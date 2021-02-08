Новости
Дамир Камалетдинов

Tesla вложила 1,5 миллиарда долларов в биткоин Статьи редакции

И объявила, что начнёт принимать оплату на сайте в криптовалюте.

После новостей о вложении Tesla биткоин вырос на 13% до исторического максимума в 43,7 тысячи долларов. Об инвестициях компании Маска стало известно из документов Комиссии по ценным бумагам США, на которые обратило внимание Bloomberg.

В бумагах говорится, что Tesla внедрит возможность оплаты электромобилей с помощью биткоина. Компания не уточнила сроков, но заверила регуляторов, что сделает это в соответствии с законами, а первое время возможность оплаты биткоином будет ограниченной.

Tesla инвестировала в биткоин после обновления своей инвестиционной политики в январе 2021 года. По новому документу компания может вкладывать деньги в цифровые активы, как в золотые слитки или золотовалютные фонды.

Глава Tesla Илон Маск не раз высказывался о криптовалютых. Предприниматель называл биткоин «благом» и открыто поддерживал мемную криптовалюту Dogecoin, которая на фоне его поддержи выросла в стоимости до исторического рекорда.

Dogecoin бьет новые рекорды после твитов Маска и…
Цена актива поднималась на пик стоимости на торгах в Азии
tjournal.ru

#новости #криптовалюты #биткоин #tesla #маск

4521 просмотров
Спасибо за наводку Максим Андреев
98 98 комментариев
28
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Максим Андреев", "author_type": "self", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0430\u0441\u043a","\u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u044e\u0442\u044b","\u0431\u0438\u0442\u043a\u043e\u0438\u043d","tesla"], "comments": 98, "likes": 28, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 337042, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 08 Feb 2021 16:28:55 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
98 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Разнообразный яд

14

Это хорошо или плохо?
Я хочу, чтобы все эти криптовалюты попадали к чертовой матери и больше с днища не вылезали. А то из-за майнеров невозможно видеокарту за человеческие деньги обновить.

Ответить

Романелло Кивогенс

Разнообразный
0

Плохо разумеется. Недаром курс биткоина побил очередной рекорд. Маск может придать криптовалюте такой импульс, что она ещё не скоро откатится обратно, если вообще откатится. Но это всё на мой профанский взгляд.

Ответить

Ху Эмай

Романелло
15

Он может отправить курс битка на Марс!
Ахахаха, ни куя я смешной))))

Ответить

Невероятный ключ

Разнообразный
0

 Я хочу, чтобы все эти криптовалюты попадали к чертовой матери

Тогда это плохо.
Очевидно, что пока пипл скупает крипту она будет на плаву. 

Ответить

Пушкинский жар

Разнообразный
0

Про видеокарты тема.

В качестве утешения держу пока АМД в портфеле

Ответить

thetrickster

Разнообразный
0

Если смотреть со стороны покупки карточки то да, хоть я и считаю, что тут вина на производителях карт. Как мне кажется дефицит искусственный и цена собственно тоже.

А вот с другой стороны если бы появилась некая валюта, которую не отследить, не проконтролировать и чтобы она всем государствам и визам с мастрекардами по кубам поводила, это было охуенно. Жаль это только мечты.

Ответить

Сознательный франт

thetrickster
0

 Как мне кажется дефицит искусственный и цена собственно тоже.

Если ты говоришь только про новые видеокарты - тогда возможно. 
Если ты говоришь про ситуацию в целом, то сейчас любая видеокарта, которая способна майнить,  даже с настолько завышенными ценами будет окупается за 6-8 месяцев. После чего начинает печатать деньги из воздуха. 
То есть здесь всё равно вина производителей, что сейчас каждый васян пытается собрать себе на балконе собственную ферму?

Ответить

Взрослый хот-дог

Разнообразный
0

Есть выход: купить карту за много денег и майнингом отбить разницу в цене.

Ответить

Сознательный франт

Взрослый
0

Ты - часть проблемы. 

Ответить

Взрослый хот-дог

Сознате…
0

Нет, ведь я не скупаю пачками видеокарты для майнинга.

Ответить

Магомед Шереметьев

Разнообразный
0

Независимые от государства деньги это прекрасно.
Как и золото

Ответить

Степан Анейчик

Разнообразный
–4

ПК-бляди должны страдать

Ответить

Волшебный вентилятор

6

Я правильно понимаю, что Маск начал легализацию криптовалюты ? 

Ответить

Максим Андреев

Волшебный
10

Именно так) Он - гениальный визионер и бизнесмен, уровня Джобса. Он видит будущее и я полностью одобряю его решения) 

Ответить

alexferman

Максим
38

Так, тут у нас жена Маска

Ответить

Игорь Рачук

alexfer…
0

Какая из? 

Ответить

thetrickster

Максим
0

100 штук за пластиковую тачку, которая лучше обычной с ДВС только тем что быстрее разгоняется, при это заряжается за час (12 часов дома из розетки если повезёт), едет макс 500 (250 зимой)  км это конечно гениально и визионерно.

Ответить

Антон Сциталов

thetric…
0

Не особо шарю в тесламобилях, но любой электрокар в разы ремонтопригоднее, надёжнее и понятнее ДВС. Плюс, который себя покажет только через время, когда сервис появится с той же частотой что и обычные автозаправки и мастерские

Ответить

thetrickster

Антон
0

На самом деле нет, тк мы живём не в тех странах где есть сервисы теслы. Наши автослесари не всегда жугуль могут починить, а тут новые технологии. Кроме того там реально новые, сложные и мощные двигатели, гигантская батарея и куча всего в прошивке вплоть до невозможности (и их отсутствия, кстати) поставить какие-то левые запчасти. И это всё в ситуации когда нет официального сервиса.

Ну и как бы если я покупаю новый авто, то у меня гарантия, каско и прочая фигня, да и не сломается она лет 5, а потом следующая и погнали. При этом разница в цене с теслой будет как купить 2 машины и заправлять их лет 5.

Ну а люди которые покупают бэушные тэслы это конечно земля им пухом. Любая проблема и пиздец, нихуя не сделаешь и будешь кататься по сервисам и "клубам любителей тесл".

Ответить

Антон Сциталов

thetric…
0

Перечитай выше. Про то и говорю, что у двс сервис уже готов. Как только появится сервис для электрокаров, то они обоснуют всё своё преимущество.
А как робототехник я тебя уверяю: с ремонтом Теслы разобраться будет проще, чем с ДВС. Вся сложность в прошивке только и будет, а она сейчас независимо от топлива нужна для датчиков, написанных по современным авто и это отдельный подвид автомехаников. 

Ответить

Максим Андреев

1

К слову, в предыдущей новости читатель сказал, что Маск пиарит Dogecoin чисто для прикола) Я был не согласен. И вот подтверждение моих слов) Маск - в первую очередь предприниматель. И хочет делать деньги. 

Ответить

Философский паук например

Максим
13

Ты там на полном серьёзе простыни писал, что Маск мемасит про доге койн, потому что вложился в него и хочет заработать себе на пиццу. Причём тут биткойн, лол. С биткойном у Маска долгие отношения и там далеко не просто желание заработать, дядька реально верит шо там будущее нахой, он угарает с блокчейна в целом как с технологии, так же как когда-то угарнул с электрокаров и раскрутил эту тему до всемирного хайпа. Об этом я тебе и писал, Маск лютый технарь на деле, у него шишка стоит на всякие новые крутые штуки, он промышленник самый натуральный, а не биржевая крыса. Само собой он зарабатывает на этом, как иначе то блять, нанимает крыс, хуле нет то.

И да биткойну от курса доге ни холодно ни жарко. Так что да, доги койн это прикол, даже если бы он вложился в него, то один хуй по приколу, а не ради возможности заработать себе на пиццу

Ответить

Raekwon The Chef

Философский
3

Вот так бы каждую новость писали, цены бы тж не было

Ответить

Философский

Raekwon
0

Не ну а хуле он хуйню какую-то блять несёт. Прям вот сидит там Муск и твиттит сутками про доге койн чтобы наконец сорвать долгожданный куш, лол. Блять делать ему нехуй больше, ну.

Ответить

Максим Андреев

Философ…
–1

Гляди, как подгорело) прямо до живого великорусского дошли)

Ответить

Философский

Максим
0

Дошли? Я от него и не уходил никуда. Тебе кроме как "подгорело" возразить больше нечего, да?
Да и подгорело походу у тебя, раз ты тут зачем-то поднял наш прошлый спор, в котором ты обосрался

Ответить

Максим Андреев

Философ…
0

Я не увидел ваших аргументов, ни там, ни здесь) А спорить с тем, кто кроме матов ничего больше не пишет, да еще и с ошибками, считаю ниже своего достоинства)

Ответить

Философски

Максим
0

Ой всё

Ответить

Максим

Философ…
0

Кто бы сомневался)

Ответить

Философски

Максим
0

Я просто не люблю спорить с чуваками которые ставят скобочки после каждого предложения. Считаю что это ниже моего достоинства
( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Пушкинский жар

Максим
1

Только новость не про доге, а про биток)

Ответить

Командный хот-дог

Пушкинский
4

Криптовалюты взаимосвязаны сильно. Подорожает Биток — подорожает Доге

Ответить

Философский

Командн…
2

Ага, но не наоборот.

Ответить

Командный

Философ…
0

Хотя Доге уже почти 10 центов, блять, я богатею 

Ответить

Андрей Петрович

Командн…
0

Ещё чуть-чуть и богаче тебя будет только джеф безос.

Ответить

Философский

Андрей
1

До Путина всё равно не доберёшься.

Ответить

Философский

Командн…
0

Купишь мне потом бентли в подарок?

Ответить

Командный

Философ…
0

А я думал у тебя уже есть уютный багажник...

Ответить

Философски

Командн…
0

Ну так, одно дело уютный, а другое - бентли

Ответить

Максим Андреев

Командн…
0

Именно!

Ответить

allah213

Максим
0

а на чём он деньги сделал? Инвестировал в развитие это не = купил. Он ниче не поимел на его  росте.

Ответить

Максим Андреев

allah213
1

Инвестировать с расчетом получить прибыль - что тут удивительного для бизнесмена?

Ответить

allah213

Максим
0

дык, с чего ты так уверен в гарантии прибыли... С таким же успехом прогореть можно.

Ответить

Максим Андреев

allah213
1

Нет уверенности никакой. Я, как трейдер, это прекрасно понимаю. Но биткоин - это будущее. В этом никаких сомнений. И я очень воодушевлен, что это будущее происходит на наших с вами глазах!

Ответить

Аналитический

Максим
0

это будущее происходит уже сколько лет? когда произойдет наконец?

Ответить

Максим Андреев

Аналити…
1

Изменения никогда не происходят одномоментно. Для истории несколько лет - секунда)

Ответить

Андрей Петрович

Максим
0

А что, миллион догекоинов по 8 центов это 80 тыщ баксов всего то, потом если до 1 бакса дотянуть его, то уже у тебя миллион долларов, 920% прибыли.
Такой капитализации нет даже у джефа безоса.

Ответить

Raekwon The Chef

Андрей
2

Зато есть у продавцов свечек

Ответить

Андрей Петрович

allah213
0

Может он уже закупился догекоинами, счас будет писать говнопосты в своём твитере каждый раз упоминая догекоин, пока он не станет хотя бы по баксу. Потом продаст и вуаля. СДЕЛАЛ ДЕНЬГИ!

Ответить

Максим Андреев

Андрей
0

Я тоже не раз ловил себя на такой мысли))

Ответить

Митя Мурасов

0

Подскажите литературу , в которой я нормально доступным языком смогу понять , почему крипта и частные деньги - то збс, а не очередное наебалово глобального масштаба . Мой внутренний консерватор включает большую красную лампочку с надписью "Финансовая пирамида "

Ответить

Антон Пострунин

Митя
3

Это не пирамида. Сказать, что это не наебалово, не могу.

Ответить

Митя Мурасов

Антон
0

аргументно

Ответить

onemanshow

Митя
1

И Тесла тоже пока вглядит как пирамида. Когда акции торгуются как 200+ годовых прибылей компании это не норм.

Ответить

Антон Пострунин

onemanshow
4

Это не пирамида, это просто перегретая акция, пузырь.

Ответить

onemanshow

Антон
0

Когда этот пузырь лопнет, офигеют все. Даже те, кто к этому вообще никаким боком.

Ответить

Антон Пострунин

onemans…
3

Возможно, но просто давайте перестанем неправильно использовать слово "пирамида".

Ответить

Остальной

Антон
0

Просветите пожалуйста, чем пирамида отличается от пузыря?
Кроме того, что в пирамиде изначально нет никакой ценности.

Ответить

Сергей Раков

Остальн…
2

Когда лопнет пирамида, от неё ничего не останется. А на деятельность Тесла  падение курса акций таким образом не повлияет, компания продолжит существовать и приносить прибыль. 

Ответить

Разнообразный яд

Остальн…
1

Пузырь - естественное явление, когда цена на нечто сначала растет на ажиотаже (надувание пузыря), а потом резко падает (лопание пузыря), когда инвесторы начинают массово это продавать.

Ответить

Антон Пострунин

Остальн…
1

В пирамиде буквально доход участников получается за счет вложений новоприбывших. Пузырь это когда люди начинают скупать какие-то активы больше разумного и цена получается завышенной.

Ответить

Kirill

Антон
0

Как например Gamestop

Ответить

onemanshow

Антон
0

Мы не можем быть уверенными, в том что Маск не подогревает спрос на свои акции искусственно)) То что делает Эпл- берёт деньги в долг и на них же делает обратный выкуп своих акций, толкая курс вверх- это не пирамида?

Ответить

Антон Пострунин

onemans…
1

Нет, это не пирамида.

Ответить

onemanshow

Антон
0

Пирамида это когда привлечение новых вкладчиков (рост системы) финансируется исключительно за счёт средств предыдущих вкладчиков. Рост выручки Эпла почти 5 лет топчется около одного значения (этот карантинный год-исключение) но акции растут непрерывно. Вижу в этом признаки пирамиды.

Ответить

Константин Курасов

onemanshow
1

Учитывая количество предзаказов и вообще перспективы рынка электрокаров - очень даже норма. Они столько ништячков запатентовали для них, что через 10-15 лет, когда электромобили будут повсеместно, в каждом будут стоять запчасти, выпущенные по их лицензии. Запомните этот твит.

Ответить

onemanshow

Констан…
2

Взгляните на китайских конкурентов. Они производят больше электрокаров уже сегодня и вертели там этого Маска с его патентами.

Ответить

Константин

onemans…
0

А потом США вертанут им возможность продавать вне Китая без патентов

Ответить

onemanshow

Констан…
0

И если рынок Китая к тому моменту будет больше американского, то ноу проблем дядя Сэм.

Ответить

alexferman

Митя
1

Крипта удовлетворяет потребности определённых людей, потому что это надёжное средство платежа, которое не требует идентификации. Т.е. при желании можно полностью анонимно ворочать огромными суммами, миллиардами долларов, невзирая на границы и т.п. Понятное дело, как минимум для криминала и коррупции это манна небесная. Поэтому спрос на крипту гарантирован. Он может быть сильно ниже раздутого спекулянтами, но он будет всегда (в обозримом будущем).

Ответить

Митя Мурасов

alexferman
0

криминала и коррупции это манна небесная

но это нестабильная штука, можно же в теории устроить диверсию типа той как сделали чуваки с реддита, твои капиталы обесценятся и будешь ты как на меме "инвестировал в говно"

не требует идентификации

платить наличкой в тайнике/закладке это разве не тоже без идентификации

Ответить

alexferman

Митя
3

можно же в теории устроить диверсию

Каким образом?

платить наличкой в тайнике/закладке это разве не тоже без идентификации

Наличка это материальный (вещественный) объект, со всеми вытекающими.

Ответить

Митя Мурасов

alexfer…
0

Каким образом?

курс обвалится. 1000 причин почему это может произойти. законодательство примут такое, шо лучше не приближатся к этому будет

Ответить

Правый

Митя
0

Не примут, там уже все вложились в биток) 

Ответить

alexferman

Митя
0

курс обвалится

Ну и что? Крипта это средство оперативных расчётов, а не накопления.

законодательство примут такое

Криминалу они хуже сделать не смогут.

Ответить

N/a

alexferman
0

Только вот оьналичить или завести туда миллиард не выйдет анонимно
Даже с миллионом я бы на это посмотрел

Ответить

alexferman

N/a
0

До появления крипты было так же, только им вместо биткойна приходилось пользоваться серыми банками и прочими менее удобными штуками. То есть, с т.з. перевода в реальные деньги ничего не изменилось, скорее даже стало удобнее (можно смешаться с толпой гиков и хайпожоров)

Ответить

Андрей Рядькин

Митя
0

из свежего - твиттер Илона Маска

Ответить

Митя Мурасов

Андрей
0

он там и Рогозину отвечал, такой себе источник, тем более на той неделе писал шо в твиттере пока все и тут же че то запостил на след день

Ответить

Андрей Рядькин

Митя
1

это был сарказм на тему абсолютной правильности и истины для огромного число людей всего сказанного и затронутого Маском 

Ответить

Митя Мурасов

Андрей
0

та я понял)))
хотелось прост по серьезке
хотя я ж на тж, какая серьезка

Ответить

Андрей Рядькин

Митя
0

а нет истины касательно крипты, по крайней мере я не нашел. Лично я не верю, что власти ее глобально допустят на рынки

Ответить

Roman Bublik

Митя
0

Для начала надо понять, что збс только крипта; частные деньги - наоборот.

Ответить

Андрей Рядькин

0

До конца недели биток по 100к

Ответить

плюшевый батон

Андрей
2

Рублей?

Ответить

Андрей Рядькин

плюшевый
0

хотелось бы

Ответить

Плотный томагавк_два

0
Ответить

Терье Анри

0

Маск устал, решил поохотиться за лёгкими деньгами. Забить на технологии, где надо пахать, тратить свои дни. 

Сейчас с Китаем надуют,  потом придёт регулятор, и уберёт снизу одну "карту", домик разлетится. Или хакеры найдут способ поправить алгоритмы. 

На повышении ещё можно заработать. Можно брать. Но чутко следить за новостями)

Ответить

Смешной колос

0

догекоинами берете?

Ответить

Современный танк88

0

Зачем, а главное нах?

Ответить

N/a

Современный
0

Ну его инвестиция выросла лишь от факта его инвестиции, как минимум выгодно

Ответить

Danil Oputin

0

Маск ебёт. Что тут сказать, большой фанат киберпанка (не игры) пытается создать утопичный мир и после каждого такого выпада приближает будущее.

Ответить

God Damn

0

Че пацаны, биток под соточку? вы довольны? 

Ответить

dead

0

Маск, сука! Чё не в доге вложил 🤬

Ответить

Leha Shum

0

Что за хуета. Тесла уже стала инвестиционной компанией??
Завтра купит акции газпрома?

Ответить

Denis Manchenko

0

Вот же наркоманы ).
Хотя Tesla - продукт самостоятельный.

Ответить

Технический кот

–1

Сатоши - это Маск

Ответить

Владимир Филатов

Технический
0

Если бы это было так, то его начали бы кошмарить.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В США застрелили 20-летнего блогера во время съёмок ютуб-пранка с ограблением
Молодой человек вместе с другом хотел разыграть группу людей, сымитировав ограбление с ножом. Но это приняли за реальную угрозу.
130
Интернет
Игра: описать свою квартиру так, как по «России 1» описывали жильё Навального в Германии
Корреспондент рассказала о «роскошных условиях жизни» политика: два дивана, телевизор, кофемашина и ваза с фруктами. В сети решили, что любое жильё можно представить как элитное.
175
Интернет
Резонанс: Статья Явлинского с критикой Навального
Его заявление посчитали «согласованным в администрации президента».
325
Популярное за три дня
Интернет
Как можно поддержать Алексея Навального, пока он в СИЗО? Отправить ему любимый мем
Пользовательница твиттера отправила мем про попугая — и получила ответ.
148
Кухня
0
Интернет
RT опубликовал в соцсетях цитату Навального о «продажности» RT
Симоньян уже пригрозила политику иском о клевете.
79
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

Ху Эмай

Reuters: правительство России…

Vladislav Pauls

Reuters: правительство России…

Coronadoden

Reuters: правительство России…

Андрей Рядькин

Reuters: правительство России…

конгруэ́нтный

В Китае заблокировали голосовую…

Юрий Грачев

Запись в подсайте Twitter

Кирилл Вселенский

В Китае заблокировали голосовую…

конгруэ́нтный

В Китае заблокировали голосовую…

AZP

Сообщества во «ВКонтакте» почти…

Виталя Вентилятор

Запись в подсайте Telegram

dead

Reuters: правительство России…

Ivan Boldyrev

Игра: описать свою квартиру…

Тот самый

Reuters: правительство России…

Александр Мирошников

Reuters: правительство России…

Woody Johnson

В Китае заблокировали голосовую…

Илья Гераськин

В Китае заблокировали голосовую…

dead

Reuters: правительство России…

Ху Эмай

В Китае заблокировали голосовую…

законопослушный…

Reuters: правительство России…
null