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Алексей Боржонов

Сообщества во «ВКонтакте» почти месяц не могут вывести на карты донаты от подписчиков. Соцсеть пообещала это исправить Статьи редакции

Проблемы начались после ограничений Центробанка, коснувшихся «ЮMoney».

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Администраторы сообществ во «ВКонтакте» около месяца не могут вывести деньги от подписчиков, отправленные через сервис для сбора донатов VK Donut. Об этом сообщил Roem, обративший внимание на жалобы предпринимателей.

Комментарии из сообщества VK Donut
Комментарии из сообщества VK Donut

Roem пишет, что VK Donut работает через сервис монетизации Boosty, который осуществляет транзакции через систему электронных платежей «ЮMoney». Когда «ЮMoney» 13 января приостановил обслуживание иностранных компаний по требованию Центробанка, вывод донатов стал невозможен.

Издание отметило, что Boosty исправил ситуацию за два дня, а «ВКонтакте» не исправляет её в течение нескольких недель. Представитель соцсети в разговоре с TJ объяснил, что в программе VK Donut задействован не только Boosty, а несколько партнёров, поэтому решение проблемы занимает больше времени.

Соцсеть подтвердила, что ситуация связана с требованиями ЦБ к «ЮMoney», и заверила, что в течение недели исправит проблему. Кроме того, она пообещала уменьшить комиссию за вывод.

Также Roem обратил внимание на правила VK Donut, согласно которым пользователи могут вывести донаты напрямую на карту или хранить их на кошельке VK Pay. При этом хранить больше 60 тысяч рублей на VK Pay нельзя: если сумма превысит этот показатель, то пользователю даётся 10 дней на их вывод.

Издание предположило, что у пользователей, чьи донаты «застряли» в экосистеме VK, деньги сгорят. В соцсети уточнили, что проблема коснулась только тех, кто хотел вывести деньги на карты, но не тех, кто пользовался VK Pay. Также Вв «ВКонтакте» заверили, что «все выплаты будут обязательно сделаны» — администраторам сообщества нужно обратиться для этого в поддержку.

#ВКонтакте #деньги #новости

20 20 комментариев
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Лично мне - поебать

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Будто мне не похуй

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Когда пришли за коммунистами...

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Дмитрий Еруков

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Ваще похуй на этих лоботрясов. Наклипали однотипных пабликов а ля Роберто панчвидзэ блять, стгрили все эти годы бабло и не платили налоги а тут что ты пригорело нахуй!! А ну ка на завод, ебаные бездельники!!!!

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Научный ящик

Дмитрий
3

В VK есть онлайн-магазины (в том числе у мелких частников, которые занимаются хэндмейдом)

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Дмитрий Еруков

Научный
–5

А налоги они платят?

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Научный ящик

Дмитрий
3

Ну это уже конкретно каждого надо спрашивать: кто-то платит, кто-то не платит. Это не от платформы зависит, а от конкретного случая.

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AZP

Дмитрий
0

Налоги тех, кто платят, идут на ментов, которые пИздят сограждан. 
Ну и на новый дворец Пыне тоже.

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Дмитрий Кораблёв

Дмитрий
1

не ври, у меня в ВК и группа и магазин, налоги полностью плачу!!!!!!!!!!!!!!

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Danil Oputin

2

Художественный фильм "Спиздили"

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Coronadoden

2

VK Donuts

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Neurotoxin001

2

 VK пообещал выплатить эти три тысячи замороженных рублей из своего кармана

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Denis Manchenko

0

Безобразие, ВК помирает.

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Научный ящик

0

«ЮMoney» 13 января приостановил обслуживание иностранных компаний

Так, а при чём тут VK?

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Обязательный цвет

Научный
1

То что вк за это время не сменила партнера

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Максим Шпилёв

0

Во «ВКонтакте» заверили, что «все выплаты будут обязательно сделаны» — администраторам сообщества нужно обратиться для этого в поддержку

Кто обратится, сделают, остальным..

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