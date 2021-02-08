Латвия на год запретила вещание «России-РТР». В программах нашли призывы к насилию и войнам Статьи редакции
Нарушения выявили в эфирах «60 минут» и «Воскресного вечера с Владимиром Соловьёвым».
Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии приостановил вещание телеканала с 15 февраля на год, говорится на сайте организации.
В сообщении указано, что в программах «России-РТР» нашли возбуждения к ненависти, подстрекательства к насилию и провокации военного конфликта. Всего НСЭСМИ выявил четыре нарушения в период с 10 июля 2020 года по 6 декабря 2020 года:
- В эфире программы «60 минут» усмотрели оскорбления украинского народа из-за того, что Украину в передаче от 10 июля называют «террористической страной», а её бывшего президента Петра Порошенко — «террористом»;
- Также в программе от 17 сентября выявили оскорбления белорусского народа и разжигание ненависти из-за комментариев в адрес Светланы Тихановской и оппозиции Белоруссии;
- В эфире «60 минут» от 21 октября звучали «военные угрозы», когда речь шла о необходимости присоединить некоторые зарубежные территории, в том числе латвийские, к России;
- В «Воскресном вечере с Владимиром Соловьёвым» от 6 декабря выявили призывы к войне из-за фраз о необходимости «маленькой победоносной войны».
Это не первый случай, когда прибалтийские страны блокируют вещание российских каналов. НСЭСМИ отметил, что уже блокировал «Россию-РТР» на три месяца в начале 2019 года. Кроме того, в Литве и Латвии запретили вещание телеканалов RT.
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