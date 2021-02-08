Молодой человек вместе с другом хотел разыграть группу людей, сымитировав ограбление с ножом. Но это приняли за реальную угрозу.

Место убийства Фото с фейсбука Roger Fregoso

23-летний Дэвид Старнс-младший застрелил Тимоти Уилкса 5 февраля около парка развлечений в Нэшвилле, объяснив это самообороной. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на полицию.

Полицейские приступили к расследованию инцидента, но обвинений пока не предъявили. По их данным, Уилкс хотел разыграть группу людей на парковке и опубликовать ролик на ютубе. Вместе с другом он сымитировал ограбление с использованием ножей для разделки мяса. Старнс сообщил сотрудникам полиции, что не знал о пранке и воспринял угрозу всерьёз.

Пранки с ограблениями популярны на ютубе и набирают миллионы просмотров, отмечают в BuzzFeed News. В августе 2020 года близнецам Строукс предъявили обвинение в преступлении в связи с двумя пранками с ограблением банка, которые они сняли для аудитории в шесть миллионов подписчиков. Адвокаты близнецов заявили, что они не совершили противоправных действий при съёмках видео.