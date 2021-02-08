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Артём Мазанов

В США застрелили 20-летнего блогера во время съёмок ютуб-пранка с ограблением Статьи редакции

Молодой человек вместе с другом хотел разыграть группу людей, сымитировав ограбление с ножом. Но это приняли за реальную угрозу.

Место убийства Фото с фейсбука Roger Fregoso

23-летний Дэвид Старнс-младший застрелил Тимоти Уилкса 5 февраля около парка развлечений в Нэшвилле, объяснив это самообороной. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на полицию.

Полицейские приступили к расследованию инцидента, но обвинений пока не предъявили. По их данным, Уилкс хотел разыграть группу людей на парковке и опубликовать ролик на ютубе. Вместе с другом он сымитировал ограбление с использованием ножей для разделки мяса. Старнс сообщил сотрудникам полиции, что не знал о пранке и воспринял угрозу всерьёз.

Пранки с ограблениями популярны на ютубе и набирают миллионы просмотров, отмечают в BuzzFeed News. В августе 2020 года близнецам Строукс предъявили обвинение в преступлении в связи с двумя пранками с ограблением банка, которые они сняли для аудитории в шесть миллионов подписчиков. Адвокаты близнецов заявили, что они не совершили противоправных действий при съёмках видео.

#новости #сша #происшествия

5029 просмотров
48 48 комментариев
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48 комментариев
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Невероятный ключ

59

Пранекера убили во время пранка

Естественный отбор пранкеров в природе

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Наивный парфюмер

Невероятный
2

а что если эта новость - пранк?

Ответить

Региональный глобус

Наивный
1

а твоя фамилия ненастоящая 

Ответить

Наивный парфюмер

Региона…
0

удивительное рядом

Ответить

Alexandr

Невероятный
0

И общество стало здоровее, и генофонд качественнее.

Ответить

Maksytoff

Невероятный
0

Влад Бумага уже поддержал челлендж?))

Ответить

Ваня Погост

27
Ответить

Кисель Имбиревич

26

Земля металлом людям которые пугают ножом других людей 

Ответить

Смешной колос

24

тащемта застрелившему надо не только оправдательный, но и премию выдать за выпил дегенератов

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1 2

–20

Это в Америке прикол такой по всех огонь открывать? Типа не "мордой в пол", не шокером, а сразу так "ой, что там за тень двигается, ебните туда из гранатомёта"

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Колючий Слава

1
34

Там, как в нормальной стране, люди имеют право защищаться, когда на них нападают с ножами 

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Комментарий удален

Колючий Слава

Дмитрий
12

Хотел сымитировать нападаение с ножом. Значит пошел нападать, но не хотел реально бить. А надо ждать, когда тебя ранят?

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Комментарий удален

Колючий Слава

Дмитрий
0

Что ты написал?

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Комментарий удален

Наивный

Дмитрий
1

хорошее дело предлагаешь

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Колючий

Дмитрий
1

Меглин? Зачем ты косишь под Диму?
@Вахтёр 

Ответить

Наивный парфюмер

Дмитрий
1

а сорян ты дима, прости

Ответить

Наивный парфюмер

Наивный
1

бес попутал

Ответить

Наивный парфюмер

Дмитрий
1

представь что бы ты сделал еслиб пришел чел в твой магазин и начал угрожать и махаться ножом

Ответить

1 2

Наивный
0

Я бы может и достал оружие, но просто пригрозил и обезвредил его, а не наебнул

Ответить

Смешной колос

1
1

обезвредил его

Такие трюки даже люди с подготовкой обычной полиции не проворачивают, а тут речь про обычного человека

Он едва ли в стрессовой ситуации мог прицельно стрелять, только "куда-то туда в сторону угрозы"

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Наивный парфюмер

1
1

я в какой-то мере согласен, будь это не оружие а шокер - был бы другой исход конечно

Ответить

Наивный парфюмер

1
1

тут еще важно понять что такие магазы мелкие и грабят скорее всего частенько, и поэтому они особо не заморачиваются со всем этим

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Колючий Слава

1
0

Ну может он испугался. Ты ж не знаешь как реагировать, когда на тебя нападают с ножом.
Обычно лучше ебнуть, а потом разбираться в безопасности.

Ответить

1 2

Колючий
0

Не очень хочу жить в стране, в которой "лучше ёбнуть, а потом разбираться"

Ответить

Колючий

1
1

Не нападай на людей с ножами, даже по приколу, и в тебя не будут стрелять. Все же просто.

Ответить

Комментарий удален

Жабка

1
1

При угрозе нож против пистолета нельзя давать сокращать дистанцию. Возможно применение оружия будет оправдано поведением пранкера.

Ответить

Колючий Слава

1
0

Зря обиделся на меня. От меня минуса к твоему комменту нет.

Ответить

1 2

1
0

Я обидел какие-то либертарианские чувства?

Ответить

Artem Kondratev

1
0

Это в Америке прикол такой по всех огонь открывать?

Зависит от штата.
Где-то можно просто с собой кольт таскать и при необходимости достать и пустить в дело.
Где-то примерно как у нас.

Но вообще, как уже написали, уклон в сторону того, что человек имеет право на оборону. А не как у нас - сначала надо чтоб тебя порезали до полусмерти и только потом можно сдачи давать.

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Sergey Karbivnichiy

7

Убийственный пранк.

Ответить

Сложный рак

2

Пранкер был чернокожий или нет?

Ответить

Даша Лейзаренко

Сложный
0

белый

Ответить

Наивный парфюмер

Даша
28

а, ну тогда

Ответить

Jenny Smith

Наивный
0

а правда ж, никто и не почешется. вот если бы чёрный был...

Ответить

Dmitry Shiryaev

Jenny
0

черных постоянно убивают, потому что они постоянно вылупаются. Но вам, в Барнауле, на это должно быть похуй

Ответить

Proton

Сложный
0

Кстати да, интересно, какая реакция была бы

Ответить

Андрей Кнорозов

2

А видос то есть?

Ответить

Наивный парфюмер

1

блин, жаль что не соболев

Ответить

Дмитрий Киселев

Наивный
1

или лексуса с вованом

Ответить

Лев Глебович

1

Все правильно сделал!

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Обосранный унитаз

0

По мощам и елей , по говну и черепок

Ответить

Владимир Филатов

0

больше долбоёбов - меньше долбоёбов 

Ответить

Sergey Korneev

0

гений

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Disco Dinosaur

0

Эдвард Бил там бы давно кормил червей

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Ушёл и не вернулся

0
Ответить

Дмитрий Овсянников

0

Старнс сообщил сотрудникам полиции, что не знал о пранке и воспринял угрозу всерьёз.

Зато не постанова🤙🤙🤙

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Роман Авеличев

0

Play stupid games, win stupid prizes

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Прямой химик

0

Чувак, который завалил идиота - is absolutely killing it

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Комментарии

Artem Kondratev

В США застрелили 20-летнего…

Ху Эмай

Запись в подсайте Twitter

🍀

В США застрелили 20-летнего…

Лёха Ебленюк

В США застрелили 20-летнего…

1 2

В США застрелили 20-летнего…

Zoibana

В США застрелили 20-летнего…

Лёха Ебленюк

В США застрелили 20-летнего…

Евгений Клочков

В США застрелили 20-летнего…

🍀

В США застрелили 20-летнего…

Maksytoff

В США застрелили 20-летнего…

1 2

В США застрелили 20-летнего…

1 2

В США застрелили 20-летнего…

🍀

В США застрелили 20-летнего…

Zzzzzzz

Плоский Макконахи, война…
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