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Ольга Щербинина

Приложение МВД ради борьбы с мошенниками будет запрашивать доступ ко всем контактам на телефоне Статьи редакции

На внедрение сервиса ведомство планирует потратить 62,9 миллиона рублей.

МВД объявило тендер на доработку мобильного приложения 4 февраля — победителя объявят 1 марта. На документ обратил внимание «Коммерсантъ».

Исполнитель должен будет интегрировать в приложение модуль «Антимошенник», который позволит распознавать звонки с мошеннических номеров. Для работы сервиса приложению потребуется доступ к телефонной книге пользователя. Модуль будет соединяться с информационной системой полиции через сторонний сервис. При звонке с неизвестного номера приложение сопоставит его со списком мошеннических номеров, который уже есть у правоохранителей. В случае совпадения пользователь получит предупреждение.

Директор центра Solar appScreener Даниил Чернов допустил, что инициатива МВД уменьшит объем телефонного мошенничества. Но он считает, что для этого не нужен доступ к телефонной книге пользователя. Глава отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд отметил, что модуль «Антимошенник» похож на приложения Get Contact и Who Calls, которые фактически собирают базы данных номеров. По его мнению, это может стать причиной злоупотреблений и утечки данных.

По итогам 2020 года россияне потеряли из-за телефонного мошенничества 150 миллиардов рублей. Зачастую мошеннические колл-центры организуются в тюрьмах. Для решения этой проблемы ФСИН запросила 3 миллиарда рублей на установку «глушилок».

#новости #мвд #мошенничество

2986 просмотров
45 45 комментариев
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45 комментариев
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Митя Мурасов

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Все номера мошенников у ментов есть уже в их телефонах

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Ху Эмай

Митя
5
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Текущий парфюмер

24

удобно. следующим шагом - сделать его обязтельным, естественно в рамках "заботы о гражданах"

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Станислав

Текущий
3

внести в список обязательных программ для пред-установки на телефоны импортируемые в Россию

Ответить

Кузькин отец

Станислав
7

А ведь так и будет

Ответить

Обосранный унитаз

Текущий
0

Детях и ветеранах

Ответить

Aram Mirzoyants

Текущий
0

многоходов очка

Ответить

Кузькин отец

6

Банки помогают мошенникам: 

ВТБ это просто рай для мошенников:
1) Хочешь изменить пароль входа - пожалуйста
2) Подключить пуш, чтобы смс не пришло владельцу - без проблем
3) Вывести все под чистую - настраивай лимиты на максимум
4) В настройках ЛК еще и паспортные данные отобразили - может пригодиться

ВТБ - онлайн (компьютер)

Вход: телефон, номер карты, логин + пароль + СМС или QR код
Восстановление пароля: номер карты, логин + смс (можно отключить)

ВТБ - онлайн (приложение)

Вход: номер карты, логин + смс
Восстановление логина: звонок оператору (серия номер паспорта + 4 цифры карты)

ВТБ - мои инвестиции

Вход: телефон, логин + пароль
Восстановление: телефон + 6 цифр паспорта + смс

ВТБ: вывод денег со счёта без паролей, sms и…
Может быть случайно зашли на фишинговый сайт ВТБ-онлайн?
www.banki.ru
Ответить

Валютный космос

6

приложение от МВД может сразу пойти нахуй

Ответить

rossoshmap

4

Приложение МВД против мошенников будет запрашивать доступ ко всем контактам на телефоне

Чтобы потом продать?

Ответить

Длинный звук

rossoshmap
2
Ответить

Кузькин отец

1

Надеюсь, в AppStore его не разрешат

Ответить

GoodSanta

Кузькин
4

В айфонах оно будет предустановлено

Ответить

Длинный звук

GoodSanta
0

Чтоб была куча мусорной информации от китайцев с американцами?

Ответить

Слава Инженеров

Длинный
0

речь про предустановленные для рф рынка

Ответить

Длинный звук

Слава
0

В iPhone единая прошивка на все страны

Ответить

Слава Инженеров

Длинный
0

пользовательские программы не в прошивке

Ответить

Длинный звук

Слава
0

пользовательские программы на то и пользовательские, что не предустановленные

Ответить

Some Dude

Длинный
0

в законе вроде говорится, что можно в том числе не устанавливать, а на рабочий стол ярлык вешать, который ведет на страницу с установкой. еще слышал, что как вариант сотрудник магазина при продаже яфона будет обязан скачивать. что из этого до реальной жизни дойдет, я хз, не интересуюсь яфонами

Ответить

Righteous

Some
1

Сотрудник какого магазина? Смартфон приобретается через интернет, доставка курьером. Пока смартфон не привязан к аккаунту, ничего на него нельзя установить

Ответить

Some Dude

Righteo…
0

это было одно из предложений по возможной реализации закона для яфонов. то ли на каком-то новостном сайте, то ли в комментах на условном 4пда. то есть не официальная информация и не полностью проработанное предложение от специалиста

Ответить

Слава

Длинный
0

похоже ты в этом не разбираешься. А предустановленные это по твоему часть прошивки?

Ответить

Arthur N

Длинный
0

Ты не совсем прав, в iOS для ОАЭ, например, нельзя отключить звук при фотографировании и не работал FaceTime (недавно включили)

Ответить

Нынешний диод

Arthur
0

В Японии звук камеры тоже обязателен. Чтобы под юбки не фоткали.

Ответить

Обосранный унитаз

2

Борьба с мошенниками( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Борьба была равна, боролись 2 говна

Ответить

Elijah Garrison

1

Нихера бля! МВД - новая корпорация добра!

Ответить

Роман Трусов

1

Распознавание лиц, доступ к контактам... Уйгуры передают привет.

Ответить

Христов ящик

0

Get Contact и Who Calls, которые фактически собирают базы данных номеров

Who Calls это антиспам от Касперского. Он конечно собирает базу номеров, но тех, на которые пользователи жалуются как на спам или мошенничество. С get contact ничего общего по функции.

Ответить

Христов ящик

Христов
0

А, у GC тоже есть антиспама. Но не суть. Главное что who calls в вашу телефонную книгу не лезет.

Ответить

Some Dude

Христов
0

ну да, вот бы еще в 2021 верить касперскому...

Ответить

Длинный звук

Some
0

Лучше МВД

Ответить

Some Dude

Длинный
0

чел, перед тобой 2 стула, один от касперского, другой от мвд и тебе обязательно надо на какой-то из них сесть?
ты можешь просто не ставить эту парашу, ставить другое по, вообще не пользоваться мобилкой... вариантов масса. зачем выбирать из этих 2х анальных пробок меньшую, если можно вообще их не пользовать?

Ответить

Длинный звук

Some
1

Да я сарказмирую

Ответить

Some Dude

Длинный
0

надеюсь)

Ответить

Христов ящик

Some
0

Если ты не давал добро на просмотр телефонной книги, то его и не будет. На iOS по крайней мере. Не знаю, какие дыры там на андроиде.

Ответить

Some Dude

Христов
0

Если ты не давал добро на доступ к телефонной книге, то его и не будет. На Android по крайней мере. Не знаю, какие дыры там на айосе.
а зачем ставить приложение от мвд тоже пояснишь?

Ответить

Христов ящик

Some
0

🤦🏻‍♂️

Ответить

Some Dude

Христов
0

Что? в андроиде именно так все и работает. при запуске приложение запрашивает права на разные штуки, ты их даешь или не даешь. просто поправил твой коммент, чтобы не писать все заново, но пришлось

Ответить

Андрей Владимирович

0

Хм, волк в овечьей шкуре?) 

Ответить

Идеальный клуб

0

ну такое себе

Ответить

MEGAtraXXXer666

0

Обоссал

Ответить

Alexander Lapin

0

Ловушка!

Ответить

I S

0

Главное, борясь с мошенниками, не победить самих себя

Ответить

Morgan

0

Чем больше вчитываюсь в новость, тем смешнее она выглядит. То есть вместо того чтобы поймать мошенников, номера которых есть в базе, или хотя бы заблокировать им сим-карты, МВД за кучу денег запилит клиентское приложение, которое тупо будет эти звонки блокировать. Вот уж воистину силовая структура.

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Some Dude

Morgan
0

так они же в доле, зачем кусать руку, которая тебя кормит?)

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