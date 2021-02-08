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Артём Мазанов

Разговор Навального со своим предполагаемым отравителем заблокировали на YouTube из-за нарушения авторских прав Статьи редакции

Права заявила компания ViacomCBS.

Видео больше не отображается на канале Алексея Навального, а на сайте политика вместо ролика открывается баннер о том, что видео заблокировано на территории России. Первым на это обратил внимание «Дождь».

В компанию ViacomCBS входят в том числе Paramount, CBS, MTV, Nickelodeon и Comedy Central. «Дождь» предположил, что ролик Навального могли заблокировать из-за вставки из некого фильма, права на который принадлежат этим компаниям.

21 декабря 2020 года Навальный опубликовал телефонный разговор с одним из предполагаемых отравителей — Константином Кудрявцевым.

#новости #навальный

7020 просмотров
Спасибо за наводку Sergey Korneev
45 45 комментариев
36
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45 комментариев
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Alexander the Nth

40

Никакого заговора, конечно тут нет. Правила ютюба сильно перекошены в сторону "правообладателей". Либо тот, кто кинул жалобу - мудак, либо какой-то алгоритм на автомате сработал.

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Чехол от очков

Alexander
13

Либо кого-то попросили кинуть жалобу

Ответить

Александр

Чехол
4

Естественно, это был Путин
#тренды

Ответить

Иван Демченко

Алексан…
0

Когда видос восстановят на нем будут скручены лайки

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Александр

Иван
0
Ответить

Maksytoff

Алексан…
0

Время не щадит даже элджея

Ответить

Valery Kirichenko

Alexander
2

Обычно алгоритмы сразу срабатывают

Ответить

1 2

21

Охуенно банить видосы на нон-профит канале

Ответить

Vyacheslav Gorin

1
–1

а как же деньги от госдепа?

Ответить

1 2

Vyacheslav
15

Лучше деньги ГосДепа, чем деньги от ГосДеда

Ответить

Леонид Федотов

1
0

А как же профит правообладателям?

Ответить

Дмитрий Шубкин

1
0

Поэтому и банят, деньги с монетизации не получить.

Ответить

Vyacheslav Gorin

20

Нож в псину

Ответить

Человекоподобный кот

Vyacheslav
5

в гульфик

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Nik Raucher

–53

успокойтесь, хомячки
а вдруг решили снять сериал в жанре триллер о вашем навальном, бггг
все материалы, используемые в будущем фильме, окучивают заранее

upd: о, судя по красненьким циферкам, успокоить хомячков не удалось ))

upd2: мой день удался, только не останавливайтесь )

пишущим под этим постом критикам: вы были бы правы насчет троллинга, если бы не велись на него, долбоебы

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Groosha

Nik
43
Ответить

Fire K

Nik
1

Надо автобан вводить при достижении порога минусов :)

Ответить

Roman Golovin

Nik
1

если бы не велись на него, долбоебы

За живое задело, похоже

Ответить

Максим Шпилёв

12

нарушения авторских прав

Самое дебильное и тупое в ютуб

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Plan 🇧&🇨

9

Надеюсь, Роскомнадзор уже пишет требование Google LLC разблокировать видео на территории РФ и прекратить цензуру российских граждан, как он это сделал с Шахназаровым?

Ответить

Антон Пострунин

6

Вангую что эта компания опубликовала видео с куском разговора Навального и копирайт сработал вот так. 

Ответить

Люц Шнайдер

Антон
0

Это так не работает.

Ответить

Sergey Korneev

Люц
11

на самом деле еще как

Ответить

Люц Шнайдер

Sergey
0

Ну я вообще много видосов блокировал за копирайт и даже как-то выиграл спор у Jukin media, так что я примерно понимаю о чем речь 

Ответить

Sergey Korneev

Люц
2

fox блочила на ютьюб видео которое показала в гриффинах, так что можно допустить такой вариант, другое дело, что это маловероятно

Ответить

Люц Шнайдер

Sergey
0

Ну посмотрим. Я обычно захожу в creator и там разу высвечиваются фрагменты, которые взяты из моих видео и мне только нужно нажать на кнопку. Другое дело, что я не могу, например, заобьюзить видео, которое мне не принадлежит, т.к. YouTube в этом случае пришлёт мне страйк. Три страйка и канал удаляют.

Ответить

Илья Гераськин

Люц
0

Именно так это и работает. Недавно забанили видео на канале SpaceX потому что какой-то канал его транслировал.

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Sergey Korneev

Антон
0

они не заблокировали у инсайдер и нава лайв сам разговор

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Смешной колос

1

Удар в псину

Ответить

Vyacheslav Gorin

Смешной
5
Ответить

Смешной колос

Vyacheslav
0

слава силе

Ответить

Vyacheslav Gorin

Смешной
0

латыш нанеси ответный удар

Ответить

Иван Семериков

1

Там же можно в Ютубе подрезать - видно из-за какого отрывка видос блокируется.

Ответить

FOX

Иван
1

снять монетизацию, если есть, подрезать, добавить тишину\другую музыку

Ответить

Disco Dinosaur

1

Ютуб помойка ебливая, не понимаю нахуй банить все видео, хули не сделают как фб или инста где спорный кусок просто без звук или черное поле. Жду не дождусь когда они остануться в лохах со своими уродливыми правилами и народ весь ебанет на более креативную платформу где авторы соснут хуйца (я не против копирайта но банить за фрагмент чего то это суперфашизм)

Ответить

Alexander Lapin

1

Через этот кусочек можно было понять суть фильма и не покупать его на iTunes. Он определенно принес невероятное количество убытков.

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Люц Шнайдер

0

Сейчас там с ViacomCBS проведут профилактические беседы и всё вернётся взад. Скиньте. 

Ответить

FOX

Люц
2

скорее в ролик внесут изменения, делов то на 5 минут

Ответить

Люц Шнайдер

FOX
1

Я не помню уже, как там в интерфейсе обжалование идёт. Если видео заблокировано можно ли его  редактировать,  при принудительной монетизации через авторские за музыку оно не блокируется и можно редактировать — это точно. А в этом случае не знаю.

Ответить

Люц Шнайдер

0

Кстати, можно ещё один срок впаять за распространение нелицензионного контента и 
усилить режим, как опасному рецидивисту.

Ответить

Tanqwer

0

))0))))0

Ответить

Nikita Zubkov

0

Пора выпускать расследование про ViacomCBS

Ответить

Обязательный цвет

Nikita
0

Так все что можно размусолили про них (я конечно про историю с главным продюсером-педофилом)

Ответить

Alex Baystruykin

0

Все ведь понимают что с гарантией 99% люди в  этом деле никак не участвовали?
Даже забавно насколько мы уже привыкли жить в этой, кхм, ползучей сингулярности. 

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DEV IL

0

О, у них твиттер есть. Ща буит набег как на ивроше и мси

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Комментарии

DEV IL

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Maksytoff

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Евгений Клочков

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Maksytoff

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