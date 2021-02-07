В Ноттингеме «Джокера» отправили в тюрьму за нападение с шаром для боулинга. До этого он совершил более 100 преступлений Статьи редакции
Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжких телесных повреждений.
Суд вынес 31-летнего Дэмиену Хаммонду так называемый «расширенный приговор», чтобы защитить общественность. Всего мужчина проведёт в тюрьме 16 лет, сообщает Би-би-си. Издание отмечает, что Хаммонд известен в городе тем, что постоянно расхаживает в гриме и костюме врага Бэтмена Джокера.
30 декабря 2019 года Хаммонд из окна бросил шар, завёрнутый в джинсы, в голову муниципального служащего. Тот убирал с тротуара телевизор, который подсудимый оставил там ранее. Шаром пострадавшему проломило череп, у него началось кровоизлияние в мозг. Мужчина выжил, но, как отметили на суде, «никогда не будет прежним».
После нападения Хаммонд два часа сопротивлялся полиции, угрожая убить любого, кто попытается проникнуть в его квартиру. В конце концов он поджёг себя и выбросился из окна. По словам прокурора, Хаммонд с 12-летнего возраста совершил более 100 преступлений. В их число входят кражи, хулиганство, нанесение ущерба и общественные беспорядки. В 2016 году его приговорили к году тюремного заключения за ранение.
У мужчины наблюдаются проблемы с психическим здоровьем, ему прописывали антипсихотические препараты, но прокурор заявил, что Хаммонд от них отказывался. При этом мужчина давно принимает наркотики. В суде заявили, что во время нападения он был под их воздействием. Однако полиция уверена, что при этом Хаммонд действовал осознанно и хотел причинить вред своей жертве.
Вкусный ихтиандр
похож на пушного с понасенковым
Стать всем известным нереально,
Но я, мечту свою лелея,
Решил проблему гениально —
Я совершаю преступленья.
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Русский интерфейс ютьюба
КРИНЖ
Вот до чего гамбургеры доводят людей. ЗАПРЕТИТЬ МАКДОНАЛЬС В РОССИИ
Хаммонд после топгира совсем одичал.
бежал обратно в ноттингем, как только мог, шериф,
и стража бросилась за ним, его опередив
🃏
Если меньше публиковать новости о сумасшедших с "хэштегами" по типу "джокер", "националист" или "мусульманин", может будет меньше подобных случаев?
100 преступлений. 100!!! За это время так и не сумели точно установить - больной он или нет. Все понимаю, но этого не понимаю