Адвокат из Лос-Анджелеса решил продать коллекцию, посвящённую Человеку-пауку. Мужчина болен и так хочет обеспечить семью Статьи редакции
Только комиксы из коллекции оценивают в 1,4 миллиона долларов.
Стив Левин собирал её больше 50 лет, пишет THR. В коллекцию входят дорогие выпуски комиксов о герое, например, с его первым появлением, а также личные вещи Стэна Ли и Стива Дитко, придумавших Человека-паука, оригинальные страницы, редкие игрушки и даже раскадровка несостоявшегося фильма Джеймса Кэмерона.
Но теперь мужчина продаёт коллекцию. Для этого создали отдельный сайт. Одни только комиксы оцениваются в 1,4 миллиона долларов. Левин утверждает, что собрал все выпуски с появлением героя с 1962 по 2002 год — в том числе и в сериях про других персонажей.
«Это не значит, что у меня не было жизни. Я женился, у меня была карьера, есть семилетняя дочь. Но я всегда любил находить вещи, связанные с Человеком-пауком, которые невозможно найти», — рассказал Стив. Левин уверен, что повторить его коллекцию невозможно. Всего в неё входит около 10 тысяч наименований. «Вы можете найти 80-90%, но это, вероятно, будет стоить вам вдвое больше, чем я прошу», — отметил он.
Расстаться с имуществом он решил из-за тяжёлой болезни — с 2016 года мужчина борется с раком прямой кишки, и прогноз неутешительный. Левин хочет финансово обеспечить жену и дочь и избавить их от хлопот. По его словам, он хотел передать коллекцию дочери, чтобы та сама решила, как с ней поступить, но планам помешал рак.
Как и Питер Паркер, Левин вырос в Квинсе. Он купил свой первый комикс о Человеке-пауке в 1969 году. Позже мужчина переехал в Калифорнию, и по мере того, как его карьера адвоката (и банковский счёт) процветала, коллекция тоже росла. Он не знает, сколько денег потратил всего, но оценивает сумму в шестизначные цифры.
Левин даже стал статистом в фильме «Человек-паук» 2002 года. А ещё на его сайте есть комикс о игре в покер, в которой принимают участие Стэн Ли, Стив Дитко, художник Джон Ромита, Сорвиголова, Доктор Дум, Питер Паркер и Человек-Паук (отдельно!), а также сам Левин, который и написал эту историю.
Подождите, он адвокат, хорошо зарабатывает и не может себе позволить лечение?
Вспоминается классический мем
Отдельный динозавр
Левин хочет финансово обеспечить жену и дочь и избавить их от хлопот
Иногда деньги и лечение не помогают, вспомни Стива Джобса. А тут чувак собрался умереть и не оставить семью тупо со стопкой журналов, ценность которых они могут и не осознавать или не знать, как лучше продать её.
Умственно отсталых в этой стране всё больше и больше... Ты бы хоть Википедию о Джобсе прочёл как он "не лечился" и желательно англ.версию - там подробнее. Кукарекаете тут сплетни и слухи...
С твоей википедии
Despite his diagnosis, Jobs resisted his doctors' recommendations for medical intervention for nine months,[160] instead relying on alternative medicine to thwart the disease. According to Harvard researcher Ramzi Amri, his choice of alternative treatment "led to an unnecessarily early death".
Ведущий ключ
Джобс был долбоебом, веруном в Будду. И умер как настоящий дебил. Так что деньги не показатель
Умственно отсталых в этой стране всё больше и больше... Ты бы хоть Википедию о Джобсе прочёл как он "не лечился" и желательно англ.версию - там подробнее. Кукарекаете тут сплетни и слухи...
Ведущий ключ
Я автобиографию Джобса читал, тот всякие шаманские и веровские хуйни использовал, вместо продвинутых дорогих лечений в Германии/Швейцарии. Как итог, Джобс ушел на концерт к Цою
Грустный Орзэмэс
Но ведь можно потратить оставшееся время на обучение семьи, ввести их в курс дела, показать где и как продать подороже?
видимо, недолго ему осталось даже с лечением
Но коллекция со временем будет только расти в цене, если бы не нужен был срочно кэш, то логичнее было бы ее оставить как есть
Это только в кино все образованные люди - богатые и успешные.
мужчина переехал в Калифорнию, и по мере того, как его карьера адвоката (и банковский счёт) процветала
нищий адвокат в калифорнии - очень сомнительно
Почему? Уверен, в Калифорнии тысячи адвокатов. Кто-то бедный, кто-то богатый, а кто-то — где-то между.
а бедные сваливают в штаты попроще, чтобы в трейлере не жить))
Снова эта ложная дихотомия: либо успех, 500кк$ в наносекунду, Кристалл и бассейн в личном самолёте, либо трейлер, консервы, гроб, кладбище, пидор.
если что, про трейлер это была шутка вызваная одной из статей по-моему Vice, где рассказывалось про людей, которые работают в Кремниевой долине, хорошо зарабатывают, но рент в Калифорнии настолько высокий, что им приходится жить в трейлере
Ну не прям всё. У меня, рядом с домом, начали продавать мороженое-сэндвич
Почему не может? Куча богатых людей умирают от рака, потому что не всё можно успешно лечить пока ещё
У меня из статьи создалось впечатление, что раньше он планировал оставить коллекцию в наследство, а из-за болезни придется продать
Левин хочет финансово обеспечить жену и дочь и избавить их от хлопот.
Я так понимаю, что хоть он и адвокат, но на целую жизнь детям не хватит после лечения. Типа пока он ещё жив, хочет максимум выжать из этой коллекции, чтобы потом дети не продавали за бесценок от голода, к примеру.
Я там выше писала, что мне кажется, что коллекция со временем только вырастет в цене.
Хотя тут еще на фоне всей этой грустной истории ее могут за бОльшую сумму купить, так что хз.
Вырастет, но надо её ещё как-то продать. Сложно найти человека лучше в ней разбирающегося, чем тот, кто её собирал. Возможно он сможет продать щас дороже, чем у них получилось бы. Ну или он так думает.
Ватник возбудился... Статью внимательнее читать надо.
Как мало нужно, чтобы тебя возбудить.
Либералы, хули
у тебя тоже встает, каждый раз, когда думаешь о США?
Чё за США?
Соединенные Штаты либерАлов
Ну припплетите уже скорей ЛюбимогоНавального паутиной сюда, в эту статью, без него так темно и грустно
Левин всё-таки добился успеха хоть и на другом поприще