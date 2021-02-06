Студенты московского вуза заявили, что их обманом вынудили участвовать в съёмках ролика в поддержку Путина Статьи редакции
По словам учащихся МГЮА имени Кутафина, им сказали, что видео будет посвящено борьбе с Covid-19.
Мероприятие, как утверждают студенты, организовала Госдума. Приехав на место, они обнаружили, что речь идёт о видео в поддержку Владимира Путина. Об этом TJ рассказали читатели.
В чат объединённого совета обучающихся МГЮА переслали сообщение, в котором позвали 50 студентов на съёмку флешмоба «в поддержку нашей страны как лидера в борьбе с ковидом». Участникам ролика пообещали приглашение в Госдуму и вручение благодарственных писем.
По сообщениям студентов, съёмки проходили в одном из отелей Москвы. Участников попросили размахивать флажками и скандировать текст с интерактивной доски. На ней было написано: «Президент у нас один, вместе всех мы победим. Владимир Владимирович, мы с вами! Путин — наш президент!».
О ситуации также рассказала студентка по имени Мария. По её словам, несколько человек, включая её саму, ушли со съёмок, «чтобы не участвовать в этом». Она добавила, что никого не держали. Мария не ответила на сообщение редактора TJ.
По словам читателя TJ, «ни руководство университета, ни члены организации самоуправления не знали и не могли знать о том, что данная встреча закончится подобным образом». TJ направил запрос в МГЮА.
Белгородские студенты рассказали телеграм-каналу «Белгороду №1», что их собирали в актовом зале института для съёмок ролика к 23 февраля. Получившееся видео выложил в инстаграме депутат областной думы Игорь Конев с хэштегом « #ПутинНашПрезидент ».
в поддержку нашей страны как лидера в борьбе с ковидом
Что могло пойти не так
Ага, обманом пригласили. А кричать и махать флагом тоже обманом заставили? Ёбаные рабы.
Это психология. Большинство людей не будет спорить или скандалить, они промолчат и будут повторять за остальными.
Достаточно одного-двух пославших нахуй таких просителей, чтобы вдохновить остальную группу. Только видимо способные послать нахуй, сделали это ещё на подходе.
TJ направил запрос в ...
Каждый раз вскрикиваю/
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Мы первые в мире
С козырей зашли.
Мы вакцину запустили.
Как и ряд других стран.
В мире космос покорили.
Это они про запуск первого космонавта Советским Союзом, который состоялся аж шестьдесят лет назад? Интересно, если лет через тридцать мы окончательно профукаем космос и перестанем запускать ракеты, а Илон Маск построит на Марсе базу с десятками тысяч человек (настолько в Маска лично я не верю, но представим как гипотетический вариант), мы всё равно будем радостно петь и гордиться, что первыми "покорили космос"?
К слову, если я нырну в океан, это будет означать, что я его покорил или как?
И Ковид мы победили.
А мужики-то не знают (с)
Президент у нас один.
Ну развёлся человек, имеет право. Зачем лишний раз ему об этом напоминать?
Вирус с ним мы победим.
Обождите, вы же только что, парой строчек выше, утверждали, что мы его уже победили. А теперь, оказывается, его ещё только предстоит победить. Вам текст не Нолан писал?
Президент у нас один.
Да задрали уже наступать ему на больную мозоль! Ещё подразните, что из-за плесени дворец на ремонте и в аквадискотеке не поплескаться.
Вместе всех мы победим.
Здравый смысл - первый на очереди.
Владимир Владимирович, мы с вами!
Да мы все с ним! Вот только комната для грязи всего одна, а дальше неё нас вряд ли пустят. Кооперативом не вышли...
Путин - наш президент!
Ну да, точно так же как Мишустин наш премьер, Патрушев - наш министр сельского хозяйства, а Воробьева Людмила Георгиевна - наш чрезвычайный и полномочный посол в Папуа — Новой Гвинее (притом по совместительству). Зачем об этом так кричать?
Норм разъеб, сам хотел накатать нечто такое
Комментарий удален
Входит в топ просто потому, что дальше совсем плохо. По факту обучение в МГЮА - полный совок и мрак, с древними преподами, упором только на теорию и всеобщим почитанием Кутафина / др выдуманных престарелых «классиков» и «авторитетов» (и доской в честь Сталина впридачу), как впрочем и МГУ.
Особенно это чувствуется - на фоне Вышки, в которой студентов хоть пытаются (по крайней мере в 2019 ещё пытались точно) научить реальной профессии, а не зубрежке древних или выдуманных учебников, или РШЧП (вне конкуренции, но только магистратура).
Абсолютно не удивлён, что такое случилось именно там.
зачем поступать в юр вуз в стране где юриспрюденции нет от слова совсем? в чем эта "лучшесть" проявляется? в невозможности использовать знания за пределами вуза? в том, что на междурнародном уровне эта корочка не релевантна?
Комментарий удален
Вот вам денег, потом можете сказать , что вас обманули на съёмках. Это мы уже читали где-то
кек
Участникам ролика пообещали приглашение в Госдуму и вручение благодарственных писем.
ну вообще ни хуя подозрительного, да они ради того и пошли ))
Участникам ролика пообещали приглашение в Госдуму и вручение благодарственных писем.
Вся суть , типа мы против президента и этого строя , но если пригласят в госдуму где сидят как раз его кореша и выдадут грамоту , то так и быть поучаствуем в несильно зашкварном шабаше про ковид . И если в следующий раз этим студентам «повезет» попасть в ситуацию где будут стоять на кону не грамоты , а деньги от распила бюджета , то будут уже без всякого стеснения за путина махать на всех федеральных канал и собственных мамок продавать за эту привилегию
У них креативщик походу какая-нибудь Антонина Степанна, проректор по кринжовой работе, в прошлом заслуженный библиотекарь с.Яровое и основатель газеты "Родные лица земляков"
А если куратор этого пиздеца Антонина Степанна, а проект лепил студент, тем совершая диверсию
Ну и кринж пиздец
Ещё и позвали людей которые первыми расскажут о наебалове
Тут уже по-моему начинается компания добивания ботоксного
Ольга, можно дополнить:
В Ульяновске прошла акция студентов в поддержку Путина. В колледже назвали это «добровольной инициативой»
https://www.google.com/amp/s/content.novayagazeta.ru/news/2021/02/05/167638-ulyanovsk%3famp=true
Новогодний чайник
Еще немного кринжа:
«Было весело»: сотрудники «Сима-ленда» рассказали, заставляли ли их сниматься в ролике в поддержку Путина
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69751951.html
Продажные шлюхи
Молись, чтоб за клевету не накатали
Когда прочитал про белгородских студентов, вспомнил про такой выебон со стороны нашего местного депутата и предпринимателя (и еще экс-москвича):
https://www.instagram.com/p/CK0g4eViDug/
Взял нескольких жителей города (извините, Города, потому что он сделал "Город счастья", так называется коттеджный поселок, который он построил), и записал с ними ролик про то, как они обожают Путина. И вдобавок разослал этот ролик чуть ли не во все городские паблики. Комментарии тоже заслуживают отдельного внимания (особенно здесь: https://vk.com/wall-35067690_871117).