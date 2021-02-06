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Ольга Щербинина

Студенты московского вуза заявили, что их обманом вынудили участвовать в съёмках ролика в поддержку Путина Статьи редакции

По словам учащихся МГЮА имени Кутафина, им сказали, что видео будет посвящено борьбе с Covid-19.

51 51 комментарий
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Мероприятие, как утверждают студенты, организовала Госдума. Приехав на место, они обнаружили, что речь идёт о видео в поддержку Владимира Путина. Об этом TJ рассказали читатели.

В чат объединённого совета обучающихся МГЮА переслали сообщение, в котором позвали 50 студентов на съёмку флешмоба «в поддержку нашей страны как лидера в борьбе с ковидом». Участникам ролика пообещали приглашение в Госдуму и вручение благодарственных писем.

Скриншот читателя TJ

По сообщениям студентов, съёмки проходили в одном из отелей Москвы. Участников попросили размахивать флажками и скандировать текст с интерактивной доски. На ней было написано: «Президент у нас один, вместе всех мы победим. Владимир Владимирович, мы с вами! Путин — наш президент!».

Видео читателя TJ
Фото читателя TJ

О ситуации также рассказала студентка по имени Мария. По её словам, несколько человек, включая её саму, ушли со съёмок, «чтобы не участвовать в этом». Она добавила, что никого не держали. Мария не ответила на сообщение редактора TJ.

Двач @ru2ch
Учащаяся одного из университетов Мария пожаловалась в своём инстаграме, что студентов позвали участвовать в съемке видеоролика про победу над коронавирусом, но реальность оказалась иная 1/2 https://t.co/O9s5lE7Gnd
Двач @ru2ch
2/2 https://t.co/46rEE2R0aX

По словам читателя TJ, «ни руководство университета, ни члены организации самоуправления не знали и не могли знать о том, что данная встреча закончится подобным образом». TJ направил запрос в МГЮА.

Белгородские студенты рассказали телеграм-каналу «Белгороду №1», что их собирали в актовом зале института для съёмок ролика к 23 февраля. Получившееся видео выложил в инстаграме депутат областной думы Игорь Конев с хэштегом « #ПутинНашПрезидент ».

#новости #образование

51 51 комментарий
57
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51 комментарий
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Roman Golovin

91

в поддержку нашей страны как лидера в борьбе с ковидом

Что могло пойти не так

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Maksytoff

Roman
9

Чего не сделаешь ради флажка))

Ответить

Турецкий хот-дог

Maksytoff
1

Ради зачета по физре

Ответить

Victor Ganin

62

Ага, обманом пригласили. А кричать и махать флагом тоже обманом заставили? Ёбаные рабы.

Ответить

pls help

Victor
50

fucking slaves

Ответить

XTheme

pls
10
Ответить

Ржевский Предприниматель

Victor
10

Это психология. Большинство людей не будет спорить или скандалить, они промолчат и будут повторять за остальными.

Ответить

A patient patient

Ржевский
6

Достаточно одного-двух пославших нахуй таких просителей, чтобы вдохновить остальную группу. Только видимо способные послать нахуй, сделали это ещё на подходе.

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syrslava

A
2

Не, не достаточно. Точно говорю.

Ответить

A patient

syrslava
1

Может быть. Наверно сильно зависит ситуации.

Ответить

Лысина Арика

26

TJ направил запрос в ...

Каждый раз вскрикиваю/

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Дмитрий Алексеевич

Лысина
7

Запиши свои вскрики и отправь на порнхаб

Ответить

Лысина Арика

Дмитрий
7

Не, у меня противный голос, только на onlyfans/

Ответить

Король Роман

Дмитрий
0

А потом уж сделай запрос)

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Илья П.

Лысина
0

Ты забыл про
...сообщили TJ в компании.

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Романелло Кивогенс

21

Мы первые в мире

С козырей зашли.

Мы вакцину запустили.

Как и ряд других стран.

В мире космос покорили.

Это они про запуск первого космонавта Советским Союзом, который состоялся аж шестьдесят лет назад? Интересно, если лет через тридцать мы окончательно профукаем космос и перестанем запускать ракеты, а Илон Маск построит на Марсе базу с десятками тысяч человек (настолько в Маска лично я не верю, но представим как гипотетический вариант), мы всё равно будем радостно петь и гордиться, что первыми "покорили космос"?

К слову, если я нырну в океан, это будет означать, что я его покорил или как?

И Ковид мы победили.

А мужики-то не знают (с)

Президент у нас один.

Ну развёлся человек, имеет право. Зачем лишний раз ему об этом напоминать?

Вирус с ним мы победим.

Обождите, вы же только что, парой строчек выше, утверждали, что мы его уже победили. А теперь, оказывается, его ещё только предстоит победить. Вам текст не Нолан писал?

Президент у нас один.

Да задрали уже наступать ему на больную мозоль! Ещё подразните, что из-за плесени дворец на ремонте и в аквадискотеке не поплескаться.

  Вместе всех мы победим.

Здравый смысл - первый на очереди.

Владимир Владимирович, мы с вами!

Да мы все с ним! Вот только комната для грязи всего одна, а дальше неё нас вряд ли пустят. Кооперативом не вышли...

Путин - наш президент!

Ну да, точно так же как Мишустин наш премьер,  Патрушев - наш министр сельского хозяйства, а Воробьева Людмила Георгиевна - наш чрезвычайный и полномочный посол в Папуа — Новой Гвинее (притом по совместительству). Зачем об этом так кричать?

Ответить

Обосранный унитаз

Романелло
4

Норм разъеб, сам хотел накатать нечто такое

Ответить

Романелло Кивогенс

Обосранный
5

Спасибо. Если за мной придут, я скажу, что нас было двое )

Ответить

Душа на пенсии

Романелло
0

Бро, это шедевр! 😂

Ответить

Саша

Романелло
0

Обидеть поэта может всякий ))) Ну , не Пушкин , и сроки сжатые , и тематика специфичная...))

Ответить

Комментарий удален

Ваша Закладко

Илья
4

это юр и престижный

Ответить

ёжевика

Илья
2

Поддержу комментатора выше — МГЮА один из лучших юридических вузов в стране, при поступлении в Москве он обычно второй-третий в приоритете у студентов после МГУ/Вышки/РШЧП

Ответить

Сергей Сайганов

ёжевика
1

Входит в топ просто потому, что дальше совсем плохо. По факту обучение в МГЮА - полный совок и мрак, с древними преподами, упором только на теорию и всеобщим почитанием Кутафина / др выдуманных престарелых «классиков» и «авторитетов» (и доской в честь Сталина впридачу), как впрочем и МГУ.

Особенно это чувствуется - на фоне Вышки, в которой студентов хоть пытаются (по крайней мере в 2019 ещё пытались точно) научить реальной профессии, а не зубрежке древних или выдуманных учебников, или РШЧП (вне конкуренции, но только магистратура).

Абсолютно не удивлён, что такое случилось именно там.

Ответить

Michael Petrov

ёжевика
1

зачем поступать в юр вуз в стране где юриспрюденции нет от слова совсем? в чем эта "лучшесть" проявляется? в невозможности использовать знания за пределами вуза? в том, что на междурнародном уровне эта корочка не релевантна?

Ответить

syrslava

ёжевика
0

Если уж это - лучший...

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Комментарий удален

Andre Macareno

15

Переиграли студентов-дешевок

Ответить

Антон Лисин

14

Вот вам денег, потом можете сказать , что вас обманули на съёмках.    Это мы уже читали где-то 

Ответить

syrslava

Антон
0

Зачем кому-то платить, если можно без последствий обмануть?

Ответить

Peter Brand

12

кек
Участникам ролика пообещали приглашение в Госдуму и вручение благодарственных писем.

ну вообще ни хуя подозрительного, да они ради того и пошли ))

Ответить

Михаил

9

Участникам ролика пообещали приглашение в Госдуму и вручение благодарственных писем.

Вся суть , типа мы против президента и этого строя , но если пригласят в госдуму где сидят как раз его кореша и выдадут грамоту , то так и быть поучаствуем в несильно зашкварном шабаше про ковид . И если в следующий раз этим студентам «повезет» попасть в ситуацию где будут стоять на кону не грамоты , а деньги от распила бюджета , то будут уже без всякого стеснения за путина махать на всех федеральных канал и собственных мамок продавать за эту привилегию  

Ответить

Дмитрий Алексеевич

4

Давай Россия, давай, давай!

Ответить

Антон Лисин

3

Пиздец позорища.

Ответить

Trash Pinguin

3

У них креативщик походу какая-нибудь Антонина Степанна, проректор по кринжовой работе, в прошлом заслуженный библиотекарь с.Яровое и основатель газеты "Родные лица земляков" 

Ответить

Макс Романенко

Trash
0

А если куратор этого пиздеца Антонина Степанна, а проект лепил студент, тем совершая диверсию 

Ответить

Дмитрий Овечкин

2

Будущее России!

Ответить

Деревенский месяц

2

Это ебота уже не работает, времена наших и молодой гвардии давно прошли

Ответить

Кисель Имбиревич

1

Ну и кринж пиздец 
Ещё и позвали людей которые первыми расскажут о наебалове
Тут уже по-моему начинается компания добивания ботоксного 

Ответить

Геологический хот-дог

Кисель
3

Тут уже по-моему начинается компания добивания ботоксного

Ответить

Killo

1

для кого это видео? лично для Путина?

Ответить

Даша, кажется мы потеряли след

1

Бля какой же стыд

Ответить

Новогодний чайник

0

Ольга, можно дополнить:
В Ульяновске прошла акция студентов в поддержку Путина. В колледже назвали это «добровольной инициативой»

https://www.google.com/amp/s/content.novayagazeta.ru/news/2021/02/05/167638-ulyanovsk%3famp=true

Ответить

Новогодний чайник

Новогодний
1

Еще немного кринжа:
«Было весело»: сотрудники «Сима-ленда» рассказали, заставляли ли их сниматься в ролике в поддержку Путина
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69751951.html

Ответить

Крепкий стоячок

0

Двач ньюсмейкер получается

Ответить

Инвестиционный коктейль

0

Позорище 

Ответить

Alexander Rodionov

0

(удалил – уже есть в посте)

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Владимир Филатов

0

Продажные шлюхи

Ответить

Макс Романенко

Владимир
0

Молись, чтоб за клевету не накатали

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Владимир Филатов

Макс
0

Я не в России

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syrslava

0

Были уже шутки про 86%?

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Илья П.

0

Когда прочитал про белгородских студентов, вспомнил про такой выебон со стороны нашего местного депутата и предпринимателя (и еще экс-москвича):
https://www.instagram.com/p/CK0g4eViDug/
Взял нескольких жителей города (извините, Города, потому что он сделал "Город счастья", так называется коттеджный поселок, который он построил), и записал с ними ролик про то, как они обожают Путина. И вдобавок разослал этот ролик чуть ли не во все городские паблики. Комментарии тоже заслуживают отдельного внимания (особенно здесь: https://vk.com/wall-35067690_871117).

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Dizzy Dizz

0

И кого посадят на 15 суток за нарушение санитарных норм???

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