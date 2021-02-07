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Ольга Щербинина

В Ноттингеме «Джокера» отправили в тюрьму за нападение с мячом для боулинга. До этого он совершил более 100 преступлений Статьи редакции

Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжких телесных повреждений.

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Дэмиен Хаммонд

Суд вынес 31-летнего Дэмиену Хаммонду так называемый «расширенный приговор», чтобы защитить общественность. Всего мужчина проведёт в тюрьме 16 лет, сообщает Би-би-си. Издание отмечает, что Хаммонд известен в городе тем, что постоянно расхаживает в гриме и костюме врага Бэтмена Джокера.

30 декабря 2019 года Хаммонд из окна бросил мяч, завёрнутый в джинсы, в голову муниципального служащего. Тот убирал с тротуара телевизор, который подсудимый оставил там ранее. Мячом пострадавшему проломило череп, у него началось кровоизлияние в мозг. Мужчина выжил, но, как отметили на суде, «никогда не будет прежним».

Фото полиции Ноттингема

После нападения Хаммонд два часа сопротивлялся полиции, угрожая убить любого, кто попытается проникнуть в его квартиру. В конце концов он поджёг себя и выбросился из окна. По словам прокурора, Хаммонд с 12-летнего возраста совершил более 100 преступлений. В их число входят кражи, хулиганство, нанесение ущерба и общественные беспорядки. В 2016 году его приговорили к году тюремного заключения за ранение.

У мужчины наблюдаются проблемы с психическим здоровьем, ему прописывали антипсихотические препараты, но прокурор заявил, что Хаммонд от них отказывался. При этом мужчина давно принимает наркотики. В суде заявили, что во время нападения он был под их воздействием. Однако полиция уверена, что при этом Хаммонд действовал осознанно и хотел причинить вред своей жертве.

#новости #великобритания

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Пушной сильно изменился за эти годы

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Вкусный ихтиандр

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похож на пушного с понасенковым

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