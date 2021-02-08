Tesla вложила 1,5 миллиарда долларов в биткоин Статьи редакции
И объявила, что начнёт принимать оплату на сайте в криптовалюте.
После новостей о вложении Tesla биткоин вырос на 13% до исторического максимума в 43,7 тысячи долларов. Об инвестициях компании Маска стало известно из документов Комиссии по ценным бумагам США, на которые обратило внимание Bloomberg.
В бумагах говорится, что Tesla внедрит возможность оплаты электромобилей с помощью биткоина. Компания не уточнила сроков, но заверила регуляторов, что сделает это в соответствии с законами, а первое время возможность оплаты биткоином будет ограниченной.
Tesla инвестировала в биткоин после обновления своей инвестиционной политики в январе 2021 года. По новому документу компания может вкладывать деньги в цифровые активы, как в золотые слитки или золотовалютные фонды.
Глава Tesla Илон Маск не раз высказывался о криптовалютых. Предприниматель называл биткоин «благом» и открыто поддерживал мемную криптовалюту Dogecoin, которая на фоне его поддержи выросла в стоимости до исторического рекорда.
Плохо разумеется. Недаром курс биткоина побил очередной рекорд. Маск может придать криптовалюте такой импульс, что она ещё не скоро откатится обратно, если вообще откатится. Но это всё на мой профанский взгляд.
Невероятный ключ
Я хочу, чтобы все эти криптовалюты попадали к чертовой матери
Тогда это плохо.
Очевидно, что пока пипл скупает крипту она будет на плаву.
Пушкинский жар
Про видеокарты тема.
В качестве утешения держу пока АМД в портфеле
Если смотреть со стороны покупки карточки то да, хоть я и считаю, что тут вина на производителях карт. Как мне кажется дефицит искусственный и цена собственно тоже.
А вот с другой стороны если бы появилась некая валюта, которую не отследить, не проконтролировать и чтобы она всем государствам и визам с мастрекардами по кубам поводила, это было охуенно. Жаль это только мечты.
Как мне кажется дефицит искусственный и цена собственно тоже.
Если ты говоришь только про новые видеокарты - тогда возможно.
Если ты говоришь про ситуацию в целом, то сейчас любая видеокарта, которая способна майнить, даже с настолько завышенными ценами будет окупается за 6-8 месяцев. После чего начинает печатать деньги из воздуха.
То есть здесь всё равно вина производителей, что сейчас каждый васян пытается собрать себе на балконе собственную ферму?
Взрослый хот-дог
Есть выход: купить карту за много денег и майнингом отбить разницу в цене.
Ты - часть проблемы.
Независимые от государства деньги это прекрасно.
Как и золото
Так, тут у нас жена Маска
100 штук за пластиковую тачку, которая лучше обычной с ДВС только тем что быстрее разгоняется, при это заряжается за час (12 часов дома из розетки если повезёт), едет макс 500 (250 зимой) км это конечно гениально и визионерно.
Не особо шарю в тесламобилях, но любой электрокар в разы ремонтопригоднее, надёжнее и понятнее ДВС. Плюс, который себя покажет только через время, когда сервис появится с той же частотой что и обычные автозаправки и мастерские
На самом деле нет, тк мы живём не в тех странах где есть сервисы теслы. Наши автослесари не всегда жугуль могут починить, а тут новые технологии. Кроме того там реально новые, сложные и мощные двигатели, гигантская батарея и куча всего в прошивке вплоть до невозможности (и их отсутствия, кстати) поставить какие-то левые запчасти. И это всё в ситуации когда нет официального сервиса.
Ну и как бы если я покупаю новый авто, то у меня гарантия, каско и прочая фигня, да и не сломается она лет 5, а потом следующая и погнали. При этом разница в цене с теслой будет как купить 2 машины и заправлять их лет 5.
Ну а люди которые покупают бэушные тэслы это конечно земля им пухом. Любая проблема и пиздец, нихуя не сделаешь и будешь кататься по сервисам и "клубам любителей тесл".
Перечитай выше. Про то и говорю, что у двс сервис уже готов. Как только появится сервис для электрокаров, то они обоснуют всё своё преимущество.
А как робототехник я тебя уверяю: с ремонтом Теслы разобраться будет проще, чем с ДВС. Вся сложность в прошивке только и будет, а она сейчас независимо от топлива нужна для датчиков, написанных по современным авто и это отдельный подвид автомехаников.
Философский паук например
Ты там на полном серьёзе простыни писал, что Маск мемасит про доге койн, потому что вложился в него и хочет заработать себе на пиццу. Причём тут биткойн, лол. С биткойном у Маска долгие отношения и там далеко не просто желание заработать, дядька реально верит шо там будущее нахой, он угарает с блокчейна в целом как с технологии, так же как когда-то угарнул с электрокаров и раскрутил эту тему до всемирного хайпа. Об этом я тебе и писал, Маск лютый технарь на деле, у него шишка стоит на всякие новые крутые штуки, он промышленник самый натуральный, а не биржевая крыса. Само собой он зарабатывает на этом, как иначе то блять, нанимает крыс, хуле нет то.
И да биткойну от курса доге ни холодно ни жарко. Так что да, доги койн это прикол, даже если бы он вложился в него, то один хуй по приколу, а не ради возможности заработать себе на пиццу
Вот так бы каждую новость писали, цены бы тж не было
Философский
Не ну а хуле он хуйню какую-то блять несёт. Прям вот сидит там Муск и твиттит сутками про доге койн чтобы наконец сорвать долгожданный куш, лол. Блять делать ему нехуй больше, ну.
Философский
Дошли? Я от него и не уходил никуда. Тебе кроме как "подгорело" возразить больше нечего, да?
Да и подгорело походу у тебя, раз ты тут зачем-то поднял наш прошлый спор, в котором ты обосрался
Пушкинский жар
Только новость не про доге, а про биток)
Командный хот-дог
Криптовалюты взаимосвязаны сильно. Подорожает Биток — подорожает Доге
Ага, но не наоборот.
Хотя Доге уже почти 10 центов, блять, я богатею
Ещё чуть-чуть и богаче тебя будет только джеф безос.
А что, миллион догекоинов по 8 центов это 80 тыщ баксов всего то, потом если до 1 бакса дотянуть его, то уже у тебя миллион долларов, 920% прибыли.
Такой капитализации нет даже у джефа безоса.
Может он уже закупился догекоинами, счас будет писать говнопосты в своём твитере каждый раз упоминая догекоин, пока он не станет хотя бы по баксу. Потом продаст и вуаля. СДЕЛАЛ ДЕНЬГИ!
Подскажите литературу , в которой я нормально доступным языком смогу понять , почему крипта и частные деньги - то збс, а не очередное наебалово глобального масштаба . Мой внутренний консерватор включает большую красную лампочку с надписью "Финансовая пирамида "
Это не пирамида. Сказать, что это не наебалово, не могу.
И Тесла тоже пока вглядит как пирамида. Когда акции торгуются как 200+ годовых прибылей компании это не норм.
Это не пирамида, это просто перегретая акция, пузырь.
Когда этот пузырь лопнет, офигеют все. Даже те, кто к этому вообще никаким боком.
Возможно, но просто давайте перестанем неправильно использовать слово "пирамида".
Остальной
Просветите пожалуйста, чем пирамида отличается от пузыря?
Кроме того, что в пирамиде изначально нет никакой ценности.
Когда лопнет пирамида, от неё ничего не останется. А на деятельность Тесла падение курса акций таким образом не повлияет, компания продолжит существовать и приносить прибыль.
Разнообразный яд
Пузырь - естественное явление, когда цена на нечто сначала растет на ажиотаже (надувание пузыря), а потом резко падает (лопание пузыря), когда инвесторы начинают массово это продавать.
В пирамиде буквально доход участников получается за счет вложений новоприбывших. Пузырь это когда люди начинают скупать какие-то активы больше разумного и цена получается завышенной.
Мы не можем быть уверенными, в том что Маск не подогревает спрос на свои акции искусственно)) То что делает Эпл- берёт деньги в долг и на них же делает обратный выкуп своих акций, толкая курс вверх- это не пирамида?
Нет, это не пирамида.
Пирамида это когда привлечение новых вкладчиков (рост системы) финансируется исключительно за счёт средств предыдущих вкладчиков. Рост выручки Эпла почти 5 лет топчется около одного значения (этот карантинный год-исключение) но акции растут непрерывно. Вижу в этом признаки пирамиды.
Учитывая количество предзаказов и вообще перспективы рынка электрокаров - очень даже норма. Они столько ништячков запатентовали для них, что через 10-15 лет, когда электромобили будут повсеместно, в каждом будут стоять запчасти, выпущенные по их лицензии. Запомните этот твит.
Взгляните на китайских конкурентов. Они производят больше электрокаров уже сегодня и вертели там этого Маска с его патентами.
А потом США вертанут им возможность продавать вне Китая без патентов
И если рынок Китая к тому моменту будет больше американского, то ноу проблем дядя Сэм.
Крипта удовлетворяет потребности определённых людей, потому что это надёжное средство платежа, которое не требует идентификации. Т.е. при желании можно полностью анонимно ворочать огромными суммами, миллиардами долларов, невзирая на границы и т.п. Понятное дело, как минимум для криминала и коррупции это манна небесная. Поэтому спрос на крипту гарантирован. Он может быть сильно ниже раздутого спекулянтами, но он будет всегда (в обозримом будущем).
криминала и коррупции это манна небесная
но это нестабильная штука, можно же в теории устроить диверсию типа той как сделали чуваки с реддита, твои капиталы обесценятся и будешь ты как на меме "инвестировал в говно"
не требует идентификации
платить наличкой в тайнике/закладке это разве не тоже без идентификации
можно же в теории устроить диверсию
Каким образом?
платить наличкой в тайнике/закладке это разве не тоже без идентификации
Наличка это материальный (вещественный) объект, со всеми вытекающими.
Каким образом?
курс обвалится. 1000 причин почему это может произойти. законодательство примут такое, шо лучше не приближатся к этому будет
курс обвалится
Ну и что? Крипта это средство оперативных расчётов, а не накопления.
законодательство примут такое
Криминалу они хуже сделать не смогут.
Только вот оьналичить или завести туда миллиард не выйдет анонимно
Даже с миллионом я бы на это посмотрел
До появления крипты было так же, только им вместо биткойна приходилось пользоваться серыми банками и прочими менее удобными штуками. То есть, с т.з. перевода в реальные деньги ничего не изменилось, скорее даже стало удобнее (можно смешаться с толпой гиков и хайпожоров)
из свежего - твиттер Илона Маска
он там и Рогозину отвечал, такой себе источник, тем более на той неделе писал шо в твиттере пока все и тут же че то запостил на след день
это был сарказм на тему абсолютной правильности и истины для огромного число людей всего сказанного и затронутого Маском
та я понял)))
хотелось прост по серьезке
хотя я ж на тж, какая серьезка
а нет истины касательно крипты, по крайней мере я не нашел. Лично я не верю, что власти ее глобально допустят на рынки
Для начала надо понять, что збс только крипта; частные деньги - наоборот.
До конца недели биток по 100к
Маск устал, решил поохотиться за лёгкими деньгами. Забить на технологии, где надо пахать, тратить свои дни.
Сейчас с Китаем надуют, потом придёт регулятор, и уберёт снизу одну "карту", домик разлетится. Или хакеры найдут способ поправить алгоритмы.
На повышении ещё можно заработать. Можно брать. Но чутко следить за новостями)
Зачем, а главное нах#я?
Ну его инвестиция выросла лишь от факта его инвестиции, как минимум выгодно
Маск ебёт. Что тут сказать, большой фанат киберпанка (не игры) пытается создать утопичный мир и после каждого такого выпада приближает будущее.
Что за хуета. Тесла уже стала инвестиционной компанией??
Завтра купит акции газпрома?