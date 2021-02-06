Жительница Пскова рассказала о вызовах в полицию из-за тиктоков после акции 23 января. Ей пришлось за них извиниться Статьи редакции
Екатерина Беляева утверждает, что ей пригрозили уголовным делом.
Псковичка рассказала «7х7», что не участвовала в акции в поддержку Алексея Навального 23 января. По её словам, в тот день она проезжала через центр города на машине и увидела небольшую группу протестующих. От них она узнала, что люди разошлись из-за задержания «какого-то координатора».
После этого Беляева выложила в тикток видео, в котором назвала жителей Пскова «ссыклом», а полийцеских охарактеризовала матерным словом. В тот же день она выложила ещё один ролик. На нём женщина оставляет напротив здания регионального ФСБ пакет с надписью «Постирать до завтра. Федеральная стирка белья».
По словам Беляевой, когда она узнала, что в Пскове на акцию вышло больше тысячи человек, она пожалела об упрёках в адрес горожан и удалила ролики. Через два дня её вызвали в полицию, там ей пришлось объяснять, зачем она их снимала. По словам женщины, сотрудники были вежливы и задавали «стандартные в таких случаях вопросы». На следующий день после этого видео, снятое Беляевой у здания ФСБ и удалённое из тиктока, появилось в паблике «Подслушано Опознание Псков» от имени пользователя под именем Вячеслав Смородин. Беляева сказала, что не знает этого человека. Он написал ей и спросил, где можно посмотреть видео про ФСБ, но она не ответила и внесла его в чёрный список. После публикации ролика Беляеву снова вызвали в полицию.
Жительница Пскова заявила, что в этот раз её допрашивали трое полицейских, один из которых был майором. По её словам, они заставили её на камеру извиниться перед силовиками. «Когда мне предложили извиниться перед сотрудниками ФСБ, я сначала отказалась, так как считаю, что не оскорбляла их своим роликом, но полицейский ответил, что „там“ работают „гордые“ и мои извинения „помогут“ в суде», — пояснила Беляева. Она также утверждает, что утверждает, что полицейские грозили ей уголовным делом по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).
Беляевой вручили предостережение от участия в акции 31 января. В документе её назвали одним из организаторов или активных участников мероприятия. По словам псковички, 4 февраля её снова пытались вызвать в полицию, но она сообщила, что не сможет прийти из-за болезни. В пресс-службе УМВД по Псковской области «7×7» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию с вызовами Беляевой в полицию.
По её словам, они заставили её на камеру извиниться перед силовиками.
Напоминает методы одной запрещенной в РФ организации.
а скорее одной Республики Северного.....
По ходу эта фишка с "извинениями" прямо указывает на то, кто будет следующим президентом России
не, фсб и фсо его ненавидят. Да и Кадыров не настолько глуп чтобы уезжать с места, где у него абсолютная власть, туда где он может потерять все
электрошокер делает трисч-трисч
мои извинения „помогут“ в суде»
Так уже давно известно, что ничем не помогут и нельзя верить им
На самом деле ей сказали правду. Её извинения действительно помогут в суде, только не уточнили кому )
А чё не публикуют, фетишисты штоле?