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Артём Мазанов

Двоих авторов оппозиционного телеграм-канала, силой доставленных в Чечню, заподозрили в пособничестве терроризму Статьи редакции

В июле 2020 года «Российская ЛГБТ-сеть» помогла молодым людям уехать в Нижний Новгород.

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20-летнего Саляха Магомадова и 17-летнего Исмаила Исаева подозревают в пособничестве членам незаконного вооруженного формирования (часть 2 статьи 208 УК РФ). Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный» со ссылкой на министра информации и печати Чечни Ахмеда Дудаева.

По словам чиновника, Магомадова и Исаева опросили в присутствии их отца, они дали признательные показания о том, что занимались пособничеством члену НВФ Борчишвили Рустаму, который входил в террористическую группу боевика Аслана Бютукаева, убитого в январе.

Бютукаев был одним из лидеров бандподполья на Северном Кавказе и фигурантом уголовного дела о теракте в аэропорту «Домодедово», где погибли 37 человек.

«Медиазона» также сообщает, что чеченские следователи передали адвокату юношей записку об их признании в помощи участнику НВФ. В ней они рассказали, что в июне 2020 года они передавали продукты участнику НВФ, и в их действиях есть признаки состава преступления.

Магомадов и Исаев — модераторы оппозиционного телеграм-канала Osal Nakh 95, весной 2020 они пожаловались, что их держали в подвале казармы полка Патрульно-постовой службы им. А. Кадырова в Грозном и «заставляли под пытками признать существование бога, а также учить наизусть Коран, биографию Ахмат-Хаджи Кадырова и гимны [России и Чечни]». Активисты помогли им покинуть Чечню, но 4 февраля 2021 года юношей задержали и отвезли в Чечню.

#новости #чечня

33 33 комментария
27
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33 комментария
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Колючий Слава

17

Лгбт-террористы 

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Голубой Мурод

Колючий
6

Взрывают бочку лубриканта из которого вылетают фаллосы

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Ze Katze

Голубой
3

Водят гей-кары, начинённые  бусами массового поражения и взрывоопасными материалами 

Ответить

Колючий Слава

Ze
3

Анальными шариками массового поражения 

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Небесный корабль

12

Ни о каком праве и правосудии в рф вообще говорить не приходится, но Чечня это особо выделяющийся регион....

Ответить

Закомплексованная Душа

Небесный
4

Государство в государстве

Ответить

Дмитрий Шубкин

Закомплексованн…
3

террористы в законе

Ответить

alexferman

Закомплексованн…
0

По идее, так федерация и должна работать, но в пынинской федерации оно работает в какую-то странную сторону

Ответить

Varep

6

Не рекомендую вам комментировать эту новость, есть статья за оправдание терроризма.

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Andre Macareno

Varep
14

Дон

Ответить

Dmitry Pasyutin

Andre
0

жи есть

Ответить

Очень вкусное говно

Andre
0

Эрондондон

Ответить

Сергей Королевский

Varep
3

И вообще - молчите, бойтесь и сидите дома 

Ответить

eNCake

Сергей
1

И нологи, плотите нологи...

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Максим Ростокин

Varep
3

Я оправдываю терроризм на деньги налогоплательщиков!

Ответить

Varep

Максим
0

Так держать, отправляю вам ваши $15!

Ответить

AZP

Varep
2

Отправят сидеть в Чечню.

Ответить

ouxen

Varep
0

админам пох на юзров, про вчерашнего мошенника так и не ответили

Ответить

Колючий Слава

ouxen
1

Ну его забанили

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ouxen

Колючий
0

а бабки кто вернёт вкладчикам, Мовродий?

Ответить

Колючий Слава

ouxen
0

Это уже не ответственность комитета имхо. Они не рекламировали отдавать ему деньги, а просто медленно отреагировали на жалобы.
Ну это имхо

Ответить

ouxen

Колючий
0

попустительствовали и не пресекали больше недели скам, зато орлова оперативно забанили

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Колючий Слава

ouxen
0

Ну жалоба на него была в субботу, насколько я знаю. Раздавать подписки не запрещено.

Ответить

ouxen

Колючий
0

началось неделю назад и потом активность в четверг, нахуя забанили то, теперь он не может ответить в личку никому, вдруг он честный

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Колючий

ouxen
0

Честно чистит переписки и блочит 
( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

ouxen

Колючий
0

не, это его заблочили

Ответить

Колючий

ouxen
0

Когда блочат, переписка не удаляется 
И жалоба на удаление и блок был до его бана 

Ответить

ouxen

Колючий
1

ну все так

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Bad Mother Fucker

10

чеченские следователи передали адвокату юношей записку об их признании 

чеченский УПК

Ответить

Stanley H. Tweedle

5

Где тут местный чеченский нацист, утверждающий что всё там нормально?

Ответить

AZP

4

В июле 2020 года «Российская ЛГБТ-сеть» помогла молодым людям уехать в Нижний Новгород.

Лучше бы, конечно, в Европу. А теперь им точно пизда. Волосатая.

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Антон Пострунин

AZP
1

Вполне возможно они как раз занимались оформлением документов. Один из них несовершеннолетний, кстати, его сложнее вывезти. 

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Mraz

1

Ёбари-террористы

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