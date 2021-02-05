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Алексей Боржонов

Минпросвещения предложило не допускать до школ цифровой образовательный контент от иностранных компаний Статьи редакции

Такие программы будут проходить проверку и получать заключения экспертов.

Минпросвещения опубликовало проект приказа об экспертизе «цифрового образовательного контента и образовательных сервисов». Ведомство предлагает создать реестр поставщиков такого контента и включать в него только тех, кто отвечает заявленным требованиям:

  • Поставщиком образовательного контента не может стать иностранное юрлицо, а также российское юрлицо, если доля участия иностранных компаний в его уставном капитале превышает 50%;
  • Также поставщиком не может быть юрлицо, которое находится в процессе ликвидации, реорганизации или признанное банкротом;
  • Поставщик должен предоставить документы, подтверждающие его квалификацию и опыт работы в сфере образования.

Также в документе подробно прописаны требования к образовательным программам. В частности, в них не должно быть ошибок и опечаток, они должны соответствовать нормам русского языка, не должны противоречить законам и Конституции, побуждать к насилию, употреблению наркотиков, формированию неуважительного отношения к органам власти, отрицать семейные ценности и пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения.

В теории это значит, что образовательной программой не сможет считаться, например, документальный фильм, снятый зарубежной компанией. Также эти требования должны затронуть учебные материалы по иностранным языкам.

Опубликованный документ подготовили для внедрения проекта Цифровой образовательной среды. Его создание утвердили в 2016 году. Министр просвещения Сергей Кравцов объяснял, что эксперимент позволит создать «проверенный электронный контент для повышения качества традиционного образования».

#новости #образование

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van der Pusch

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Ну а чего так скромно? Запретить в школах изучение иностранного языка, а то пойдут еще зарубежный контент поглощать.

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Небольшой Лебовски

van
2

Если я правильно понял - это пук в воздух, который сможет только если регулировать всяких там, кто чего-то в школы подает.

А в школах, итак, учат херне всякой, потому что учителей запугали до усрачки.
А чему-то учаться профессиональному, итак, вне школ все. А ютуб они заблокировать не умеют, а на штрафы их ютубу тоже срать с высокой горы.
Так что, похеру.

Поехали лучше в боулинг поиграем

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Павел Мухунов

Небольшой
1

Могут добавить ещё одну прокладку с нахлебниками "экспертами" которым придется отстегивать за лицензию каждый раз когда ты хочешь поработать с образовательным учреждением.

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Denis Shiryaev

22

Прости "Swift Playground", придется заменить тебя на "1С: Программашка для самых маленьких"

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Годовой дым

Denis
0

"Выбрать АйДи Как Айди, ВинниПух как ВинниПух"

Ответить

Nikita Zubkov

Годовой
2

ЯСЗ - язык структурированных запросов

Ответить

Упоротый Голубь

Nikita
0

ЯХЗ - язык хуевых запросов

Ответить

Упоротый Голубь

Годовой
0

чет sql`ем попахивает... а разве можно алиасу дать такое же имя, как полю?

Ответить

Годовой дым

Упоротый
0

Ну я помню в каком то модуле точно видел кусок запроса типа "Сотрудник как Сотрудник". Но это было лет 10 назад наверное, могу путать.

Ответить

Годовой дым

Упоротый
0

А в самом SQL можно, почему нет. Нельзя две колонки одним именем называть. Даже больше того скажу, у некоторых в гайдлайнах в конторах прописываетя необходимость алиасов для полей во вью. Естессно, по большей части не имеет смысла давать алиас отличный от имени самого поля

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законопослушный гражданин

10

Ой, идите нахуй

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Коммунальный украинец

законопослушный
3

Заплати штраф за использование матных слов.

Ответить

законопослушный гражданин

Коммунальный
10

пусть ТЖ платит, я то тут при чем?

Ответить

Коммунальный

законоп…
0

👍

Ответить

Рпош Ашршщ

законоп…
0

Если я ничего не путаю то тж, да и всему комитету тоже похуй - они на Кипре зареганы

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Ave Science

4

Еще один довод к тому, что не стоит отдавать своих детей в государственные школы. А по факту имеем то, что дети среднего класса/чуть выше будут получать более качественное образование, а те, кто победнее - промывку мозгов.

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Влажный диод

Ave
4

Ну кстати пока дети в госшколах мучились с какими то кривыми скрепными видеоконфами потому что им запретили зум, у меня сын вообще без проблем учился на дистанте по зуму. 

Ответить

Влажный диод

Влажный
3

И надо признать это была полноценная учеба по 5 уроков в день.
Опять же товарищ с сыном одногодкой рассказывал, что у них весь дистант это 30 минут в день в которые учитель ничего толком не объяснил, а потом до 9 вечера всей семьей хуярят домашку.

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Ave Science

Влажный
3

Конечно. Их же смысл попилить бюджет на создании подобного рода софта. Берется разработчик-экс-студент на субподряд, который пишет в лучше случае на Java подобного рода поделие за $4/час, а остальной бюджет пилится. Я вот тоже (не лично я, а субподрядчики, конечно) тоже пишут софт под мои специфические задачи, и эти разработчики тоже из Украины и России - только вот разница в том, что мои получают примерно по $70/час, и от этого получается хороший продукт, компания довольна, пользователи довольны. А чинуши же в свое время создают нежизнеспособное поделие, зато в карман себе кладут ого-го! Уж извините, что так меня прорвало, просто у меня начинается лютое возгорание, после того, как я имею дело с софтом, связанным с государством нашим, больная тема просто.

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Alex Black

Ave
0

Ну все верно, сколько заплатили - такой и результат. Нельзя за 5 копеек получить качество.

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Николай Свидэрский

Влажный
0

Ну в Мск отказались в сторону MS Teams, не особо скрепный надо понимать )

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Николай Свидэрский

Ave
0

Ты знаешь сколько стоит частная школа? Отвечаю от 40+, нормальные 70+ и выше в месяц не считая взносов.

Такое способны осилить люди сильно выше среднего класса, я бы оценил в менее 5%

Ответить

Ave Science

Николай
0

Я из того редкого слоя общества, который считает, что детей стоит заводить только после того, как твой бизнес приносит тебе не только деньги на самого себя, но еще и позволяет обеспечивать первые 18-20 лет своего сына, из примерного расчета - сколько требуется тебе, умноженное на 1,5. Скажете - странное мнение? Почему это я должен столько зарабатывать? А именно потому, что ребенок - это то, что ты оставляешь после себя. Твое продолжение, жизнь для другого человека. И да, пока что у меня нет детей, я пока что все еще живу для себя, но у меня есть гораздо старшие знакомые, у которых дети ходят в частные школы, и я знаю, сколько это стоит.  И как только я решусь на сына/дочь, я готов отдавать и 100,000 в месяц. А пока... Пока я просто живу для себя, и не хочу заводить детей именно по той причине, что это потенциально может привести к тому, что они вырастут непонятно кем.

Ответить

Влажный диод

Ave
0

Скажете - странное мнение?

Да нет.
Просто оторванное от реальности.

Ответить

Влажный диод

Ave
0

потенциально может привести к тому, что они вырастут непонятно кем.

Потенциально может произойти при любых тратах на детей.

Ответить

Ave Science

Влажный
0

Не в обиду, но если ресурсов больше, то будет в любом случае лучше. Даже элементарно - к чему привыкнет ребенок, если он будет ездить в школу на автобусе, не учить английский с репетитором, и вместо уютных посиделок с друзьями дома за Play Station, просмотром аниме/фильмов/сериалов, походам по кафе и прочим развлекалкам за счет условного "бати", а будет пить дешевое пойло за гаражами, портить легкие сигаретами и разводить малышей на кэш, данный на завтраки. Вырастет токсичный член общества, обозленный на всех и вся, и считающий, что АУЕ - это культра LOL. Тоже есть такие знакомые, и когда я вижу их отпрысков, мне становится грустно. Ах да, как бы злободневно не звучало, некоторые из этих "детей" сейчас работают в силовых структурах.

Ответить

Alex Black

Николай
0

Особенно когда средний класс - это 17к рублей в месяц 🤣

Ответить

Влажный диод

Alex
0

Он про всамделишный средний класс

Ответить

Влажный диод

Николай
0

Это Москва.
Провинцию дели на два.
Я даже меньше 20/месяц плачу за топовую в городе школу.

Ответить

Ренат

Ave
–4

Промывка мозгов будет в любом случае, разница только в заказчиках.

Ответить

Ложный ГОСТ

Ренат
0

Не нужно выдавать желаемое за действительность. Есть школы, в которых детей учат мыслить самим. 

Ответить

Oldfag TV

2

Тут могла бы быть какая-то шутка про духовность и скрепность.

Ответить

Папуша

Oldfag
9
Ответить

Руслан Турченко

4

Следующему не Владимиру ( да, да, чисто с физиологической точки зрения таковой точно будет)) ) можно только позавидовать. Пару сроков можно вообще не париться и отменять по 1 уйне в день оставшейся от предыдущего. :) 

Ответить

Никита

2

Наверняка, сделано в интересах издательства Просвещение, которое сейчас контролируется лицами, связанными с Ротенбергом и захватило почти весь рынок школьных учебников. У Медузы отличная статья по этому поводу - https://meduza.io/feature/2019/10/21/ministerstvo-prosveschenie 

Ответить

Brown Zweig

1

Традиционное образование

Даже не современное

Ответить

Shenmue

1

А чем в ответ просвещать собираются? Кроме Маши и медведь не наблюдается ничего, сам себе напомнил пойду пересмотрю)

Ответить

Длинный звук

Shenmue
0

"Память воды" от 1 Канала

Ответить

Shenmue

Длинный
0

Не вкурил) хотя всё равно завтра запретят, чё париться

Ответить

Коммунальный

Shenmue
0

Память воды не запретят

Ответить

Shenmue

Коммуна…
0

Ага и Лёша так в аэропорту говорил

Ответить

Коренной паркур

0

Когда уже все происходящее можно будет назвать новой холодной войной?

Ответить

Антон Пострунин

Коренной
1

Происходящее больше напоминает тёплое пиво. 

Ответить

Влажный диод

Антон
2

Полную хуйню?

Ответить

Коренной паркур

Антон
0

Которое выходит из мочевого пузыря нам в лицо?

Ответить

Дмитрий Григорьев

Антон
0

Тёплую водку из мыльницы.

Ответить

Предыдущий спрей

Коренной
0

Для холодной войны нужны две сверхдержавы, а тут мумия СССР воюет со своей тенью.

Ответить

Тесный пришелец

0

Правильно! Нехер похабщину эту заморскую смотреть! Что у нас, своих талантов нет? Есть конечно! И мульфильмы могём и кино, и книжки тоже!!! Вон про курсантов отличный мульфильм был какой, смотрели всей семьёй, младшенький даже плакал в конце!

Ответить

Vladislav Pauls

Тесный
1

Незнайка на Луне! Хороший мультик! Прямо в корень!

Ответить

Alex Black

Vladislav
0

Актуальный, кстати, мультик 🧐

Ответить

van der Pusch

Тесный
1

Мой любимый православно-хрестьянский мультфильм! Там и про историю хорошо рассказывают, про Сербию, что нехристи америкосов пустили!!!

Ответить

Комментарий удален

badResistor

Тесный
0

вот по лучше вариант

Ответить

Комментарий удален

Александр Воскресенский

0

Ну пусть тогда  и от софта и железа импортного откажутся.

Ответить

Трансгендолёт

0

Школьников предлагают накормить идеологически верным говнецом, я правильно понял?

Ответить

Ваша Закладко

Трансгендолёт
0

нет. сбер образование

Ответить

Антон Лисин

Трансгендолёт
0

Вам светленьгоко или потемнее?

Ответить

badResistor

0

проходить проверку и получать заключения экспертов.

Эксперты:

Ответить

Vyacheslav Gorin

0

Phet.colorado.edu идёт лесом? Ну лол

PhET Interactive Simulations
Founded in 2002 by Nobel Laureate Carl Wieman, the PhET Interactive Simulations project at the…
Phet.colorado.edu
Ответить

FOX

0

Книги начали маркировать "иностранный агент"
https://tjournal.ru/flood/330637-knigi-nachali-markirovat-inostrannyy-agent

Ответить

Интенсивный мангал

FOX
0
Ответить

Игорь

0

Вы для начала свое образование подтяните, а потом что-то запрещайте. А то образование в России стыд и позор. 

Ответить

Немыслимый волк

0

Законы Ньютона запретить немедленно! Иностранный агент!
«Сила противодействия» — это что за экстремизм, нахрен?!
А Пифагор — вообще мутный тип…

Ответить

Alex Black

0

Школьники прям огорчились. Пришли домой, залипли в свои смартфоны - и смотрят что хотят. Школа уже давно ничему не учит. Школа - это немного теоретических знаний и веселое время препровождения с одноклассниками 🤷‍♂️

Ответить

Igor Antarov

0

Лучшую цифровую образовательную среду уже сделал Sal Khan, создав Khan Academy:  https://www.youtube.com/user/khanacademy  Без всяких реестров постащиков и министерств, он это сделал помогая сестре сдать экзамены, начав записывать обучающие ролики букально из шкафа, чтобы не мешать жене. Сейчас там 150 экспертов создающие бесплатный образовательный контент на 36-языках. Весь мир там изучает понятные и интересные лекции по всей школьной программе, и большой части университетских курсов. 

Но конечно у минпросвещения свой путь. У меня ощущение что российские ведомства специально существуют чтобы делать все наоборот. Зазеркалье. 

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