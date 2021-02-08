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Алексей Боржонов

Латвия на год запретила вещание «России-РТР». В программах нашли призывы к насилию и войнам Статьи редакции

Нарушения выявили в эфирах «60 минут» и «Воскресного вечера с Владимиром Соловьёвым».

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии приостановил вещание телеканала с 15 февраля на год, говорится на сайте организации.

В сообщении указано, что в программах «России-РТР» нашли возбуждения к ненависти, подстрекательства к насилию и провокации военного конфликта. Всего НСЭСМИ выявил четыре нарушения в период с 10 июля 2020 года по 6 декабря 2020 года:

  • В эфире программы «60 минут» усмотрели оскорбления украинского народа из-за того, что Украину в передаче от 10 июля называют «террористической страной», а её бывшего президента Петра Порошенко — «террористом»;
  • Также в программе от 17 сентября выявили оскорбления белорусского народа и разжигание ненависти из-за комментариев в адрес Светланы Тихановской и оппозиции Белоруссии;
  • В эфире «60 минут» от 21 октября звучали «военные угрозы», когда речь шла о необходимости присоединить некоторые зарубежные территории, в том числе латвийские, к России;
  • В «Воскресном вечере с Владимиром Соловьёвым» от 6 декабря выявили призывы к войне из-за фраз о необходимости «маленькой победоносной войны».

Это не первый случай, когда прибалтийские страны блокируют вещание российских каналов. НСЭСМИ отметил, что уже блокировал «Россию-РТР» на три месяца в начале 2019 года. Кроме того, в Литве и Латвии запретили вещание телеканалов RT.

#новости #медиа #латвия

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7 7 комментариев
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Ху Эмай

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Бгггг

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Комсомольский кубок

0

Россия-РТР это такой двач из мира телевидения?

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Согласный Данила

Комсомольский
0

говно из мира говна скорее

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Согласный Данила

0

на год

Типа через год лучше станет что ли? Выдающегося оптимизма люди.

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Artem Tamoian

0

Эстония, давай тоже выключай их всех

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Мощный Влад

–4

Черти предатели, если бы не СССР все ещё в своих лесах уток доили

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Колючий бокал

Мощный
0

В эфире РТР нет призывов к насилию и войнам?

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