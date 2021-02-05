В Москве прошло слушание по делу Навального. Его обвиняют в клевете на ветерана Статьи редакции
Заседание продолжится 12 февраля.
В Бабушкинском районном суде Москвы 5 февраля прошло первое заседание суда над Алексеем Навальным. Его обвиняют по статье 128.1 УК (клевета). Политику грозит штраф до миллиона рублей либо обязательные работы на срок до 240 часов.
Для участия в заседании Навального доставили из СИЗО, где он находится после отмены условного срока по делу «Ив Роше». Потерпевший выступит в суде по видеосвязи. Навальный заявил, что родственники ветерана «торгуют им». Он попросил разрешить пожилому мужчине лечь и снять маску.
Адвокат Навального опубликовал отношение защиты по делу у себя в твиттере. Его считают «произвольным, неясным, неконкретным, противоречивым и незаконным». Политик свою вину не признал. «Я не знаю ничего об Артёменко. Кроме того, что им торгуют, словно она какая-то кукла на цепи», — заявил обвиняемый. Защита считает дело политически мотивированным.
Игнат Артёменко на слушании рассказал, что в июне узнал, что Навальный назвал его предателем Родины, и это его «очень огорчило». «Я вынужден защищать свою честь. Я хочу чтобы Навальный публично принес извинения передо мной и перед памятью актёра Ланового», — сказал он. Артёменко попросил прекратить допрос, сославшись на своё плохое самочувствие и то, что раньше давал подробные показания.
В суде объявляли перерыв до 15:00 из-за плохого состояния здоровья потерпевшего. ТАСС сообщил, что Артёменко вызвали скорую помощь. Прокурор заявила, что до этого состояния его довёл Навальный.
Во время слушания допросили свидетелей: соседку Артёменко Галину Маргулис, его сиделку Зинат Темурову, а также Владимира Акимова, которого «задел» твит Навального. Акимов написал заявление на политика. При этом он не смог вспомнить, куда обращался — в полицию или СК.
Внук ветерана Игорь Колесников рассказал, что деньги за ролик и свидетельства в суде ему не платили, а его деду после комментариев Навального стало нехорошо с сердцем. Между ним и Навальным завязалась перепалка, так как политик заявил, что Колесников «торгует своим дедом». Навальный утверждал, что поймал его на лжи, так как сиделка говорила, что показала Артёменко комментарии по просьбе его внука, а тот утверждает, что просил этого не делать.
В итоге около 18:10 суд отложили до 12 февраля. Об этом попросила прокурор, политик и его адвокаты возражали. Защитница Навального просила хотя бы завершить допрос свидетеля Колесникова, но судья не стала слушать.
Уголовное дело о клевете против Навального возбудили 15 июня 2020 года. Поводом для этого послужил комментарий политика к ролику RT об одобрении поправок к Конституции РФ. В нём снялся в том числе ветеран Великой Отечественной Игнат Артёменко. Навальный отреагировал на видео, назвав его участников «продажными холуями», «людьми без совести» и «предателями».
По версии следствия, этот комментарий «содержал заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана». Таким образом Навальный «преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц».
РИА «Новости» в июне сообщало, что пенсионеру стало плохо, когда он узнал об оскорблениях со стороны Навального. Родственник Артёменко тогда заявил, что «правоохранительные органы должны отреагировать на выпад».
В конце 2020 года наказание за клевету в интернете ужесточили. Теперь за это кроме штрафа и обязательных работ может грозить лишение свободы на срок до двух лет. Адвокат Навального Ольга Михайлова объяснила, что лишение свободы по делу о клевете её подзащитному не грозит из-за времени совершения деяния, которое вменяется ему в вину.
Это заседание наверно по Россия 24 будет в прямом эфире идти. Так и вижу как камера фокусируется на заплаканных глазах ветерана, как выхыатывает кадры где Алексей отворачивается в сторону, как прирывают трансляцию что бы показать ужасы войны. Сразу после окончания какой нибудь документальный фильм о войне и сразу новости о том как все плохо на западе. Уверен что за это кто-то в конце года тэфи получит.
Уверен что за это кто-то в конце года тэфи получит.
Лучше бы этот кто-то пизды получил.
Получит, обязательно. Но чуть позже.
"Бахнем. Обязательно бахнем. И не раз. Весь мир в труху. Но потом."
у меня уже встал!
Чувак это всего лишь ветеран
Какая в жопу разница?
Неподвижный Даниль
Прямо щас по радио слушаю в новостях ага)
Реально? Я ещё хотел пошутить что завтра на YouTube будут стримы/записи из рубки, где соловьёв обсасывает заседание и говорит своим надменным голосом "посмотрите на этих тварей и предателей", а оказывается все это и так происходит.
@Кто это
Ветеран помнит о чем речь хоть?
Жесткий пришелец
Если понадобится, ветеран вспомнит, как Навальный в 1945ом в Аушвице в составе зондер-команды выебал его жену и сжёг труп.
"Расстреляли меня, внучек, расстреляли"
- В зал суда приглашается Дункан Маклауд!
Биологический калькулятор
Ладно ветеран. Там судья не помнит фамилию ветерана и называет его Игнатенко, а не Артеменко. Ёбаный цирк.
Называйте меня хоть Сидоров, главное сынку квартиру дайте, как обещали
не судья, а свидетель Владимир Акимов
Внук мечтает жить в Европе, где нибудь в Берне.
понятно лямчик дадут
А по факту попадет под все возможные санкции) Он туп и не понимает что за процессом следит весь мир...
Ветеран изначально даже не знал что он на что-то там оскорбился.
Это гениально. Ставлю на гудок, звонок, микроволновку, посудомойку и клаксон!
То есть ветеран по закону в принципе не способен делать что-то плохое и следовательно оценивать его действия нельзя вообще?
Ну он может например власть поругать, тогда ветерана разжалуют из воевавших дедов и посадят.
И не стыдно им этого ветерана использовать?
Пыльный динозавр
О каком стыде речь? В ход идут дети, старики, все ресурсы страны, чтобы ЗАБОРОТЬ ЗМЕЯ НЭВАЛНОГО. Эпичная битва бобра со злом прямо на наших глазах.
Садовый огонь
Не стыдно. Они бы даже сделали так, что бы дедуля от переживаний "внезапно" помер, лишь бы Лёхе это в вину поставить.
Ясный американец
Ну да, топить за оккупантов не стыдно, но перед ветераном мы проводим жирную черту. Плес, у таких людей не было, нет, и в принципе не может быть никакой совести или морали.
Когда предлагают деньги, тот уже все равно становится . Главное внучок доволен будет
Уборщица баба Валя подаёт в суд на Навального за то что он не вытер ноги на входе.
Ходют и ходют тут
Добавила раздосадованная баба Валя.
Не пытаются пытаться даже.
Ясный американец
После обнуления на коленке нафига пытаться вообще? Если основной закон меняется проще, чем сезонное меню в общепите, то зачем бы на остальные вообще внимание обращать?
Я читаю стенограмму и пукан горит ядренее, чем от баскета острых крыльев из KFC.
ИММОЛЕЙТ ИМПРУВЕД! Это означает, что возможность его резиста КРАЙНЕ МАЛА! Причём здесь файер нахуй резист, вы чё мне рассказываете?
Провинциальный яд
- В вашем ролике звучит какая-то хуйня
- За что ты так ненавидишь ветеранов!?
Ясный американец
Жаль, что они почти все вымерли за последние двадцать лет от самой лучшей в мире медицины и социалки. Но это ничего, новые войны - новые ветераны!
В посте как-то коротко об этом написано, но, короче, суд проходит по видеосвязи со стороны ветерана и его обязали надеть маску. На вопрос Алексея: "какого хуя вы его в МАСКЕ в собственной квартире заставляете сидеть?" - суд ответил, что это все ради санэпидемиологических мер
Какие-то дебилы, честно говоря, там опять сидят. Плюс к тому же снова прокурор Фролова со стороны обвинения выступает
Своеобразный вентилятор
Какая-то слишком молодая для такого количества звездочек
А, загуглил, они у прокурорских еще и разного размера бывают
да хули прокурорам эти звезды за количество забаненных порносайтов дают
хуй знает че ваще делают эти люди
Неподвижный Даниль
Няш-мяш улучшился, вот что крымнаш делает, а вы против
Пыльный динозавр
Да, похоже кто-то боевую подругу приподнимает на резонансном деле
Справедливости ради без временных меток непонятно, было так давно или кто-то нашел ее имя (=> номер) во время предыдущего суда и решил рофлануть.
У неё туберкулёз или анорексия?
Неподвижный Даниль
слыш
Это дело затевалось ради репортажей по ТВ. Я бы конечно на их месте подождал до апреля-мая, но их видимо разрывает от нетерпения.
Инфоповод, что ветеран умер после слов Алексея.
Даже если дед ещё проживёт лет 10, после смерти будет репортаж:
Умер ветеран, которого оскорбил Навальный.
И 30 минут о том, как дедушка прошедший войну и Сталина, последние годы жизни боролся с глубоким оскорблением и задетой гордостью. А внук, в репортаже, будет стоять рядом с надгробием и говорить "Мы ему не простим, дедушка..."
.
30 минут
Все прайм-таймовые шоу на главных каналах будут посвящены только проклятому Навальному и несчастному ветерану.
Малахов, Время покажет, Скабеева с мужем.
"Экспертов" позовут, Бари Алибасова под кротом, Жириновского, ёбнутого депутата, который черепах ебёт в европейских борделях.
Соловьева забыл, который будет такую тему облизывать еще несколько месяцев, вместе с приглашенными шестерками.
Собственно, уже начал)
Было бы эпично, если дедок выдал в финале речь про взятки, преступный путинский режим и что именно против таких подлецов он всегда боролся. Гос сми не знают, что делает, его дети пытаются выключить камеру и кричат, что он не в себе, Навальный стоит в шоке.
Видеосвязь прервут сразу и скажут "какие-то технические неполадки".
сегодня в метро станции объявляли голосом покойного ланового, а между станциями он пафосным заплаканным голосом транслировал речи про ужасы и подвиги войны. неужели блять эти вещи связаны и они так пытаются стригерить плебс, погружая их в правильный информационный шум?
Интеллигентный ключ
ты знал, что сотни тысяч миллионов советских снарядов собраны руками женщин и детей на заводе, что стоит на станции электрозаводская? я вот теперь знаю. еду в 2021 году в метро на работу и должен про себя наверно подумать "ух блять. собрали снаряды, ух РА СИ Я РА СИЯ"
Интеллигентный
лучше бы вещали, сколько людей было убито выстрелами в спину ребятами из нквд, которые гнали безоружных на смерть
Особенно орно, если учесть, что весь этот пиздеж никак не относится к такой стране как "россия".
Союз - да, рашка - нет
Гордятся заслугами и подвигами чужой страны,по сути, блять
Да нихуя. Из-за этого и живём хуй знает как, что все предыдущие косяки списывали на беды с режимом. Народ плюс-минус один и тот же всегда был. Одна страна это. И до СССР была она же.
лановой в том самом видосе про поправки снимался и рипнулся пару дней назад
Не удивлюсь, если и так. Удивительно, что они этот суд не 9 мая на Красной площади провели. Видимо, впереди еще церковная анафема от самого Кирилла.
Это же обычное дело давить на прошлое. Вон весь ЦУМ на этом построен
Ветеран будет в суде доказывать, что он не продажный холуй? Че? Как? Покажет что гонорара за съёмки нет, он это от души?
Судья попробует его подкупить, а он вежливо откажется?
Или они вместе будут пытаться найти друг у друга совесть?
А с чего замес вообще? Навальный разве сказал "все до единого, кто в этом видео - холуи"?
Мне вот интересно, какой бы вынес приговор военный трибунал СССР в 1945 году этому ветерану за показания в пользу капиталистического режима?
На чьей стороне воевал? Может перебежчик
Мне казалось что навальнята за коммунизм топят, а тут вот оно как..
Вот и раскрыт весь секрет антивнавальнят, им все время кажется какая-то херня не имеющая отношения к реальности.
Адвокат Навального Ольга Михайлова объяснила, что лишение свободы по делу о клевете её подзащитному не грозит из-за времени совершения деяния, которое вменяется ему в вину.
Ой ну камон. После всего этого "суда" на пеньках, это их остановит, да да.