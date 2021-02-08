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Алексей Боржонов

Суд сократил срок ареста главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова с 25 до 15 суток Статьи редакции

Его арестовали после ретвита шутки про сходство с солистом группы «Тараканы!».

3 февраля Сергею Смирнову назначили 25 суток ареста по обвинению в повторном нарушении правил публичных мероприятий, но теперь Мосгорсуд рассмотрел апелляцию и сократил срок до 15 суток, сообщает РИА «Новости».

Поводом ареста стал ретвит Смирновым шутки о его схожести с лидером группы «Тараканы» Дмитрием Спириным. В посте была указана дата митинга в поддержку Алексея Навального, из-за чего полиция и суд посчитали, что так Смирнов призвал людей выйти на митинг.

В поддержку Смирнова выступили РБК, «Коммерсант», The Bell, «Дождь», «Медуза» и другие издания.

Главреда «Медиазоны» арестовали на 25 суток за…
Сергея Смирнова признали виновным в повторном нарушении правил проведения митинга.
tjournal.ru

#новости #суды

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Максим Чистов

16

Оттепель!

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van der Pusch

9

Решили, что таки похож

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red blue

5

Потепление!

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ouxen

1

на каком основании?

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Антон Лисин

ouxen
0

Сходил в баню с мужиками.

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ouxen

Антон
0

прибивал мыло к полу?

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Правый инструмент

ouxen
0

На таком что дело бред, но нельзя сказать что предыдущий суд ебнулся когда выносил вердикт

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Varep

1

Кстати. У нас же посты ВКонтакте считались как-то "длящимися" преступлениями.
Могут же за посты по новой привлекать, даже если призыв был на митинг 23 января. Скажут, что в 2022 году звали и снова посадят за тот же пост.

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GoodSanta

0

Похоже больше на канцелярскую ошибку, нежели на взвешенное решение

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Просто Человек

0

Хваленый гуманизм подъехал

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Adir Hartmann

0

Плевок на хуй

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законопослушный гражданин

0
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Украденная жизнь

0

Говны в мантиях.

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конгруэ́нтный

0

дед по схеме работает 
делает плохо 
а потом чуть-чуть отпускает 
и все 
никаких митингов 
все довольны 

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