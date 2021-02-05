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Ольга Щербинина

SMM-менеджера Aviasales Романа Бордунова арестовали на 13 суток Статьи редакции

Его признали виновным в участии в митинге, повлекшем помехи инфраструктуре.

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В административном протоколе говорится, что Бордунов в группе из тысячи человек выкрикивал лозунги «Россия без Путина!», «Путин вор!» и «создал помехи для пешеходов, перекрыв доступ к автобусным остановкам, подземным и надземным переходам». Об этом пишет «МБХ медиа».

Рома Зефиркин @RomaBordunoff
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Адвокат Ольга Балабанова отметила, что постановления о приводе, на основании которого Бордунова задержали вечером 4 февраля, в деле не было. На заседание не допустили свидетелей защиты.

4 февраля Бордунов рассказал, что его третий день ищет полиция. 31 января его задержали на протестной акции и на следующий день доставили в суд. Но при переводе из одного ОВД в другое на Бордунова забыли оформить документы — и он ушёл из суда. По словам сотрудника Aviasales, спустя 48 часов полицейские звонили его арендодательнице с вопросами, где он может быть, какая у него сексуальная ориентация и не склонен ли он к суициду.

4 февраля полицейские пришли к квартире подруги Бордунова Полине и с 12 часов дня пытались попасть туда. Он был внутри. В итоге дверь открыла арендодательница его подруги, Романа задержали.

В Aviasales пообещали оказать юридическую поддержку Бордунову. В компании отметили, что высоко оценивают профессиональные качества своего сотрудника и увольнять его не планируют.

В Москве после участия в протестной акции…
Впервые Бордунова задержали на митинге 31 января. Но при переводе в другое ОВД на него забыли…
tjournal.ru

#новости #31января #протесты

37 37 комментариев
32
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Близкий томагавк_два

9

Улетел на 13 суток

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Иван Барников

8

13 суток за анекдот. Кря.

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Подобный Даниль

Иван
1

За анекдоты дают 25.

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Праздничный Макс

Подобный
1

13 можно получить за пустой плакат

Ответить

Иван Барников

Праздни…
0

За отсутствие анекдота на плакате.

Ответить

Фёдор Сирош

Подобный
0

30, если анекдот смешной

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Serge Shima

–5

Добро пожаловать в Беларусь.
Коллективное ПТСР вам всем предстоит.

(да, в Беларусь, а не Белоруссию, Серёжа Звезда)

Ответить

Своеобразный вентилятор

Serge
3

Будете указывать, кому что предстоит и как правильно писать слово "Белоруссия" - аннексируем.

Ответить

Serge Shima

Своеобразный
–2

Я это пишу, потому что не было сочувствия, когда такая же хуйня творилась в Минске. А теперь вы пожинаете плоды этого пиздеца.

Аннексируй свой зад.

Ответить

законопослушный

Serge
7

 "потому что не было сочувствия"

не было у кого?

Ответить

Serge Shima

законоп…
–2

У подавляющего большинства комментаторов здесь. Ржали, шутили про цветочки, стебались над названием страны.

Вот и выше минусаторы особо не поняли даже, что такое ПТСР. Ещё и угрожают угрожалками.

Я злорадствую. Это плохо.

Ответить

законопослушный

Serge
5

"У подавляющего большинства комментаторов здесь"
у скольки % не было сочуствия?  Ты ведь наверняка провел работу и выяснил это, у тебя должны быть цифры. Иначе -  это пустые слова.

Ответить

Ivan

законоп…
3

1-2 коммента от которых пригорело запомнил, а остальные десяток сочувствующих забыл, т.к. эмоционально они не запомнились
Я это так понимаю

Ответить

Serge

Ivan
–1

Может и так.
Уж очень хуево было тогда на сердце от происходящего. А тут шутейки шутили.

Ответить

Своеобразный

Serge
1

Ржали, шутили про цветочки

Когда в некоторых сопредельных странах ржут над криками "ПОЗОР", иронизируют про "страну холопов" и призывают отправить ее в каменный век - это другое, да.
стебались над названием страны

Над каким названием? Над тем, которое ура-патриоты одной сопредельной страны упорно пытаются навязать русскому языку в нарушение его орфографических принципов? Ну так его существование - уже само по себе является стебом.

Ответить

Михаил Стечкин

Serge
0

Так объясни, что такое ПТСР. Заебали вкидывальщики абрревиатур

Ответить

thetrickster

Serge
0

Я злорадствую. Это плохо.

Это хорошо. Наслаждайся.

Ответить

Своеобразный

Serge
3

Чего? Тут весь ТЖ сочувствием проникался.
Но у граждан некоторых сопредельных стран прямо какая-то патологическая потребность на любое сочувствие отвечать плевками.

Ответить

Serge Shima

Своеобр…
2

Дядька, камон.
Шутки про цветочки и ОМОН тут самые заплюсованные.

Ответить

Serge Shima

Serge
2

Короче, простите за злорадство.
Я очень переживаю  за Россию и за всех, кто огребает от этой машины насилия и бесправия.

В Беларуси у целого народа ПТСР (посттравматическое стрессовое расстррйсво - это когда ты смотришь на пиздец перманентный и нихуя не можешь сделать). Я очень вас понимаю. Держитесь. 

Ответить

Арабский щит

Serge
0

В России то же самое

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Foma Kiniyaev

Serge
1
Ответить

Дамир Камалетдинов

3

Суки

Ответить

Alex P

3

Этот SMM-щик настолько хорош, что прорекламировал Aviasales через свой арест

Ответить

Oldfag TV

2

Охуеть.

Ответить

Праздничный Макс

2

Вот собственно за что. За отличное чувство юмора. Россия для грустных
Добавьте если хотите 

Ответить

Mikhail Pukas

Праздничный
0

Последний твит должен был быть 'Скоро '

Ответить

Илья Малахов

2

Так они сами центр весь перекрыли, где митингущие то мешали, лол?

Ответить

Антон Лисин

1

Зачем в России суды и. Адвокаты. Всякие законы, конституции. 

Ответить

Волчаркин

1

Вам тоже теперь захотелось в то ОВД? Охуенная там компания собралась)) 

Ответить

Антон Лисин

0

Он выкрикивал,то ,что было не правдой?

Ответить

Ivan

0

получается скоро ждем обыски в Aviasales и нового владельца?

Ответить

Длинный звук

0

какая у него сексуальная ориентация

Зачем это ментам?

Ответить

Длинный звук

0

Надеюсь его вытащит Виталий Наливкин

Ответить

Foma Kiniyaev

0

О, так это Рома "в Челябинске опять идут дожди".
Прикольный у него паблик вк был, пока он в Москве учиться не переехал и не забросил его.

Ответить

Nagibator RusPro

0

Пиздец, что не новость про розыски/задержания, то менты про ориентацию спрашивают. Сами поди любители эклеры в бублик пропихнуть.

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Михаил Михалыч

0

Скинуться ему что ли? Норм шутеечки выдавал

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