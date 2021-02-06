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Ольга Щербинина

Наследный принц Дубая встретился с Павлом Дуровым Статьи редакции

Цель и детали встречи пока не раскрываются.

73 73 комментария
4462 просмотров

О встрече основателя и генерального директора Telegram с шейхом Хамданом бин Мохаммедом бин Рашидом аль-Мактумом сообщает Dubai Media Office.

Фото Dubai Media Office

Именно в Дубае находится штаб-квартира Telegram. По данным Dubai Media Office, компания оценивается более чем в 20 миллиардов долларов и имеет более 570 миллионов пользователей. При этом 100 миллионов из них зарегистрировалось в мессенджере в январе 2021 года.

Фото Dubai Media Office

Шейх заявил на встрече, что «способность Дубая обеспечить производственную среду, ориентированную на рост для технологических стартапов, подтверждается тем фактом, что некоторые самые интересные и успешные цифровые компании мира, такие как Telegram, решили управлять здесь своими предприятиями».

Дуров выразил признательность принцу и отметил, что «экосистема стартапов, передовая инфраструктура и благоприятное для бизнеса законодательство, предлагаемые Дубаем, сделали его центром для талантов и предпринимателей, стремящихся выйти на мировой рынок со всего мира».

Фото Dubai Media Office

В 2020 году Telegram вошел в десятку самых скачиваемых и популярных приложений в мире. К 2022 году ожидается, что у мессенджера будет миллиард активных пользователей в месяц.

#новости #дуров #telegram #дубай #бизнес

73 73 комментария
26
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Константин Курасов

71

Настало время этой картинки

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Shenmue

Константин
2

Чёт на голове уже мешок...

Ответить

Slam Dunk

Константин
0

Это тумсо ибн как его там?

Ответить

Константин Курасов

Slam
1

Паша ибн Валери Дуров

Ответить

Slam Dunk

Констан…
0

Настолько хорошая пикча, что только сейчас я понял, что это Дуров, епт

Ответить

KSA

Констан…
0

Паша или Валера? Уточни!

Ответить

Безумный кубок

38

У Дурова маска с отверстием для носа. Хитрец.

Ответить

Ростислав Алабужев

Безумный
0

Comment deleted

Ответить

Безумный кубок

Ростислав
1

Здесь написано «Аспирин»?

Ответить

Ростислав

Безумный
0

Почти

Ответить

Ростислав

Безумный
0

исправил, можете дешифровывать

Ответить

Ростислав

Ростисл…
0

К слову о том, почему Дуров в черном

Ответить

Названый паук например

Безумный
0

И штаны с растегнутой ширинкой

Ответить

Neurotoxin001

13
Ответить

Геологический хот-дог

12

Под палящим солнцем в черном, зато модный.

Ответить

KSA

Геологический
0

Ради тебя стараются. Ты должен по цвету одежды понимать, кто на фото добро, а кто зло.

Ответить

theomism

3

Цель и детали встречи пока не раскрываются.

паша принимает ислам, ом)

Ответить

Slam Dunk

theomism
19

как же заебал твой ом, ты бы знал

Ответить

theomism

Slam
1

потенциально)

Ответить

Shenmue

theomism
3

Потенциальном

Ответить

пепси

Slam
0

как же заебал ислам, ты бы знал

Ответить

Slam Dunk

пепси
3
Ответить

пепси

Slam
1

1000 отрезаний голов?

Ответить

Slam Dunk

пепси
0

в секунду

Ответить

Slam Dunk

пепси
1

чем тебе ислам-то не угодил?

Ответить

Растительный американец

Slam
1

Ампер, ты ли это?

Ответить

Экспериментальный единорожек88

7
Ответить

Миржан Досымбаев

3

У Дурово с прикидом крыша поехала ?

Ответить

Ведущий кот

Миржан
5

Это ведь целая философия, чем проще и однотипней одежда, тем меньше времени ты тратишь на выбор, что надеть. Соответственно твой фокус смещается с выбора
вещей на более важные дела. С такой идей жил Джобс, а из ныне живущих Цукерберг, Дуров.

Ответить

пепси

Ведущий
6

бля ну лучше бы в белое облачился

Ответить

Ведущий кот

пепси
11

Внатуре, долбаеб сука

Ответить

Тактичный

пепси
1

Белое замаркать проще

Ответить

Ведущий кот

Тактичн…
2

черкаши видно

Ответить

пепси

Ведущий
1

на белом не видно этого

Ответить

Тактичный

пепси
2

Средство для мытья одежды?

Ответить

пепси

Тактичн…
4

ну типа

Ответить

Ведущий

Тактичн…
2

мыло жидкое ведь

Ответить

Shlomo Goldenberg

Ведущий
2

Это называется выебоны 

Ответить

пепси

Shlomo
2

ух чувствуете?

душность и токсичность нашего французского старика)))

Ответить

onemanshow

Ведущий
0

я так носки покупаю

Ответить

Ведущий кот

onemans…
0

продуктивность высшая?

Ответить

onemanshow

Ведущий
0

йес. пару искать не надо

Ответить

Крепкий стоячок

Ведущий
0

Это пиздец правда, беру только чёрное

Ответить

onemanshow

5

Вроде это принц в балахоне и шлёпанцах, а стёбно выглядит Паша))

Ответить

Романелло Кивогенс

5

Наследный принц Дубая встретился с Павлом Дуровым. Цель и детали встречи пока не раскрываются

Паша, тут про меня гадости пишут в одной группе. Ты не мог бы подсобить? Да-да, я знаю, что Телеграм это полностью анонимная сеть, и даже у тебя якобы нет доступа к содержимому чатов. Но и ты не забывай, что: 
 Именно в Дубае находится штаб-квартира Telegram. 

К слову, ты знал, что мы недавно запустили новый авиарейс и теперь из Дубая в Минск лететь всего шесть часов? Представляешь, каких-то шесть часов полёта, и тебя у самого трапа радушно встречают люди в красивой униформе, которые жаждут узнать, почему каналы с данными о российских силовиках ты оперативно удалил, а вот белорусские существуют вот уже полгода?

Ответить

пепси

3

Дуров какая-то фитоняшка

Ответить

Danil Oputin

0

В Дубае очень жарко даже зимой, хз как там бизнес вести

Ответить

Rudolf Cunningham

Danil
8

Там на улицу только для фоток выходят. А с кондеями без разницы.

Ответить

Zeynal Verdiyev

Rudolf
0

а чем там на улице фоткать? 

Ответить

Константин Курасов

Danil
3

С кондеями

Ответить

Ежегодный Мурод

Danil
3

Он что акции телеги на улице прохожим втюхивать будет?

Ответить

Шахматный пришелец

2

В маске дырка для ноздрей?

Ответить

Александр Антонов

2

Дурова даже маска обтягивает..фетишист

Ответить

David Chebotarev

1

Все таки телеграмм находится в свободной зоне Дубая. Это совсем не то же самое, что и в самом Дубае :)

Ответить

Алихан Алихан

1

они тут батлить будут? 

Ответить

Dmitriy Keane

0

Оказавшись перед Халифой ибн Заид Аль Нахайяном, что вы ему скажете?

Ответить

onemanshow

Dmitriy
2

деняк дай

Ответить

Ведущий кот

Dmitriy
2

Ахмат Сила

Ответить

Andre Macareno

0

Так Дуров сам тот еще шейх, неудивительно

Ответить

пепси

Andre
0

он еврей, какой шейх?

Ответить

Shlomo Goldenberg

пепси
1

Какой он еврей, ты чо, бля. Не позорь евреев этим гоем

Ответить

пепси

Shlomo
4

ну лан, не буду вас позорить

Ответить

Shenmue

Andre
0

Дуршейх

Ответить

adochka

Shenmue
0

Тебе что 12

Ответить

Shenmue

adochka
0

Я же говорил

Ответить

Shenmue

0

Вот телега и докатилась до Дубая

Ответить

Украденная жизнь

0

Зачем Дурову нефть?

Ответить

KSA

0

Дуров любит диктаторов
В России разблокировали, протестные чаты удаляет, с шейхами встречается

Ответить

Максим Золотарёв

0

Дуров, верни стену!

Ответить

Denis Manchenko

0

Это что такое ?
Какие пользователи ?
Что он (Дуров) предложил ?
Отсутствие определённых блокировок ?
Сообщество из неизвестных @пользователей ?
Или децентрализация или Skype.
Простите, я понимаю, что Darkweb не имеет представителей с 
какой либо капитализацией, но это бесплатная технология.
То, что Павел Дуров, с программным решением Telegram, каким-то образом
собирает пользователей - это приятно.
Но ! Обработка изображений, отправленных напрямую в Telegram - всегда будет признаваться фейком.
Реально же, лучше использовать бесплатные децентрализованные сети, и предоставлять реальные данные.
Telegram в плане достоверности данных = ВК 2.0

Ответить

Антон Лисин

0

У Дурова ноги не вспотели?

Ответить

Социальный рак

0

Почему Павел так всрато одет? ЛЮДИ В ЧЕРНОМ? 

Ответить

Зарегистрировался только что

–1

ему там так не жарко?)

Ответить
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