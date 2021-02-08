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Алексей Боржонов

Reuters: правительство России выделит 500 млрд рублей на помощь населению, чтобы снизить недовольство перед выборами Статьи редакции

Социальное напряжение может помешать «Единой России» получить большинство на думских выборах, пишет агентство.

Пакет соцпомощи должен продемонстрировать россиянам, что правительство «знает об их финансовых проблемах и делает что-то, чтобы им помочь», пишет Reuters со ссылкой на два источника.

Один из собеседников агентства утверждает, что Владимир Путин объявит о новых мерах поддержки в ближайшие недели. Каким категориям граждан направят средства, собеседники не сообщили.

Один источник Reuters сказал, что размер пакета составит 500 миллиардов рублей, но другой оценил его в 0,5% прогнозируемого ВВП на 2021 год — около 580 миллиардов рублей. В Кремле не ответили на запрос журналистов, пресс-секретарь премьер-министра Михаила Мишустина сказал, что ему неизвестно о новом пакете.

Агентство отмечает, что решение последовало на фоне прошедших в конце января акций в поддержку Алексея Навального, ослабивших курс рубля. Журналисты добавили, что во время протестов участники митингов среди прочего высказывали недовольство уровнем жизни и доходами.

Reuters со ссылкой на международное рейтинговое агентство Fitch указывает, что дальнейшие социальные волнения не представляют краткосрочных рисков для правительства, однако они могут создать сложности для «Единой России» на выборах в Госдуму 19 сентября.

#новости #деньги

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68 комментариев
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Мощный Влад

36

в каком виде то нахуй, если владельцам детей, то идите нахуй снова

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GoodSanta

Мощный
51

владельцам детей

Звучит охуенно скрепно, спасибо, записал.

Ответить

Мощный Влад

GoodSanta
1

спсибо

Ответить

Колючий бокал

GoodSanta
0

заводчикам

Ответить

Виталя Вентилятор

Мощный
11

нормальным, работающим, молодым, красивым и сильным людям нихуя не достанется. Так что тебе может повезти. 

Ответить

Мощный Влад

Виталя
1

спасибо

Ответить

Виталя

Мощный
0

пожалуйста 

Ответить

Вячеслав Андреев

Мощный
0

Ну арендуй себе пиздюка, потом сдашь

Ответить

Виталя Вентилятор

Вячеслав
7

Яндекс уже и такую хуйню запустил? 

Ответить

Владимир

Виталя
1

Я.Пиздюк звучит понтово

Ответить

Андрей Рядькин

23

Работают митинги!

Ответить

Андрей Рядькин

Андрей
5

если родители детей до 16 лет после этого не напишут весточку благодарности Алексею, то вообще пошли нахуй

Ответить

Современный танк88

Андрей
1

Напишут весточку Влодирычу отравителю

Ответить

Сергей Куторжевский

Андрей
2

если два события совпадают по времени, это еще не значит, что между ними есть причинно-следственная связь. Последние опросы социологов из РАН, которые, вроде бы, не рисуют, показали, что в 2020 г. у ЕР был рейтинг 10%, у КПРФ - 8%, у ЛДПР - 7%, то есть почти вровень. Даже с административным ресурсом и подрисовками из такого сложно сделать 50%, особенно если будет протестное голосование.

С этим в любом случае пришлось бы что-то делать помимо 3-дневного голосования, а протесты просто подлили масла в огонь и заставили пошевелиться немного раньше (наверное).

Ответить

Андрей Рядькин

Сергей
3

опять протест сливаешь

Ответить

Сергей

Андрей
1

Волков уже все сделал за меня(

Ответить

Андрей Рядькин

Сергей
3
Ответить

common sense

Сергей
0

Каким образом?

Ответить

законопослушный гражданин

Сергей
1

"если два события совпадают по времени, это еще не значит, что между ними есть причинно-следственная связь."

корреляция не означает каузация - меньше букв писать

дарю

Ответить

Сергей

законоп…
0

я стараюсь быть проще, чтобы люди ко мне тянулись!!

Ответить

законопослушный

Сергей
0

удачи, друг

Ответить

Олег Феоктистов

20

Подачка, чтобы, сидя у кормушки, отбить в 100 раз кратную сумму обратно.

Ответить

common sense

Олег
0

Но на героев этого видео подействует:
https://tjournal.ru/tweets/336777

И им будет без разницы из какой статьи эти деньги перенаправят.
https://59.ru/text/economics/2020/12/09/69612306/

Ответить

John Brain

9

Жду мои 3 тыщи рублёв! ^D^

Ответить

Bulky Blackcrappie

John
27

Всё-таки по справедливости основную часть суммы нужно направить по-настоящему нуждающемуся, ты же видел, в каком состоянии у него дворец

Ответить

Современный танк88

John
1

На ноль забыл разделить

Ответить

Агрессивный нос

John
0

/ 12 = ~270
Около 30 евро в месяц.

Ответить

van der Pusch

15

Шо, опять по 5к семьям с детьми и пару лярдов плачущим олигархам?

Ответить

Виталя Вентилятор

van
0

а шо такое, олигархи разве не население? 

Ответить

van der Pusch

Виталя
1

ну судя по всему только они и население

Ответить

Виталя

van
0

остальные кто? 

Ответить

van der Pusch

Виталя
0

народ это власть

Ответить

Виталя

van
0

власть это власть, остальные кто? 

Ответить

Современный

van
0

Будь серьёзней

Ответить

van der Pusch

Совреме…
0

ну мааааам

Ответить

Антон Пострунин

Виталя
0

Наполнение. 

Ответить

Виталя

Антон
0

начинка? 

Ответить

ABRAHAM LINCOLN

14

Февраль 2021: правительство России выделит 500 млрд рублей на помощь населению, чтобы снизить недовольство перед выборами
Май 2021: правительство России выделит 300 млрд рублей на помощь населению, чтобы снизить недовольство перед выборами
Июнь 2021:правительство России выделит 100 млрд рублей на помощь населению, чтобы снизить недовольство перед выборами
Июль 2021: правительство России выделило 70 млрд рублей на новые дубинки и автозаки

Ответить

Danil Oputin

ABRAHAM
0

Просто вся страна в одном посте

Ответить

Недавний танк88

13
Ответить

Невероятный ключ

8

Падажите, падажите! Куда так щедро? Я ещё прошлогоднюю поддержку в виде хуя без соли не потратил!

Ответить

Виталя Вентилятор

Невероятный
0

ее не тратить надо, а сосать. Ты сосал хуй без соли? 

Ответить

Злобный Капитан Немо

2

А люди наоборот поймут, что от правительства можно и нужно требовать плюшки 

Ответить

Виталя Вентилятор

2

На новый дворец Путину. В 5! раз больше, а значит лучше! 

Ответить

Агрессивный нос

1

Ну вот пообещали, теперь можно не платить - русичи и так успокоятся, как двадцать лет успокаиваются после обещаний.

Ответить

умный человек

1

Любой каприз за наш счёт

Ответить

Аналитический ихтиандр

1

на роллы скиньте плес денег красивых на карту

Ответить

ad unguem

1

Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные.

Ответить

Ильгиз Идрисов

1

Оно боится

Ответить

Антон Сциталов

1

Ожидание: деньги "раздадут" населению через благоустройство
Реальность: реклама в тиктоке ютубе, закупка автозаков, новые вливания Симонян и команде

Ответить

Юрий Грачев

1

Обычное явление. Перед выборами дать баранам печеньку, а после выборов   содрать три шкуры.

Ответить

dead

1

Наверняка опять всяким нихрена не работающим распиздяям с тремя детьми по единовременной выплате давать. А тем и хватит, чтобы снова считать царя хорошим.

Ответить

Александр Мирошников

dead
0

Четкие яжмамки и яжпапки это огромная армия избирателей и сторонников. Им плевать на развитие страны, на стремление к лучшему и большему. Им шоб хватало, а 5к сверху ещё и не плохой бонус. А на деле 5к это жалкие копейки.

Ответить

dead

Александр
0

Об этом и речь.

Ответить

onemanshow

0

Я тут вчера писал, что люди не имеют чётких политических требований, выходят потому что "всё плохо" и сольют протест когда экономика пойдёт вверх.
Многие меня минусили за это, но я по-прежнему вижу что лишь единицы могут сформулировать свои политические требования. Россиян просто купят с потрохами (буду рад если в этом ошибаюсь).
Вот вам первая подачка...

Ответить

Антон Пострунин

onemanshow
0

Не, когда много лет подряд все летит в пизду, то просто откупиться не выйдет. 

Ответить

Обязательный цвет

Антон
0

Как показывает практика, откупаются с лихвой

Ответить

Daffy Duck

Антон
0

Да откупятся ещё как, Ельцин мешками с крупами себе рейтинг поднял в 90е

Ответить

Персональный кот

0

Главное, чтобы не останавливались

Ответить

Мочил манту, хотя не стоило

0

Не зря терпели

Ответить

Современный танк88

0

знает об их финансовых проблемах и делает что-то, чтобы им помочь

А до этого просто не хотели. Клоуны блять. 

Ответить

dead

0

 Reuters: правительство России выделит 500 млрд рублей на помощь населению, чтобы снизить недовольство перед выборами

Переименуйте: Правительство России отказалось от строительства ещё пяти дворцов. После выборов строительство возобновится.

Ответить

Виталя Вентилятор

0

.

Ответить

Просто Тимуррр

0

Дед засуетился

Ответить

Shenmue

0

45 мёртвых президента на брата))) щедрость не знает границ

Ответить

законопослушный гражданин

0

Навальный предлагал это полгода назад, йоу

Ответить

Daffy Duck

0

Блять, опять быдло, зачавшее тройню в подъезде ликовать будет 

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Илья Егоров

0

М-м-м ... Вертолетные деньги...

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