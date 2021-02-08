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Артём Мазанов

СМИ: в больнице умер мужчина, устроивший 31 января самосожжение в центре Москвы Статьи редакции

По данным полиции, он боролся с мошенниками, которые обманули его и отобрали у него квартиру.

63-летний Виктор Руденко находился в реанимации с тяжёлыми ожогами. Он умер, не приходя в сознание. Об этом сообщили Baza, Mash и телеграм-канал 112.

Руденко доставили в больницу 31 января — в день протестной акции в поддержку Алексея Навального. Но его самосожжение связывают с действиями мошенников, которые покушались на его квартиру. СМИ также выяснили, что он состоял на учете в ПНД около 20 лет.

В Москве мужчина попытался совершить…
Сейчас ему оказывают помощь.
tjournal.ru

#новости #происшествия

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Агрессивный нос

1

Мошенники победили.
Как и всегда в России.

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Яркий кубок

1

По данным полиции, он боролся с мошенниками, которые обманули его и отобрали у него квартиру.

самосожжение как то помогает в этом вопросе?

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Marhal_New _Arleana

Яркий
0

Обычно такое влечет за собой последствия. Как минимум доведения до самоубийства. Есть такая статья.

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Ужасный Влад

Яркий
0

Определённо

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