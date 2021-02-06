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Ольга Щербинина

«Шамана», штурмовавшего Капитолий, перевели в тюрьму c блюдами из органических продуктов в меню Статьи редакции

По словам его адвоката, он девять дней отказывался есть из-за неподходящих продуктов.

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Федеральный судья приказал властям обеспечивать Джейкобу Ченсли (Анджели) особую диету, пока тот находится под стражей. Из-за этого его перевели в тюрьму в Виргинии, так как следственный изолятор в Вашингтоне не смог бы выполнить постановление суда, сообщает NBC.

Фото Reuters

Ченсли, который называет себя «шаманом QAnon», считает употребление органических продуктов частью своей «шаманской системы верований и образа жизни», заявил его адвокат. «В шаманских традициях тело, разум и душа взаимосвязаны, и благополучие всех трёх необходимо моему клиенту, чтобы он мог практиковать свою веру», — объяснил он.

По словам защитника, его клиент считает неорганическую еду «вторжением» в свой организм. То время пока Ченсли находился в «обычной» тюрьме, он не ел и потерял больше девяти килограммов.

Ченсли задержали и предъявили обвинения в хулиганстве и насильственном проникновении на территорию государственного учреждения. 6 января в Вашингтоне прошёл массовый митинг сторонников Трампа, который перерос в беспорядки и штурм здания Конгресса. У Капитолия находились тысячи человек, из-за столкновений и несчастных случаев погибли пять человек.

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tjournal.ru

#новости #сша #штурмкапитолия

26 26 комментариев
8
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26 комментариев
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Предварительный рак

12

чё с ним церемонятся, сделали бы как ивахнов

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Dmitry Yashin

Предварительный
3

Это достаточно смело. И время на готовку не тратится.

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сироп от щекотки

Предварительный
1

Повторяла за Толоконниковой

Ответить

ouxen

Предварительный
0

в прямую

Ответить

ouxen

9

что ещё блять за неорганическая еда, каменная соль?

Ответить

van der Pusch

ouxen
2

суп из марганцовки

Ответить

ouxen

van
1
Ответить

van der Pusch

ouxen
0

а что, выглядит как свекольник и ноль калорий

Ответить

thewatt

ouxen
0

кремниевые формы жизни

Ответить

Shenmue

6

Да брехня, не сможет он съесть столько брюквы

Ответить

Александр Ковач

4

Мужик ебет систему в каких-то вселенских масштабах

Ответить

пепси

Александр
4

Система позволяет

Ответить

Shenmue

пепси
0

Противопоставим

Ответить

Ростислав Алабужев

4

По словам защитника, его клиент считает неорганическую еду «вторжением» в свой организм. То время пока Ченсли находился в «обычной» тюрьме, он не ел и потерял больше девяти килограммов.

Какой все-таки счастливый человек, попади он в россиюскую тюрячку, он бы значительно расширил диапазон того, что в него может вторгнуться.
Затычка например......или там....ну вы поняли....

Ответить

Просторный холод

2

то есть он сойбой???

Ответить

пепси

Просторный
4

ну да, буквально

Ответить

Hellblazer John Constantine

3

Шамана из Иркутска перевели в психушку с едой

Ответить

Dmitry Yashin

1

А какие блюда бывают неорганическими? Фарфоровые?

Ответить

ouxen

Dmitry
1

ублюда

Ответить

Антон Лисин

1

А в России чем коомят

Ответить

Максим Шпилёв

Антон
1

чай с печеньем

Ответить

Yellson

Антон
0

Органическая перловка

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Trash Pinguin

Антон
0

Котлетки с пюрешкой ёпта. Классику знать надо

Ответить

ЗаконВнеЗакона

0

Навальному бы такую каску на голову.

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сироп от щекотки

0

Требуемс НЕМЕДЛЕННО отпустить!!!

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ad unguem

0

Мамка выкормила шамана на органическом хрючеве.

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