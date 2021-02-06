«Шамана», штурмовавшего Капитолий, перевели в тюрьму c блюдами из органических продуктов в меню Статьи редакции
По словам его адвоката, он девять дней отказывался есть из-за неподходящих продуктов.
Федеральный судья приказал властям обеспечивать Джейкобу Ченсли (Анджели) особую диету, пока тот находится под стражей. Из-за этого его перевели в тюрьму в Виргинии, так как следственный изолятор в Вашингтоне не смог бы выполнить постановление суда, сообщает NBC.
Ченсли, который называет себя «шаманом QAnon», считает употребление органических продуктов частью своей «шаманской системы верований и образа жизни», заявил его адвокат. «В шаманских традициях тело, разум и душа взаимосвязаны, и благополучие всех трёх необходимо моему клиенту, чтобы он мог практиковать свою веру», — объяснил он.
По словам защитника, его клиент считает неорганическую еду «вторжением» в свой организм. То время пока Ченсли находился в «обычной» тюрьме, он не ел и потерял больше девяти килограммов.
Ченсли задержали и предъявили обвинения в хулиганстве и насильственном проникновении на территорию государственного учреждения. 6 января в Вашингтоне прошёл массовый митинг сторонников Трампа, который перерос в беспорядки и штурм здания Конгресса. У Капитолия находились тысячи человек, из-за столкновений и несчастных случаев погибли пять человек.
что ещё блять за неорганическая еда, каменная соль?
суп из марганцовки
Мужик ебет систему в каких-то вселенских масштабах
По словам защитника, его клиент считает неорганическую еду «вторжением» в свой организм. То время пока Ченсли находился в «обычной» тюрьме, он не ел и потерял больше девяти килограммов.
Какой все-таки счастливый человек, попади он в россиюскую тюрячку, он бы значительно расширил диапазон того, что в него может вторгнуться.
Затычка например......или там....ну вы поняли....
А какие блюда бывают неорганическими? Фарфоровые?
А в России чем коомят