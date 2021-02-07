Аукцион начался днём 6 февраля, торги стартовали с 10 тысяч рублей. Деньги, полученные от продажи фотографии, Марков пообещал перевести равными частями на счета организаций «ОВД-Инфо» и «Апология протеста», которые помогают задержанным на акциях протеста.

Дмитрий Марков — известный российский фотограф, который в том числе был героем выпусков «вДудя» и «Редакции». 2 февраля его задержали у здания суда, где слушалось дело о замене срока Алексею Навальному. В соцсетях сделанный им снимок силовика под портретом Путина назвали символом начала 2021 года в России, он разошёлся на фотожабы.