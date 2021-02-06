По словам его адвоката, он девять дней отказывался есть из-за неподходящих продуктов.

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Федеральный судья приказал властям обеспечивать Джейкобу Ченсли (Анджели) особую диету, пока тот находится под стражей. Из-за этого его перевели в тюрьму в Виргинии, так как следственный изолятор в Вашингтоне не смог бы выполнить постановление суда, сообщает NBC.

Фото Reuters

Ченсли, который называет себя «шаманом QAnon», считает употребление органических продуктов частью своей «шаманской системы верований и образа жизни», заявил его адвокат. «В шаманских традициях тело, разум и душа взаимосвязаны, и благополучие всех трёх необходимо моему клиенту, чтобы он мог практиковать свою веру», — объяснил он.

По словам защитника, его клиент считает неорганическую еду «вторжением» в свой организм. То время пока Ченсли находился в «обычной» тюрьме, он не ел и потерял больше девяти килограммов.