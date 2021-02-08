Проблемы начались после ограничений Центробанка, коснувшихся «ЮMoney».

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Администраторы сообществ во «ВКонтакте» около месяца не могут вывести деньги от подписчиков, отправленные через сервис для сбора донатов VK Donut. Об этом сообщил Roem, обративший внимание на жалобы предпринимателей.

Комментарии из сообщества VK Donut

Комментарии из сообщества VK Donut

Roem пишет, что VK Donut работает через сервис монетизации Boosty, который осуществляет транзакции через систему электронных платежей «ЮMoney». Когда «ЮMoney» 13 января приостановил обслуживание иностранных компаний по требованию Центробанка, вывод донатов стал невозможен.

Издание отметило, что Boosty исправил ситуацию за два дня, а «ВКонтакте» не исправляет её в течение нескольких недель. Представитель соцсети в разговоре с TJ объяснил, что в программе VK Donut задействован не только Boosty, а несколько партнёров, поэтому решение проблемы занимает больше времени.

Соцсеть подтвердила, что ситуация связана с требованиями ЦБ к «ЮMoney», и заверила, что в течение недели исправит проблему. Кроме того, она пообещала уменьшить комиссию за вывод.

Также Roem обратил внимание на правила VK Donut, согласно которым пользователи могут вывести донаты напрямую на карту или хранить их на кошельке VK Pay. При этом хранить больше 60 тысяч рублей на VK Pay нельзя: если сумма превысит этот показатель, то пользователю даётся 10 дней на их вывод.