Россия выслала трёх дипломатов посольств Германии, Польши и Швеции за участие в протестах за Навального Статьи редакции
Они объявлены «persona non grata».
О высылке дипломатов стало известно во время пресс-конференции главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщил EU Observer со ссылкой на источники в ЕС, позже информацию опубликовал российский МИД.
МИД РФ назвал участие дипломатов в акциях протеста 23 января неприемлемым.
Ранее в МИД сообщали только об участии в митингах одного дипломата. «А, кстати, шведский дипломат участвовал в митингах, он там присутствовал», — заявила 2 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Дождя». В посольстве Швеции в Москве в ответ сообщили, что «дипломат наблюдал за демонстрацией в Петербурге, что является стандартной дипломатической процедурой».
Интересная перспектива - поучаствовать в митинге так, что бы тебя Россия отправила за рубеж навсегда. Жаль, что опция не для россиян
Так учи язык и пиздуй клубнику собирать)
Ага, в русской глубинке в полузаброшенных клубничных фермах и деревянных сортирах работают одни русские, ни одного гастарбайтера из Средней Азии, а родом из Украины немалое количество программистов, учёных, дизайнеров, которые работают в Кремниевой долине, Канаде, Австралии, так что лучше собирать клубнику в Польше за 500 евро в месяц, чем работать учителем в глухой русской деревне за 200 евро и тем более мыть деревянные сортиры за 100 евро
Почему это собирать клубнику и мыть сортиры, как будто россияне все работают в модных офисах, а всю грязную работу выполняют мигранты, и самые худшие перевороты это коммунистические и военные (исключение переворот Пиночета в Чили) как в Л-ДНР, где ещё хуже чем в Украине и где учителя и врачи зарабатывают в несколько раз ниже пресловутых собирателей клубники в Польше, а либеральные революции наоборот, приводили к экономическому росту и процветанию (Португалия, Чехословакия, Польша)
Конкуренция же. Право на сбор клубники надо ещё заслужить)
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Как будто в России сортиры моют одни узбеки с таджиками, а русские ездят на Феррари и живут в дворцах с золотыми ёршиками, особенно в глубинке
Там выше агрилась обитатель пригожинской фермы, где сортиры моют преимущественно граждане России, а не гастарбайтеры? И после введения безвизового режима с ЕС огромное количество умных, прогрессивных программистов из Украины, Молдовы и Грузии сумело устроится на высокооплачиваемую работу в Европе, а российские программисты (не из Москвы) вынуждены работать за 500 долларов в третьесортных студиях
Тем временем дипломаты:
"какой кошмар, нам теперь придется возвращаться в загнивающую гейропу!"
"блииин, уезжать с России, как жаль"
человека как бы работы лишили
Зарплата у дипломата выше, если он работает не в своей стране
предлагаю организовать сбор денег смсками дипломатам
маєш гривню?
маю dogecoin
почему ты такой душный?
А ты таки шото имеешь против?
геополитик многоходовщик опять на коне ) скажите спасибо, что хотя бы не со всеми братскими государствами у нас война )
не со всеми братскими государствами у нас война
А только с половиной.
Образ "Собирателя земель русских" кстати у него))
Праздничный Макс
ну очевидно же, на разведку, увидеть все своими глазами. За тем же, зачем и на суд по Навальному ходили.
- Говорят, в России за то, что вышел можно пиздюлей получить
- Да ну, бред какой-то, пошли проверим
В конституции написано что можно собираться мирно. А они захотели и пошли.
Я имел в виду что люди собрались по конституции мирно. А дипломаты захотели и пошли на мирное собрание.
Слава богам, что у нас закон построен по принципу "разрешено всё, что не запрещено". И им точно не запрещено ходить на мирные собрания.
у нас закон построен по принципу "разрешено всё, что не запрещено".
Лучезарный с тобой не согласен:
Максимальный рак
У зарубежных дипломатов в рф прав больше, чем у граждан рф
Оп, на долгие недели в политических шапито-шоу будут обсасывать, как из Германии, Польши и Швеции командовали митингами. А доблестный МИД решил вопрос с беспредельщиками.
Следом Германия Польша и Швеция вышлют российских дипломатов и так начнется железный занавес
А они там просто стояли в стороне или принимали активное участие и забрасывали снежком омоновцев. Как я понимаю, ходить по улице и смотреть за всем, как нейтральный зевака, можно?
По последней практике даже участие в одиночном митинге считается массовым, если где-то на другом краю города кто-то тоже встал в одиночный митинг.
Присутствовать = участвовать, хорошо, они сами это сказали.
Теперь всем ололошкам аполитичным точно можно сказать, что теперь это их касается, хотят они этого или нет.
Там же 20 стран было, почему только 3?
Наших когда пнут оттуда? Желательно всех отпрысков местного продажного швалья попутно. Гоните их всех в шею обратно в Россию, глядишь начнут тут восстанавливать все.
Ясный американец
Забор повыше вокруг элитных коттеджных посёлков они восстановят разве что.
Теперь осталось что-то сделать со 100 млн количеством граждан, либо выслать, либо заткнуть.
Надеюсь, что скоро после ухода ботоксного из власти вышлют дипломатов из Северной Кореи, Венесуэлы, Ирана, ЦАРа и Южного Судана