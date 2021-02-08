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Артём Мазанов

Песков заявил о возможности встретить август «с открытым забралом» — без коронавирусных ограничений Статьи редакции

Главное, не с запотевшим.

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу летом достигнет 60%. Это позволит вернуться к допандемийной жизни. Об этом пишет ТАСС.

Песков уточнил, что необходимость формирования иммунитета у 60% жителей Земли, причём как естественным, так и искусственным путём — это расчёты иммунологов. По его словам, над этим, хоть и разновекторно, работают многие страны, включая США и Россию.

Август уже будет, что называется, с открытым забралом. Я думаю, что к середине лета [сформируется достаточный коллективный иммунитет].

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано свыше 3,9 миллиона случаев заражения коронавирусом. 7 февраля зарегистрировали 16 048 новых случаев.

#новости #covid19 #песков

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Илья Ерохин

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Юморист

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Максим Шпилёв

9

Август уже будет, что называется, с открытым забралом

Будут пиз..ть людей не прикрываясь

Ответить

Глеб Горохов

3

Ебалом

Ответить

Ху Эмай

Глеб
2

Разбитым?

Ответить

Глеб Горохов

Ху
3

Ну типа

Ответить

Ху Эмай

Глеб
0

Не хочу Август

Ответить

Глеб Горохов

Ху
0

А Августину?

Ответить

Злобный Капитан Немо

Ху
0

Мечты

Ответить

Ху Эмай

2

Иммунитет, вроде всего на несколько месяцев, не?
России зарегистрировано свыше 3,9 миллиона случаев заражения коронавирусом

И интересно, как считают. У меня антитела(сдавал тест на G и M), но все ПЦР тесты, что сдавал, отрицательные. Я есть в этой статистике?

Ответить

Varep

Ху
0

А у меня были сначала ПЦР положительные, потом стали отрицательные, буду ли я считаться человеком с антителами..?

Ответить

Командный хот-дог

Varep
2

А ПЦР показывает антитела?

Нет 🌚

Ответить

ouxen

Командн…
1

ПЦР

православная церковь россии?

Ответить

Ху Эмай

Varep
0

Хер его знает. По логике да, но они могут учитывать, только тех, кто тест сдал и получил положительный результат. 

Ответить

Глеб Горохов

0

Тут че то недавно новость была, что с новым штаммом нам всем всё равно пизда

Ответить

Ху Эмай

Глеб
2

Так об этом и речь. Иммунитет к одному штамму, а вирус мутирует и антитела к прежнему штамму становятся бесполезны. Это, как с гриппом, он мутирует бесконечно. 

Ответить

Bad Mother Fucker

Ху
0

но смертность от него гораздо меньше

Ответить

Таинственный

Bad
0

Есть первые данные (пока неподтверждённым), что наоборот выше. У британского штамма смертность может быть выше на 30%, а
южноафриканский, бразильский и японский штаммы согласно исследованиям пфайзер и модерны менее восприимчивы к рнк-вакцинам. 

https://meduza.io/amp/feature/2021/01/28/britanskiy-shtamm-koronavirusa-pohozhe-bolee-letalen-protiv-yuzhnoafrikanskogo-mogut-ne-srabotat-privivki-a-est-esche-brazilskiy

Такие дела

Ответить

Bad Mother

Таинств…
0

я про грипп

все новые штаммы менее смертоносны для людей, у которых уже есть антитела

Ответить

Таинственный

Bad
0

Ну вот в том и дело, что похоже ковид с гриппом некорректно сравнивать, слишком разные вирусы.

Ответить

Ivan Boldyrev

Ху
0

Коронавирус мутирует гораздо медленнее вируса гриппа. 

Ответить

Константин Чегемов

0

Про открытое забрало [шлема?] звучит неоднозначно) 

Ответить

Коммунальный огонь

Константин
2

Очень даже однозначно

Ответить

AZP

0

с открытым забралом

И с кислым ебалом

Ответить

GoodSanta

AZP
1

Но денег навалом

Ответить

GoodSanta

0

Песков уточнил, что необходимость формирования иммунитета у 60% жителей Земли

Разве к постоянно мутирующему вирусу может быть иммунитет? особенно коллективный?

Ответить

Лысина Арика

GoodSanta
1

Ну мы же как-то живём с гриппом, суть в том, чтоб корона стала сезонной/ 

Ответить

Глеб Горохов

0

Когда нечего сказать, Песков начинает давать ложные надежды

Ответить

Вова А.

0

.

Ответить

Твоего деда дед

0

* Глупая шутка про запотевшее забрало *

Ответить

Bad Mother Fucker

Твоего
0

дизлайк за глупую шутку

Ответить

Твоего деда дед

Bad
0

* Умная шутка про запотевшее забрало *

Ответить

Bad Mother

Твоего
0

лайк за умную шутку

Ответить

Илья

Твоего
–1

Вполне остроумная

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