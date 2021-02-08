Суд сократил срок ареста главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова с 25 до 15 суток Статьи редакции
Его арестовали после ретвита шутки про сходство с солистом группы «Тараканы!».
3 февраля Сергею Смирнову назначили 25 суток ареста по обвинению в повторном нарушении правил публичных мероприятий, но теперь Мосгорсуд рассмотрел апелляцию и сократил срок до 15 суток, сообщает РИА «Новости».
Поводом ареста стал ретвит Смирновым шутки о его схожести с лидером группы «Тараканы» Дмитрием Спириным. В посте была указана дата митинга в поддержку Алексея Навального, из-за чего полиция и суд посчитали, что так Смирнов призвал людей выйти на митинг.
В поддержку Смирнова выступили РБК, «Коммерсант», The Bell, «Дождь», «Медуза» и другие издания.
на каком основании?
Сходил в баню с мужиками.
Правый инструмент
На таком что дело бред, но нельзя сказать что предыдущий суд ебнулся когда выносил вердикт
Кстати. У нас же посты ВКонтакте считались как-то "длящимися" преступлениями.
Могут же за посты по новой привлекать, даже если призыв был на митинг 23 января. Скажут, что в 2022 году звали и снова посадят за тот же пост.
дед по схеме работает
делает плохо
а потом чуть-чуть отпускает
и все
никаких митингов
все довольны