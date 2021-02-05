Росгвардия сообщила о массированной DDoS-атаке своего сайта из-за рубежа Статьи редакции
Это произошло в ночь на 5 февраля.
В Росгвардии заявили, что это не первая атака из других стран. Об этом говорится в сообщении ведомства.
«Ранее подобные DDos-атаки удалось успешно отразить 23 и 31 января этого года. Установлено, что проводились они с территории ряда государств Евросоюза. Все попытки нарушить работу сайта ведомства успешно нейтрализованы»,— сказали в ведомстве.
Последняя атака продлилась три часа. В пресс-службе подчеркнули, что эффективное противодействие стало возможным благодаря учтённому опыту кибератак, произошедших летом 2019 года.
23, 31 января и 2 февраля сторонники Алексея Навального провели по всей России массовые акции. Протестующие требовали освободить политика, которому суд заменил условный срок на реальный. По данным «ОВД-Инфо», в связи с акциями задержали более 11 тысяч человек.
всегда поражает формулировка с зарубежных серверов, ну не российские же использовать🙃
Мне не совсем понятно, разве ddos'ят с серверов, а не с заражённых компьютеров, которые физически могут находиться где угодно?
Праздничный Макс
шоб награды получить
Россия все по старинке думает, что война идёт в рукопашную. Все так и расширяет мотострелковые войска, пехоту.
Если будет вооружëнное столкновение то расширение численности очень даже и поможет.
Только в данном случае тип "боевых действий" идëт не на открытом пространстве, а в виртуальном.
Зачем они вообще в таком количестве существуют? Кто то заходил на их сайт? Такие мимишные новости) о том как они сняли кошку с дерева или перевели старичка через дорогу