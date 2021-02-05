Приложение МВД ради борьбы с мошенниками будет запрашивать доступ ко всем контактам на телефоне Статьи редакции
На внедрение сервиса ведомство планирует потратить 62,9 миллиона рублей.
МВД объявило тендер на доработку мобильного приложения 4 февраля — победителя объявят 1 марта. На документ обратил внимание «Коммерсантъ».
Исполнитель должен будет интегрировать в приложение модуль «Антимошенник», который позволит распознавать звонки с мошеннических номеров. Для работы сервиса приложению потребуется доступ к телефонной книге пользователя. Модуль будет соединяться с информационной системой полиции через сторонний сервис. При звонке с неизвестного номера приложение сопоставит его со списком мошеннических номеров, который уже есть у правоохранителей. В случае совпадения пользователь получит предупреждение.
Директор центра Solar appScreener Даниил Чернов допустил, что инициатива МВД уменьшит объем телефонного мошенничества. Но он считает, что для этого не нужен доступ к телефонной книге пользователя. Глава отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд отметил, что модуль «Антимошенник» похож на приложения Get Contact и Who Calls, которые фактически собирают базы данных номеров. По его мнению, это может стать причиной злоупотреблений и утечки данных.
По итогам 2020 года россияне потеряли из-за телефонного мошенничества 150 миллиардов рублей. Зачастую мошеннические колл-центры организуются в тюрьмах. Для решения этой проблемы ФСИН запросила 3 миллиарда рублей на установку «глушилок».
Все номера мошенников у ментов есть уже в их телефонах
Банки помогают мошенникам:
ВТБ это просто рай для мошенников:
1) Хочешь изменить пароль входа - пожалуйста
2) Подключить пуш, чтобы смс не пришло владельцу - без проблем
3) Вывести все под чистую - настраивай лимиты на максимум
4) В настройках ЛК еще и паспортные данные отобразили - может пригодиться
ВТБ - онлайн (компьютер)
Вход: телефон, номер карты, логин + пароль + СМС или QR код
Восстановление пароля: номер карты, логин + смс (можно отключить)
ВТБ - онлайн (приложение)
Вход: номер карты, логин + смс
Восстановление логина: звонок оператору (серия номер паспорта + 4 цифры карты)
ВТБ - мои инвестиции
Вход: телефон, логин + пароль
Восстановление: телефон + 6 цифр паспорта + смс
Приложение МВД против мошенников будет запрашивать доступ ко всем контактам на телефоне
Чтобы потом продать?
Надеюсь, в AppStore его не разрешат
Длинный звук
Чтоб была куча мусорной информации от китайцев с американцами?
речь про предустановленные для рф рынка
В iPhone единая прошивка на все страны
пользовательские программы не в прошивке
пользовательские программы на то и пользовательские, что не предустановленные
в законе вроде говорится, что можно в том числе не устанавливать, а на рабочий стол ярлык вешать, который ведет на страницу с установкой. еще слышал, что как вариант сотрудник магазина при продаже яфона будет обязан скачивать. что из этого до реальной жизни дойдет, я хз, не интересуюсь яфонами
Борьба с мошенниками( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Борьба была равна, боролись 2 говна
Христов ящик
А, у GC тоже есть антиспама. Но не суть. Главное что who calls в вашу телефонную книгу не лезет.
Лучше МВД
чел, перед тобой 2 стула, один от касперского, другой от мвд и тебе обязательно надо на какой-то из них сесть?
ты можешь просто не ставить эту парашу, ставить другое по, вообще не пользоваться мобилкой... вариантов масса. зачем выбирать из этих 2х анальных пробок меньшую, если можно вообще их не пользовать?
Если ты не давал добро на просмотр телефонной книги, то его и не будет. На iOS по крайней мере. Не знаю, какие дыры там на андроиде.
Чем больше вчитываюсь в новость, тем смешнее она выглядит. То есть вместо того чтобы поймать мошенников, номера которых есть в базе, или хотя бы заблокировать им сим-карты, МВД за кучу денег запилит клиентское приложение, которое тупо будет эти звонки блокировать. Вот уж воистину силовая структура.