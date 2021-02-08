 Reuters: правительство России выделит 500 млрд рублей на помощь населению, чтобы снизить недовольство перед выборами

Социальное напряжение может помешать «Единой России» получить большинство на думских выборах, пишет агентство.

Пакет соцпомощи должен продемонстрировать россиянам, что правительство «знает об их финансовых проблемах и делает что-то, чтобы им помочь», пишет Reuters со ссылкой на два источника.

Один из собеседников агентства утверждает, что Владимир Путин объявит о новых мерах поддержки в ближайшие недели. Каким категориям граждан направят средства, собеседники не сообщили.

Один источник Reuters сказал, что размер пакета составит 500 миллиардов рублей, но другой оценил его в 0,5% прогнозируемого ВВП на 2021 год — около 580 миллиардов рублей. В Кремле не ответили на запрос журналистов, пресс-секретарь премьер-министра Михаила Мишустина сказал, что ему неизвестно о новом пакете.

Агентство отмечает, что решение последовало на фоне прошедших в конце января акций в поддержку Алексея Навального, ослабивших курс рубля. Журналисты добавили, что во время протестов участники митингов среди прочего высказывали недовольство уровнем жизни и доходами.

Reuters со ссылкой на международное рейтинговое агентство Fitch указывает, что дальнейшие социальные волнения не представляют краткосрочных рисков для правительства, однако они могут создать сложности для «Единой России» на выборах в Госдуму 19 сентября.