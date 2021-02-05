Суд взыскал с дочки «Норникеля» 146 миллиардов рублей из-за разлива топлива Статьи редакции
Рекордный иск Росприроднадзора почти полностью удовлетворили.
Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил требования Росприроднадзора, который просил взыскать с Норильско-Таймырской энергетической компании (входит в «Норникель») 147,8 миллиарда рублей.
Из 146,18 миллиарда рублей штрафа в федеральный бюджет пойдут 145,49 миллиарда рублей, а остальная часть — в бюджет Норильска. Сумма иска стала рекордной для российского бизнеса.
29 мая из резервуаров ТЭЦ-3 в Норильске вылилось около 21 тысячи тонн дизеля — они попали в почву и две реки. Региональные власти утверждают, что узнали о масштабе аварии только спустя два дня из соцсетей, а ТЭЦ якобы замалчивало проблему. В регионе ввели федеральный режим ЧС.
По факту разлива топлива на ТЭЦ-3 возбудили несколько уголовных дел, задержали начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 «НТЭК» (входит в группу «Норникель») Вячеслава Старостина, а также директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера Алексея Степанова и заместителя главного инженера Юрия Кузнецова.
Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, а «Норникель» — в 21,4 миллиарда рублей.
Из 146,18 миллиарда рублей штрафа в федеральный бюджет пойдут 145,49 миллиарда рублей
Понятно.
За моральный ущерб наверн
Неправильно написали.
Из 146,18 миллиарда рублей штрафа в федеральный бюджет НЕ ДОЙДУТ 145,49 миллиарда рублей
Откуда у дочки такие деньги если у нопникеля даже столько нет.
Так потому и нет - всё у дочки
Интересно, какая часть этих денег пойдет на устранение последствий разлива.
Неподвижный Даниль
Вот я бы последил да, что реально произойдет.
На словах пока перекладывание из одного кармана в другой )