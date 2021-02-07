В Дагестане в отделе полиции застрелили бывшего сельского главу. По делу задержали двух росгвардейцев Статьи редакции
Их подозревают в убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору.
По версии следствия, 6 февраля около 20:00 в одном из кабинетов отдела полиции в Махачкале росгвардейцы расстреляли 34-летнего мужчину «из-за ранее возникших неприязненных отношений». Он умер на месте из-за «множественных огнестрельных ранений в различные части тела». Об этом сообщает местное управление СК.
Вечером 6 февраля телеграм-канал Baza и РИА «Дагестан» со ссылкой на источники сообщали, что погибший — бывший глава села Новокули Новолакского района Абакар Капланов. Baza назвала причиной конфликта «некий земельный спор». В МВД Дагестана также сообщили, что причиной убийства мог стать спор из-за земельного участка.
После убийства у отдела полиции собрались около 300 человек, это родственники и друзья Капланова.
В Росгвардии заявили, что «приложат все усилия для полного, всестороннего и объективного рассмотрения всех обстоятельств произошедшего». По данным Baza, задержанные — бойцы 1-ой оперативной роты ОМОН местной Росгвардии братья Курбановы. Телеграм-канал утверждает, что каждый из них выстрели в Капланова по 18 раз.
Клановость Кавказа + национальные особенности + вседозволенность росгвардии... Что могло пойти не так?
каждый из них выстрели в Капланова по 18 раз.
Вот это жестокость, наверно он им сказал "мусора пидарасы" и у них подгорело.
Внесите меня в черный список
В каналах силовиков пишут что убитый был местным бандитом, отжимал земельные участки. История про жабу и гадюку, похоже.
какая нам разница, кем он был, если в него всадили три с лишним десятка пуль те, кого при случае пришлют разгонять толпу в протестующих миллионниках?
Если бы застрелили обычного мимокрока все было бы еще ебаней, вот какая разница.
А, так он бандит? Ну тогда ладно, бандитов-то отстреливать можно.
Надо было ещё в жопу палкой ткнуть и семью на глазах зарезать!
Не ну а чё, судить их что ли?
Верхний Данила
когда пришли за бывшим сельским главой - ты молчал......
когда придут за тобой - .....................................................................
Все хорошо будет с ними, не переживайте, говорят на кавказе очень любят схему один сын вор, другой прокурор. Да и не только на кавказе
Даги даже не удосужились его чисто и тихо убрать – нужно было обязательно расстрелять блять с гранатомета!
Им вообще там на Кавказе нельзя давать табельное
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"каждый из них выстрели", какие же вы 🤡 , не можете ни одной новости без ошибки написать.
Люблю Дагестан!