судья, а свидетель Владимир Акимов

Ответить

Биологический

OlegTar
0

И этот тоже. И это вдвойне смешно. Но сначала был судья.

Ответить

Oldfag TV

Антон
28

Это неважно, там внук пышет пламенным гневом.

Ответить

Антон Лисин

Oldfag
44

Внук мечтает жить в Европе, где нибудь в Берне.

Ответить

Никита Сопов

Антон
0

понятно лямчик дадут 

Ответить

Антон Лисин

Никита
7

Квартиру, а то заебался с дедом жить 

Ответить

Парламентский

Антон
0

а кто не желает

Ответить

badResistor

Антон
0

А по факту попадет под все возможные санкции) Он туп и не понимает что за процессом следит весь мир...

Ответить

FOX

Oldfag
5

не внук, Ремесло

Ответить

Комментарий удален

Небольшой

vajv
3

было бы неплохо обоссать их ковер

Ответить

Иван Барников

Антон
35

Ветеран изначально даже не знал что он на что-то там оскорбился.

Ответить

Антон Лисин

Иван
4

Он даже не знал, что он ветеран 

Ответить

Mike Efremov

Антон
1

Ну типа

Ответить

Вольный Мурод

Антон
0

Дед помнит

Ответить

Some Dude

Антон
0

у него там судья была, которая подскажет, что сказать надо

Ответить

Вольный Мурод

171
Ответить

ad unguem

Вольный
50

Это гимн прекрасной России будущего?

Ответить

Roma Dmitriev

ad
17

это фрутилупс

Ответить

Alexander

Roma
1

это музыка)

Ответить

Vitaly Re

Вольный
46

Это должно быть в опенингах ФБК'шных ко всем новым расследованиям

Ответить

Mikhail Manuylov

Вольный
8

Это гениально. Ставлю на гудок, звонок, микроволновку, посудомойку и клаксон!

Ответить

Rusty Nail

Вольный
4

Черт, как же в голос

Ответить

Николай

Вольный
3

Это просто великолепно. Я аплодирую стоя.

Ответить

ad unguem

100

То есть ветеран по закону в принципе не способен делать что-то плохое и следовательно оценивать его действия нельзя вообще?

Ответить

ouxen

ad
136

презумпция воевания

Ответить

Eugen T

ouxen
9

Вытирания

Ответить

So Dope

ouxen
0

в голос хихикнул

Ответить

Жы Dogolonoga

ouxen
0

догмат невиновности

Ответить

Nick Rosenberg

ad
4

Ну он может например власть поругать, тогда ветерана разжалуют из воевавших дедов и посадят.

Ответить

Nick Rosenberg

Nick
3

Скажут что не воевал, а ордена в переходе метро в 90е купил.

Ответить

Stanley H. Tweedle

55

И не стыдно им этого ветерана использовать?

Ответить

Пыльный динозавр

Stanley
145

О каком стыде речь? В ход идут дети, старики, все ресурсы страны, чтобы ЗАБОРОТЬ ЗМЕЯ НЭВАЛНОГО. Эпичная битва бобра со злом прямо на наших глазах. 

Ответить

Eugen T

Пыльный
3

Все мысли лишь о шпили!
Брянск-север, товарищ! 

Ответить

Bad Mother Fucker

Пыльный
1

бобра с ослом

Ответить

Denis Puzanov

Пыльный
–9

А у Навального дети в ход не идут?)

Ответить

Садовый огонь

Stanley
45

Не стыдно. Они бы даже сделали так, что бы дедуля от переживаний "внезапно" помер, лишь бы Лёхе это в вину поставить.

Ответить

Bad Mother Fucker

Садовый
15

а ты не торопи события

Ответить

eNCake

Садовый
3
Ответить

Кирилл

eNCake
0

ОООЙ ПЛОХО КОРВАЛОЛУ

Ответить

Антон Лисин

Садовый
1

Запасных трусов не нашли. 

Ответить

Eugen T

Stanley
22

Стыд, это не про них

Ответить

Ясный американец

Stanley
4

Ну да, топить за оккупантов не стыдно, но перед ветераном мы проводим жирную черту. Плес, у таких людей не было, нет, и в принципе не может быть никакой совести или морали.

Ответить

Антон Лисин

Stanley
3

Когда предлагают деньги, тот уже все равно становится . Главное внучок доволен будет 

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

Stanley
2

Использовать детей и ветеранов, их любимый приём

Ответить

Alex Blake

75

Уборщица баба Валя подаёт в суд на Навального за то что он не вытер ноги на входе.

Ответить

Павел Мухунов

Alex
50

Ходют и ходют тут

Добавила раздосадованная баба Валя.

Ответить

Редкий пришелец

Павел
7

*ходють

Ответить

Биологический калькулятор

53

Они уже даже не пытаются

Ответить

Icipher

Биологический
24

Не пытаются пытаться даже.

Ответить

Ясный американец

Icipher
13

После обнуления на коленке нафига пытаться вообще? Если основной закон меняется проще, чем сезонное меню в общепите, то зачем бы на остальные вообще внимание обращать?

Ответить

Илья Гераськин

Биологический
4

Можем?

Чего можем?

Повторить

Ответить

ТыжЮзер

Биологический
3

Я читаю стенограмму и пукан горит ядренее, чем от баскета острых крыльев из KFC.

Ответить

Владислав Воронин

Биологический
2

"Не судья самый главный здесь" блядь почему так смешно

Ответить

Провинциальный яд

44

 этот комментарий «содержал заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана».

Очень удобно, можно подкинуть куда угодно ветерана и автоматом получается резист

Ответить

Обосранный унитаз

Провинциальный
54

ИММОЛЕЙТ ИМПРУВЕД! Это означает, что возможность его резиста КРАЙНЕ МАЛА! Причём здесь файер нахуй резист, вы чё мне рассказываете? 

Ответить

Рыжий

Обосранный
16

Ух, олдскулы свело

Ответить

Провинциальный яд

Обосранный
7

Кто дуэль, со мной давай дуэль!

Ответить

Дмитрий Чехов

Обосранный
1

Просто до слёз. За что ты так с нами?

Ответить

Провинциальный яд

Провинциальный
19

- В вашем ролике звучит какая-то хуйня
- За что ты так ненавидишь ветеранов!?

Ответить

Ясный американец

Провинциальный
1

Жаль, что они почти все вымерли за последние двадцать лет от самой лучшей в мире медицины и социалки. Но это ничего, новые войны - новые ветераны!

Ответить

Polina Malahova

Ясный
0

А еще от старости.

Ответить

Lee

53

В посте как-то коротко об этом написано, но, короче, суд проходит по видеосвязи со стороны ветерана и его обязали надеть маску. На вопрос Алексея: "какого хуя вы его в МАСКЕ в собственной квартире заставляете сидеть?" - суд ответил, что это все ради санэпидемиологических мер

Какие-то дебилы, честно говоря, там опять сидят. Плюс к тому же снова прокурор Фролова со стороны обвинения выступает

Ответить

Своеобразный вентилятор

Lee
8

Какая-то слишком молодая для такого количества звездочек
А, загуглил, они у прокурорских еще и разного размера бывают

Ответить

Михаил Зеленин

Своеобразный
9

а у кого не бывают? 

Ответить

Павел Макров

Своеобразный
0

да хули прокурорам эти звезды за количество забаненных порносайтов дают
хуй знает че ваще делают эти люди

Ответить

Неподвижный Даниль

Lee
4

Няш-мяш улучшился, вот что крымнаш делает, а вы против

Ответить

Пыльный динозавр

Неподвижный
0

Да, похоже кто-то боевую подругу приподнимает на резонансном деле

Ответить

Илья Михалков

Lee
4
Ответить

Матвей Коновалов

Илья
0

Справедливости ради без временных меток непонятно, было так давно или кто-то нашел ее имя (=> номер) во время предыдущего суда и решил рофлануть.

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

Lee
2

Так может там уже другой дед?

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Lee
0

У неё туберкулёз или анорексия?

Ответить

Неподвижный Даниль

Ипполит
4

слыш

Ответить

Ипполит

Неподви…
0

Бля, да ещё и гетеротропия в придачу......

Ответить

Pumbaa Warthog

Ипполит
3

Кривосудие в действии.

Ответить

Шило

32

Это дело затевалось ради репортажей по ТВ. Я бы конечно на их месте подождал до апреля-мая, но их видимо разрывает от нетерпения.

Ответить

AZP

Шило
51

В апреле-мае ветеран может помереть, придётся другого искать.

Ответить

Aleksandr Olegovich

AZP
33

Инфоповод, что ветеран умер после слов Алексея.
Даже если дед ещё проживёт лет 10, после смерти будет репортаж:
Умер ветеран, которого оскорбил Навальный.
И 30 минут о том, как дедушка прошедший войну и Сталина, последние годы жизни боролся с глубоким оскорблением и задетой гордостью. А внук, в репортаже, будет стоять рядом с надгробием и говорить "Мы ему не простим, дедушка..."

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

Aleksan…
34

Самая жуть, что они реально могут снять такое

Ответить

AZP

Aleksan…
9

.
30 минут

Все прайм-таймовые шоу на главных каналах будут посвящены только проклятому Навальному и несчастному ветерану.
Малахов, Время покажет, Скабеева с мужем.
"Экспертов" позовут, Бари Алибасова под кротом, Жириновского, ёбнутого депутата, который черепах ебёт в европейских борделях.

Ответить

Ilya Lesov

AZP
3

Соловьева забыл, который будет такую тему облизывать еще несколько месяцев, вместе с приглашенными шестерками.
Собственно, уже начал)

Ответить

Александр Крофт

AZP
1

Да и этот в маске сидит зачем? Возможно, уже другой

Ответить

ouxen

Шило
6

зато нас не разрывает, поэтому продолжим весной-летом митинговать

Ответить

Шило

ouxen
2

продолжим сидеть дома, ты хотел сказать

Ответить

Денис Бывальцев

36

Было бы эпично, если дедок выдал в финале речь про взятки, преступный путинский режим и что именно против таких подлецов он всегда боролся. Гос сми не знают, что делает, его дети пытаются выключить камеру и кричат, что он не в себе, Навальный стоит в шоке.

Ответить

Ozabot

Денис
29

Потом выяснится, что дед был власовцем и все еще хранит форму РОА в чулане.

Ответить

Илья Волочков

Денис
6

Видеосвязь прервут сразу и скажут "какие-то технические неполадки".

Ответить

Дмитрий Шубкин

Илья
2

Вас не слышно, можете погромче повторить. Ой звонок прервался.

Ответить

Артём Лукьянович

Денис
6

Навальный не в шоке, Навальный вот:

Ответить

Интеллигентный ключ

31

сегодня в метро станции объявляли голосом покойного ланового, а между станциями он пафосным заплаканным голосом транслировал речи про ужасы и подвиги войны. неужели блять эти вещи связаны и они так пытаются стригерить плебс, погружая их в правильный информационный шум?

Ответить

Папуша

Интеллигентный
5
Ответить

Интеллигентный ключ

Папуша
44

ты знал, что сотни тысяч миллионов советских снарядов собраны руками женщин и детей на заводе, что стоит на станции электрозаводская? я вот теперь знаю. еду в 2021 году в метро на работу и должен про себя наверно подумать "ух блять. собрали снаряды, ух РА СИ Я РА СИЯ"

Ответить

Интеллигентный

Интелли…
26

лучше бы вещали, сколько людей было убито выстрелами в спину ребятами из нквд, которые гнали безоружных на смерть

Ответить

Devil.Trigger

Интелли…
8

Особенно орно, если учесть, что весь этот пиздеж никак не относится к такой стране как "россия". 
Союз - да, рашка - нет 

Гордятся заслугами и подвигами чужой страны,по сути, блять

Ответить

George Jejeya

Devil.T…
0

Да нихуя. Из-за этого и живём хуй знает как, что все предыдущие косяки списывали на беды с режимом. Народ плюс-минус один и тот же всегда был. Одна страна это. И до СССР была она же.

Ответить

Андрей Воронько

Интелли…
0

Интересно, наверное, учить историю по Врагу у ворот.

Ответить

Mr. LoveJoy

Интелли…
1

Ты че, не патриот? Иду на тебя заяву писать

Ответить

Павел Макров

Папуша
1

лановой в том самом видосе про поправки снимался и рипнулся пару дней назад

Ответить

Ozabot

Интеллигентный
3

Не удивлюсь, если и так. Удивительно, что они этот суд не 9 мая на Красной площади провели. Видимо, впереди еще церковная анафема от самого Кирилла. 

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

Интеллигентный
0

Это же обычное дело давить на прошлое. Вон весь ЦУМ на этом построен

Ответить

Московский Live

31

Ветеран будет в суде доказывать, что он не продажный холуй? Че? Как? Покажет что гонорара за съёмки нет, он это от души?

Ответить

Московский Live

Московский
16

Судья попробует его подкупить, а он вежливо откажется?

Ответить

Московский Live

Московский
9

Или они вместе будут пытаться найти друг у друга совесть?

Ответить

Icipher

Московс…
2

А Даша-путешественница им поможет.

Ответить

Илья Гераськин

Московский
0

А с чего замес вообще? Навальный разве сказал "все до единого, кто в этом видео - холуи"?

Ответить

Роман Александров

18

Мне вот интересно, какой бы вынес приговор военный трибунал СССР в 1945 году этому ветерану за показания в пользу капиталистического режима? 

Ответить

Антон Лисин

Роман
4

На чьей стороне воевал? Может перебежчик 

Ответить

ouxen

Антон
1

а может и в заград отряде стоял

Ответить

#realfiddy

Роман
–24

Мне казалось что навальнята за коммунизм топят, а тут вот оно как..

Ответить

Nick Rosenberg

#realfiddy
3

Вот и раскрыт весь секрет антивнавальнят, им все время кажется какая-то херня не имеющая отношения к реальности.

Ответить

Mraz

Роман
1

Какому режиму?

Ответить

ouxen

Mraz
1

тому

Ответить

Дионис Вакх

Роман
0

в 45 другой режим плохим был

Ответить

Декоративный хот-дог

14

Когда суд за просроченные платежи по коммуналке?

Ответить

eNCake

13

Адвокат Навального Ольга Михайлова объяснила, что лишение свободы по делу о клевете её подзащитному не грозит из-за времени совершения деяния, которое вменяется ему в вину.

Ой ну камон. После всего этого "суда" на пеньках, это их остановит, да да.

Ответить

Bad Mother Fucker

eNCake