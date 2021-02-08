Reuters: правительство России выделит 500 млрд рублей на помощь населению, чтобы снизить недовольство перед выборами Статьи редакции
Социальное напряжение может помешать «Единой России» получить большинство на думских выборах, пишет агентство.
Пакет соцпомощи должен продемонстрировать россиянам, что правительство «знает об их финансовых проблемах и делает что-то, чтобы им помочь», пишет Reuters со ссылкой на два источника.
Один из собеседников агентства утверждает, что Владимир Путин объявит о новых мерах поддержки в ближайшие недели. Каким категориям граждан направят средства, собеседники не сообщили.
Один источник Reuters сказал, что размер пакета составит 500 миллиардов рублей, но другой оценил его в 0,5% прогнозируемого ВВП на 2021 год — около 580 миллиардов рублей. В Кремле не ответили на запрос журналистов, пресс-секретарь премьер-министра Михаила Мишустина сказал, что ему неизвестно о новом пакете.
Агентство отмечает, что решение последовало на фоне прошедших в конце января акций в поддержку Алексея Навального, ослабивших курс рубля. Журналисты добавили, что во время протестов участники митингов среди прочего высказывали недовольство уровнем жизни и доходами.
Reuters со ссылкой на международное рейтинговое агентство Fitch указывает, что дальнейшие социальные волнения не представляют краткосрочных рисков для правительства, однако они могут создать сложности для «Единой России» на выборах в Госдуму 19 сентября.
нормальным, работающим, молодым, красивым и сильным людям нихуя не достанется. Так что тебе может повезти.
Ну арендуй себе пиздюка, потом сдашь
Яндекс уже и такую хуйню запустил?
Работают митинги!
если родители детей до 16 лет после этого не напишут весточку благодарности Алексею, то вообще пошли нахуй
если два события совпадают по времени, это еще не значит, что между ними есть причинно-следственная связь. Последние опросы социологов из РАН, которые, вроде бы, не рисуют, показали, что в 2020 г. у ЕР был рейтинг 10%, у КПРФ - 8%, у ЛДПР - 7%, то есть почти вровень. Даже с административным ресурсом и подрисовками из такого сложно сделать 50%, особенно если будет протестное голосование.
С этим в любом случае пришлось бы что-то делать помимо 3-дневного голосования, а протесты просто подлили масла в огонь и заставили пошевелиться немного раньше (наверное).
опять протест сливаешь
"если два события совпадают по времени, это еще не значит, что между ними есть причинно-следственная связь."
корреляция не означает каузация - меньше букв писать
дарю
Подачка, чтобы, сидя у кормушки, отбить в 100 раз кратную сумму обратно.
Но на героев этого видео подействует:
https://tjournal.ru/tweets/336777
И им будет без разницы из какой статьи эти деньги перенаправят.
https://59.ru/text/economics/2020/12/09/69612306/
Жду мои 3 тыщи рублёв! ^D^
Всё-таки по справедливости основную часть суммы нужно направить по-настоящему нуждающемуся, ты же видел, в каком состоянии у него дворец
Шо, опять по 5к семьям с детьми и пару лярдов плачущим олигархам?
а шо такое, олигархи разве не население?
ну судя по всему только они и население
народ это власть
Современный
Будь серьёзней
Наполнение.
Февраль 2021: правительство России выделит 500 млрд рублей на помощь населению, чтобы снизить недовольство перед выборами
Май 2021: правительство России выделит 300 млрд рублей на помощь населению, чтобы снизить недовольство перед выборами
Июнь 2021:правительство России выделит 100 млрд рублей на помощь населению, чтобы снизить недовольство перед выборами
Июль 2021: правительство России выделило 70 млрд рублей на новые дубинки и автозаки
А люди наоборот поймут, что от правительства можно и нужно требовать плюшки
Ожидание: деньги "раздадут" населению через благоустройство
Реальность: реклама в тиктоке ютубе, закупка автозаков, новые вливания Симонян и команде
Обычное явление. Перед выборами дать баранам печеньку, а после выборов содрать три шкуры.
Наверняка опять всяким нихрена не работающим распиздяям с тремя детьми по единовременной выплате давать. А тем и хватит, чтобы снова считать царя хорошим.
Четкие яжмамки и яжпапки это огромная армия избирателей и сторонников. Им плевать на развитие страны, на стремление к лучшему и большему. Им шоб хватало, а 5к сверху ещё и не плохой бонус. А на деле 5к это жалкие копейки.
Я тут вчера писал, что люди не имеют чётких политических требований, выходят потому что "всё плохо" и сольют протест когда экономика пойдёт вверх.
Многие меня минусили за это, но я по-прежнему вижу что лишь единицы могут сформулировать свои политические требования. Россиян просто купят с потрохами (буду рад если в этом ошибаюсь).
Вот вам первая подачка...
Не, когда много лет подряд все летит в пизду, то просто откупиться не выйдет.
Да откупятся ещё как, Ельцин мешками с крупами себе рейтинг поднял в 90е
Reuters: правительство России выделит 500 млрд рублей на помощь населению, чтобы снизить недовольство перед выборами
Переименуйте: Правительство России отказалось от строительства ещё пяти дворцов. После выборов строительство возобновится.