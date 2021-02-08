СМИ: в больнице умер мужчина, устроивший 31 января самосожжение в центре Москвы Статьи редакции
По данным полиции, он боролся с мошенниками, которые обманули его и отобрали у него квартиру.
63-летний Виктор Руденко находился в реанимации с тяжёлыми ожогами. Он умер, не приходя в сознание. Об этом сообщили Baza, Mash и телеграм-канал 112.
Руденко доставили в больницу 31 января — в день протестной акции в поддержку Алексея Навального. Но его самосожжение связывают с действиями мошенников, которые покушались на его квартиру. СМИ также выяснили, что он состоял на учете в ПНД около 20 лет.
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4 комментария
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Обычно такое влечет за собой последствия. Как минимум доведения до самоубийства. Есть такая статья.
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