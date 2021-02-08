Песков заявил о возможности встретить август «с открытым забралом» — без коронавирусных ограничений Статьи редакции
Главное, не с запотевшим.
По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу летом достигнет 60%. Это позволит вернуться к допандемийной жизни. Об этом пишет ТАСС.
Песков уточнил, что необходимость формирования иммунитета у 60% жителей Земли, причём как естественным, так и искусственным путём — это расчёты иммунологов. По его словам, над этим, хоть и разновекторно, работают многие страны, включая США и Россию.
По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано свыше 3,9 миллиона случаев заражения коронавирусом. 7 февраля зарегистрировали 16 048 новых случаев.
Август уже будет, что называется, с открытым забралом
Будут пиз..ть людей не прикрываясь
Ебалом
Ну типа
Иммунитет, вроде всего на несколько месяцев, не?
России зарегистрировано свыше 3,9 миллиона случаев заражения коронавирусом
И интересно, как считают. У меня антитела(сдавал тест на G и M), но все ПЦР тесты, что сдавал, отрицательные. Я есть в этой статистике?
Тут че то недавно новость была, что с новым штаммом нам всем всё равно пизда
но смертность от него гораздо меньше
Есть первые данные (пока неподтверждённым), что наоборот выше. У британского штамма смертность может быть выше на 30%, а
южноафриканский, бразильский и японский штаммы согласно исследованиям пфайзер и модерны менее восприимчивы к рнк-вакцинам.
https://meduza.io/amp/feature/2021/01/28/britanskiy-shtamm-koronavirusa-pohozhe-bolee-letalen-protiv-yuzhnoafrikanskogo-mogut-ne-srabotat-privivki-a-est-esche-brazilskiy
Такие дела
я про грипп
все новые штаммы менее смертоносны для людей, у которых уже есть антитела
Ну вот в том и дело, что похоже ковид с гриппом некорректно сравнивать, слишком разные вирусы.
Про открытое забрало [шлема?] звучит неоднозначно)
Песков уточнил, что необходимость формирования иммунитета у 60% жителей Земли
Разве к постоянно мутирующему вирусу может быть иммунитет? особенно коллективный?
Ну мы же как-то живём с гриппом, суть в том, чтоб корона стала сезонной/
* Глупая шутка про запотевшее забрало *
дизлайк за глупую шутку
* Умная шутка про запотевшее забрало *