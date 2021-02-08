Двоих авторов оппозиционного телеграм-канала, силой доставленных в Чечню, заподозрили в пособничестве терроризму Статьи редакции
В июле 2020 года «Российская ЛГБТ-сеть» помогла молодым людям уехать в Нижний Новгород.
20-летнего Саляха Магомадова и 17-летнего Исмаила Исаева подозревают в пособничестве членам незаконного вооруженного формирования (часть 2 статьи 208 УК РФ). Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный» со ссылкой на министра информации и печати Чечни Ахмеда Дудаева.
По словам чиновника, Магомадова и Исаева опросили в присутствии их отца, они дали признательные показания о том, что занимались пособничеством члену НВФ Борчишвили Рустаму, который входил в террористическую группу боевика Аслана Бютукаева, убитого в январе.
«Медиазона» также сообщает, что чеченские следователи передали адвокату юношей записку об их признании в помощи участнику НВФ. В ней они рассказали, что в июне 2020 года они передавали продукты участнику НВФ, и в их действиях есть признаки состава преступления.
Магомадов и Исаев — модераторы оппозиционного телеграм-канала Osal Nakh 95, весной 2020 они пожаловались, что их держали в подвале казармы полка Патрульно-постовой службы им. А. Кадырова в Грозном и «заставляли под пытками признать существование бога, а также учить наизусть Коран, биографию Ахмат-Хаджи Кадырова и гимны [России и Чечни]». Активисты помогли им покинуть Чечню, но 4 февраля 2021 года юношей задержали и отвезли в Чечню.
Государство в государстве
По идее, так федерация и должна работать, но в пынинской федерации оно работает в какую-то странную сторону
Не рекомендую вам комментировать эту новость, есть статья за оправдание терроризма.
Дон
И вообще - молчите, бойтесь и сидите дома
Я оправдываю терроризм на деньги налогоплательщиков!
Ну его забанили
Это уже не ответственность комитета имхо. Они не рекламировали отдавать ему деньги, а просто медленно отреагировали на жалобы.
Ну это имхо
Ну жалоба на него была в субботу, насколько я знаю. Раздавать подписки не запрещено.
чеченские следователи передали адвокату юношей записку об их признании
чеченский УПК
В июле 2020 года «Российская ЛГБТ-сеть» помогла молодым людям уехать в Нижний Новгород.
Лучше бы, конечно, в Европу. А теперь им точно пизда. Волосатая.
Вполне возможно они как раз занимались оформлением документов. Один из них несовершеннолетний, кстати, его сложнее вывезти.