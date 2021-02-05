SMM-менеджера Aviasales Романа Бордунова арестовали на 13 суток Статьи редакции
Его признали виновным в участии в митинге, повлекшем помехи инфраструктуре.
В административном протоколе говорится, что Бордунов в группе из тысячи человек выкрикивал лозунги «Россия без Путина!», «Путин вор!» и «создал помехи для пешеходов, перекрыв доступ к автобусным остановкам, подземным и надземным переходам». Об этом пишет «МБХ медиа».
Адвокат Ольга Балабанова отметила, что постановления о приводе, на основании которого Бордунова задержали вечером 4 февраля, в деле не было. На заседание не допустили свидетелей защиты.
4 февраля Бордунов рассказал, что его третий день ищет полиция. 31 января его задержали на протестной акции и на следующий день доставили в суд. Но при переводе из одного ОВД в другое на Бордунова забыли оформить документы — и он ушёл из суда. По словам сотрудника Aviasales, спустя 48 часов полицейские звонили его арендодательнице с вопросами, где он может быть, какая у него сексуальная ориентация и не склонен ли он к суициду.
4 февраля полицейские пришли к квартире подруги Бордунова Полине и с 12 часов дня пытались попасть туда. Он был внутри. В итоге дверь открыла арендодательница его подруги, Романа задержали.
В Aviasales пообещали оказать юридическую поддержку Бордунову. В компании отметили, что высоко оценивают профессиональные качества своего сотрудника и увольнять его не планируют.
13 суток за анекдот. Кря.
Подобный Даниль
За анекдоты дают 25.
Праздничный Макс
13 можно получить за пустой плакат
Добро пожаловать в Беларусь.
Коллективное ПТСР вам всем предстоит.
(да, в Беларусь, а не Белоруссию, Серёжа Звезда)
Своеобразный вентилятор
Будете указывать, кому что предстоит и как правильно писать слово "Белоруссия" - аннексируем.
Я это пишу, потому что не было сочувствия, когда такая же хуйня творилась в Минске. А теперь вы пожинаете плоды этого пиздеца.
Аннексируй свой зад.
"потому что не было сочувствия"
не было у кого?
У подавляющего большинства комментаторов здесь. Ржали, шутили про цветочки, стебались над названием страны.
Вот и выше минусаторы особо не поняли даже, что такое ПТСР. Ещё и угрожают угрожалками.
Я злорадствую. Это плохо.
"У подавляющего большинства комментаторов здесь"
у скольки % не было сочуствия? Ты ведь наверняка провел работу и выяснил это, у тебя должны быть цифры. Иначе - это пустые слова.
Ржали, шутили про цветочки
Когда в некоторых сопредельных странах ржут над криками "ПОЗОР", иронизируют про "страну холопов" и призывают отправить ее в каменный век - это другое, да.
стебались над названием страны
Над каким названием? Над тем, которое ура-патриоты одной сопредельной страны упорно пытаются навязать русскому языку в нарушение его орфографических принципов? Ну так его существование - уже само по себе является стебом.
Чего? Тут весь ТЖ сочувствием проникался.
Но у граждан некоторых сопредельных стран прямо какая-то патологическая потребность на любое сочувствие отвечать плевками.
Короче, простите за злорадство.
Я очень переживаю за Россию и за всех, кто огребает от этой машины насилия и бесправия.
В Беларуси у целого народа ПТСР (посттравматическое стрессовое расстррйсво - это когда ты смотришь на пиздец перманентный и нихуя не можешь сделать). Я очень вас понимаю. Держитесь.
О, так это Рома "в Челябинске опять идут дожди".
Прикольный у него паблик вк был, пока он в Москве учиться не переехал и не забросил его.
Пиздец, что не новость про розыски/задержания, то менты про ориентацию спрашивают. Сами поди любители эклеры в бублик пропихнуть.