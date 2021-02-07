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Ольга Щербинина

В Дагестане в отделе полиции застрелили бывшего сельского главу. По делу задержали двух росгвардейцев Статьи редакции

Их подозревают в убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, 6 февраля около 20:00 в одном из кабинетов отдела полиции в Махачкале росгвардейцы расстреляли 34-летнего мужчину «из-за ранее возникших неприязненных отношений». Он умер на месте из-за «множественных огнестрельных ранений в различные части тела». Об этом сообщает местное управление СК.

Вечером 6 февраля телеграм-канал Baza и РИА «Дагестан» со ссылкой на источники сообщали, что погибший — бывший глава села Новокули Новолакского района Абакар Капланов. Baza назвала причиной конфликта «некий земельный спор». В МВД Дагестана также сообщили, что причиной убийства мог стать спор из-за земельного участка.

После убийства у отдела полиции собрались около 300 человек, это родственники и друзья Капланова.

В Росгвардии заявили, что «приложат все усилия для полного, всестороннего и объективного рассмотрения всех обстоятельств произошедшего». По данным Baza, задержанные — бойцы 1-ой оперативной роты ОМОН местной Росгвардии братья Курбановы. Телеграм-канал утверждает, что каждый из них выстрели в Капланова по 18 раз.

#новости #происшествия #регионы

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Роман Трусов

23

Клановость Кавказа + национальные особенности + вседозволенность росгвардии... Что могло пойти не так?

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сироп от щекотки

Роман
2
Ответить

Petr

Роман
0

Взаимоисключающие параграфы взаимно исключили себя

Ответить

Верхний Данила

22

Братья отработали

Ответить

Рыжий

22

#работайтебратья 

Ответить

Шило

16

Хорошо что сейчас не 90е

Ответить

#realfiddy

4

каждый из них выстрели в Капланова по 18 раз.

Вот это жестокость, наверно он им сказал "мусора пидарасы" и у них подгорело. 

Ответить

Mraz

#realfiddy
3

Наверное надо читать текст. Но это не точно

Ответить

Василий Васин

#realfiddy
0

Внесите меня в черный список

Ответить

Eugen T

Василий
3

*звучит 18 выстрелов

Ответить

Василий Васин

Eugen
2

18 тик-ток ОВ

Ответить

Petr

Eugen
0

**два раза по 18

Ответить

#realfiddy

Василий
0

Напомни кто ты

Ответить

Антон Лисин

4

Медали дадут и по Приоре.

Ответить

Евгений Мельников

–9

В каналах силовиков пишут что убитый был местным бандитом, отжимал земельные участки. История про жабу и гадюку, похоже.

Ответить

Artyom Ramazani-Zubov

Евгений
10

какая нам разница, кем он был, если в него всадили три с лишним десятка пуль те, кого при случае пришлют разгонять толпу в протестующих миллионниках?

Ответить

Евгений Мельников

Artyom
0

Если бы застрелили обычного мимокрока все было бы еще ебаней, вот какая разница.

Ответить

Никита Борисова

Евгений
3

А, так он бандит? Ну тогда ладно, бандитов-то отстреливать можно.
Надо было ещё в жопу палкой ткнуть и семью на глазах зарезать!

Не ну а чё, судить их что ли? 

Ответить

Психологический Даниль

3

Стадия похуй: абсолютно

Ответить

Верхний Данила

Психологический
2

когда пришли за бывшим сельским главой - ты молчал......
когда придут за тобой - .....................................................................

Ответить

Кирилл Вселенский

3

Все хорошо будет с ними, не переживайте, говорят на кавказе очень любят схему один сын вор, другой прокурор. Да и не только на кавказе

Ответить

пепси

2

Даги даже не удосужились его чисто и тихо убрать – нужно было обязательно расстрелять блять с гранатомета!

Ответить

Роман Александров

пепси
3

Рельсотрона

Ответить

Petr

пепси
0

Да ещё и прям в отделе

Ответить

Andrew Sychev

2

Им вообще там на Кавказе нельзя давать табельное

Ответить

пепси

Andrew
2

Они будут из баранострела убивать в таком случае

Ответить

Andrew Sychev

пепси
1

Родовой барономет 

Ответить

сироп от щекотки

2

Навели суету

Ответить

Соколов Андрей

2

Братья Чурбановы

Ответить

theomism

0

18 + 18 = 36 / все сон, ом)

Ответить

Zeynal Verdiyev

1

..

Ответить

Комментарий удален

Общественный нос

1

Хороший ОМОН, когда будет горячо их привлекут стрелять по протестующим где то в Москве например

Ответить

Максим Костюков

–2

"каждый из них выстрели", какие же вы 🤡 , не можете ни одной новости без ошибки написать.

Ответить

пепси

Максим
1

дагестанцы писали жи

Ответить

пепси

0

Люблю Дагестан!

Ответить

Саша

пепси
0

Вы там были ? Или так , издалека ?

Ответить

пепси

Саша
2

И был, и издалека – ОТОВСЮДУ ЛЮБЛЮ ДАГЕСТАН!

Ответить

Саша

пепси
1

Там действительно классно.... На море. Помнится в особняках неприменный атрибут был бассейн для красняка.

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Заяц

0

«Закрыли в подвале как в могиле,
Требуют общак..»

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