Наследный принц Дубая встретился с Павлом Дуровым Статьи редакции
Цель и детали встречи пока не раскрываются.
О встрече основателя и генерального директора Telegram с шейхом Хамданом бин Мохаммедом бин Рашидом аль-Мактумом сообщает Dubai Media Office.
Именно в Дубае находится штаб-квартира Telegram. По данным Dubai Media Office, компания оценивается более чем в 20 миллиардов долларов и имеет более 570 миллионов пользователей. При этом 100 миллионов из них зарегистрировалось в мессенджере в январе 2021 года.
Шейх заявил на встрече, что «способность Дубая обеспечить производственную среду, ориентированную на рост для технологических стартапов, подтверждается тем фактом, что некоторые самые интересные и успешные цифровые компании мира, такие как Telegram, решили управлять здесь своими предприятиями».
Дуров выразил признательность принцу и отметил, что «экосистема стартапов, передовая инфраструктура и благоприятное для бизнеса законодательство, предлагаемые Дубаем, сделали его центром для талантов и предпринимателей, стремящихся выйти на мировой рынок со всего мира».
В 2020 году Telegram вошел в десятку самых скачиваемых и популярных приложений в мире. К 2022 году ожидается, что у мессенджера будет миллиард активных пользователей в месяц.
Настало время этой картинки
Это тумсо ибн как его там?
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Ради тебя стараются. Ты должен по цвету одежды понимать, кто на фото добро, а кто зло.
Цель и детали встречи пока не раскрываются.
паша принимает ислам, ом)
У Дурово с прикидом крыша поехала ?
Ведущий кот
Это ведь целая философия, чем проще и однотипней одежда, тем меньше времени ты тратишь на выбор, что надеть. Соответственно твой фокус смещается с выбора
вещей на более важные дела. С такой идей жил Джобс, а из ныне живущих Цукерберг, Дуров.
Это называется выебоны
я так носки покупаю
Ведущий кот
продуктивность высшая?
Наследный принц Дубая встретился с Павлом Дуровым. Цель и детали встречи пока не раскрываются
Паша, тут про меня гадости пишут в одной группе. Ты не мог бы подсобить? Да-да, я знаю, что Телеграм это полностью анонимная сеть, и даже у тебя якобы нет доступа к содержимому чатов. Но и ты не забывай, что:
Именно в Дубае находится штаб-квартира Telegram.
К слову, ты знал, что мы недавно запустили новый авиарейс и теперь из Дубая в Минск лететь всего шесть часов? Представляешь, каких-то шесть часов полёта, и тебя у самого трапа радушно встречают люди в красивой униформе, которые жаждут узнать, почему каналы с данными о российских силовиках ты оперативно удалил, а вот белорусские существуют вот уже полгода?
В Дубае очень жарко даже зимой, хз как там бизнес вести
Там на улицу только для фоток выходят. А с кондеями без разницы.
Все таки телеграмм находится в свободной зоне Дубая. Это совсем не то же самое, что и в самом Дубае :)
Оказавшись перед Халифой ибн Заид Аль Нахайяном, что вы ему скажете?
Так Дуров сам тот еще шейх, неудивительно
Дуров любит диктаторов
В России разблокировали, протестные чаты удаляет, с шейхами встречается
Это что такое ?
Какие пользователи ?
Что он (Дуров) предложил ?
Отсутствие определённых блокировок ?
Сообщество из неизвестных @пользователей ?
Или децентрализация или Skype.
Простите, я понимаю, что Darkweb не имеет представителей с
какой либо капитализацией, но это бесплатная технология.
То, что Павел Дуров, с программным решением Telegram, каким-то образом
собирает пользователей - это приятно.
Но ! Обработка изображений, отправленных напрямую в Telegram - всегда будет признаваться фейком.
Реально же, лучше использовать бесплатные децентрализованные сети, и предоставлять реальные данные.
Telegram в плане достоверности данных = ВК 2.0