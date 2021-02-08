И объявила, что начнёт принимать оплату на сайте в криптовалюте.

После новостей о вложении Tesla биткоин вырос на 13% до исторического максимума в 43,7 тысячи долларов. Об инвестициях компании Маска стало известно из документов Комиссии по ценным бумагам США, на которые обратило внимание Bloomberg.

В бумагах говорится, что Tesla внедрит возможность оплаты электромобилей с помощью биткоина. Компания не уточнила сроков, но заверила регуляторов, что сделает это в соответствии с законами, а первое время возможность оплаты биткоином будет ограниченной.

Tesla инвестировала в биткоин после обновления своей инвестиционной политики в январе 2021 года. По новому документу компания может вкладывать деньги в цифровые активы, как в золотые слитки или золотовалютные фонды.

Глава Tesla Илон Маск не раз высказывался о криптовалютых. Предприниматель называл биткоин «благом» и открыто поддерживал мемную криптовалюту Dogecoin, которая на фоне его поддержи выросла в стоимости до исторического рекорда.