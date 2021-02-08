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Сергей Звезда

Разговор Навального с предполагаемым отравителем временно заблокировали на YouTube из-за нарушения авторских прав Статьи редакции

Права заявила компания ViacomCBS.

Обновлено 16:00 видео снова стало доступно

Видео больше не отображается на канале Алексея Навального, а на сайте политика вместо ролика открывается баннер о том, что видео заблокировано на территории России. Первым на это обратил внимание «Дождь».

В компанию ViacomCBS входят в том числе Paramount, CBS, MTV, Nickelodeon и Comedy Central. «Дождь» предположил, что ролик Навального могли заблокировать из-за вставки из некого фильма, права на который принадлежат этим компаниям.

21 декабря 2020 года Навальный опубликовал телефонный разговор с одним из предполагаемых отравителей — Константином Кудрявцевым.

#новости #навальный

21 335 просмотров
Спасибо за наводку Sergey Korneev
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Alexander the Nth

143

Никакого заговора, конечно тут нет. Правила ютюба сильно перекошены в сторону "правообладателей". Либо тот, кто кинул жалобу - мудак, либо какой-то алгоритм на автомате сработал.

Ответить

Чехол от очков

Alexander
89

Либо кого-то попросили кинуть жалобу

Ответить

Александр

Чехол
26

Естественно, это был Путин
#тренды

Ответить

Иван Демченко

Алексан…
11

Когда видос восстановят на нем будут скручены лайки

Ответить

Александр

Иван
13
Ответить

Maksytoff

Алексан…
9

Время не щадит даже элджея

Ответить

Zoid Q

Maksyto…
2

Фиолетовая вата

Ответить

Pa Chu

Alexander
29

А потому что авторские права на контент - чушь и их нужно дико нарушать и пиратить всё на свете, как в старые добрые времена

Ответить

Сергей Королевский

Pa
2

Нет. Это труд людей и они заслуживают достойную оплату за свой труд

Ответить

Киберморж

Сергей
8

Да вроде никто и не спорит, что труд заслуживает достойной оплаты.
Непонятно, правда, какое это имеет отношение "копирайту" и "интеллектуальной собственности", которыми корпорации ограничивают права простых людей.

Ответить

Сергей

Кибермо…
–1

С такого, что это интеллектуальная собственность. Владелец этой собственности имеет право брать комиссию за пользование этой собственностью.

Ответить

Pa Chu

Сергей
3

Что ты несешь? Как эта пурга связана с комментом Кибербомжа?

Ответить

Сергей

Pa
0

Если собственность - для тебя пурга, то для меня нет. Моя собственность - это моя собственность. Ты можешь использовать её только после моего согласия. А твоя собственность - это твоя собственность

Ответить

Pa Chu

Сергей
0

В отношении софта - однозначно. В отношении развлекательного контента - разовый прокатный сбор, и давай до свидания

Ответить

Сергей

Pa
6

А в создание развлекательного контента разве не вовлечены профессионалы?

Ответить

Pa Chu

Сергей
–1

А похуй же, во-первых.
Во-вторых, с профессионалами на стадии реализации проекта, полагаю, рассчитываются в полном объеме. Дальнейшие роялти идут в карман правообладателям, особо не отстреливающим уже ничего команде, которая работает над созданием продукта.

Ответить

Сергей

Pa
1

Во-первых, правообладателям нужно отбить инвестиции. А во-вторых, с чего вы взяли, что правообладатели и команда-это разные люди. Очень часто бывает, что сама команда и есть правообладатели

Ответить

Pa Chu

Сергей
1

ой, ну извините, пжлст, чесслово

Ответить

A patient patient

Pa
1

авторские права на контент - чушь 

Да, в том виде в котором они есть.
нужно дико нарушать и пиратить всё на свете

Нет

Ответить

Pa Chu

A
2

да

Ответить

Raekwon The Chef

Pa
0

неа

Ответить

Pa Chu

Raekwon
0

даа

Ответить

Valery Kirichenko

Alexander
4

Обычно алгоритмы сразу срабатывают

Ответить

Paul Potseluev

Alexander
–1

Правила ютюба абсолютно нормальны. Проблема в тупых правообладателях и законах об авторских правах.
Ютюб выжал из этой системы максимум удобства для массового пользователя.
https://www.youtube.com/watch?v=1Jwo5qc78QU

Ответить

Alexander the Nth

Paul
3

Так что тут нормального? Ютюб не сделал ничего, чтобы как-то улучшить ситуацию. Это то же самое, что говорить, что полицейские в РФ - абсолютно нормальны, сама система полиции просто такая тупая.

Ответить

Paul Potseluev

Alexand…
0

Окей, что по-твоему должен сделать ютюб, чтобы улучшить ситуацию? Конкретно, пару шагов хотя бы?

Ответить

Alexander the

Paul
0

Во-первых не позволять на раз-два блокировать контент в одностороннем порядке.

Люди вынуждены потом тратить недели на то чтобы связаться сначала с тем, кто кинул жалобу, потом связаться с ютюбом и дождаться апелляции.

Дело ведь не только в ебанутых правообладателях, но и в мошенниках, которые присваивают монетизацию роликов с оригинальным контентом.

Надо сделать систему жалоб и блокировок более ориентированной на сообщество, а не на корпорации.

Ответить

Paul Potseluev

Alexand…
1

не позволять на раз-два блокировать контент в одностороннем порядке

Как тогда быть с реальным нарушением авторских прав, за которое с YouTube правообладатели имеют право судиться вообще-то?

Люди вынуждены потом тратить недели на то чтобы связаться сначала с тем, кто кинул жалобу, потом связаться с ютюбом и дождаться апелляции

Спасибо, говорю, как автор вот этого видео:
https://www.youtube.com/watch?v=LO2yo_iKotE

в мошенниках, которые присваивают монетизацию роликов с оригинальным контентом

Такие мошенники лишаются доступа к Content ID, а их партнёрские программы могут получать партнёрские страйки.

Надо сделать систему жалоб и блокировок более ориентированной на сообщество, а не на корпорации

Звучит на уровне "надо сделать хорошо, чтобы не было плохо". Это не конкретный шаг, а повторение концепции. И это не работает, потому что система жалоб и блокировок должна быть наиболее удобной для правообладателя. А абьюз системы должен быть наказуем. И то, и другое сейчас выполняется.

Ответить

Alexander the

Paul
1

Не являюсь автором, но с постоянной периодичностью наблюдаю на реддите посты о каком-нибудь канале, у которого проблемы с блокировками, потому что система банов ютюба это позволяет. Хотя авторы ничего ни у кого не крали и контент зачастую вообще оригинальный.

Мне кажется, это говорит о том, что система на ютюбе работает плохо, даже если учесть, что она просто предоставляет необходимые рычаги в рамках законов.

В итоге-то всё равно имеем ситуацию, что плебс идёт на хуй, а корпорации пусть делают, что хотят.

Ответить

Danil Oputin

Alexander
0

Проплачено же, очевидно. Сложно связаться с американской компанией и отсыпать им денег?

Ответить

Alexander the Nth

Danil
0

Очень много таких историй происходит в принципе. Просто каналы не очень популярные под это попадают.

Я не утверждаю, что это 100% ошибка ютюба, но так же невозможно утверждать, что это произошло по сговору.

Ответить

Danil Oputin

Alexand…
2

Я понял тебя. Да, возможно рандом, но есть предположение, что и не рандом

Ответить

Plan 🇧&🇨

113

Надеюсь, Роскомнадзор уже пишет требование Google LLC разблокировать видео на территории РФ и прекратить цензуру российских граждан, как он это сделал с Шахназаровым?

Ответить

Nick Rosenberg

Plan
11

Ну что вы, 

Ответить

1 2

80

Охуенно банить видосы на нон-профит канале

Ответить

Vyacheslav Gorin

1
5

а как же деньги от госдепа?

Ответить

1 2

Vyacheslav
56

Лучше деньги ГосДепа, чем деньги от ГосДеда

Ответить

Дмитрий Шубкин

1
1

Поэтому и банят, деньги с монетизации не получить.

Ответить

Nikita Resh

Дмитрий
0

У навального нет монетизации

Ответить

Леонид Федотов

1
0

А как же профит правообладателям?

Ответить

Nik Raucher

–189

успокойтесь, хомячки
а вдруг решили снять сериал в жанре триллер о вашем навальном, бггг
все материалы, используемые в будущем фильме, окучивают заранее

upd: о, судя по красненьким циферкам, успокоить хомячков не удалось ))

upd2: мой день удался, только не останавливайтесь )

пишущим под этим постом критикам: вы были бы правы насчет троллинга, если бы не велись на него, долбоебы

Ответить

Groosha

Nik
178
Ответить

Fire K

Nik
24

Надо автобан вводить при достижении порога минусов :)

Ответить

Николай Астахаев

Fire
15

Автозак

Ответить

Офицерский динозавр

Fire
3

Не, це цензура

Ответить

Владимир Земсков

Офицерс…
3

Автобан при достижении порога не может являться цензурой, просто потому что сами пользователи голосуют за то, чего видеть однозначно не хотят.
Коллективное решение жителей не может считаться цензурой как таковой.

Более того, зачастую сам автор иного мнения намеренно нарушает правила площадки и несёт агрессию и неуважение по отношению к другим (как в нашем же примере). Так что тут речь не о цензуре, а о банальном соблюдении правил сайта.

Ответить

KSA

Владимир
8

 Коллективное решение жителей не может считаться цензурой как таковой.

Иисуса так же забанили

Ответить

Bad Mother

KSA
0

нет, Иисуса казнило оккупационное правительство

Ответить

эСТОНКСкий

Владимир
3

Я хочу видеть, поэтому иди нахуй со своей цензурой, не твоё это право решать что другим видеть а что нет, не нравится — поставил минус и съебался

Ответить

Владимир Земсков

эСТОНКС…
0

Я хочу видеть, поэтому иди нахуй со своей цензурой, не твоё это право решать что другим видеть а что нет, не нравится — поставил минус и съебался

А ко мне какие вопросы? Ради бога, хоти сколько влезет, для этого есть способ выражения в виде свайпа влево или вправо.
Просто система ограничений на комментирование для заминусенных уже как года два вроде бы работает.

Ответить

Eugene Podosenov

Владимир
1

Ну, если смотреть объективно, то тут очень многие несут агрессию и неуважение к другим. К деду и его соратникам в частности. Как бы там оно ни было оправданно, но правила/законы не должны работать однобоко, в зависимости от удобства части общества.
Да и сколько раз были ситуации, когда в разных темах людей минусили в хлам и плюсовали так же за один и тот же комментарий. Просто аудитория разная внутри сидит.

Ебать я душнина.

Ответить

эСТОНКСкий

Eugene
0

Ты не душнила, ты все правильно говоришь

Ответить

Keka Yobikov

Офицерс…
4

Запретить соседу срать тебе под дверь - цензура.

Ответить

Neketa Fo

Keka
1

ох уж этот мир удивительных аналогий.

Давай попробую тоже: срать в общественном сортире под названием ТЖ может кто угодно, лишь бы не кирпичами. Так что не другим срущим это решать 

Ответить

Andy

Fire
4

Тогда это будет абузить пригожинская петушня

Ответить

Nick Rosenberg

Fire
0

Там и так ограничение на постинг начинается.

Ответить

Kirill Degtus

Fire
0

светлая и демократичная цензура Светлой России Будущего ))))) 
а чего еще ждать от поклонников националиста )))

Ответить

Cody Dismal

Nik
13

Камон, никто в 2021 году уже не ведется на «тролленг» ни в каком виде. Эта эпоха интернета ушла вместе с мемами про кота играющего на синтезаторе. Заминусили потому что не согласны с текстом комментария, that how it works, dumb dumb 🥸

Ответить

Nik Raucher

Cody
–8

It doesn't work, stupid

хоть Dias Adil'а спроси

Ответить

Dias Adil

Nik
5

Вообще-то doesn’t, но персонально тебе можно 👍🏻

Ответить

Cody Dismal

Nik
0

Bruh

Ответить

vvtwittep

Cody
1

Ну да ну да! Зайди в тему с КП2077 на дтф и напиши, что игра классная, как ты и ожидал, или, что игра недоделанное говно;) Столько еды прилетит. 

Ответить

Cody Dismal

vvtwitt…
1

Эмм, я учавствовал в обсуждениях Киберпанка и никакой «еды» не обнаружил🤔 Может ты себе воображаешь реакции людей и принимаешь желаемое за действительное? 

Ответить

vvtwittep

Cody
0

Ну наверно! На 100500 комментов срача. Наверно воображаю, да. 

Ответить

Cody Dismal

vvtwitt…
1

Скорее всего :)

Ответить

Danil Oputin

Nik
9

С тебя не горят, открою тебе секрет. Просто минусуют за вбросы. Ты не на пикабу.

Ответить

KSA

Danil
2

Разве это не пикабу?
Кажется я заблудился

Ответить

Danil Oputin

KSA
0

Ну достаточно отличий

Ответить

Nick Rosenberg

Danil
3

Да, ведь на пикабу есть темная тема.

Ответить

Roman Golovin

Nik
6

если бы не велись на него, долбоебы

За живое задело, похоже

Ответить

законопослушный гражданин

Nik
1

если бы в том что ты написал была логика, это можно было принять за торолинг, но увы

Ответить

Nick Yasnov

Nik
0

А ты кто? Волк? Крыса?

Ответить

06e3b9Ha c rpaHaTou

Nik
0

Парень, я искренне переживаю за тебя. Ты можешь погибнуть от рака ануса.

Ответить

Vyacheslav Gorin

48

Нож в псину

Ответить

Человекоподобный кот

Vyacheslav
15

в гульфик

Ответить

Максим Шпилёв

33

нарушения авторских прав

Самое дебильное и тупое в ютуб

Ответить

Роман Олегович

Максим
–2

Законы? 

Ответить

Максим Шпилёв

Роман
5

Что законы?

Ответить

Роман Олегович

Максим
–9

Исполнение законов — это дебильно и тупо? Потому что соблюдение авторских прав — это исполнение закона о защите авторских прав. 

Ответить

Максим Шпилёв

Роман
18

Исполнение закона?

Ответить

Аккаунт

Максим
–1

Здесь нет вины ютуба, только клоунов с рентв, которые нарушили правила Content ID

Ответить

Иван Трофимов

Роман
6

Законы хороши когда они работают для всех. На Ютубе же правообладатели в привилегированном положении и могут водить хуем по губам кому угодно - каналам миллионникам, настоящим авторам контента и так далее.

При этом, после кучи диспутов даже если они разрешатся в твою пользу, недополученные деньги тебе никто не вернёт. Если же не дай бог на смежные права угодил, то какой-нибудь лейбл будет забирать все твои деньги  за 15-секундную вставку их песни, даже если у тебя двухчасовой фильм-шедевр.

Несколько раз не понравился кому-то — лови страйк, а потом - удаление канала. Но мэйджоры за ошибки никак не наказываются, есть даже настоящие паразиты, которых ютуб не трогает (погугли merlin danmark music group).

Так что не надо тут про закон - ютуб занял удобную для него позицию и сам закон регулярно нарушает.

Ответить

KSA

Роман
4

Авторские права незаконны

Ответить

Pa Chu

Роман
0

Нет, исполнение законов - это правильно, конечно, но законы - тупые. Такое бывает

Ответить

Антон Пострунин

27

Вангую что эта компания опубликовала видео с куском разговора Навального и копирайт сработал вот так. 

Ответить

Люц Шнайдер

Антон
–4

Это так не работает.

Ответить

Sergey Korneev

Люц
46

на самом деле еще как

Ответить

Люц Шнайдер

Sergey
0

Ну я вообще много видосов блокировал за копирайт и даже как-то выиграл спор у Jukin media, так что я примерно понимаю о чем речь 

Ответить

Sergey Korneev

Люц
6

fox блочила на ютьюб видео которое показала в гриффинах, так что можно допустить такой вариант, другое дело, что это маловероятно

Ответить

Люц Шнайдер

Sergey
0

Ну посмотрим. Я обычно захожу в creator и там разу высвечиваются фрагменты, которые взяты из моих видео и мне только нужно нажать на кнопку. Другое дело, что я не могу, например, заобьюзить видео, которое мне не принадлежит, т.к. YouTube в этом случае пришлёт мне страйк. Три страйка и канал удаляют.

Ответить

Sergey Korneev

Sergey
0

https://tjournal.ru/flood/28473-kanal-fox-ispolzoval-v-griffinah-staroe-youtube-video-a-zatem-zablokiroval-ego-za-narushenie-prav

Канал Fox использовал в «Гриффинах» старое…
Канал Fox использовал в сериале «Гриффины» (Family Guy) видео с игровым процессом классической…
tjournal.ru
Ответить

Илья Гераськин

Люц
8

Именно так это и работает. Недавно забанили видео на канале SpaceX потому что какой-то канал его транслировал.

Ответить

Люц Шнайдер

Илья
–5

Если это так работает, то загрузи любое видео Навального к себе на канал и попробуй его заблокировать на основном канале. 

Ответить

Илья Гераськин

Люц
8

Так я не медиакомпания со специальными инструментами кому попало ютуб такой функционал не даёт

Ответить

Люц Шнайдер

Илья
–5

Я тоже не медиакомпания, прикинь, а у меня есть этот функционал. Зайди на свой канал,  в правом верхнем углу нажми на меню и зайди в Studio. Там есть вкладка Авторские права. Можешь начать эксперимент.

Ответить

Илья Гераськин

Люц
3

О чём вообще спор? Есть факты и глупо их отрицать.
https://arstechnica.com/tech-policy/2020/06/false-natgeo-copyright-claim-took-nasas-launch-video-down-this-weekend/

Ответить

Люц

Илья
0

Ты зачем съезжаешь? Я тебе говорю: попробуй. Ты отвечаешь,  что у тебя нет такого функционала. Я тебе объяснил, что есть — пробуй. 

Ответить

Илья

Люц
0

Что есть? Автоматический блок всех видео по слепкам со своего канала?

Ответить

Люц

Илья
0

Ты мастер тупых вопросов? Там показаны совпадения с твоими видео на других каналах. Есть возможность залочить видосы из интерфейса. 

Ответить

Илья

Люц
1

Ты мастер тупых маняврирований? Говоришь "это так не работает" тебе показывают ссылку на то, что именно так это и работает, а ты какую-то ахинею пишешь

Ответить

Люц

Илья
0

Я тебе тоже показываю ссылку и объясняю как это работает. Если ты считаешь,  что можно загрузить запись к себе на канал и заблокировать оригинал в первоисточнике  — пробуй.

Ответить

Agaf Onaf

Люц
0

Девачке ни сорьтес памада у миня

Ответить

Комментарий удален

Sergey Korneev

Антон
0

они не заблокировали у инсайдер и нава лайв сам разговор

Ответить

Disco Dinosaur

17

Ютуб помойка ебливая, не понимаю нахуй банить все видео, хули не сделают как фб или инста где спорный кусок просто без звук или черное поле. Жду не дождусь когда они остануться в лохах со своими уродливыми правилами и народ весь ебанет на более креативную платформу где авторы соснут хуйца (я не против копирайта но банить за фрагмент чего то это суперфашизм)

Ответить

Аккаунт

Disco
–1

Ютуб тут причем? Владелец авторских прав законно заявил права на видео и поставил политику worldwide blocked, это даже не страйк.

Ответить

Disco Dinosaur

Аккаунт
2

Создатили платформы не должны такой хуйни допускать вообще никак.

Ответить

Аккаунт

Disco
–1

Должны. Однако они дают возможность каналам оспаривать такие заявки, что фбк могут легко сделать. Либо напрямую обратиться в эту компанию и пояснить ситуацию, можно даже в твиттере.

Ответить

Disco Dinosaur

Аккаунт
4

Ну ты же понимаешь что неадекватно банить часовое видео где использован 4 сек кусок какого то барахла?

Ответить

Аккаунт

Disco
0

На 4 сек нельзя заявить права, только от 10 сек и дольше. Неадекватно, но владельцы прав имеют на это полное право.

Ответить

Disco Dinosaur

Аккаунт
0

Мне интересно что там за фрагмент(( в видосе есть музыка но она лишь на 4-5 сек в виде эффекта была.

Ответить

KSA

Disco
0

Все переходим на тикток!

Ответить

Disco Dinosaur

KSA
1

Это неизбежно) когда тут на тж все ржали над инстой и в итоге у каждой блохи тут есть акк в инсте🤷🏼‍♂️

Ответить

Alexander Lapin

7

Через этот кусочек можно было понять суть фильма и не покупать его на iTunes. Он определенно принес невероятное количество убытков.

Ответить

Nikita Zubkov

6

Пора выпускать расследование про ViacomCBS

Ответить

Обязательный цвет

Nikita
0

Так все что можно размусолили про них (я конечно про историю с главным продюсером-педофилом)

Ответить

Смешной колос

1

Удар в псину

Ответить

Vyacheslav Gorin

Смешной
10
Ответить

Смешной колос

Vyacheslav
1

слава силе

Ответить

Vyacheslav Gorin

Смешной
0

латыш нанеси ответный удар

Ответить

Иван Семериков

2

Там же можно в Ютубе подрезать - видно из-за какого отрывка видос блокируется.

Ответить

FOX

Иван
4

снять монетизацию, если есть, подрезать, добавить тишину\другую музыку

Ответить

законопослушный гражданин

Иван
1

если бы это было реально по закону о копирайте его снесли бы в течении нескольких дней, а он провисел несколько месяцев

Ответить

Люц Шнайдер

0

Сейчас там с ViacomCBS проведут профилактические беседы и всё вернётся взад. Скиньте. 

Ответить

FOX

Люц
6

скорее в ролик внесут изменения, делов то на 5 минут

Ответить

Люц Шнайдер

FOX
1

Я не помню уже, как там в интерфейсе обжалование идёт. Если видео заблокировано можно ли его  редактировать,  при принудительной монетизации через авторские за музыку оно не блокируется и можно редактировать — это точно. А в этом случае не знаю.

Ответить

Sergey Korneev

FOX
0

не там сейчас вроде отсутствует такой функционал, максимум музыку ютьюб может вырезать

только договариваться

Ответить

Люц Шнайдер

1

Кстати, можно ещё один срок впаять за распространение нелицензионного контента и 
усилить режим, как опасному рецидивисту.

Ответить

Офицерский динозавр

1

Прочитала как Вилсаком, НЕ удивилась

Ответить

Sergey Korneev

Офицерский
0

бож да что его все так не любят?

Ответить

Люц Шнайдер

Sergey
0

Потому что он богатый. Классовая неприязнь.

Ответить

KSA

Sergey
0

Название глупое

Ответить

робот-бёрдвотчер

1

Обычное дело, когда лахта высматривает в оппвидосах контент, за который можно формально кинуть жалобу и забанить ролик.
Скоро в ютубе разберутся и разбанят.

Ответить

Романелло Кивогенс

1

Что интересно, непосредственно сам разговор на Live-канале остался:
https://www.youtube.com/watch?v=HlJbwUhIBxE

Поэтому есть всё же подозрение, что какой-то новостной канал правообладателя использовал кадры с Навальным и Грозевым из Youtube-ролика в своём сюжете, после чего правообладатель расценил их как свою собственность и теперь банит тех, кто её использует.

К слову, в комментариях в Твиттере компанию уже просят прояснить свою позицию:

https://twitter.com/ViacomCBS/status/1358592364034547714

Ответить

Небесный корабль

0

Это ещё один довод в пользу кошерности расследования. Я не видел ни одного вменяемого человека, который бы считал что вся эта история недостаточно объективна и целостна. Мы все всё поняли, Навальный сильно размазал кремлядей.

Ответить

Tanqwer

0

))0))))0

Ответить

Alex Baystruykin

0

Все ведь понимают что с гарантией 99% люди в  этом деле никак не участвовали?
Даже забавно насколько мы уже привыкли жить в этой, кхм, ползучей сингулярности. 

Ответить

Nick Yasnov

Alex
0

Разве это не на этапе загрузки мониторится? Медленно что-то бот работает.

Ответить

Alex Baystruykin

Nick
0

Там же есть разные боты. 

Ответить

DEV IL

0

О, у них твиттер есть. Ща буит набег как на ивроше и мси

Ответить

Sergey Korneev

DEV
0

уже

Ответить

Лысина Арика

0

Ну удалили и удалили, в нём было много разных вставок, подкорректируют ролик и вернут обратно/

Ответить

Sergey Korneev

Лысина
0

только если перезаливать

Ответить

Лысина Арика

Sergey
0

А разве там не даётся время на редактирование?

Ответить

Sergey Korneev

Лысина
0

там уже давно нет редактора

там только музыку можно удалить

Ответить

Лысина Арика

Sergey
0

Давно не чекал. Ну тогда соболезную/

Ответить

Sergey Korneev

Лысина
0

ну могут договориться

Ответить

плюшевый батон

0

Интересно, как с этими правилами выживают диджеи которые сеты выкладывают? Неужели все юридически очищают?

Ответить

Sergey Korneev

плюшевый
0

на каверы не распространяется

Ответить

Современный танк88

0

Чего блять? 

Ответить