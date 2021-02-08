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Дамир Камалетдинов

Tesla купила биткоинов на 1,5 миллиарда долларов Статьи редакции

И начнёт принимать оплату на сайте в криптовалюте.

Windell Oskay

Производитель электрокаров Tesla Inc. инвестировала $1,5 млрд долларов в развитие криптовалюты биткоин. Как сообщает Bloomberg, компания также рассчитывает принимать криптовалюту в качестве оплаты.

На фоне новостей цены на биткоин поднялись до рекордного уровня выше 43 тысяч долларов за токен.

Ранее владелец Tesla Илон Маск в открытую поддержал мемную криптовалюту Dogecoin. Благодаря поддержке миллиардера стоимость Dogecoin на торгах в Азии в понедельник в моменте вырастала до 8,2 цента США.

Dogecoin бьет новые рекорды после твитов Маска и…
Цена актива поднималась на пик стоимости на торгах в Азии
tjournal.ru
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Спасибо за наводку Максим Андреев
16 16 комментариев
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16 комментариев
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Максим Андреев

1

К слову, в предыдущей новости читатель сказал, что Маск пиарит Dogecoin чисто для прикола) Я был не согласен. И вот подтверждение моих слов) Маск - в первую очередь предприниматель. И хочет делать деньги. 

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Пушкинский жар

Максим
0

Только новость не про доге, а про биток)

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Командный хот-дог

Пушкинский
1

Криптовалюты взаимосвязаны сильно. Подорожает Биток — подорожает Доге

Ответить

Максим Андреев

Командн…
0

Именно!

Ответить

allah213

Максим
0

а на чём он деньги сделал? Инвестировал в развитие это не = купил. Он ниче не поимел на его  росте.

Ответить

Максим Андреев

allah213
0

Инвестировать с расчетом получить прибыль - что тут удивительного для бизнесмена?

Ответить

allah213

Максим
0

дык, с чего ты так уверен в гарантии прибыли... С таким же успехом прогореть можно.

Ответить

Максим Андреев

allah213
0

Нет уверенности никакой. Я, как трейдер, это прекрасно понимаю. Но биткоин - это будущее. В этом никаких сомнений. И я очень воодушевлен, что это будущее происходит на наших с вами глазах!

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Аналитический

Максим
0

это будущее происходит уже сколько лет? когда произойдет наконец?

Ответить

Максим Андреев

Аналити…
0

Изменения никогда не происходят одномоментно. Для истории несколько лет - секунда)

Ответить

Волшебный вентилятор

0

Я правильно понимаю, что Маск начал легализацию криптовалюты ? 

Ответить

Максим Андреев

Волшебный
1

Именно так) Он - гениальный визионер и бизнесмен, уровня Джобса. Он видит будущее и я полностью одобряю его решения) 

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Плотный томагавк_два

0
Ответить

Смешной колос

0

догекоинами берете?

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Технический кот

0

Сатоши - это Маск

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Владимир Филатов

Технический
0

Если бы это было так, то его начали бы кошмарить.

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