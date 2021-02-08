В июле 2020 года «Российская ЛГБТ-сеть» помогла молодым людям уехать в Нижний Новгород.

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20-летнего Саляха Магомадова и 17-летнего Исмаила Исаева подозревают в пособничестве членам незаконного вооруженного формирования (часть 2 статьи 208 УК РФ). Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный» со ссылкой на министра информации и печати Чечни Ахмеда Дудаева.

По словам чиновника, Магомадова и Исаева опросили в присутствии их отца, они дали признательные показания о том, что занимались пособничеством члену НВФ Борчишвили Рустаму, который входил в террористическую группу боевика Аслана Бютукаева, убитого в январе.

Бютукаев был одним из лидеров бандподполья на Северном Кавказе и фигурантом уголовного дела о теракте в аэропорту «Домодедово», где погибли 37 человек.

«Медиазона» также сообщает, что чеченские следователи передали адвокату юношей записку об их признании в помощи участнику НВФ. В ней они рассказали, что в июне 2020 года они передавали продукты участнику НВФ, и в их действиях есть признаки состава преступления.