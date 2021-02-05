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Алексей Боржонов

РБК: МВД объединит отделы прослушки и наружного наблюдения. Их будет контролировать ФСБ Статьи редакции

Это усилит контроль ФСБ над оперативно-разыскной деятельностью в России.

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Два ключевых подразделения МВД — «наружку» (оперативно-поисковое бюро) и «прослушку» (бюро по специальным техническим мероприятиям) — объединят под контролем ФСБ, пишет РБК со ссылкой на источники. После этого ФСБ станет курировать всю оперативно-разыскную деятельность в стране, сообщает издание.

РБК утверждает, что реорганизацию обсуждали около двух лет, и теперь её одобрили федеральные власти. Официально о ней должны объявить в марте на ежегодной коллегии МВД.

«Прослушка» и так фактически контролируется ФСБ через аппарат прикомандированных сотрудников, рассказал источник издания. Теперь в неё войдёт бюро наружного наблюдения.

«Прослушку» возглавляет генерал-майор ФСБ Михаил Литвинов, писал «Коммерсантъ». До назначения на эту должность он работал в 12-м центре ФСБ, ответственном за снятие информации с технических каналов связи. Вслед за ним ключевые должности в бюро заняли работники ФСБ, пишет РБК.

После слияния ФСБ сможет контролировать граждан не только техническими методами, но и оперативными, сообщил источник РБК. Спецслужба получит доступ к базе с оперативными разработками МВД с 1990-х годов: до сих пор доступ ФСБ к ней был затруднён, поскольку запрос надо было делать на уровне руководства.

Генерал-майор МВД в отставке Владимир Ворожцов рассказал РБК, что эта база создавалась как «аналитическая служба» и за 30 лет в ней накопилось много электронных данных. В частности, оперативно-поисковое подразделение раскрывает с помощью неё преступления в области компьютерных технологий. Ворожцов связал слияние бюро с тем, что для раскрытия преступлений всё чаще необходим электронный контроль.

Управляющий партнер юридической группы AVG Legal, адвокат Алексей Гавришев считает трендом усиление влияния органов ФСБ на органы МВД. В разговоре с РБК он связал происходящее с утечками информации из базы данных МВД — реорганизация должна пресечь их, считает он.

  • Тема утечек из баз МВД поднималась в инфополе в последнее время из-за расследования о причастности ФСБ к отравлению Алексея Навального;
  • Его авторы рассказывали, что получали данные в основном при помощи биллингов телефонных звонков, геолокации и авиабилетов, использовав различные базы за последние несколько лет. Такие базы сливают среди прочих и силовики, писал TJ;
  • В Самаре скоре после выхода расследования задержали полицейского, подозреваемого в сливе данных о перелётах возможных отравителей Навального.
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#новости #безопасность

21 21 комментарий
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Иван Барников

14

Да объявите уже о полном слиянии всех ветвей власти, чего на кучу новостей-то дробить?

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Роман Александров

Иван
4
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Oldfag TV

Роман
0

Мои ты топчешь грёзы

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Oldfag TV

Роман
0

Мои ты топчешь грёзы

Ответить

Alexander the Nth

4

В принципе, даже хорошо. Чем хуже всё работает, тем лучше. А такая реформа уж точно ничего хорошего в плане эффективности не даст.

Ответить

Весёлый Хамелеон

Alexander
3

Она даст эффективность в точечном преследовании. В общем-то ничего иного власти сейчас не требуется

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Alexander the Nth

Весёлый
1

Да. Но в долгосрочной перспективе это приведёт к ухудшению всего для служащих любых силовых служб.

Ответить

alexferman

4

Пыня уже даже ментам не доверяет

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Николай Боча

3

Теперь любое гавно всё будет знать обо мне, если стану интересен? Да скрывать-то нечего. Нет ребятушки, я не хочу жить в такой стране, зта страна для меня умерла, это чисто моё мнение и не зависит не от кого.

Ответить

Роман Александров

1

В этом посте лучше не шутить

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Ник Хартман

Роман
0

Понял товарищ майор, не будем шутить. Разрешите накатить?

Ответить

Роман Александров

Ник
0

Разрешаю подкатить

Ответить

Весёлый Хамелеон

Роман
0

Все мысли лишь о шпиле

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Tim Hansen

Весёлый
1

-виле.

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Ivan

0

как же у ментов пригорело наверн

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Ivan Pogoreloff

0

Теперь еще и видит

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Sergey Korneev

0

боятся что их будут слушать)

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Ярослав

0

Нихуя не изменится, а биллинг подорожает

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Митя Мурасов

0

Желаю этой базе rm -rf

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Ваша Закладко

0

и с камерами в метро объединят

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Руслан Астратов

0

Ну что, 37-й год нахуй?

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