В школах Гонконга введут уроки нацбезопасности — дети с шести лет будут изучать закон, принятый на фоне протестов Статьи редакции
После протестов 2019 года, в которых участвовали и подростки, власти занялись перевоспитанием детей.
Отдел образования Гонконга подписал руководящие принципы и учебные планы по образованию в области национальной безопасности. Об этом сообщается на сайте администрации Гонконга. Власти также опубликовали подробное распоряжение для школ.
Согласно рекомендациям, учителя должны будут «чётко указать [ученикам], что обеспечение национальной безопасности является обязанностью всех граждан и что здесь нет места для дискуссий или компромиссов». Школы обязали запрещать учащимся и учителям участвовать в политической деятельности, например, петь определённые песни и выкрикивать лозунги. Из школьных библиотек уберут любые книги, так или иначе подрывающие закон о национальной безопасности.
Начиная с шести лет, все учащиеся в Гонконге будут ходить на новые уроки, призванные помочь им «понять историю и развитие страны, важность национальной безопасности, флага, герба и государственного гимна». Школьники изучат и преступления, признанные уголовно наказуемыми по новому закону, включая подрывную деятельность, терроризм и сговор с иностранными державами.
Детям старшего возраста расскажут о самом законе и о том, как Народно-освободительная армия Китая защищает регион. Изучение закона будет также включено в ряд других предметов, таких как география и биология.
Власти выпустили и анимационный видеоролик, объясняющий маленьким детям суть закона о национальной безопасности. Совёнок и два школьника рассказывают о законе и говорят, что «Гонконг — это неотъемлемая часть нашей страны».
Вице-президент профсоюза учителей Гонконга Тин Фэн Чак раскритиковал новые правила. «Власти по сути не доверяют школам, и новые меры разрушат отношения между преподавателями и учениками», — заявил он. Глава Союза профессиональных учителей Ип Кин-юэн считает, что такой «ограничительный и подавляющий» стиль обучения не способствует развитию учеников и независимому мышлению.
О том, что нужно «как можно скорее» принять закон о нацбезопасности власти Китая заявили в апреле 2020 года. Официальный представитель Пекина в специальном административном районе объяснил, что «если муравейник, разрушающий верховенство закона, не будет очищен, национальная безопасность будет разрушена».
22 мая законопроект внесли на повестку третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей. Через два дня в Гонконге тысячи людей вышли на акции протеста против принятия этого документа. Полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки.
30 июня 2020 года парламент Китая принял закон о нацбезопасности в Гонконге. Документ расширяет полномочия полиции, запрещает мятежи и подрывную деятельность против государства. Против закона выступили США, Евросоюз Австралия, Япония и Канада.
Все ради сохранения власти, текущего мироустройства и возможно они видят в этом определенное наследие. Там хоть никто себе дворцы не строит
А через 20 лет Гонконг будет таким же уебищем, что и весь Китай с его сраной партией и Винни Пухом
А кстати, в гонконге протесты кончились чем-то?
Основные протесты вроде были против закона, позволяющего народ из гонконга выдавать в основной Китай по указке властей
Ничем, ковидным локдауном.