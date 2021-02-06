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Ольга Щербинина

Адвокат из Лос-Анджелеса решил продать коллекцию, посвящённую Человеку-пауку. Мужчина болен и так хочет обеспечить семью Статьи редакции

Только комиксы из коллекции оценивают в 1,4 миллиона долларов.

47 47 комментариев
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Стив Левин собирал её больше 50 лет, пишет THR. В коллекцию входят дорогие выпуски комиксов о герое, например, с его первым появлением, а также личные вещи Стэна Ли и Стива Дитко, придумавших Человека-паука, оригинальные страницы, редкие игрушки и даже раскадровка несостоявшегося фильма Джеймса Кэмерона.

Но теперь мужчина продаёт коллекцию. Для этого создали отдельный сайт. Одни только комиксы оцениваются в 1,4 миллиона долларов. Левин утверждает, что собрал все выпуски с появлением героя с 1962 по 2002 год — в том числе и в сериях про других персонажей.

«Это не значит, что у меня не было жизни. Я женился, у меня была карьера, есть семилетняя дочь. Но я всегда любил находить вещи, связанные с Человеком-пауком, которые невозможно найти», — рассказал Стив. Левин уверен, что повторить его коллекцию невозможно. Всего в неё входит около 10 тысяч наименований. «Вы можете найти 80-90%, но это, вероятно, будет стоить вам вдвое больше, чем я прошу», — отметил он.

Расстаться с имуществом он решил из-за тяжёлой болезни — с 2016 года мужчина борется с раком прямой кишки, и прогноз неутешительный. Левин хочет финансово обеспечить жену и дочь и избавить их от хлопот. По его словам, он хотел передать коллекцию дочери, чтобы та сама решила, как с ней поступить, но планам помешал рак.

Как и Питер Паркер, Левин вырос в Квинсе. Он купил свой первый комикс о Человеке-пауке в 1969 году. Позже мужчина переехал в Калифорнию, и по мере того, как его карьера адвоката (и банковский счёт) процветала, коллекция тоже росла. Он не знает, сколько денег потратил всего, но оценивает сумму в шестизначные цифры.

Левин даже стал статистом в фильме «Человек-паук» 2002 года. А ещё на его сайте есть комикс о игре в покер, в которой принимают участие Стэн Ли, Стив Дитко, художник Джон Ромита, Сорвиголова, Доктор Дум, Питер Паркер и Человек-Паук (отдельно!), а также сам Левин, который и написал эту историю.

#комиксы #сша #новости

47 47 комментариев
25
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47 комментариев
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van der Pusch

7

Подождите, он адвокат, хорошо зарабатывает и не может себе позволить лечение?

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van der Pusch

van
23

Вспоминается классический мем

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NiemandDa

van
0

В Германии то же самое

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van der Pusch

Niemand…
1

Неправда, я когда-то целых 10 евро заплатила. Ужасно!

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NiemandDa

van
1

Точно, я ж тоже за стельки 6 евро отдал, обдиралово!

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Отдельный динозавр

van
5

Левин хочет финансово обеспечить жену и дочь и избавить их от хлопот

Иногда деньги и лечение не помогают, вспомни Стива Джобса. А тут чувак собрался умереть и не оставить семью тупо со стопкой журналов, ценность которых они могут и не осознавать или не знать, как лучше продать её. 

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Странный

Отдельный
3

Так Джобс ни хрена не лечился, оттягивал до последнего, фигней всякой занимался.

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AttentiveMilk

Странный
1

Эту фигню звали iPhone 4S

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Платон Маковский

Странный
–2

Умственно отсталых в этой стране всё больше и больше... Ты бы хоть Википедию о Джобсе прочёл как он "не лечился" и желательно англ.версию - там подробнее. Кукарекаете тут сплетни и слухи...

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Yura Svinaryov

Платон
2

С твоей википедии
Despite his diagnosis, Jobs resisted his doctors' recommendations for medical intervention for nine months,[160] instead relying on alternative medicine to thwart the disease. According to Harvard researcher Ramzi Amri, his choice of alternative treatment "led to an unnecessarily early death".

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Ведущий ключ

Отдельный
2

Джобс был долбоебом, веруном в Будду. И умер как настоящий дебил. Так что деньги не показатель

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Платон Маковский

Ведущий
–2

Умственно отсталых в этой стране всё больше и больше... Ты бы хоть Википедию о Джобсе прочёл как он "не лечился" и желательно англ.версию - там подробнее. Кукарекаете тут сплетни и слухи...

Ответить

Ведущий ключ

Платон
0

Я автобиографию Джобса читал, тот всякие шаманские и веровские хуйни использовал, вместо продвинутых дорогих лечений в Германии/Швейцарии. Как итог, Джобс ушел на концерт к Цою

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Грустный Орзэмэс

Отдельный
1

Но ведь можно потратить оставшееся время на обучение семьи, ввести их в курс дела, показать где и как продать подороже?

Ответить

Крепкий стоячок

van
2

видимо, недолго ему осталось даже с лечением

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van der Pusch

Крепкий
5

Но коллекция со временем будет только расти в цене, если бы не нужен был срочно кэш, то логичнее было бы ее оставить как есть

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Yury Grinev

van
1

Боится, что родственники продадут коллекцию за 1к зеленых

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Арабский паркур

van
1

Это только в кино все образованные люди - богатые и успешные.

Ответить

van der Pusch

Арабский
1

мужчина переехал в Калифорнию, и по мере того, как его карьера адвоката (и банковский счёт) процветала

нищий адвокат в калифорнии - очень сомнительно

Ответить

Арабский паркур

van
2

Почему? Уверен, в Калифорнии тысячи адвокатов. Кто-то бедный, кто-то богатый, а кто-то — где-то между.

Ответить

van der Pusch

Арабский
1

а бедные сваливают в штаты попроще, чтобы в трейлере не жить))

Ответить

Арабский паркур

van
0

Снова эта ложная дихотомия: либо успех, 500кк$ в наносекунду, Кристалл и бассейн в личном самолёте, либо трейлер, консервы, гроб, кладбище, пидор.

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van der Pusch

Арабский
0

если что, про трейлер это была шутка вызваная одной из статей по-моему Vice, где рассказывалось про людей, которые работают в Кремниевой долине, хорошо зарабатывают, но рент в Калифорнии настолько высокий, что им приходится жить в трейлере

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Ведущий

van
0

Справебыдло, ибо умные люди давно в Техасе обосновались. Тем более налоговая ставка там ниже

Ответить

van der

Ведущий
0

Шо там, шо там жарко. Зачем так жить.

Ответить

Ольга Щербинина

van
0

ну всё плохо

Ответить

AttentiveMilk

Ольга
0

Ну не прям всё. У меня, рядом с домом, начали продавать мороженое-сэндвич

Ответить

Илья Гераськин

van
0

Почему не может? Куча богатых людей умирают от рака, потому что не всё можно успешно лечить пока ещё

Ответить

van der Pusch

Илья
0

У меня из статьи создалось впечатление, что раньше он планировал оставить коллекцию в наследство, а из-за болезни придется продать 
 

Ответить

Илья Гераськин

van
0

Левин хочет финансово обеспечить жену и дочь и избавить их от хлопот.

Я так понимаю, что хоть он и адвокат, но на целую жизнь детям не хватит после лечения. Типа пока он ещё жив, хочет максимум выжать из этой коллекции, чтобы потом дети не продавали за бесценок от голода, к примеру.

Ответить

van der Pusch

Илья
0

Я там выше писала, что мне кажется, что коллекция со временем только вырастет в цене.
Хотя тут еще на фоне всей этой грустной истории ее могут за бОльшую сумму купить, так что хз.

Ответить

Илья Гераськин

van
0

Вырастет, но надо её ещё как-то продать. Сложно найти человека лучше в ней разбирающегося, чем тот, кто её собирал. Возможно он сможет продать щас дороже, чем у них получилось бы. Ну или он так думает.

Ответить

van der Pusch

Илья
0

Вообще да, имеет смысл. Тут сложно гадать.

Ответить

Пп Пп

van
0

Нет. Читай внимательнее.

Ответить

Платон Маковский

van
–1

Ватник возбудился... Статью внимательнее читать надо.

Ответить

van der Pusch

Платон
0

Как мало нужно, чтобы тебя возбудить.

Ответить

AttentiveMilk

van
0

Либералы, хули

Ответить

van der Pusch

Attenti…
0

у тебя тоже встает, каждый раз, когда думаешь о США?

Ответить

AttentiveMilk

van
0

Чё за США?

Ответить

van der Pusch

Attenti…
0

Соединенные Штаты либерАлов

Ответить

AttentiveM

van
1

Я потриот 

Ответить

van der

Attenti…
1

Это хорошо, это православно

Ответить

Осенний Кирилл

1
Ответить

Арабский паркур

0

Интересно.

Ответить

Oleg Savrikov

0

Ну припплетите уже скорей ЛюбимогоНавального паутиной сюда, в эту статью, без него так темно и грустно

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Shenmue

0

Левин всё-таки добился успеха хоть и на другом поприще

Ответить

AttentiveMilk

Shenmue
0

В вебкаме теперь?

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