В Петербурге рэпера Гнойного задержали за речёвку про клитор на акции в поддержку Навального Статьи редакции
Но позже отпустили под обязательство о явке в суд.
Вячеслав Машнов (Гнойный, Слава КПСС) сообщил о своём задержании в твиттере. Он рассказал, что в машине обсуждает с полицейскими «геолокацию клитора», а после написал «Лизай, а не кусай. Клитор — нежная штучка!». Согласно видео, именно эту фразу он выкрикивал на акции в поддержку Алексея Навального вечером 2 февраля.
Машнова доставили в отдел полиции № 78. По словам адвоката Павла Ясмана, его задержали за мелкое хулиганство. Согласно фрагменту протокола, который рэпер опубликовал в твиттере, его обвиняют в том, что он «выкрикивал выражения, содержащие в себе названия половых органов, при этом публично выражался грубой нецензурной бранью».
Позже адвокат сообщил, что рэпера отпустили под обязательство о явке в суд. Заседание назначили на 10 февраля.
Позиции РУССКИХ РЭППЕРОВ по данному вопросу.
Витя СД - сидит итт и активно поддерживает травлю мразей.
Павел Техник - пожелал лично расправиться с живодерками физически.
Галат - предложил ОБОССАТЬ МРАЗЕЙ, а не сидеть на жопе.
Хованский - предлагает больно и унизительно ПОКАРАТЬ ИХ СВОЕЙ ЕЛДОЙ.
Саша Скул - предложил наказать ОХУЕВШИХ ДЫРОК.
СЛАВА КПСС ХРАНИТ МОЛЧАНИЕ.
Шокк - высрал два невнятных твита.
ОКСИМИРОН - УБОЖЕСТВО, ЗАКОМПЛЕКСОВАННЫЙ НЕДОНОСОК - БУКВОЕД.
тебе одному делать нехуй походу)
Дай ссылку плз
Чет сегодня реперов задерживают
Блин, надеюсь Бутербродский и группа ежемесячные не попались!
Зашёл в комментарии, чтобы увидеть это, но не увидел... пришлось самому выкладывать
с каких пор клитор - это что-то плохое?
Криминальный бас
Не упоминай половые органы всуе
Если Навальный оскорбляет ветеранов, то клитор оскорбляет вообще ВСЕХ.
Как хорошо, что у Навального нету клитора, иначе бы еще одно дело пришлось бы открыть
С какого хера клитор это нецензурная брань?
Ни с какого, там через запятую:
выкрикивал выражения, содержащие в себе названия половых органов, при этом публично выражался грубой нецензурной бранью.
А вот употреблённое вами слово "хе*" в этом отношении амбивалентно: его можно трактовать и так и так.
Он же вроде за Путина был, когда к нему Дудь приезжал
Так он мастер постиронии как Мэд
Он вроде Дудю наркотик предлагал гостевой
за речёвку про клитор в поддержку Навального
Всё пошло по клитору
Особенно речёвки
Да и "гнойный" и "клитор" в одном предложении звучит оскорбительно по отношению к здоровым, следящим за собой людям
Блин, вы ему не верьте! Он за Лёшу, ну в смысле Алексея, не выходил, он так ради шутки сделал!
Давайте бороться как-то, ну дизлайк там, или как Слепакову гадости напишем.
Я свм не могу, мне надо кроликов покормить..
Он вроде в интервью Дудю говорил, что голосует за бункерного
Постиронию придумали маркетологи с политтехнологами чтобы инфлюенсеры продавали своё очко и при этом не теряли аудиторию. Это инсайдерская инфа. Но дискасс