Екатерина Беляева утверждает, что ей пригрозили уголовным делом.

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Псковичка рассказала «7х7», что не участвовала в акции в поддержку Алексея Навального 23 января. По её словам, в тот день она проезжала через центр города на машине и увидела небольшую группу протестующих. От них она узнала, что люди разошлись из-за задержания «какого-то координатора».

После этого Беляева выложила в тикток видео, в котором назвала жителей Пскова «ссыклом», а полийцеских охарактеризовала матерным словом. В тот же день она выложила ещё один ролик. На нём женщина оставляет напротив здания регионального ФСБ пакет с надписью «Постирать до завтра. Федеральная стирка белья».

Скриншот из удалённого тиктока

По словам Беляевой, когда она узнала, что в Пскове на акцию вышло больше тысячи человек, она пожалела об упрёках в адрес горожан и удалила ролики. Через два дня её вызвали в полицию, там ей пришлось объяснять, зачем она их снимала. По словам женщины, сотрудники были вежливы и задавали «стандартные в таких случаях вопросы». На следующий день после этого видео, снятое Беляевой у здания ФСБ и удалённое из тиктока, появилось в паблике «Подслушано Опознание Псков» от имени пользователя под именем Вячеслав Смородин. Беляева сказала, что не знает этого человека. Он написал ей и спросил, где можно посмотреть видео про ФСБ, но она не ответила и внесла его в чёрный список. После публикации ролика Беляеву снова вызвали в полицию.

Тикток про ФСБ

Жительница Пскова заявила, что в этот раз её допрашивали трое полицейских, один из которых был майором. По её словам, они заставили её на камеру извиниться перед силовиками. «Когда мне предложили извиниться перед сотрудниками ФСБ, я сначала отказалась, так как считаю, что не оскорбляла их своим роликом, но полицейский ответил, что „там“ работают „гордые“ и мои извинения „помогут“ в суде», — пояснила Беляева. Она также утверждает, что утверждает, что полицейские грозили ей уголовным делом по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).