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Ольга Щербинина

Фотограф Дмитрий Марков продал снимок с силовиком за два миллиона рублей. Деньги он передаст правозащитным организациям Статьи редакции

Аукцион длился сутки.

Подписанный отпечаток фотографии, которую Марков сделал в ОВД Косино-Ухтомский, приобрела женщина по имени Екатерина. Об этом фотограф рассказал в фейсбуке.

Аукцион начался днём 6 февраля, торги стартовали с 10 тысяч рублей. Деньги, полученные от продажи фотографии, Марков пообещал перевести равными частями на счета организаций «ОВД-Инфо» и «Апология протеста», которые помогают задержанным на акциях протеста.

Дмитрий Марков — известный российский фотограф, который в том числе был героем выпусков «вДудя» и «Редакции». 2 февраля его задержали у здания суда, где слушалось дело о замене срока Алексею Навальному. В соцсетях сделанный им снимок силовика под портретом Путина назвали символом начала 2021 года в России, он разошёлся на фотожабы.

Фотожабы: Силовик сидит на фоне портрета Путина…
Снимок Дмитрия Маркова посчитали символом России начала 2021 года — и сделали множество вариаций.
tjournal.ru

#новости #благотворительность

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Владимир Филатов

32

Красавчик!

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Психологический Даниль

28

Конечно, отдавай правозащитникам, мы же миллионеры

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Виталий Ситников

Психологический
0

Если душка не хватило выйти на митинги, то ждите свою законную пайку и не бухтите
Все справедливо

Ответить

Психологический Даниль

Виталий
0

гостей из ближнего зарубежья спросить забыли

Ответить

Neurotoxin001

12
Ответить

norm

10

Рекомендую ролик с ним у Дудя, даже если Дудь вам неприятен.
Оч мощный фильм.
https://youtu.be/QDHYQ9Nd-GU

Ответить

André

7

Марков крутой, а все местные лакеи капитала идут нахуй.

Отчет окончил.

Ответить

Анастасия Лукьянова

1

Мне одной кажется, что рамка чудовищная?

Ответить

Vladimir Medvedev

Анастасия
9

Он писал, что рамка другая будет, чтобы не обращали внимания.

Ответить

Shenmue

Анастасия
–1

Так то он не рамку продавал

Ответить

Скучный шар

3

Он много где бывал

Ответить

Руслан Астратов

2

Красавчик! 

Если есть возможность, почему бы на этих ряженых тварях не заработать. Да ещё и на благое дело

Ответить

Николай Боча

0

Тут сидишь и думаешь, как расплатится по кредитам)))) а тут бац, сделал снимок и ты миллионер))))

Ответить

Общественный нос

Николай
4

Для этого нужно годами фоткать и жить на грани с нищетой

Ответить

GoodSanta

Общественный
1

Вперемешку с посещением реабилитационных клиник

Ответить

Имя Фамилия

–1

Зачем покупать то, что можно в свободном доступе распечатать в каком угодно варианте. Причуды богатых, тупо автограф купила за 2 млн

Ответить

Anton

Имя
1

Ты либо тупой, либо это жирный троллинг, либо все вместе

Ответить

#realfiddy

–2

Пиздец чел айфон 

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AZP

–13

Ну и дурак, блять.
Два ляма на кармане лучше, чем донат куда-то там.

Ответить

Никита Борисова

AZP
1

А вот и электорат путена подъехал.

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Шило

AZP
1

Кажется, что её оценили в два ляма именно по той причине, что деньги пойдут на благотворительность.

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