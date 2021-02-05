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Артём Мазанов

Россия выслала трёх дипломатов посольств Германии, Польши и Швеции за участие в протестах за Навального Статьи редакции

Они объявлены «persona non grata».

О высылке дипломатов стало известно во время пресс-конференции главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщил EU Observer со ссылкой на источники в ЕС, позже информацию опубликовал российский МИД.

МИД РФ назвал участие дипломатов в акциях протеста 23 января неприемлемым.

Дипломатам был заявлен протест в связи с зафиксированным участием дипломатических сотрудников генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и Посольства Федеративной Республики Германия в Москве в незаконных акциях 23 января 2021 года.

МИД РФ

Ранее в МИД сообщали только об участии в митингах одного дипломата. «А, кстати, шведский дипломат участвовал в митингах, он там присутствовал», — заявила 2 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Дождя». В посольстве Швеции в Москве в ответ сообщили, что «дипломат наблюдал за демонстрацией в Петербурге, что является стандартной дипломатической процедурой».

#новости #навальный

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GoodSanta

124

Интересная перспектива - поучаствовать в митинге так, что бы тебя Россия отправила за рубеж навсегда. Жаль, что опция не для россиян

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Дмитрий Рублев

GoodSanta
–26

Так учи язык и пиздуй клубнику собирать)

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alexd

Дмитрий
–26

А некоторые страны даже перевороты устроили, чтобы клубнику собирать, и сортиры мыть. Текущее экономическое состояние этих стран теперь конечно печальное..
Либеральные перевороты никогда и нигде еще не проводили ни к чему хорошему!

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Dias001 Rrn

alexd
4

Ага, в русской глубинке в полузаброшенных клубничных фермах и деревянных сортирах работают одни русские, ни одного гастарбайтера из Средней Азии, а родом из Украины немалое количество программистов, учёных, дизайнеров, которые работают в Кремниевой долине, Канаде, Австралии, так что лучше собирать клубнику в Польше за 500 евро в месяц, чем работать учителем в глухой русской деревне за 200 евро и тем более мыть деревянные сортиры за 100 евро

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Dias001 Rrn

alexd
0

Почему это собирать клубнику и мыть сортиры, как будто россияне все работают в модных офисах, а всю грязную работу выполняют мигранты, и самые худшие перевороты это коммунистические и военные (исключение переворот Пиночета в Чили) как в Л-ДНР, где ещё хуже чем в Украине и где учителя и врачи зарабатывают в несколько раз ниже пресловутых собирателей клубники в Польше, а либеральные революции наоборот, приводили к экономическому росту и процветанию (Португалия, Чехословакия, Польша)

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Netflix Kim

alexd
–6

Конкуренция же. Право на сбор клубники надо ещё заслужить)

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Dias001 Rrn

Netflix
0

Как будто в России сортиры моют одни узбеки с таджиками, а русские ездят на Феррари и живут в дворцах с золотыми ёршиками, особенно в глубинке

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Dias001 Rrn

Dias001
0

Там выше агрилась обитатель пригожинской фермы, где сортиры моют преимущественно граждане России, а не гастарбайтеры? И после введения безвизового режима с ЕС огромное количество умных, прогрессивных программистов из Украины, Молдовы и Грузии сумело устроится на высокооплачиваемую работу в Европе, а российские программисты (не из Москвы) вынуждены работать за 500 долларов в третьесортных студиях

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Sergey Korneev

Дмитрий
0

не, в Подмосковье не хочу

Ответить

van der Pusch

65

Тем временем дипломаты:
"какой кошмар, нам теперь придется возвращаться в загнивающую гейропу!"

Ответить

Праздничный Макс

van
28

"блииин, уезжать с России, как жаль"

Ответить

Ilgiz Bolotbekov

Праздничный
1

человека как бы работы лишили

Ответить

Праздничный Макс

Ilgiz
0

трех же

Ответить

Солёная Капля

van
3

Зарплата у дипломата выше, если он работает не в своей стране

Ответить

van der Pusch

Солёная
1

предлагаю организовать сбор денег смсками дипломатам

Ответить

Праздничный Макс

van
0

маєш гривню?

Ответить

van der Pusch

Праздни…
1

маю dogecoin

Ответить

Праздничный Макс

van
0

Будь обережна тому що він може мати тебе

Ответить

Glan

van
–10

раньше дипломаты не могли выехать в родную страну, а на судьбу рашки им настолько срать, что просто вышли погулять. 

Почему тжшные хомяки это лайкают?

Ответить

van der Pusch

Glan
1

почему ты такой душный?

Ответить

Glan

van
–3

Ты еврей?

Ответить

van der Pusch

Glan
1

А ты таки шото имеешь против?

Ответить

Glan

van
–3

Я антисемит. 

Ответить

van der Pusch

Glan
0

MEINE RESPEKTIERUNG!

Ответить

Своеобразный

Glan
0

Тут парочка свастик незамазанных. За тобой уже выехали.

Ответить

Glan

Своеобр…
0

Всё ок - это реплика исторических событий в образовательных целях. 

Ответить

Шило

Glan
0

Экспертизе МВД виднее

Ответить

Glan

Шило
0

Ты хочешь опять меня без премии оставить? 

Ответить

Трин Зотофф

18

геополитик многоходовщик опять на коне ) скажите спасибо, что хотя бы не со всеми братскими государствами у нас война )

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Dmitry Sursin

Трин
0

не со всеми братскими государствами у нас война

А только с половиной.
Образ "Собирателя земель русских" кстати у него))

Ответить

Арабский щит

8

Эмпирическим путём установлено, что в Германии, Польше и Швеции у самых высших чиновников РФ недвижимости нет.

Ответить

Tellst

Арабский
0

Из мира фантастики

Ответить

KSA

Арабский
0

Как нет? А Рейхстаг?

Ответить

Горячий якорь

1

Ну и зачем они туда ходили?

Ответить

Праздничный Макс

Горячий
6

ну очевидно же, на разведку, увидеть все своими глазами. За тем же, зачем и на суд по Навальному ходили.

Ответить

Мятный Чаёк

Праздничный
19

- Говорят, в России за то, что вышел можно пиздюлей получить
- Да ну, бред какой-то, пошли проверим

Ответить

Иван Барников

Горячий
2

В конституции написано что можно собираться мирно. А они захотели и пошли.

Ответить

GoodSanta

Иван
11

Там, правда, написано, что "Граждане Российской Федерации имеют право", а не дипломаты из Европы, но пускай уж так

Ответить

Иван Барников

GoodSan…
2

Я имел в виду что люди собрались по конституции мирно. А дипломаты захотели и пошли на мирное собрание.

Ответить

GoodSanta

Иван
–1

дипломаты захотели и пошли на мирное собрание

Не уверен, что у них есть на это право.
По крайней мере, я слабо представляю себе зеркальную ситуацию, которая закончилась бы по другому, если честно

Ответить

Иван Барников

GoodSan…
3

Слава богам, что у нас закон построен по принципу "разрешено всё, что не запрещено". И им точно не запрещено ходить на мирные собрания.

Ответить

Ваня Погост

Иван
4

у нас закон построен по принципу "разрешено всё, что не запрещено".

Лучезарный с тобой не согласен:

Ответить

Bad

Ваня
2

у него уже кукуха отъехала

Ответить

Максимальный рак

GoodSan…
4

У зарубежных дипломатов в рф прав больше, чем у граждан рф

Ответить

Bad Mother

Максима…
0

причем намного

Ответить

Горячий якорь

Иван
2

А они тут причём?

Ответить

Lofoten Forsake

Горячий
1

Чтобы побыстрее вернуться в Европу. 

Ответить

Ясный американец

6

Дипломаты, которые прогуляли протесты:

Ответить

Праздничный Макс

5

КООРДИНАТОРЫ ПОПАЛИСЬ! 

Ответить

Готовый ГОСТ

5

Кого ебет мнение российского МИДа, там одни холуи. 

Ответить

van der Pusch

Готовый
0

Товарищ майор, тут клевета на тж

Ответить

Cерьёзный Валера

5

Порвались, жаль.

Ответить

Иван Барников

4

Оп, на долгие недели в политических шапито-шоу будут обсасывать, как из Германии, Польши и Швеции командовали митингами. А доблестный МИД решил вопрос с беспредельщиками.

Ответить

Кеша Шушпанов

3

Следом Германия Польша и Швеция вышлют российских дипломатов и так начнется железный занавес

Ответить

Ohlong Johnson

Кеша
1

Надеюсь европейские дипломаты будут повзрослее. 

Ответить

Аккаунт

3

А вот и западных кукловодов нашли!

Ответить

Судебный фитиль

1

Гениальный ход, сразу видно, учились дипломатии в министерстве иностранных дел

Ответить

Роман Александров

Судебный
3

МГИМО финишд

Ответить

Ozabot

2

А они там просто стояли в стороне или принимали активное участие и забрасывали снежком омоновцев. Как я понимаю, ходить по улице и смотреть за всем, как нейтральный зевака, можно?

Ответить

Илья Гераськин

Ozabot
2

По последней практике даже участие в одиночном митинге считается массовым, если где-то на другом краю города кто-то тоже встал в одиночный митинг.

Ответить

Лёша Любимцев

2

Мммм запах совочка

Ответить

Владимир Филатов

2

Выходит, Лука был прав про Ника и Майка.

Ответить

Ростислав Алабужев

1

Присутствовать = участвовать, хорошо, они сами это сказали.
Теперь всем ололошкам аполитичным точно можно сказать, что теперь это их касается, хотят они этого или нет.

Ответить

Обосранный унитаз

1

Ну, вышлют столько же россиянцев, подумаешь

Ответить

Mikhail Pukas

0

Там же 20 стран было, почему только 3?

Ответить

Праздничный Макс

Mikhail
2

17 еще сидят в автозаках, их не оформили до сих пор 

Ответить

Kir Kirsky

Mikhail
1

А как тогда на свои родовые виллы ездить?

Ответить

Игорь

0

Наших когда пнут оттуда? Желательно всех отпрысков местного продажного швалья попутно. Гоните их всех в шею обратно в Россию, глядишь начнут тут восстанавливать все. 

Ответить

Ясный американец

Игорь
1

Забор повыше вокруг элитных коттеджных посёлков они восстановят разве что.

Ответить

KSA

0

Чудом выжили
Для омона дипломатическая прикосновенностьь пустой звук

Ответить

Ник Хартман

0

Теперь осталось что-то сделать со 100 млн количеством граждан, либо выслать, либо заткнуть. 

Ответить

Dias001 Rrn

0

Надеюсь, что скоро после ухода ботоксного из власти вышлют дипломатов из Северной Кореи, Венесуэлы, Ирана, ЦАРа и Южного Судана

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