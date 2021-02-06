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Ольга Щербинина

Жительница Пскова рассказала о вызовах в полицию из-за тиктоков после акции 23 января. Ей пришлось за них извиниться Статьи редакции

Екатерина Беляева утверждает, что ей пригрозили уголовным делом.

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Псковичка рассказала «7х7», что не участвовала в акции в поддержку Алексея Навального 23 января. По её словам, в тот день она проезжала через центр города на машине и увидела небольшую группу протестующих. От них она узнала, что люди разошлись из-за задержания «какого-то координатора».

После этого Беляева выложила в тикток видео, в котором назвала жителей Пскова «ссыклом», а полийцеских охарактеризовала матерным словом. В тот же день она выложила ещё один ролик. На нём женщина оставляет напротив здания регионального ФСБ пакет с надписью «Постирать до завтра. Федеральная стирка белья».

Скриншот из удалённого тиктока

По словам Беляевой, когда она узнала, что в Пскове на акцию вышло больше тысячи человек, она пожалела об упрёках в адрес горожан и удалила ролики. Через два дня её вызвали в полицию, там ей пришлось объяснять, зачем она их снимала. По словам женщины, сотрудники были вежливы и задавали «стандартные в таких случаях вопросы». На следующий день после этого видео, снятое Беляевой у здания ФСБ и удалённое из тиктока, появилось в паблике «Подслушано Опознание Псков» от имени пользователя под именем Вячеслав Смородин. Беляева сказала, что не знает этого человека. Он написал ей и спросил, где можно посмотреть видео про ФСБ, но она не ответила и внесла его в чёрный список. После публикации ролика Беляеву снова вызвали в полицию.

Тикток про ФСБ

Жительница Пскова заявила, что в этот раз её допрашивали трое полицейских, один из которых был майором. По её словам, они заставили её на камеру извиниться перед силовиками. «Когда мне предложили извиниться перед сотрудниками ФСБ, я сначала отказалась, так как считаю, что не оскорбляла их своим роликом, но полицейский ответил, что „там“ работают „гордые“ и мои извинения „помогут“ в суде», — пояснила Беляева. Она также утверждает, что утверждает, что полицейские грозили ей уголовным делом по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Беляевой вручили предостережение от участия в акции 31 января. В документе её назвали одним из организаторов или активных участников мероприятия. По словам псковички, 4 февраля её снова пытались вызвать в полицию, но она сообщила, что не сможет прийти из-за болезни. В пресс-службе УМВД по Псковской области «7×7» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию с вызовами Беляевой в полицию.

#новости #регионы #23января

34 34 комментария
29
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van der Pusch

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По её словам, они заставили её на камеру извиниться перед силовиками.

Напоминает методы одной запрещенной в РФ организации.

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Ростислав Алабужев

van
17

а скорее одной Республики Северного.....

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van der Pusch

Ростислав
21

или одной лысой картофелины

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Ростислав

van
2

Северяне были первее

Ответить

Страшный корабль

Ростислав
4

Вестероса

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Ростислав

Страшный
0

орнул рили !) бля)

Ответить

AZP

van
1

Чечни?

Ответить

Дмитрий

9

По ходу эта фишка с "извинениями" прямо указывает на то, кто будет следующим президентом России

Ответить

Михаил Иванов

Дмитрий
6

не, фсб и фсо его ненавидят. Да и Кадыров не настолько глуп чтобы уезжать с места, где у него абсолютная власть, туда где он может потерять все

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Ростислав Алабужев

Михаил
3

и карманная армия на секундочку

Ответить

ouxen

Дмитрий
3

Волосатый

Ответить

Инвестиционный коктейль

ouxen
3

Бородатый 

Ответить

van der Pusch

Инвести…
0

Всратый

Ответить

Владимир Филатов

8

За тиктотк извени

Ответить

Инвестиционный коктейль

3

Вот же люди. 51 статья и ничего не говорить, ждать адвоката 

Ответить

Ростислав Алабужев

Инвестиционный
10

электрошокер делает трисч-трисч

Ответить

Ze Katze

Ростислав
4

Комната для допросов без камер делает фить-фить

Ответить

Ростислав

Ze
1

пакет делает фшуфк-фшуфк

Ответить

Иван Иванович

Ростисл…
0

Бутылка шампанского делает чпок чпок(((

Ответить

Инвестиционный коктейль

Ростислав
1

Они обычно начинают нападать когда «борзеешь»

Ответить

Ростислав

Инвести…
0

помоему, они теперь любое несогласие за борзение будут принимать, тем более ссылки на Конституцию

Ответить

Инвестиционный

Ростисл…
1

🤷‍♀️

Ответить

Dmitry Teplyakov

3

мои извинения „помогут“ в суде»

Так уже давно известно, что ничем не помогут и нельзя верить им

Ответить

Романелло Кивогенс

Dmitry
1

На самом деле ей сказали правду. Её извинения действительно помогут в суде, только не уточнили кому )

Ответить

Low Catch

Романелло
1

Извинения автоматически "аннулируют" презумпцию невиновности)

Ответить

Геологический хот-дог

2

Ей пришлось за них извиниться

Они так намекают на то, кто будет следующим президентом?

Ответить

Михаил Чуриков

1

А чё не публикуют, фетишисты штоле?

Ответить

Страшный корабль

Михаил
3

Пришьют к делу, как чистосердечное признание

Ответить

Инвестиционный коктейль

Страшный
0

Скорее всего так и будет 

Ответить

ЗаконВнеЗакона

1
Ответить

Антон Лисин

0

Как можно извиняться за правду?

Ответить

сироп от щекотки

0

Это для тик-тока!
Какого нахрен токаа!!

Ответить

Денис Кротов

0

Надо было сказать "Брянск север"

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Misha Timoshin

–5

лол, это потому что тикотоки это для 14 летних долбоёбов

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