Права заявила компания ViacomCBS.

Видео больше не отображается на канале Алексея Навального, а на сайте политика вместо ролика открывается баннер о том, что видео заблокировано на территории России. Первым на это обратил внимание «Дождь».

В компанию ViacomCBS входят в том числе Paramount, CBS, MTV, Nickelodeon и Comedy Central. «Дождь» предположил, что ролик Навального могли заблокировать из-за вставки из некого фильма, права на который принадлежат этим компаниям.

21 декабря 2020 года Навальный опубликовал телефонный разговор с одним из предполагаемых отравителей — Константином Кудрявцевым.