Фотограф Дмитрий Марков продал снимок с силовиком за два миллиона рублей. Деньги он передаст правозащитным организациям Статьи редакции
Аукцион длился сутки.
Подписанный отпечаток фотографии, которую Марков сделал в ОВД Косино-Ухтомский, приобрела женщина по имени Екатерина. Об этом фотограф рассказал в фейсбуке.
Аукцион начался днём 6 февраля, торги стартовали с 10 тысяч рублей. Деньги, полученные от продажи фотографии, Марков пообещал перевести равными частями на счета организаций «ОВД-Инфо» и «Апология протеста», которые помогают задержанным на акциях протеста.
Дмитрий Марков — известный российский фотограф, который в том числе был героем выпусков «вДудя» и «Редакции». 2 февраля его задержали у здания суда, где слушалось дело о замене срока Алексею Навальному. В соцсетях сделанный им снимок силовика под портретом Путина назвали символом начала 2021 года в России, он разошёлся на фотожабы.
Если душка не хватило выйти на митинги, то ждите свою законную пайку и не бухтите
Все справедливо
Рекомендую ролик с ним у Дудя, даже если Дудь вам неприятен.
Оч мощный фильм.
https://youtu.be/QDHYQ9Nd-GU
Мне одной кажется, что рамка чудовищная?
Он писал, что рамка другая будет, чтобы не обращали внимания.
Красавчик!
Если есть возможность, почему бы на этих ряженых тварях не заработать. Да ещё и на благое дело
Тут сидишь и думаешь, как расплатится по кредитам)))) а тут бац, сделал снимок и ты миллионер))))
Общественный нос
Для этого нужно годами фоткать и жить на грани с нищетой
Зачем покупать то, что можно в свободном доступе распечатать в каком угодно варианте. Причуды богатых, тупо автограф купила за 2 млн
Ну и дурак, блять.
Два ляма на кармане лучше, чем донат куда-то там.