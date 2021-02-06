Fitch спрогнозировало увеличение бюджетных расходов России из-за акций в поддержку Навального Статьи редакции
При этом аналитики считают, что стабильности российского правительства пока ничего не грозит.
Протесты в поддержку Алексея Навального «стали более масштабными» и это угрожает «дальнейшими социальными волнениями». Об этом говорится в прогнозе международного рейтингового агентства Fitch.
Агентство отметило, что протесты не представляют краткосрочного риска для стабильности российской власти, но могут усложнить обеспечение конституционного большинства на выборах в Госдуму, а также привести к «меньшей бюджетной консолидации, чем прогнозировалось». Fitch полагает, что в долгосрочной перспективе протесты могут способствовать подрыву авторитета правительства.
Агентство также подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на стабильном уровне ВВВ.
Предлагаю всем безработным с оппозиционными взглядами устроиться в органы и готовить диверсию
Ну то есть в РФ есть рейдерские захваты, отсутствие главенства закона и частной собственности, повязанные с силовыми структурами бандформирования и преследующее только свои цели правительство.
Но не, нужен дополнительный повод в виде митингов.
Драматический цветок
На привлекательность для инвестиций влияет всё, в том числе и громкие события вроде борьбы внутри страны.
Напомни, что дали митинги??
Добавили напряжения между властями и населением. А также дополнительное просвещение населения.
Драматический
Привлекли внимание иностранных государств. Внутри страны расстановка сил принципиально не изменилась.
Потенциально это повлияет лишь на движение капитала, который в перспективе может изменить ситуацию, но не в краткосрочной перспективе.
А то что законы не работают не даёт повода для оттока капитала?
Расскажи это создателям фонда Baring Vostok
Драматический цветок
Надо смотреть не на отдельные кампании, а на поток капитала в целом.
Ведущий кот
некоторые видимо жопой прочитали твой коммент, раз минусят )
Не нужно быть аналитиком чтобы предсказать увеличение расходов из бюджета из-за митингов
Меня в одном треде убеждали, что не увеличивается, потому что челы на зарплате
Похуй. Там вышла обнова на Лису.
Да эти обновы каждый день выходят
Навальный разоряет Россию, а дворец, то есть апарт-отель, нет
Если бы небыло Навального, весь Геленджик был бы в дворцах) А, Россия, имела бы АА+ рейтинг ) Идеология капиталов)