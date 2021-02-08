Разговор Навального с предполагаемым отравителем временно заблокировали на YouTube из-за нарушения авторских прав Статьи редакции
Права заявила компания ViacomCBS.
Видео больше не отображается на канале Алексея Навального, а на сайте политика вместо ролика открывается баннер о том, что видео заблокировано на территории России. Первым на это обратил внимание «Дождь».
В компанию ViacomCBS входят в том числе Paramount, CBS, MTV, Nickelodeon и Comedy Central. «Дождь» предположил, что ролик Навального могли заблокировать из-за вставки из некого фильма, права на который принадлежат этим компаниям.
21 декабря 2020 года Навальный опубликовал телефонный разговор с одним из предполагаемых отравителей — Константином Кудрявцевым.
Никакого заговора, конечно тут нет. Правила ютюба сильно перекошены в сторону "правообладателей". Либо тот, кто кинул жалобу - мудак, либо какой-то алгоритм на автомате сработал.
Либо кого-то попросили кинуть жалобу
Нет. Это труд людей и они заслуживают достойную оплату за свой труд
авторские права на контент - чушь
Да, в том виде в котором они есть.
нужно дико нарушать и пиратить всё на свете
Нет
Правила ютюба абсолютно нормальны. Проблема в тупых правообладателях и законах об авторских правах.
Ютюб выжал из этой системы максимум удобства для массового пользователя.
https://www.youtube.com/watch?v=1Jwo5qc78QU
Так что тут нормального? Ютюб не сделал ничего, чтобы как-то улучшить ситуацию. Это то же самое, что говорить, что полицейские в РФ - абсолютно нормальны, сама система полиции просто такая тупая.
Окей, что по-твоему должен сделать ютюб, чтобы улучшить ситуацию? Конкретно, пару шагов хотя бы?
Во-первых не позволять на раз-два блокировать контент в одностороннем порядке.
Люди вынуждены потом тратить недели на то чтобы связаться сначала с тем, кто кинул жалобу, потом связаться с ютюбом и дождаться апелляции.
Дело ведь не только в ебанутых правообладателях, но и в мошенниках, которые присваивают монетизацию роликов с оригинальным контентом.
Надо сделать систему жалоб и блокировок более ориентированной на сообщество, а не на корпорации.
не позволять на раз-два блокировать контент в одностороннем порядке
Как тогда быть с реальным нарушением авторских прав, за которое с YouTube правообладатели имеют право судиться вообще-то?
Люди вынуждены потом тратить недели на то чтобы связаться сначала с тем, кто кинул жалобу, потом связаться с ютюбом и дождаться апелляции
Спасибо, говорю, как автор вот этого видео:
https://www.youtube.com/watch?v=LO2yo_iKotE
в мошенниках, которые присваивают монетизацию роликов с оригинальным контентом
Такие мошенники лишаются доступа к Content ID, а их партнёрские программы могут получать партнёрские страйки.
Надо сделать систему жалоб и блокировок более ориентированной на сообщество, а не на корпорации
Звучит на уровне "надо сделать хорошо, чтобы не было плохо". Это не конкретный шаг, а повторение концепции. И это не работает, потому что система жалоб и блокировок должна быть наиболее удобной для правообладателя. А абьюз системы должен быть наказуем. И то, и другое сейчас выполняется.
Не являюсь автором, но с постоянной периодичностью наблюдаю на реддите посты о каком-нибудь канале, у которого проблемы с блокировками, потому что система банов ютюба это позволяет. Хотя авторы ничего ни у кого не крали и контент зачастую вообще оригинальный.
Мне кажется, это говорит о том, что система на ютюбе работает плохо, даже если учесть, что она просто предоставляет необходимые рычаги в рамках законов.
В итоге-то всё равно имеем ситуацию, что плебс идёт на хуй, а корпорации пусть делают, что хотят.
Проплачено же, очевидно. Сложно связаться с американской компанией и отсыпать им денег?
Очень много таких историй происходит в принципе. Просто каналы не очень популярные под это попадают.
Я не утверждаю, что это 100% ошибка ютюба, но так же невозможно утверждать, что это произошло по сговору.
Я понял тебя. Да, возможно рандом, но есть предположение, что и не рандом
Надеюсь, Роскомнадзор уже пишет требование Google LLC разблокировать видео на территории РФ и прекратить цензуру российских граждан, как он это сделал с Шахназаровым?
Охуенно банить видосы на нон-профит канале
а как же деньги от госдепа?
Поэтому и банят, деньги с монетизации не получить.
успокойтесь, хомячки
а вдруг решили снять сериал в жанре триллер о вашем навальном, бггг
все материалы, используемые в будущем фильме, окучивают заранее
upd: о, судя по красненьким циферкам, успокоить хомячков не удалось ))
upd2: мой день удался, только не останавливайтесь )
пишущим под этим постом критикам: вы были бы правы насчет троллинга, если бы не велись на него, долбоебы
Офицерский динозавр
Не, це цензура
Автобан при достижении порога не может являться цензурой, просто потому что сами пользователи голосуют за то, чего видеть однозначно не хотят.
Коллективное решение жителей не может считаться цензурой как таковой.
Более того, зачастую сам автор иного мнения намеренно нарушает правила площадки и несёт агрессию и неуважение по отношению к другим (как в нашем же примере). Так что тут речь не о цензуре, а о банальном соблюдении правил сайта.
Я хочу видеть, поэтому иди нахуй со своей цензурой, не твоё это право решать что другим видеть а что нет, не нравится — поставил минус и съебался
Я хочу видеть, поэтому иди нахуй со своей цензурой, не твоё это право решать что другим видеть а что нет, не нравится — поставил минус и съебался
А ко мне какие вопросы? Ради бога, хоти сколько влезет, для этого есть способ выражения в виде свайпа влево или вправо.
Просто система ограничений на комментирование для заминусенных уже как года два вроде бы работает.
Ну, если смотреть объективно, то тут очень многие несут агрессию и неуважение к другим. К деду и его соратникам в частности. Как бы там оно ни было оправданно, но правила/законы не должны работать однобоко, в зависимости от удобства части общества.
Да и сколько раз были ситуации, когда в разных темах людей минусили в хлам и плюсовали так же за один и тот же комментарий. Просто аудитория разная внутри сидит.
Ебать я душнина.
Запретить соседу срать тебе под дверь - цензура.
светлая и демократичная цензура Светлой России Будущего )))))
а чего еще ждать от поклонников националиста )))
Камон, никто в 2021 году уже не ведется на «тролленг» ни в каком виде. Эта эпоха интернета ушла вместе с мемами про кота играющего на синтезаторе. Заминусили потому что не согласны с текстом комментария, that how it works, dumb dumb 🥸
It doesn't work, stupid
хоть Dias Adil'а спроси
Эмм, я учавствовал в обсуждениях Киберпанка и никакой «еды» не обнаружил🤔 Может ты себе воображаешь реакции людей и принимаешь желаемое за действительное?
С тебя не горят, открою тебе секрет. Просто минусуют за вбросы. Ты не на пикабу.
Ну достаточно отличий
если бы в том что ты написал была логика, это можно было принять за торолинг, но увы
Парень, я искренне переживаю за тебя. Ты можешь погибнуть от рака ануса.
Нож в псину
нарушения авторских прав
Самое дебильное и тупое в ютуб
Законы?
Что законы?
Исполнение законов — это дебильно и тупо? Потому что соблюдение авторских прав — это исполнение закона о защите авторских прав.
Исполнение закона?
Законы хороши когда они работают для всех. На Ютубе же правообладатели в привилегированном положении и могут водить хуем по губам кому угодно - каналам миллионникам, настоящим авторам контента и так далее.
При этом, после кучи диспутов даже если они разрешатся в твою пользу, недополученные деньги тебе никто не вернёт. Если же не дай бог на смежные права угодил, то какой-нибудь лейбл будет забирать все твои деньги за 15-секундную вставку их песни, даже если у тебя двухчасовой фильм-шедевр.
Несколько раз не понравился кому-то — лови страйк, а потом - удаление канала. Но мэйджоры за ошибки никак не наказываются, есть даже настоящие паразиты, которых ютуб не трогает (погугли merlin danmark music group).
Так что не надо тут про закон - ютуб занял удобную для него позицию и сам закон регулярно нарушает.
Вангую что эта компания опубликовала видео с куском разговора Навального и копирайт сработал вот так.
Это так не работает.
Ну я вообще много видосов блокировал за копирайт и даже как-то выиграл спор у Jukin media, так что я примерно понимаю о чем речь
Ну посмотрим. Я обычно захожу в creator и там разу высвечиваются фрагменты, которые взяты из моих видео и мне только нужно нажать на кнопку. Другое дело, что я не могу, например, заобьюзить видео, которое мне не принадлежит, т.к. YouTube в этом случае пришлёт мне страйк. Три страйка и канал удаляют.
Именно так это и работает. Недавно забанили видео на канале SpaceX потому что какой-то канал его транслировал.
Если это так работает, то загрузи любое видео Навального к себе на канал и попробуй его заблокировать на основном канале.
Так я не медиакомпания со специальными инструментами кому попало ютуб такой функционал не даёт
Я тоже не медиакомпания, прикинь, а у меня есть этот функционал. Зайди на свой канал, в правом верхнем углу нажми на меню и зайди в Studio. Там есть вкладка Авторские права. Можешь начать эксперимент.
О чём вообще спор? Есть факты и глупо их отрицать.
https://arstechnica.com/tech-policy/2020/06/false-natgeo-copyright-claim-took-nasas-launch-video-down-this-weekend/
Комментарий удален
Ютуб помойка ебливая, не понимаю нахуй банить все видео, хули не сделают как фб или инста где спорный кусок просто без звук или черное поле. Жду не дождусь когда они остануться в лохах со своими уродливыми правилами и народ весь ебанет на более креативную платформу где авторы соснут хуйца (я не против копирайта но банить за фрагмент чего то это суперфашизм)
Создатили платформы не должны такой хуйни допускать вообще никак.
Ну ты же понимаешь что неадекватно банить часовое видео где использован 4 сек кусок какого то барахла?
Мне интересно что там за фрагмент(( в видосе есть музыка но она лишь на 4-5 сек в виде эффекта была.
Это неизбежно) когда тут на тж все ржали над инстой и в итоге у каждой блохи тут есть акк в инсте🤷🏼♂️
Через этот кусочек можно было понять суть фильма и не покупать его на iTunes. Он определенно принес невероятное количество убытков.
Пора выпускать расследование про ViacomCBS
Обязательный цвет
Так все что можно размусолили про них (я конечно про историю с главным продюсером-педофилом)
Смешной колос
слава силе
Там же можно в Ютубе подрезать - видно из-за какого отрывка видос блокируется.
если бы это было реально по закону о копирайте его снесли бы в течении нескольких дней, а он провисел несколько месяцев
Сейчас там с ViacomCBS проведут профилактические беседы и всё вернётся взад. Скиньте.
Я не помню уже, как там в интерфейсе обжалование идёт. Если видео заблокировано можно ли его редактировать, при принудительной монетизации через авторские за музыку оно не блокируется и можно редактировать — это точно. А в этом случае не знаю.
Кстати, можно ещё один срок впаять за распространение нелицензионного контента и
усилить режим, как опасному рецидивисту.
Обычное дело, когда лахта высматривает в оппвидосах контент, за который можно формально кинуть жалобу и забанить ролик.
Скоро в ютубе разберутся и разбанят.
Что интересно, непосредственно сам разговор на Live-канале остался:
https://www.youtube.com/watch?v=HlJbwUhIBxE
Поэтому есть всё же подозрение, что какой-то новостной канал правообладателя использовал кадры с Навальным и Грозевым из Youtube-ролика в своём сюжете, после чего правообладатель расценил их как свою собственность и теперь банит тех, кто её использует.
К слову, в комментариях в Твиттере компанию уже просят прояснить свою позицию:
Все ведь понимают что с гарантией 99% люди в этом деле никак не участвовали?
Даже забавно насколько мы уже привыкли жить в этой, кхм, ползучей сингулярности.
Разве это не на этапе загрузки мониторится? Медленно что-то бот работает.
Ну удалили и удалили, в нём было много разных вставок, подкорректируют ролик и вернут обратно/
А разве там не даётся время на редактирование?
Интересно, как с этими правилами выживают диджеи которые сеты выкладывают? Неужели все юридически очищают?