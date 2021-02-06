Только комиксы из коллекции оценивают в 1,4 миллиона долларов.

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Стив Левин собирал её больше 50 лет, пишет THR. В коллекцию входят дорогие выпуски комиксов о герое, например, с его первым появлением, а также личные вещи Стэна Ли и Стива Дитко, придумавших Человека-паука, оригинальные страницы, редкие игрушки и даже раскадровка несостоявшегося фильма Джеймса Кэмерона.

Но теперь мужчина продаёт коллекцию. Для этого создали отдельный сайт. Одни только комиксы оцениваются в 1,4 миллиона долларов. Левин утверждает, что собрал все выпуски с появлением героя с 1962 по 2002 год — в том числе и в сериях про других персонажей.

«Это не значит, что у меня не было жизни. Я женился, у меня была карьера, есть семилетняя дочь. Но я всегда любил находить вещи, связанные с Человеком-пауком, которые невозможно найти», — рассказал Стив. Левин уверен, что повторить его коллекцию невозможно. Всего в неё входит около 10 тысяч наименований. «Вы можете найти 80-90%, но это, вероятно, будет стоить вам вдвое больше, чем я прошу», — отметил он.

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Расстаться с имуществом он решил из-за тяжёлой болезни — с 2016 года мужчина борется с раком прямой кишки, и прогноз неутешительный. Левин хочет финансово обеспечить жену и дочь и избавить их от хлопот. По его словам, он хотел передать коллекцию дочери, чтобы та сама решила, как с ней поступить, но планам помешал рак.

Как и Питер Паркер, Левин вырос в Квинсе. Он купил свой первый комикс о Человеке-пауке в 1969 году. Позже мужчина переехал в Калифорнию, и по мере того, как его карьера адвоката (и банковский счёт) процветала, коллекция тоже росла. Он не знает, сколько денег потратил всего, но оценивает сумму в шестизначные цифры.