Новости
Ольга Щербинина

Fitch спрогнозировало увеличение бюджетных расходов России из-за акций в поддержку Навального Статьи редакции

При этом аналитики считают, что стабильности российского правительства пока ничего не грозит.

Протесты в поддержку Алексея Навального «стали более масштабными» и это угрожает «дальнейшими социальными волнениями». Об этом говорится в прогнозе международного рейтингового агентства Fitch.

Агентство отметило, что протесты не представляют краткосрочного риска для стабильности российской власти, но могут усложнить обеспечение конституционного большинства на выборах в Госдуму, а также привести к «меньшей бюджетной консолидации, чем прогнозировалось». Fitch полагает, что в долгосрочной перспективе протесты могут способствовать подрыву авторитета правительства.

Агентство также подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на стабильном уровне ВВВ.

#новости #навальный #исследования

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Партийный Валера

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А Я ВАМ ГОВОРИЛ ЧТО МИТИНГИ НУЖНЫ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СИЛОВИКАМ !!!

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Просторный холод

Партийный
13

Заработайте, братья

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Лига тупых

Партийный
5

Как же стыдно. Отвратительно 

Ответить

Vitali

Партийный
2

Слабовикам

Ответить

Мария Казакова

Партийный
1

Предлагаю всем безработным с оппозиционными взглядами устроиться в органы и готовить диверсию 

Ответить

Драматический цветок

–12

Митинги нужны в первую очередь иностранным инвесторам, так как это даёт дополнительный повод для оттока капитала.

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Иван Барников

Драматический
8

Ну то есть в РФ есть рейдерские захваты, отсутствие главенства закона и частной собственности, повязанные с силовыми структурами бандформирования и преследующее только свои цели правительство.

Но не, нужен дополнительный повод в виде митингов.

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Драматический цветок

Иван
0

На привлекательность для инвестиций влияет всё, в том числе и громкие события вроде борьбы внутри страны. 

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Лига тупых

Иван
0

Напомни, что дали митинги??

Ответить

Иван Барников

Лига
1

Добавили напряжения между властями и населением. А также дополнительное просвещение населения.

Ответить

Драматический

Лига
1

Привлекли внимание иностранных государств. Внутри страны расстановка сил принципиально не изменилась. 
Потенциально это повлияет лишь на движение капитала, который в перспективе может изменить ситуацию, но не в краткосрочной перспективе.

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Весёлый Хамелеон

Драматический
1

А то что законы не работают не даёт повода для оттока капитала?

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Драматический цветок

Весёлый
1

Слово "дополнительный"

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Закомплексованная Душа

Драматический
0

Расскажи это создателям фонда Baring Vostok

Ответить

Драматический цветок

Закомплексованн…
0

Надо смотреть не на отдельные кампании, а на поток капитала в целом.

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Ведущий кот

Драматический
–1

некоторые видимо жопой прочитали твой коммент, раз минусят )

Ответить

Драматический цветок

Ведущий
0

Пускай, пускай

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Иван Барников

2

И тут Навальный виноват. Да что же этот ирод никак не успокоится?!

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Александр Федорович

1

Не нужно быть аналитиком чтобы предсказать увеличение расходов из бюджета из-за митингов

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Andre Macareno

Александр
0

Меня в одном треде убеждали, что не увеличивается, потому что челы на зарплате

Ответить

пепси

0

Похуй. Там вышла обнова на Лису.

Ответить

Страшный корабль

пепси
0

Да эти обновы каждый день выходят

Ответить

пепси

Страшный
0

А нахуя тебя найтли? Любишь Киру? гыгы

Ответить

Страшный корабль

пепси
1

Там фишки новые удобные раньше появляются. (Ну, и Киру люблю)

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Eugard

пепси
0

У меня после последней крупной обновы виндовса фирефокс на TJ и DTF прекращает работу через какое-то время. Только на этих двух сайтах, больше нигде.
Спасибо, пойду попробую обновить фирефокс.

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Весёлый Хамелеон

0

Навальный разоряет Россию, а дворец, то есть апарт-отель, нет

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Мария Казакова

Весёлый
0

Контрсанкции тоже никого не разоряют

Ответить

Терье Анри

0

Если бы небыло Навального, весь Геленджик был бы в дворцах) А, Россия, имела бы АА+ рейтинг )  Идеология капиталов) 

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Ilya Sidyakin

0

Источник: https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/

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