Американцу вернули бумажник, потерянный 53 года назад на научной станции в Антарктиде Статьи редакции
Военно-морской метеоролог Пол Гришэм проработал там чуть больше года.
Сейчас мужчине 91 год, он живёт в Сан-Карлосе, штат Калифорния, пишет San Diego Union-Tribune.
Гришэм отправился работать синоптиком на научной станции на острове Росса в октябре 1967 года. Домой он вернулся без бумажника. Потерю нашли за шкафчиком во время сноса здания станции. Внутри было удостоверения Гришэма, его водительские права, декларация о налогах, рецепт приготовления калуа (кофейный ликёр), квитанция и справочная карточка с инструкциями о том, что делать в случае атомной, биологической или химической атаки.
Владельца бумажника нашли сыщики-любители. Гришэм сказал, что даже не помнит, как потерял кошелёк, но благодарен за усилия, которые позволили его вернуть. Он признался, что был потрясён, узнав о находке. Оглядываясь назад на 13 месяцев, которые он провёл в Антарктиде, Гришэм сказал, что это был необычный, запоминающийся и иногда утомительный опыт, который он больше всего запомнил из-за постоянной простуды.
Выросший в Дугласе, штат Аризона, Гришэм поступил на службу в военно-морской флот в 1948 году. Кроме Антарктиды он также работал на Гуаме, Гавайях и в Японии, дважды служил на борту авианосцев в Тихом океане и принимал участие в операциях во Вьетнаме.
Бумажник стал третьим предметом, принадлежавшим военным, который вернула эта группа энтузиастов. В прошлом году один из них, Стивен Декато, увидел в магазине чей-то браслет с личным номером, решил купить его и найти владельца. Это удалось сделать при помощи соцсетей. После этого бывший начальник прислал Декато пару бумажников и попросил помочь с поиском владельцев. Второй кошелёк принадлежал умершему в 2016 году мужчине, но семья была рада его получить.