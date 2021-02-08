Разговор Навального со своим предполагаемым отравителем заблокировали на YouTube из-за нарушения авторских прав Статьи редакции
Права заявила компания ViacomCBS.
Видео больше не отображается на канале Алексея Навального, а на сайте политика вместо ролика открывается баннер о том, что видео заблокировано на территории России. Первым на это обратил внимание «Дождь».
В компанию ViacomCBS входят в том числе Paramount, CBS, MTV, Nickelodeon и Comedy Central. «Дождь» предположил, что ролик Навального могли заблокировать из-за вставки из некого фильма, права на который принадлежат этим компаниям.
21 декабря 2020 года Навальный опубликовал телефонный разговор с одним из предполагаемых отравителей — Константином Кудрявцевым.
Никакого заговора, конечно тут нет. Правила ютюба сильно перекошены в сторону "правообладателей". Либо тот, кто кинул жалобу - мудак, либо какой-то алгоритм на автомате сработал.
Либо кого-то попросили кинуть жалобу
Охуенно банить видосы на нон-профит канале
а как же деньги от госдепа?
Нож в псину
успокойтесь, хомячки
а вдруг решили снять сериал в жанре триллер о вашем навальном, бггг
все материалы, используемые в будущем фильме, окучивают заранее
upd: о, судя по красненьким циферкам, успокоить хомячков не удалось ))
upd2: мой день удался, только не останавливайтесь )
пишущим под этим постом критикам: вы были бы правы насчет троллинга, если бы не велись на него, долбоебы
Надеюсь, Роскомнадзор уже пишет требование Google LLC разблокировать видео на территории РФ и прекратить цензуру российских граждан, как он это сделал с Шахназаровым?
Вангую что эта компания опубликовала видео с куском разговора Навального и копирайт сработал вот так.
Это так не работает.
Ну я вообще много видосов блокировал за копирайт и даже как-то выиграл спор у Jukin media, так что я примерно понимаю о чем речь
Ну посмотрим. Я обычно захожу в creator и там разу высвечиваются фрагменты, которые взяты из моих видео и мне только нужно нажать на кнопку. Другое дело, что я не могу, например, заобьюзить видео, которое мне не принадлежит, т.к. YouTube в этом случае пришлёт мне страйк. Три страйка и канал удаляют.
Именно так это и работает. Недавно забанили видео на канале SpaceX потому что какой-то канал его транслировал.
Смешной колос
слава силе
Там же можно в Ютубе подрезать - видно из-за какого отрывка видос блокируется.
Ютуб помойка ебливая, не понимаю нахуй банить все видео, хули не сделают как фб или инста где спорный кусок просто без звук или черное поле. Жду не дождусь когда они остануться в лохах со своими уродливыми правилами и народ весь ебанет на более креативную платформу где авторы соснут хуйца (я не против копирайта но банить за фрагмент чего то это суперфашизм)
Через этот кусочек можно было понять суть фильма и не покупать его на iTunes. Он определенно принес невероятное количество убытков.
Сейчас там с ViacomCBS проведут профилактические беседы и всё вернётся взад. Скиньте.
Я не помню уже, как там в интерфейсе обжалование идёт. Если видео заблокировано можно ли его редактировать, при принудительной монетизации через авторские за музыку оно не блокируется и можно редактировать — это точно. А в этом случае не знаю.
Кстати, можно ещё один срок впаять за распространение нелицензионного контента и
усилить режим, как опасному рецидивисту.
Пора выпускать расследование про ViacomCBS
Обязательный цвет
Так все что можно размусолили про них (я конечно про историю с главным продюсером-педофилом)
Все ведь понимают что с гарантией 99% люди в этом деле никак не участвовали?
Даже забавно насколько мы уже привыкли жить в этой, кхм, ползучей сингулярности.