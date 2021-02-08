В США застрелили 20-летнего блогера во время съёмок ютуб-пранка с ограблением Статьи редакции
Молодой человек вместе с другом хотел разыграть группу людей, сымитировав ограбление с ножом. Но это приняли за реальную угрозу.
23-летний Дэвид Старнс-младший застрелил Тимоти Уилкса 5 февраля около парка развлечений в Нэшвилле, объяснив это самообороной. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на полицию.
Полицейские приступили к расследованию инцидента, но обвинений пока не предъявили. По их данным, Уилкс хотел разыграть группу людей на парковке и опубликовать ролик на ютубе. Вместе с другом он сымитировал ограбление с использованием ножей для разделки мяса. Старнс сообщил сотрудникам полиции, что не знал о пранке и воспринял угрозу всерьёз.
Пранки с ограблениями популярны на ютубе и набирают миллионы просмотров, отмечают в BuzzFeed News. В августе 2020 года близнецам Строукс предъявили обвинение в преступлении в связи с двумя пранками с ограблением банка, которые они сняли для аудитории в шесть миллионов подписчиков. Адвокаты близнецов заявили, что они не совершили противоправных действий при съёмках видео.
Наивный парфюмер
а что если эта новость - пранк?
Это в Америке прикол такой по всех огонь открывать? Типа не "мордой в пол", не шокером, а сразу так "ой, что там за тень двигается, ебните туда из гранатомёта"
Там, как в нормальной стране, люди имеют право защищаться, когда на них нападают с ножами
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Хотел сымитировать нападаение с ножом. Значит пошел нападать, но не хотел реально бить. А надо ждать, когда тебя ранят?
а сорян ты дима, прости
представь что бы ты сделал еслиб пришел чел в твой магазин и начал угрожать и махаться ножом
Смешной колос
обезвредил его
Такие трюки даже люди с подготовкой обычной полиции не проворачивают, а тут речь про обычного человека
Он едва ли в стрессовой ситуации мог прицельно стрелять, только "куда-то туда в сторону угрозы"
я в какой-то мере согласен, будь это не оружие а шокер - был бы другой исход конечно
тут еще важно понять что такие магазы мелкие и грабят скорее всего частенько, и поэтому они особо не заморачиваются со всем этим
Ну может он испугался. Ты ж не знаешь как реагировать, когда на тебя нападают с ножом.
Обычно лучше ебнуть, а потом разбираться в безопасности.
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Это в Америке прикол такой по всех огонь открывать?
Зависит от штата.
Где-то можно просто с собой кольт таскать и при необходимости достать и пустить в дело.
Где-то примерно как у нас.
Но вообще, как уже написали, уклон в сторону того, что человек имеет право на оборону. А не как у нас - сначала надо чтоб тебя порезали до полусмерти и только потом можно сдачи давать.
белый
Наивный парфюмер
а, ну тогда
а правда ж, никто и не почешется. вот если бы чёрный был...
черных постоянно убивают, потому что они постоянно вылупаются. Но вам, в Барнауле, на это должно быть похуй
Старнс сообщил сотрудникам полиции, что не знал о пранке и воспринял угрозу всерьёз.
Зато не постанова🤙🤙🤙