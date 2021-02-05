Фото: 25 участников фотопроекта в форме силовиков, охраняющие слово «Свобода» в Москве Статьи редакции
Их задержали.
Проект организовал фотограф Эмми Америка. Участники охраняли нарисованное снегу слово «Свобода» в одежде, похожей на форму сотрудников ОМОНа. Об этом сообщает «Апология протеста».
Фотограф Ольга Лисовская рассказала, что причину задержания силовики не назвали. Участников акции отвезли в ОВД по Крылатскому району. По словам Лисовской, смысл перфоманса заключался в том, чтобы показать, как полицейские защищают свободу. «Мы стояли за домом в районе Крылатских холмов. Потом переоделись, шли обратно, но возле автобусов нас встретила полиция», — добавил она.
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Проект организовал фотограф Эмми Америка
Опять госдеп ебаный, все подъезды обоссал, теперь на улицу вышел
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