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Артём Мазанов

Фото: 25 участников фотопроекта в форме силовиков, охраняющие слово «Свобода» в Москве Статьи редакции

Их задержали.

Фото: «Москва Новости»

Проект организовал фотограф Эмми Америка. Участники охраняли нарисованное снегу слово «Свобода» в одежде, похожей на форму сотрудников ОМОНа. Об этом сообщает «Апология протеста».

Фотограф Ольга Лисовская рассказала, что причину задержания силовики не назвали. Участников акции отвезли в ОВД по Крылатскому району. По словам Лисовской, смысл перфоманса заключался в том, чтобы показать, как полицейские защищают свободу. «Мы стояли за домом в районе Крылатских холмов. Потом переоделись, шли обратно, но возле автобусов нас встретила полиция», — добавил она.

Это просто художественный проект, художественная идея фотографа. Арендовали костюмы ОМОНа из реквизиторской (на самом деле они обычные, без нашивок из тонкой ткани — так что даже близко не похоже). И постояли возле слова «свобода».

Ольга Лисовская
фотограф

#акции #москва

209 просмотров
8 8 комментариев
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8 комментариев
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Джордж Харви

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KSA

Джордж
1

Не вижу ничего похожего на Безумного Макса
Где гонки по пустыне на собранных из говна и палок пепелацев?

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Михаил Зеленин

KSA
0

На Кавказе 

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KSA

Михаил
0

Извинись, дон!

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Иван Барников

2

Запрещённое в Российской Федерации слово.

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GoodSanta

1

Проект организовал фотограф Эмми Америка

Опять госдеп ебаный, все подъезды обоссал, теперь на улицу вышел

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van der Pusch

1

их задержали

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norm

0

Стоять запрещено.
Только на коленях.
Но лучше всё-таки лежать.

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