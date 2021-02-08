По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу летом достигнет 60%. Это позволит вернуться к допандемийной жизни. Об этом пишет ТАСС.

Песков уточнил, что необходимость формирования иммунитета у 60% жителей Земли, причём как естественным, так и искусственным путём — это расчёты иммунологов. По его словам, над этим, хоть и разновекторно, работают многие страны, включая США и Россию.