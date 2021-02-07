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Ольга Щербинина

В Ноттингеме «Джокера» отправили в тюрьму за нападение с шаром для боулинга. До этого он совершил более 100 преступлений Статьи редакции

Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжких телесных повреждений.

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Дэмиен Хаммонд

Суд вынес 31-летнего Дэмиену Хаммонду так называемый «расширенный приговор», чтобы защитить общественность. Всего мужчина проведёт в тюрьме 16 лет, сообщает Би-би-си. Издание отмечает, что Хаммонд известен в городе тем, что постоянно расхаживает в гриме и костюме врага Бэтмена Джокера.

30 декабря 2019 года Хаммонд из окна бросил шар, завёрнутый в джинсы, в голову муниципального служащего. Тот убирал с тротуара телевизор, который подсудимый оставил там ранее. Шаром пострадавшему проломило череп, у него началось кровоизлияние в мозг. Мужчина выжил, но, как отметили на суде, «никогда не будет прежним».

Фото полиции Ноттингема

После нападения Хаммонд два часа сопротивлялся полиции, угрожая убить любого, кто попытается проникнуть в его квартиру. В конце концов он поджёг себя и выбросился из окна. По словам прокурора, Хаммонд с 12-летнего возраста совершил более 100 преступлений. В их число входят кражи, хулиганство, нанесение ущерба и общественные беспорядки. В 2016 году его приговорили к году тюремного заключения за ранение.

У мужчины наблюдаются проблемы с психическим здоровьем, ему прописывали антипсихотические препараты, но прокурор заявил, что Хаммонд от них отказывался. При этом мужчина давно принимает наркотики. В суде заявили, что во время нападения он был под их воздействием. Однако полиция уверена, что при этом Хаммонд действовал осознанно и хотел причинить вред своей жертве.

#новости #великобритания

32 32 комментария
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Довольный крюк

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Пушной сильно изменился за эти годы

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Вкусный ихтиандр

Довольный
6

похож на пушного с понасенковым

Ответить

Артём Илющенко

Вкусный
0

Пушасенков

Ответить

Романелло Кивогенс

Довольный
3

Стать всем известным нереально,
Но я, мечту свою лелея,
Решил проблему гениально —
Я совершаю преступленья.

Ответить

Shenmue

Довольный
2

И не только он

Ответить

Pavel Pavel

Довольный
0

Влияние Митрофановой

Ответить

norm

11
Ответить

MangaloriANAL

4

Открыл эту новость, затем открыл Ютуб:

Ответить

Ivan Uralskiy

MangaloriANAL
–11

Русский интерфейс ютьюба

КРИНЖ

Ответить

Dmitry Yashin

Ivan
6

O, vi iz Anglii?

Ответить

MangaloriANAL

Ivan
4
Ответить

Артём Илющенко

Ivan
1

что не так с интерфейсом?

Ответить

Подобный утюг

Артём
1

В Кирове такой х#йни нет

Ответить

Oldfag TV

Подобный
1

Конечно, там же Красников

Ответить

Игуш Шариев

4

Вот до чего гамбургеры доводят людей. ЗАПРЕТИТЬ МАКДОНАЛЬС В РОССИИ

Ответить

velvetdust

Игуш
–5

Это не беларус-оппозиционер? 

Ответить

Officer Bubenbosh

4

У нас тоже такие водятся 🤔

Ответить

AD AS

2

Дворника жалко

Ответить

bounty hunter

2

Но сам себя он считает ебать бунтарём, жертвой и борцом с системой

Ответить

Not Yet

2

Рано радуются, в том чтобы его посадили и был его план)

Ответить

Владимир Филатов

1

Хаммонд после топгира совсем одичал.

Ответить

Довольный крюк

Владимир
1

Теперь это точно bottomGear

Ответить

Oldfag TV

Владимир
0

после ГрандТура тогда уж

Ответить

Morgan

Oldfag
0

После Великих эскапистов тогда уж.

Ответить

Oldfag TV

Morgan
1

Не выебывайся)

Ответить

Slam Dunk

1

Долбоёб и мудачьё. Но зачем эта новость здесь вообще?

Ответить

Особый франт

1

В конце концов он поджёг себя и выбросился из окна.

Так он выжил и его потом судили?

Ответить

Ivan Uralskiy

0

Странно, что бронсона в статье ни разу не упомянули

Ответить

Ваша Закладко

0

бежал обратно в ноттингем, как только мог, шериф,
и стража бросилась за ним, его опередив 
🃏

Ответить

German Zarovniaev

0

Если меньше публиковать новости о сумасшедших с "хэштегами" по типу "джокер", "националист" или "мусульманин", может будет меньше подобных случаев?

Ответить

Небольшой Лебовски

0

Боулинг придумали не для этого, Джокер!
Ты уже не во Вьетнаме

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Искандер Тарламов

0

100 преступлений. 100!!! За это время так и не сумели точно установить - больной он или нет. Все понимаю, но этого не понимаю

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