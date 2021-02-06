Новости
Ольга Щербинина

В Петербурге рэпера Гнойного задержали за речёвку про клитор на акции в поддержку Навального Статьи редакции

Но позже отпустили под обязательство о явке в суд.

48 48 комментариев
2831 просмотров

Вячеслав Машнов (Гнойный, Слава КПСС) сообщил о своём задержании в твиттере. Он рассказал, что в машине обсуждает с полицейскими «геолокацию клитора», а после написал «Лизай, а не кусай. Клитор — нежная штучка!». Согласно видео, именно эту фразу он выкрикивал на акции в поддержку Алексея Навального вечером 2 февраля.

Видео «Бумаги»

Машнова доставили в отдел полиции № 78. По словам адвоката Павла Ясмана, его задержали за мелкое хулиганство. Согласно фрагменту протокола, который рэпер опубликовал в твиттере, его обвиняют в том, что он «выкрикивал выражения, содержащие в себе названия половых органов, при этом публично выражался грубой нецензурной бранью».

ЧУДОВИЩЕ ПОГУБИВШЕЕ МИР @gnojnyj
ПОСЛЕДНИЙ ПОСТ ГЕНИЯ https://t.co/dflrZXS0cs

Позже адвокат сообщил, что рэпера отпустили под обязательство о явке в суд. Заседание назначили на 10 февраля.

ЧУДОВИЩЕ ПОГУБИВШЕЕ МИР @gnojnyj
МИСТЕР КЛИТОР НА СВОБОДЕ! СУД В СРЕДУ. ВСЕМ СПАСИБО!

РОССИЯ БУДЕТ БИТЬСЯ В ОРГАЗМЕ! https://t.co/OzPDKqkjgZ

#новости #протесты

48 48 комментариев
19
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0440\u043e\u0442\u0435\u0441\u0442\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 48, "likes": 19, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 336175, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sat, 06 Feb 2021 21:31:01 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
48 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Уголовный кавалер

14

Какова позиция русских рэперов?

Ответить

Станислав Зверев

Уголовный
6

Позиции РУССКИХ РЭППЕРОВ по данному вопросу.

Витя СД - сидит итт и активно поддерживает травлю мразей.

Павел Техник - пожелал лично расправиться с живодерками физически.

Галат - предложил ОБОССАТЬ МРАЗЕЙ, а не сидеть на жопе.

Хованский - предлагает больно и унизительно ПОКАРАТЬ ИХ СВОЕЙ ЕЛДОЙ.

Саша Скул - предложил наказать ОХУЕВШИХ ДЫРОК.

СЛАВА КПСС ХРАНИТ МОЛЧАНИЕ.

Шокк - высрал два невнятных твита.

ОКСИМИРОН - УБОЖЕСТВО, ЗАКОМПЛЕКСОВАННЫЙ НЕДОНОСОК - БУКВОЕД.

Ответить

thewatt

Станислав
5

оксимирона посадили на 25 суток!

Ответить

Дмитрий Титов

thewatt
0

Убожество

Ответить

Криминальный бас

4

Бля, кто смотрел его "Исповедь"?
Чувак поехал кукухой из-за девки, жалко((

Ответить

ouxen

Криминальный
12

тебе одному делать нехуй походу)

Ответить

Криминальный бас

ouxen
6

Считаю это своим достоинством

Ответить

ouxen

Кримина…
4

это потому что ты черный?

Ответить

Криминальный бас

ouxen
2

Ещё одна такая шутка и я разъебу тут всё!!!

Ответить

ouxen

Кримина…
6
Ответить

ouxen

ouxen
0

Ещё одна такая шутка и я разъебу тут всё!!!

Ответить

Alexey Samarkin

Криминальный
3

Саша Аквадискотека ?

Ответить

Vitali

Криминальный
3

Он кукухой поехал от переизбытка постмиронии

Ответить

Настя Кудри

Криминальный
0

Дай ссылку плз

Ответить

Криминальный бас

Настя
1
Ответить

Руслан Гатин

5

Чет сегодня реперов задерживают

Ответить

сироп от щекотки

Руслан
8

Блин, надеюсь Бутербродский и группа ежемесячные не попались!

Ответить

Криминальный бас

сироп
0

рип валентин дядька((

Ответить

Грэм Грэмский

Руслан
0

Антикоммунистическая акция, просто проходит

Ответить

Mraz

4

Вечно за оксиминогом повторяет

Ответить

Vyacheslav Gorodilov

4

Зашёл в комментарии, чтобы увидеть это, но не увидел... пришлось самому выкладывать

Ответить

Low Catch

Vyacheslav
0

Надо дипфейком на этот видос пыню прихуярить) 

Ответить

van der Pusch

3

с каких пор клитор - это что-то плохое?

Ответить

Криминальный бас

van
3

Не упоминай половые органы всуе

Ответить

ouxen

Криминальный
0

необрезанные ☝🏿

Ответить

Иванов Иван

van
0

Если Навальный оскорбляет ветеранов, то клитор оскорбляет вообще ВСЕХ.

Ответить

van der Pusch

Иванов
2

Как хорошо, что у Навального нету клитора, иначе бы еще одно дело пришлось бы открыть

Ответить

Amentessa

3

С какого хера клитор это нецензурная брань?

Ответить

Романелло Кивогенс

Amentessa
0

Ни с какого, там через запятую:
выкрикивал выражения, содержащие в себе названия половых органов, при этом публично выражался грубой нецензурной бранью.

А вот употреблённое вами слово "хе*" в этом отношении амбивалентно: его можно трактовать и так и так. 

Ответить

George Jejeya

1

Он же вроде за Путина был, когда к нему Дудь приезжал

Ответить

Andre Macareno

George
2

Так он мастер постиронии как Мэд

Ответить

Ник Хартман

Andre
2

Мед мастер анулингуса. Член, партийный 

Ответить

Ник Хартман

George
0

Он вроде Дудю наркотик предлагал гостевой

Ответить

Ник Хартман

Ник
0

Он вроде дебил, влез туда, куда не следует, а система и его проглотила

Ответить

Грэм Грэмский

1

за речёвку про клитор в поддержку Навального

Всё пошло по клитору
Особенно речёвки

Ответить

Грэм Грэмский

Грэм
1

Да и "гнойный" и "клитор" в одном предложении звучит оскорбительно по отношению к здоровым, следящим за собой людям

Ответить

Bad Mother Fucker

1

и у этого масочка скоро прирастёт

Ответить

сироп от щекотки

1

Блин, вы ему не верьте! Он за Лёшу, ну в смысле Алексея, не выходил, он так ради шутки сделал! 
Давайте бороться как-то, ну дизлайк там, или как Слепакову гадости напишем.
Я свм не могу, мне надо кроликов покормить..

Ответить

Andre Macareno

1

Гнойный — повелитель клитора

Ответить

Романелло Кивогенс

1
Ответить

Великий пёс_анон

0

Да кто такой этот ваш клитор!

Ответить

Романелло Кивогенс

Великий
1
Ответить

ouxen

0
Ответить

Denis Gritsenko

0

В смысле мелкое хулиганство, дело уголовное!

Ответить

Dias001 Rrn

0

Он вроде в интервью Дудю говорил, что голосует за бункерного

Ответить

Инвестиционный коктейль

Dias001
0

Уверена что он и на избирательном участке то не был 

Ответить

Trash Pinguin

0

Постиронию придумали маркетологи с политтехнологами чтобы инфлюенсеры продавали своё очко и при этом не теряли аудиторию. Это инсайдерская инфа. Но дискасс

Ответить

KSA

0

Половые органы запретили за поддержку Навального?

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Наследный принц Дубая встретился с Павлом Дуровым
Цель и детали встречи пока не раскрываются.
172
Новости
Грета Тунберг "слила" методическое пособие по написанию постов и комментариев в Twitter
Шведская активистка Грета Тунберг оказалась в центре скандала. То ли случайно, то ли специально она опубликовала на своей странице в Twitter методическое пособие, которое в довольно скоро удалила. Предположительно, по причине того, что оно предназначалось лично ей.
164
Интернет
Telegram заблокировал каналы с личными данными силовиков, судей и журналистов из-за Apple
Павел Дуров попросил пользователей не распространять призывы к насилию.
230
Популярное за три дня
Интернет
«Я тоже к вам аполитичен»: пользователи соцсетей объявили бойкот компании «Ив Роше» из-за приговора Навальному
Под постами официальных аккаунтов компанию обвиняют в равнодушии и продажности.
141
Новости
Как менялась позиция Кремля о медицинском журнале Lancet после отравления Навального и позитивной статьи о «Спутнике V»
От «мы их не читаем» до «очень важной публикации» за пару месяцев.
56
Интернет
Фотожабы: Силовик сидит на фоне портрета Путина
Снимок Дмитрия Маркова посчитали символом России начала 2021 года — и сделали множество вариаций.
53
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

Trash Pinguin

«Шамана», штурмовавшего…

Mezzo Deesa

Из-за роста цен на цифровые…

Уютный Багажник

Из-за роста цен на цифровые…

KSA

В Петербурге рэпера Гнойного…

Mezzo Deesa

Из-за роста цен на цифровые…

KSA

Запись в подсайте Telegram

Shenmue

«Шамана», штурмовавшего…

Trash Pinguin

В Петербурге рэпера Гнойного…

thewatt

«Шамана», штурмовавшего…

Чёрный риэлтор

В Петербурге рэпера Гнойного…

Bkmz Иванов

Запись в подсайте Telegram

Настя Кудри

В Петербурге рэпера Гнойного…
null