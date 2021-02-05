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Артём Мазанов

Суд взыскал с дочки «Норникеля» 146 миллиардов рублей из-за разлива топлива Статьи редакции

Рекордный иск Росприроднадзора почти полностью удовлетворили.

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Последствия разлива топлива на ТЭЦ в Норильске  Фото РИА «Новости»

Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил требования Росприроднадзора, который просил взыскать с Норильско-Таймырской энергетической компании (входит в «Норникель») 147,8 миллиарда рублей.

Из 146,18 миллиарда рублей штрафа в федеральный бюджет пойдут 145,49 миллиарда рублей, а остальная часть — в бюджет Норильска. Сумма иска стала рекордной для российского бизнеса.

29 мая из резервуаров ТЭЦ-3 в Норильске вылилось около 21 тысячи тонн дизеля — они попали в почву и две реки. Региональные власти утверждают, что узнали о масштабе аварии только спустя два дня из соцсетей, а ТЭЦ якобы замалчивало проблему. В регионе ввели федеральный режим ЧС.

По факту разлива топлива на ТЭЦ-3 возбудили несколько уголовных дел, задержали начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 «НТЭК» (входит в группу «Норникель») Вячеслава Старостина, а также директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера Алексея Степанова и заместителя главного инженера Юрия Кузнецова.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, а «Норникель» — в 21,4 миллиарда рублей.

#новости #чпвнорильске

13 13 комментариев
12
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alexferman

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Из 146,18 миллиарда рублей штрафа в федеральный бюджет пойдут 145,49 миллиарда рублей

Понятно.

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alexferman

alexferman
1

За моральный ущерб наверн

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Весёлый Хамелеон

alexferman
1

Дача сама не достроится

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Иван Барников

alexferman
0

Неправильно написали. 
Из 146,18 миллиарда рублей штрафа в федеральный бюджет НЕ ДОЙДУТ 145,49 миллиарда рублей

Ответить

Антон Лисин

1

Откуда у дочки такие деньги если у нопникеля даже столько нет.

Ответить

ТыжЮзер

Антон
1

Все там есть)
https://bo.nalog.ru/organizations-card/4032916#financialResult

Ответить

alexferman

Антон
0

Так потому и нет - всё у дочки

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eNCake

alexferman
1

всё детям, всё для детей

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Morgan

1

Интересно, какая часть этих денег пойдет на устранение последствий разлива.

Ответить

Митя Мурасов

Morgan
1

0.000000001

Ответить

Неподвижный Даниль

Morgan
0

Вот я бы последил да, что реально произойдет.
На словах пока перекладывание из одного кармана в другой )

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Арабский щит

1

146

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так не пойдёт

0

Вижу «Норникель», читаю «Навальный»
заебало переёбывать.

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