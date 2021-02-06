Но позже отпустили под обязательство о явке в суд.

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Вячеслав Машнов (Гнойный, Слава КПСС) сообщил о своём задержании в твиттере. Он рассказал, что в машине обсуждает с полицейскими «геолокацию клитора», а после написал «Лизай, а не кусай. Клитор — нежная штучка!». Согласно видео, именно эту фразу он выкрикивал на акции в поддержку Алексея Навального вечером 2 февраля.

Машнова доставили в отдел полиции № 78. По словам адвоката Павла Ясмана, его задержали за мелкое хулиганство. Согласно фрагменту протокола, который рэпер опубликовал в твиттере, его обвиняют в том, что он «выкрикивал выражения, содержащие в себе названия половых органов, при этом публично выражался грубой нецензурной бранью».