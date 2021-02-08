И начнёт принимать оплату на сайте в криптовалюте.

Производитель электрокаров Tesla Inc. инвестировала $1,5 млрд долларов в развитие криптовалюты биткоин. Как сообщает Bloomberg, компания также рассчитывает принимать криптовалюту в качестве оплаты.

На фоне новостей цены на биткоин поднялись до рекордного уровня выше 43 тысяч долларов за токен.

Ранее владелец Tesla Илон Маск в открытую поддержал мемную криптовалюту Dogecoin. Благодаря поддержке миллиардера стоимость Dogecoin на торгах в Азии в понедельник в моменте вырастала до 8,2 цента США.