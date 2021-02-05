Новости
Ольга Щербинина

Росгвардия сообщила о массированной DDoS-атаке своего сайта из-за рубежа Статьи редакции

Это произошло в ночь на 5 февраля.

В Росгвардии заявили, что это не первая атака из других стран. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Ранее подобные DDos-атаки удалось успешно отразить 23 и 31 января этого года. Установлено, что проводились они с территории ряда государств Евросоюза. Все попытки нарушить работу сайта ведомства успешно нейтрализованы»,— сказали в ведомстве.

Последняя атака продлилась три часа. В пресс-службе подчеркнули, что эффективное противодействие стало возможным благодаря учтённому опыту кибератак, произошедших летом 2019 года.

23, 31 января и 2 февраля сторонники Алексея Навального провели по всей России массовые акции. Протестующие требовали освободить политика, которому суд заменил условный срок на реальный. По данным «ОВД-Инфо», в связи с акциями задержали более 11 тысяч человек.

#новости #росгвардия

628 просмотров
21 21 комментарий
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Жесткий пришелец

7

Золотов: "Э, хакеры ебать, раз на раз выйдем? Или вы там под масками только смелые в интернетах?"

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Devil.Trigger

Жесткий
0

Золотов: "стоит,ждёт хакеров"

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Sergey Korneev

4

всегда поражает формулировка с зарубежных серверов, ну не российские же использовать🙃

Ответить

Романелло Кивогенс

Sergey
0

Мне не совсем понятно, разве ddos'ят с серверов, а не с заражённых компьютеров, которые физически могут находиться где угодно? 

Ответить

Парламентский корабль

0

А зачем они заявили об этом?

Ответить

Праздничный Макс

Парламентский
6

шоб награды получить

Ответить

Парламентский корабль

Праздничный
0

Шоколадные медали тройке финалистов - в студию!

Ответить

Вячеслав Андреев

2

Все наши попытки работать нейтрализованы

Ответить

Антон Лисин

2

Россия все по старинке думает, что война идёт в рукопашную. Все так и расширяет мотострелковые войска, пехоту. 

Ответить

Алексей Крылов

Антон
0

Если будет вооружëнное столкновение то расширение численности очень даже и поможет. 
Только в данном случае тип "боевых действий" идëт не на открытом пространстве, а в виртуальном. 

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Декоративный хот-дог

2

На деле это был школьник из Барнаула, зашел в учетку Золотова через admin admin

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aliftin

1

Опять срут в наши штаны со стороны запада. Бывает. 

Ответить

Александр Кудин

1

Зачем они вообще в таком количестве существуют? Кто то заходил на их сайт? Такие мимишные новости) о том как они сняли кошку с дерева или перевели старичка через дорогу

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Sergey Korneev

1

ну и похуй

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Peter Brand

0

Байден слов на ветер не бросает

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Небольшой Лебовски

0

Атака была из-за рубежа, а на ковер они нассали мне.

Ответить

Alexander the Nth

0

Очередная проделка Ника и Майка.

Ответить

Нефтяной торшер

0

УУУУХ БАЭЙДЭН! ТЫ ДОВОЛЭН? 

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Константин Золотов

0

Киберначальник росгвардии нейтрализует дудосеров, оперативная съемка

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TodaysWL

0

Это Обама! Инфа сотка! Пруфов не будет

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ouxen

0

зарубеж красавы

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