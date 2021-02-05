РБК: МВД объединит отделы прослушки и наружного наблюдения. Их будет контролировать ФСБ Статьи редакции
Это усилит контроль ФСБ над оперативно-разыскной деятельностью в России.
Два ключевых подразделения МВД — «наружку» (оперативно-поисковое бюро) и «прослушку» (бюро по специальным техническим мероприятиям) — объединят под контролем ФСБ, пишет РБК со ссылкой на источники. После этого ФСБ станет курировать всю оперативно-разыскную деятельность в стране, сообщает издание.
РБК утверждает, что реорганизацию обсуждали около двух лет, и теперь её одобрили федеральные власти. Официально о ней должны объявить в марте на ежегодной коллегии МВД.
«Прослушка» и так фактически контролируется ФСБ через аппарат прикомандированных сотрудников, рассказал источник издания. Теперь в неё войдёт бюро наружного наблюдения.
«Прослушку» возглавляет генерал-майор ФСБ Михаил Литвинов, писал «Коммерсантъ». До назначения на эту должность он работал в 12-м центре ФСБ, ответственном за снятие информации с технических каналов связи. Вслед за ним ключевые должности в бюро заняли работники ФСБ, пишет РБК.
После слияния ФСБ сможет контролировать граждан не только техническими методами, но и оперативными, сообщил источник РБК. Спецслужба получит доступ к базе с оперативными разработками МВД с 1990-х годов: до сих пор доступ ФСБ к ней был затруднён, поскольку запрос надо было делать на уровне руководства.
Генерал-майор МВД в отставке Владимир Ворожцов рассказал РБК, что эта база создавалась как «аналитическая служба» и за 30 лет в ней накопилось много электронных данных. В частности, оперативно-поисковое подразделение раскрывает с помощью неё преступления в области компьютерных технологий. Ворожцов связал слияние бюро с тем, что для раскрытия преступлений всё чаще необходим электронный контроль.
Управляющий партнер юридической группы AVG Legal, адвокат Алексей Гавришев считает трендом усиление влияния органов ФСБ на органы МВД. В разговоре с РБК он связал происходящее с утечками информации из базы данных МВД — реорганизация должна пресечь их, считает он.
- Тема утечек из баз МВД поднималась в инфополе в последнее время из-за расследования о причастности ФСБ к отравлению Алексея Навального;
- Его авторы рассказывали, что получали данные в основном при помощи биллингов телефонных звонков, геолокации и авиабилетов, использовав различные базы за последние несколько лет. Такие базы сливают среди прочих и силовики, писал TJ;
- В Самаре скоре после выхода расследования задержали полицейского, подозреваемого в сливе данных о перелётах возможных отравителей Навального.
Да объявите уже о полном слиянии всех ветвей власти, чего на кучу новостей-то дробить?
В принципе, даже хорошо. Чем хуже всё работает, тем лучше. А такая реформа уж точно ничего хорошего в плане эффективности не даст.
Она даст эффективность в точечном преследовании. В общем-то ничего иного власти сейчас не требуется
Да. Но в долгосрочной перспективе это приведёт к ухудшению всего для служащих любых силовых служб.
Теперь любое гавно всё будет знать обо мне, если стану интересен? Да скрывать-то нечего. Нет ребятушки, я не хочу жить в такой стране, зта страна для меня умерла, это чисто моё мнение и не зависит не от кого.
В этом посте лучше не шутить
Понял товарищ майор, не будем шутить. Разрешите накатить?
Разрешаю подкатить